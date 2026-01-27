Astronomie-Fans dürfen sich freuen: Eine totale Sonnenfinsternis über Europa, eine partielle Mondfinsternis, eine neue Mondmission und einiges mehr – das kommende Jahr verspricht viel.

19. März: Rekordverdächtige Mondsichel

Am Abend des 19. März erscheint der Mond als hauchdünne Sichel. Zwischen 19:00 und 19:28 Uhr wird er sich tief über dem Westhorizont präsentieren. Der sichtbare Teil wird so schmal sein, dass er möglicherweise einen Rekord bricht.

Legende: Dünne Mondsichel kurz nach Neumond am Abendhimmel. Imago Images / blickwinkel

Ohne Fernglas oder Teleskop wird dieses faszinierende Schauspiel schwierig zu erkennen sein.

Artemis II: Bemannte Mondumrundung vor Ende April

Das Artemis-Programm der NASA, ein internationales Gemeinschaftsprojekt mit Beteiligung der ESA, JAXA und CSA, hat ein ehrgeiziges Ziel: Erstmals seit Apollo 17 im Dezember 1972 sollen wieder Menschen auf dem Mond landen.

Nach dem erfolgreichen unbemannten Testflug von Artemis I Ende 2022, steht nun die bemannte Folgemission Artemis II im Mittelpunkt. Vier Raumfahrende sollen in einem Orion-Raumschiff den Mond umrunden. Der genaue Starttermin ist noch nicht definiert, sollte aber noch vor dem 6. April 2026 liegen.

Diese Animation zeigt die 10-tägige Flugbahn der Artemis-II-Mission in Form einer «Acht», mit einem Vorbeiflug in grosser Höhe am Mond. Die Besatzung wird dabei weiter in den Weltraum vordringen als je ein Mensch zuvor.

Artemis II bereitet den Boden für Artemis III vor, die für 2027 geplant ist. Dabei soll eine vierköpfige Crew auf dem Mond landen und ein Wohnmodul auf der Oberfläche montieren. Dieses Modul soll zukünftigen Raumfahrenden als Unterkunft dienen

12. August: Grösste Sonnenfinsternis seit 1999

Das wohl grösste Highlight für Astronomie-Fans dieses Jahr wird am Abend des 12. August stattfinden – die grösste Sonnenfinsternis seit 1999. Auf Island, im nördlichen Teil Spaniens und auf Mallorca wird sogar eine totale Sonnenfinsternis beobachtbar sein, sprich die Sonne ist kurzzeitig komplett vom Mond verdeckt.

Legende: Bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond zwischen die Erde und die Sonne und blockiert so das Sonnenlicht. Imago Images / Manja Elsässer

In der Schweiz wird es sich um eine partielle Sonnenfinsternis handeln – bis zu 90 Prozent der Sonne wird bedecken sein. Die Sonnenfinsternis beginnt um 19:25 Uhr und erreicht ihr Maximum um 20:19. Höher gelegene Orte sind besonders gut zur Beobachtung geeignet. Das Ganze wird sich am Westnordwesthorizont abspielen.

Gefahr für die Augen Box aufklappen Box zuklappen Die direkte Beobachtung einer Sonnenfinsternis ohne geeigneten Schutz ist gefährlich und kann zu irreversiblen Netzhautschäden oder gar zum Verlust der Sehschärfe führen. Verwenden Sie unbedingt eine spezielle Sonnenfinsternisbrille – eine normale Sonnenbrille ist nicht für solche Ereignisse geeignet. Auch Teleskope und Ferngläser müssen mit entsprechenden Sonnenfiltern ausgestattet werden.

28. August: Fast totale Mondfinsternis

Frühaufsteher dürfen sich am 28. August auf ein besonderes Himmelsereignis freuen. Die partielle Mondfinsternis beginnt in der Schweiz um 04:30 Uhr. Ihren Höhepunkt erreicht sie um 06:13 Uhr. Der Mond wird dann zu 96 Prozent bedeckt sein wird – der beste Zeitpunkt, um dieses Naturschauspiel zu beobachten.

Legende: Bei einer Mondfinsternis befindet sich die Erde direkt zwischen der Sonne und dem Mond. Somit wird der Mond von der Erde beschattet. Imago Images / Heike Schreiber-Braun

Doch die Zeit drängt: Durch die aufgehende Sonne wird es zunehmend schwieriger, den verfinsterten Mond zu erkennen. Für eine optimale Beobachtung empfiehlt sich ein Standort mit freiem Blick nach Westsüdwesten.