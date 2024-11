SRF Wissen: Renato Renner, worum handelt es sich bei Quanten?

Renato Renner: Ein «Quant» an sich gibt es nicht. Das Wort kommt von «quantisieren». Dinge können nicht beliebig zerstückelt werden. Stattdessen erreicht man irgendwann eine kleinste Einheit, die nicht mehr teilbar ist. Es gibt also kein Kontinuum.

Nehmen wir als Beispiel Licht. Man könnte denken, dass man Licht beliebig schwächer machen kann, indem man zum Beispiel einen Raum immer mehr abdunkelt. Aber irgendwann erreichen wir eine kleinste Einheit. Dann ist entweder diese minimale Einheit, das «Quantum» an Licht, da, oder eben gar nichts. Dazwischen gibt es nichts. Dieses Konzept bildet die Grundlage für das Verständnis aller physikalischen Objekte dieser Welt.

Ist das nicht die Chemie?

Chemiker lernen: Wenn ich Wasserstoff und Sauerstoff zusammenbringe, gibt es eine bestimmte Reaktion. Dieses Wissen reicht bereits, um interessante Experimente durchzuführen. Möchte man jedoch wissen, wieso genau diese Reaktion stattfindet, benötigt es die Quantenphysik. Ein Quantenphysiker erforscht also die Naturgesetze, auf denen die Chemie basiert. Was passiert auf Ebene der atomaren und subatomaren Teilchen? All diese Fragen führen am Ende immer zur Quantenphysik. Sie liefert die letzte Antwort auf all diese Fragen.

In der Quantenwelt herrschen ganz eigene physikalische Gesetze – worin unterscheiden sie sich von unserer Alltagswelt?

Das Wichtigste: Obwohl diese Gesetze allem zugrunde liegen, haben sie keine Analogie in unserer vertrauten Welt – wir können sie nur mathematisch beschreiben. Dafür müssen wir unsere gelernten Vorstellungen von der Welt ablegen. Es ist, als würden wir als Kind in eine Welt mit anderen Gesetzen geboren. Unsere Vorstellungen sind letztlich geprägt von unseren Alltagserfahrungen. Würden wir in einer Welt aufwachsen, in der alles schwerelos ist, so wäre zum Beispiel die Schwerkraft ähnlich rätselhaft wie die Quantenphysik. Wir wären wohl sehr erstaunt darüber, dass Dinge herunterfallen können.

Konkreter?

Betrachten wir das berühmte Doppelspaltexperiment. Dort wird ein Teilchen auf eine Wand geschossen, die zwei kleine Spalten hat, und man erforscht, durch welches der Spalten das Teilchen geht. Doch dann findet man heraus: Es geht weder durch den einen noch durch den anderen Spalt, sondern in einer Art Überlagerung – man spricht von Superposition – durch beide. Aber auch hier gilt, dass es keine Analogie in unserer vertrauten Welt gibt, welches dieses Phänomen gut fasst. Die Vorstellung, dass es durch beide Spalten ging, ist also auch nicht wirklich korrekt. Das Teilchen weiss am Ende einfach irgendwie von der Existenz von beiden Spalten.

Für den Quantencomputer ist das Prinizip der Überlagerung entscheidend...

Dank dieses Prinzips, dass ein Atom in einer Überlagerung von zwei Zuständen sein kann, kann ein Quantencomputer eine viel grössere Anzahl von Zuständen gleichzeitig erforschen und Probleme lösen, die ein herkömmlicher Computer niemals lösen könnte.