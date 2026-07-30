In der Schulter des Orion versteckt sich ein zweiter Stern

Er ist einer der berühmtesten Sterne am Nachthimmel und stellt die linke Schulter des Sternbilds Orion dar: der Rote Überriese Beteigeuze.

Legende: Die Orion-Konstellation mit dem charakteristischen Gürtel, der durch drei Sterne gebildet wird. Links darüber befindet sich der hier orange leuchtende Schulterstern: Beteigeuze. Der Stern wird als Roter Überriese klassifiziert und wird dereinst in einer Supernova explodieren. IMAGO/Westend61

Dieser saust nicht allein durchs Weltall, wie bisher angenommen. Forschende des European Southern Observatory haben nun einen zweiten Stern in seiner Nähe entdeckt.

Das Rätsel um Beteigeuze

In den letzten Jahren verdichteten sich die Hinweise, dass Beteigeuze nicht allein ist. Dank neuer Messdaten des Very Large Telescope in Chile gelang nun die Entdeckung von Beteigeuze B. Die beiden sind rund 600 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Legende: Visualisierung der neuen Messdaten: Der rote Kreis markiert Beteigeuze, der hellblaue Kreis den neu gefundenen Partnerstern. Montargès et al.

Die Forschenden gehen davon aus, dass Beteigeuze und sein Partnerstern in einer Periode von rund sechs Jahren umeinander kreisen. Hält die Hypothese weiteren Überprüfungen stand, dürfte auch geklärt sein, warum Beteigeuzes Licht periodisch flackert.

Himmelsspektakel erwartet

Beteigeuze ist auch bekannt, weil er dereinst in einer Supernova explodieren wird und auf der Erde für ein Himmelsspektakel sorgen dürfte. Ob das bald oder doch erst in Tausenden von Jahren passieren wird, bleibt allerdings offen.