Chat-Protokoll

Guten Tag, ich habe Adipositas. Kann mein Hausarzt mir die Spritze verschrieben? Ab wann übernimmt die Krankenkasse die Kosten?

Katharina Frenes: Guten Abend, die Verschreibung der Spritze darf lediglich durch einen Facharzt der Endokrinologie sowie an Adipositas-Zentren erfolgen. Ihr Hausarzt darf das Medikament daher nicht verschreiben – d.h. es müsste eine Überweisung (zu einem Endokrinologen oder an ein Adipositas-Zentrum) erfolgen. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten, sofern folgende Kriterien erfüllt sind: – BMI > 35 kg/m2 – oder BMI > 28 kg/m2 und Begleiterkrankungen wie z.b. Bluthochdruck, Diabetesvorstufe, Schlafapnoe, oder erhöhte Blutfette Begleitend muss eine – 500 kcal/Tag-Defizit-Diät bestehen (Ernährungsberatung) und eine gesteigerte körperliche Aktivität dokumentiert werden. Im weiteren Verlauf muss auch immer die Wirksamkeit des Medikaments dokumentiert werden durch die erzielte Gewichtsreduktion, damit eine weitere Kostenübernahme gewährleistet wird.

Muss man die Spritzen dauerhaft nehmen. Wie sieht es mit einem Jojo Effekt nach der Absetzung der Spritze aus?

Karin Schütz: Da Adipositas eine chronische Erkrankung ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man die Spritze dauerhaft nehmen muss. Jemand der z.B. an Bluthochdruck leidet, kann die Medikation in der Regel auch nicht absetzen. Es kommt jedoch auch auf die Person und ihre Gewichtsgeschichte und Begleiterkrankungen an. Handelt es sich um eine junge Person, die nur kurz in eine Adipositas hineingerutscht ist und danach Ernährungs- und Bewegungsverhalten gut umstellen konnte, kann diese ev. dauerhaft ihr Gewicht halten ohne Wegovy. Meist verhält es sich aber so, dass das Gehirn zum Ausgangsgewicht zurück möchte. Es startet Gegenmassnahmen zur Gewichtsabnahme und das Gewicht kann oft auch mit grosser Anstrengung nicht gehalten werden. Bei einer älteren Person mit diversen Begleiterkrankungen wie Diabetes 2, Bluthochdruck, hohen Blutfettwerten empfiehlt es sich eher, die Spritze dauerhaft zu nehmen. Zumal es auch schon Studien gibt, die Wegovy eine gefässschützende Wirkung zuschreiben. Einige Personen nehmen die Spritze langfristig auch nur 1-2x/Monat zur Gewichtsstabilisierung.

Ist die Bahandlung für alle richtig? Falls nicht, für welcher Stufe der Fettleibigkeit ist die Therapie empfohlen? Ich finde diese Frage relevant insofern, weil sie auf der Fernseh-Show-Special von Oprah Winfrey nicht gut beantwortet wurde u d ich mich für den internationalen Diskurs über diese Therapie interessiere.

Anne Katrin Borm: Die Behandlung ist nicht für «alle» richtig. Die Idee der Spritze ist vor allem eine Verbesserung der Gesundheit, also Therapie oder Verhinderung der gesundheitlichen Folgen und Komplikationen des Übergewichts. Die Therapie wird von der Krankenversicherung übernommen bei einem BMI über 35kg/m2, oder über 28kg/m2, und nur nach Verschreibung durch einen Facharzt / eine Fachärztin für Endokrinologie / Dialektologie oder durch ein Adipositaszentrum; gleichzeitig muss die Einhaltung einer Diät belegt werden (500kcal weniger essen als der Tagesbedarf), sowie die körperliche Aktivität gesteigert werden. Die Versicherungen zahlen in den kommenden Monaten nur, wenn eine gewisse Gewichtsabnahme nach 4 und 10 Monaten erreicht wurde und danach das Gewicht gehalten werden kann.

Guten Tag Kann man die Spritzen auch verschrieben bekommen, wenn man zwar nicht an Adipositas leidet, aber hormonbedingt laufend zugenommen hat in den letzten 10 Jahren und es mit dem Abnehmen gar nicht klappt, was auch eine psychisch starke Beeinträchtigung ist? Danke für Ihre Antwort.

Anne Katrin Borm: Nein, die Spritzen werden von den Versicherungen vergütet bei einem BMI > 35kg/m2 oder einem BMI > 28kg/m2 und Folgekomplikationen der Adipositas (z.B. hoher Blutdruck). Die Fachärzte sind auch angehalten, unterhalb dieser Werte nicht zu verschreiben.

kann wegovy bei bulemie auch helfen?

Annic Baumgartner: Bulimie ist eine Essverhaltensstörung, die sich durch Essanfälle und nachfolgendes Erbrechen auszeichnet. Sie ist trotz des Erbrechens meist mit Übergewicht vergesellschaftet. Wegovy zeigt bei vielen Patienten eine deutliche Reduktion des Verlangens zu Essen und reduziert Lust auf spezifische Lebensmittel. In so fern, kann der Einsatz im Rahmen einer Bulimiebehandlung durchaus sinnvoll sein. Wichtig ist hier aber, dass die Bulimie in erster Linie einer psychotherapeutischen/psychiatrischen Behandlung bedarf. Je nach Phase der Erkrankung kann der Einsatz von Wegovy hilfreich sein, während er in einer anderen Phase schwere Komplikationen verursachen kann. Der zusätzliche Einsatz von Wegovy muss somit immer interprofessionell (idealerweise durch den betreuenden Psychologen/Psychiater, den Endokrinologen und einer Ernährungsberatung) getroffen werden. Weiter sollte das Behandlungsteam auch während der Therapie im Austausch stehen, um auf Veränderungen oder Schwierigkeiten frühzeitig und umfassend reagieren zu können.

Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich mit Ozempic dualdose 1mg in 3 Jahren 100kg an Gewicht verloren habe. Ich war 160kg schwer, leide deswegen auch an Diabetes 2 und wiege momentan 69kg. Es geht also tip top mit dieser Abnehmspritze. Bin immer noch unter Kontrolle bei meinem Endrikolgen, welcher natürlich auch am Ausflippen ist. Ich habe in den nächsten Wochen noch zwei Hautstraffungen (Operationen vor mir, welche sogar meine KK bezahlt!!). Ich möchte noch bis Ausgangsgewicht 60kg weiter abnehmen. Mit freundlichen Grüssen

Katharina Frenes: Guten Abend – herzliche Gratulation zu diesem Erfolg. Machen Sie unbedingt weiter so! Die regelmässigen Anbindungen bei Ihrem Endokrinologen sind sehr wichtig.

Gibt es Faktoren, welche eine verabreichung der Abnehmspritze verhindert? (Alter, zu niedriger BMI, Lebensstil,...)

Anne Katrin Borm: Wegovy ist bei Jugendlichen < 18 Jahren nicht untersucht und somitnicht zugelassen. Falls u.g. Kriterien nicht erfüllt werden, sollte eine Therapie mit der Abnehmspritze nicht durchgeführt werden: – 500 kcal/Tag-Defizit-Diät – begleitende Ernährungsberatung – verstärkte, nachgewiesene (bspw. Schrittzähler) körperliche Aktivität bei motivierten Patienten (ohne vorangegangene bariatrische Operation und ohne geplante oder bevorstehende bariatrische Operation) zur Gewichtsregulierung bei erwachsenen Patienten mit: – BMI ≥ 35 kg/m2 – BMI ≥ 28 kg/m2, falls zusätzliche gewichtsbedingte Begleiterkrankungen (Prädiabetes oder Diabetes mellitus Typ 2, arterielle Hypertonie, Dyslipidämie) vorliegen.

guten Tag Wäre Fett absaugen nicht die gesündere Variante um Leuten ein «leichteres Dasein» zu ermöglichen, wenn sie motiviert sind, Sport zu betreiben und die Ernährung umzustellen? Natürlich kann man auch wieder zunehmen. Verdient die Pharma- und Medizinindustrie zu wenig daran im Vergleich zu diesen gespritzten Medis? Diese Medis sind doch auf jeden Fall ein massiver Eingriff in den Stoffwechsel? Beste Grüsse

Anne Katrin Borm: Guten Abend, Fett absaugen ist tatsächlich ein sehr invasiver Eingriff und kann zu vielen Komplikationen führen. Daher ist dies sicher nicht der richtige Weg, um später Sport treiben zu können, und schon gar nicht der gesündere. Das Fett, welches abgesaugt wurde, nimmt man rasch wieder zu. Die Medikamente unterstützen den Stoffwechsel, die «Hauptarbeit» liegt bei den behandelten Personen selbst mit einer langfristigen ausgewogenen, ballaststoff- und proteinreichen sowie kalorienreduzierten Ernährung und körperlicher Aktivität. Selbstverständlich greifen die Medikamente in den Stoffwechsel ein, dosisabhängig auch unterschiedlich stark, aber sie werden ja in der Regel auch nur eingesetzt, wenn vorherige Versuche der Ernährungsumstellung nicht funktioniert haben.

Wegovy Multi FixDose Inj Lös 0.25/0.5/1mg: Was bedeutet Limitation und wann übernimmt die Grundversicherung/Zusatzversicherung die Kosten? Beste Grüsse

Anne Katrin Borm: Limitation bedeutet, dass das BAG (Bundesamt für Gesundheit) gewisse Regeln festgelegt hat, die erfüllt sein müssen, damit das Medikament kassenpflichtig ist. Die Therapie wird von der Krankenversicherung übernommen bei einem BMI über 35kg/m2, oder über 28kg/m2, und nur nach Verschreibung durch einen Facharzt / eine Fachärztin für Endokrinologie / Dialektologie oder durch ein Adipositaszentrum; gleichzeitig muss die Einhaltung einer Diät belegt werden (500kcal weniger essen als der Tagesbedarf), sowie die körperliche Aktivität gesteigert werden. Die Versicherungen zahlen in den kommenden Monaten nur, wenn eine gewisse Gewichtsabnahme nach 4 und 10 Monaten erreicht wurde und danach das Gewicht gehalten werden kann. Ist ein Medikament (noch) nicht kassenpflichtig, hat man manchmal Glück, und die Zusatzversicherungen zahlen es.

Wird die Abnehmspritze bei einer beginnenden Insulinresistenz abgegeben?

Annic Baumgartner: Die Abnehmspritze ist einem ab BMI 35kg/m2 ohne weitere Erkrankungen oder ab einem BMI von 30kg/m2 zugelassen. Zu den weiteren Erkrankungen zählen ein Prädiabets oder ein Diabetes mellitus Typ 2. Die Insulinresistenz bezeichnet eine Ausprägung einer Blutzuckerstoffwechsellstörung, die noch etwas weniger ausgeprägt ist als der Prädiabetes und gehört nicht zu den Zulassungskriterien für die Krankenkassen. Eine Gewichtsabnahme bei bestehender Insulinresistenz ist aber auf jeden Fall ein zentraler Teil der Behandlung.

Hallo Ich habe letztens in einem Artikel gelesen, dass gewisse Lebensmittel (Haferflocken, Mandeln, Essig) wie Abnehmspritzen wirken. Stimmt das? Hat das mit dem Bluztzuckerspeigel zu tun?

Karin Schütz: Die Regulierung des Blutzuckerspiegels und eines normalen Körpergewichts ist ein sehr komplexer Vorgang und kann nicht auf 3 Faktoren wie regelmässiger Haferflocken-, Mandel- und Essigverzehr reduziert werden. Viel bedeutender sind Faktoren wie u. a. Alltagsaktivität, Energiezufuhr, Energieverbrauch, Zufuhrverhältnis aller Makronährstoffe, ausreichend Mikronährstoffe und Nahrungsfasern, die Art der zugeführten Kohlenhydrate, Mahlzeitenrhythmus, niedriger Bauchfettanteil, hoher Muskelanteil, persönliche Genetik, Alter, Vererbung, Stress, Medikamente u.v.m. Es macht Sinn, schnelle Kohlenhydrate stark zu reduzieren und Kohlenhydrate generell immer «schlau» zu kombinieren (mit sogenannten Blutzuckeranstiegsverzögerern wie Ballaststoffen, Proteinen, (ungesättigten) Fetten. Die Kohlenhydrate dabei idealerweise erst gegen Schluss zu konsumieren ist ratsam. Nicht nur Haferflocken stimulieren die Ausschüttung von GLP-1, (was ein «Sättigungshormon» ist, das mit der Abnehmspritze Wegovy imitiert wird), sondern alle Proteinlieferanten wie z.B. auch Eier, Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte, Tofu… Haferlocken sind aber zusätzlich ballaststoffreich, vor allem dem Beta-Glucan in Haferflocken wird eine gute, blutzuckerregulierende Eigenschaft nachgesagt. Studien haben gezeigt, dass ein wenig Essig (am besten Apfelessig) zur Mahlzeit helfen kann, einem starken Zucker- und Insulinanstieg im Blut entgegenzuwirken und die Werte auch direkt nach dem Essen auf einem – für den Stoffwechsel und die Gefässe – verträglicheren Level zu halten. In einer Studie von 2023 erhielten asiatisch-indische Adipöse 43g Mandeln pro Tag. Nach einigen Monaten zeigten sie eine verbesserte Insulinresistenz, tiefere Blutzuckerwerte, eine bessere Funktion der Betazellen im Pankreas sowie, als positiver Nebeneffekt, eine Reduktion des Körpergewichts. Und trotzdem, mit Haferflocken, Mandeln und Essig alleine ist es nicht getan. Es kommt auf das Gesamtpaket von u.a. Ernährung, Bewegung und Life-Work-Balance an. Und zu guter letzt kann dieser Effekt mit Wegovy deutlich unterstützt werden.

Guten Tag ich bin 37 Jahre alt, 174 gross und schwanke seit meinen Schwangerschaften immer zwischen 95 und 100 Kilo. Ich war nie sehr schlank aber war vor den schwangerschaften gute 20 Kilo leichter. Ich denke immer ich kann das auch ohne Spritze schaffen. Ich müsste nur endlich disziplinierter an die Abnahme gehen. Ich weiss ja wies mit Ernährung und Sport funktioniert. Aber seit zwei Jahren versuche ich es immer wieder und scheitere nach wenigen tagen/wochen kläglich. Ich verspüre wirklich auch permanent einen grossen Appetit und Hunger. Evtl wäre noch wichtig zu erwähnen, dass bei mir vor den Schwangerschaften PCO diagnostiziert worden ist. Das Gewicht belastet mich psychisch aber leider verspüre ich auch körperlich die ersten Beschwerden, wie z.b. Rückenschmerzen (Bandscheibe). Ist die Spritzen Therapie etwas für mich? Wie kann ich dies bei meinem Arzt ansprechen? Und würde die Krankenkasse die Therapie bezahlen?

Karin Schütz: Ihr aktuelles Gewicht liegt etwa bei BMI 32, was der Stufe Adipositas 1 entspricht. Vor Ihren Schwangerschaften hatten Sie mit BMI 24 Normalgewicht. Adipositas ist eine chronische Erkrankung, bei der u.a. wie Sie schon mehrfach bemerkt haben, die Hunger- und Sättigungsregulation durcheinandergekommen sind. Zudem strebt der Körper nach einer Gewichtsabnahme oft danach, sein Höchstgewicht wieder zu erreichen. Es liegt also nicht einfach an Ihnen, dass Ihnen das nachhaltige Abnehmen so schwerfällt. Wegovy kann in Ihrem Fall ein gutes Hilfsmittel sein, um zurück auf Ihre gewünschte Lifestyle Spur zu kommen. Die Hunger- Sättigungsregulation wird bei den meisten Leuten dadurch deutlich einfacher, zudem wird auch die Insulinausschüttung und die Insulinsensitivität verbessert, was bei PCO ein willkommener Nebeneffekt ist. Erste sichtbare Abnehmerfolge können zudem beflügeln und Lust auf mehr machen, was die psychischen Belastung und Abwertung in Motivation umwandeln kann. Für eine langfristige Gewichtsabnahme reicht die Spritze alleine allerdings nicht, es braucht wie schon beschrieben eine ausgewogene, protein- und gemüsereiche Ernährung, sowie ausreichend und regelmässige Bewegung. Wenn Sie diese Zeilen ermutigen, so melden Sie sich bei Ihrem Hausarzt. Er soll Sie in einem endokrinologischen Zentrum anmelden, wo Sie dann interdisziplinär durch Endokrinologen:innen, für das Handling der Spritze durch Diabetesberater:innen und die Ernährungsberatung betreut werden. Die Krankenkasse übernimmt die Therapie.

Stimmt, es, dass Wegovy nicht von der KK übernommen wird, wenn man bereits eine beriatrische Operation hinter sich hat?

Anne Katrin Borm: Das war bei dem Vorgängerpräparat Saxena meistens der Fall. Häufig übernehmen die Versicherungen mittlerweile Wegovy auch nach einer bariatrischen Operation, es müssen aber die gleichen Kriterien wie bei allen anderen auch erfüllt sein und es braucht vorher eine Kostengutsprache durch den Versicherer.

Guten Abend Ich wiege 92 kg bei 168cm Körpergrösse. Auf Grund eines Rückenleidens bin ich mit Bewegung eingeschränkt. Gewicht nimmt stets zu. Ich schaffe es einfach nicht abzunehmen. Mein Hausarzt will mir die Spritze nicht verschreiben, er gab keine Begründung ab. Auf Grund des Gewichts sind meine Rückenschmerzen auch grösser. Ich befinde mich in Teufelskreis. Was raten Sie mir? Besten Dank und freundliche Grüsse

Karin Schütz: Aktuell haben Sie einen BMI 32. Falls Sie zusätzlich an einer Begleiterkrankung wie z.B. Diabetes 2, Bluthochdruck oder hohen Blutfettewerten leiden, wird die Krankenkasse die Kosten übernehmen. Sie beschreiben einen Teufelskreis, den es zu durchbrechen gilt. Die Spritze kann dabei eine sehr wirkungsvolle Hilfe sein, ein wichtiger Pfeiler der Adipositastherapie. Ich rate Ihnen, sich weitere Handlungsfelder und Strategien zu überlegen, (Ernährungsgewohnheiten, Bewegungsverhalten im Alltag), die Ihre bisherigen Routinen durchbrechen können, und schildern sie diese Ihrem Hausarzt. Allenfalls kann dies hilfreich sein, den Hausarzt von Ihrem Veränderungswillen zu überzeugen. Falls Sie bisher an keiner Begleiterkrankung leiden, so können Sie den Hausarzt bitten, Sie bei einer Ernährungsberatung anzumelden, damit sie auf diesem Weg erste Hilfestellungen zur Gewichtsreduktion erhalten können.

Kann ich direkt mit einem Endokrinologen Kontakt aufnehmen und einen Termin machen oder muss ich über den Hausarzt gehen und eine Überweisung bekommen? Meine Voraussetzungen (Gewicht) würden schon mal für eine Spritze qualifizieren.

Anne Katrin Borm: In der Regel benötigen Sie eine Überweisung vom Hausarzt.

Sehr geehrtes Expertenteam, Ich nahm Ozempic 1,5 Jahre lang wegen Adipositas (Grad II). Das erste Mal in meinem Leben hatte ich ein klares Sättigungsgefühl, leider nach einem Jahr nur an dem Spritztag und am Folgetag (einmal in der Woche habe ich 1mg gespritzt). Leider hatte ich dann bald kein Effekt mehr und seit dem Sommer 2023 das Medikament abgesetzt. Mein Hausarzt empfiel mich kürzlich Wegovy, weil ich in der Zwischenzeit leider 9 Kg zugenommen habe (auch weil ich kein Sport wegen ein Knöchelbruch machen darf) . Ich weiss es nicht mehr wirklich weiter. Würden Sie Wegovy empfehlen? Wirkt diese Spritze längerfristig? Vielen Dank.

Anne Katrin Borm: Guten Abend, Wegovy wirkt in höherer Dosierung stärker als Ozempic (welches ja bisher nur für den Diabetes zugelassen war). Wenn Sie die Kriterien für Wegovy erfüllen, ist es sicher sinnvoll, das zu versuchen. Der Knöchelbruch ist natürlich hinderlich, aber es gibt viele Möglichkeiten, insbesondere im Wasser, trotzdem Sport zu treiben. Durch ballaststoff- und proteinreiche Ernährung sowie tägliche körperliche Aktivität haben Sie eine Chance, dass der Effekt von Wegovy auch nach einem späteren Absetzen länger anhält.

Guten Tag Wie lange zahlt die Krankenkasse die Abnehmspritze und was kostet sie für Selbstzahler? BMI 39. Welche Bedingungen gelten bei Bezug?

Katharina Frenes: Guten Abend, bei einem BMI von 39kg/m2 wird ihre Krankenkasse die Kosten für die medikamentöse Unterstützung i.d.R übernehmen. Die Voraussetzungen sind jedoch, dass Sie eine dokumentierte kalorienreduzierte Diät (-500kcal/Tag) einhalten und auch die körperliche Aktivität in den Alltag integrieren/steigern. Wichtig zu wissen ist, dass das Medikament primär als Unterstützung dient. Lifestylemassnahmen (Anpassung der Ernährung z.b. mit Unterstützung durch eine Ernährungsberatung) und körperliche Aktivität sind die dabei ebenfalls sehr/genauso wichtig. Das Medikament darf nur von einem Facharzt der Endokrinologie oder von einem Adipositas-Zentrum verschrieben werden. Zusätzlich muss der Therapieerfolg dokumentiert werden, d.h. man muss eine bestimmte Gewichtsreduktion in einem befristeten Zeitraum aufweisen unter dieser Therapie; bezogen auf Ihren BMI wären das -7% innert den ersten 16 Wochen und -12% innert den ersten 10 Monaten.

Da der Gewichtsverlust mit Mounjaro grösser ist als mit Wegovy, frage ich mich, ob man von einem Wirkstoff zum anderen wechseln kann? Macht das Sinn ? und ist Mounjaro in der Schweiz als Abnehmspritze erhältlich oder erst als Diabetes-Mittel? (ich, w 57, nehme seit 10.1.24 Wegovy, ab nächster Woche mit 2,4 mg – also schon bald 16 Wochen. Abgenommen bis jetzt 8,5 % vom Anfangsgewicht)

Anne Katrin Borm: Guten Abend, Mounjaro ist derzeit für Typ 2 Diabetes mellitus zugelassen, Wegovy ist zur Behandlung der Adipositas zugelassen. Die Zulassung für Mounjaro für die Adipositas ist derzeit beantragt. Es sollte nicht zwischen beiden Medikamenten gewechselt werden. Dies kann sich ggf. ändern, wenn Mounjaro für die Behandlung der Adipositas zugelassen wird. Wegovy ist ein sehr wirksames Medikament; falls damit nicht eine Gewichtsabnahme > 10-12% (je nach Ausgangsgewicht) erreicht wird, müssen die unterstützenden Massnahmen und die Ernährungsgewohnheiten noch einmal angeschaut werden.

Guten Abend, ich bin Kraftsportler und mache jedes Jahr eine Aufbau und anschliessend Diät Phase. Kann ich mit ca. 16% Körperfettanteil die Spritze bekommen oder muss ich Adipositas haben?

Anne Katrin Borm: Nein, Sie können für diese Zwecke die Spritze nicht bekommen. Sie ist rein zur Behandlung der Adipositas gedacht, um die Folgen der Adipositas zu verhindern oder zum reduzieren.

Wann ist Gewichtsabnahme keine Willenssache mehr? In meinem.eher schlanken Umfeld ist immernoch die Meinung weit verbreitet, man muss nur wollen, dann geht das mit dem Abnehmen. Ich habe seit ich 16 Jahre alt war immer wieder abgenommen, aber auch leider wieder zugenommen. Eine zeitlang ging es gut mit Disziplin und engem Tracking meiner eigenen Gewohnheiten. Aber seit 3 Jahren geht dies gar nicht mehr. Der Schalter im Kopf lässt sich nicht mehr umlegen; mit der Folge, dass das Gewicht steigt und steigt, nunmehr auf 108kg bei 1.71m Grösse.

Annic Baumgartner: Was Sie beschreiben, ist leider ein sehr typischer Verlauf. Für eine Dauerhafte Gewichtskontrolle oder aber eine nachhaltige Gewichtsreduktion sind ganz viele Elemente wichtig die mit Ernährungs- und Bewegungsverhalten zu tun haben. Menschen mit Übergewicht und Adipositas leiden an einer chronischen Erkrankung, die mehrere Ursachen haben, die zusammen kommen. Ein Teil davon ist höchstwahrscheinlich genetisch (erbliche Grundstruktur der Stoffwechselprozesse), ein Teil das Verhalten (Ernährungs- und Bewegungsverhalten), wieder anderes Nahrungemittelbedingt oder Umweltfaktoren. Da essen zum normalen Alltag gehört, muss man sich zwangsläufig auch mehrmals täglich damit befassen und kann dort grossen Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung nehmen. Das Schwierige ist, da es sich um eine chronische Erkrankung handelt und einen das Leben lang begleitet, die Ausdauer zu haben mehrheitlich die für den eigenen Stoffwechsel sinnvollen Entscheidungen zu treffen. Ziel ist eine Lebensweise anzunehmen, die für den individuellen Stoffwechseltyp auf lange Sicht Erfolg bringt und umsetzbar ist. Kurzzeitdiäten gefolgt von einer «Rückkehr zum Normalen» bewirken, dass bei der Gewichtsabnahme während der Diät wertvolle Muskelmasse zusammen mit Fettmasse abgebaut wird. Bei der Rückkehr zum «Normalen» aber, wird primär Fettmasse abgebaut. So verändert sich die Körperzusammensetzung nach jeder Kurzzeitdiät zu ungunsten der Muskelmasse, sprich es bleibt weniger Muskelmasse. Muskelmasse aber verbrennt viel mehr Energie als Fettmasse, sodass es nach jeder Diät schwieriger wird wieder abzunehmen (Jojo-Effekt). Bei Ihnen ist wichtig, dass Sie eine Fachperson beziehen, die Sie auf dem Weg einer Dauerhafte Lebensstilveränderung begleitet. Es ist wichtig, dass dabei alle relevanten Aspekte, die für eine solche Veränderung nötig sind beleuchtet werden. Zudem ist wichtig, dass die Veränderung schrittweise angegangen wird um ein Ausmass wählen zu können, dass im Hinblick auf die Langzeitperspektive (nächste Lebensjahrzehnte) umsetzbar ist. Der Lebensstil muss sich vermutlich deutlich ändern, damit es für Ihren Stoffwechsel besser wird. Wegovy kann auf einem solchen Weg die anfängliche Triebfeder sein, indem das Gewicht schneller sinkt (10-15%), gewisse Schwierigkeiten im Alltag erleichtert werden (z.B. die Gedanken ans Essen, Lust auf bestimmte Nahrungsmittel dämmen) und die Motivation weiterzumachen steigt. Wichtig ist aber, dass die Basisarbeit am Ess- und Bewegungsverhalten parallel weitergetrieben werden muss, sonst zeigt sich kein dauerhafter Erfolg.

Angesichts der aktuellen Diskussion über die Verwendung von Abnehmspritzen im Rahmen der Spritzen-Therapie stellt sich die Frage nach der Regulierung dieser Praktiken. Sollte die Verfügbarkeit strenger reguliert werden, um sicherzustellen, dass nur Personen, die sie tatsächlich benötigen, Zugang dazu haben? Einige argumentieren, dass die Nutzung solcher Spritzen möglicherweise ein Zeichen von Faulheit oder undiszipliniertem Verhalten ist, und dass eine strengere Regulierung notwendig ist, um einen verantwortungsvollen Umgang sicherzustellen. Wie kann eine Balance zwischen individuellem Bedarf und potenziellen Missbrauch geschaffen werden, insbesondere angesichts des Einflusses der Pharma-Industrie auf solche Behandlungsmethoden?

Karin Schütz: Diverse Studien haben gezeigt, dass eine Dauerhafte Gewichtsreduktion (ohne medikamentöse Hilfe) von 5-10% des Ausgangsgewichts nur von ca. 5% aller Personen gehalten werden kann. Eine ernüchternde Bilanz. Wegovy, mit einer Gewichtsreduktionswirkung von 10-15% schafft hier eine Verbesserung für unter Adipositas leidende Menschen, die neben diversen körperlichen und gesundheitlichen Beschwerden auch einer erheblichen Stigmatisierung ausgesetzt sind. Wegovy soll nicht zum Erreichen der Strandfigur missbraucht werden, sondern es sollte indikationsgerecht eingenommen werden, rezeptpflichtig und damit unter Verantwortung eines Arztes. Trotzdem wird es wohl auch hier einen gewissen Missbrauch, wie bei anderen Medikamenten auch, geben. Dies soll aber kein Grund sein, es den bedürftigen Personen vorzuenthalten. Obwohl die Kosten für das Medikament hoch sind, darf man die dafür eingesparten adipositasassoziierten Folgekosten nicht vergessen. Unter dem Strich sollte es für die Krankenkassen daher eher aufgehen.

Hallo, ich bin ein Mann, 32 Jahre alt, 175 cm gross une wiege 92 kg. Ich esse gesund aber einfach ein bisschen zu viel, wegen Hunger oder Peudohungergefühle. Ich möchte die Abnehmspritze probieren aber habe Angst vor Nebenwirkungen, z. B. Pankreatitis. Ich werde mit meiner Hausärztin reden aber können Sie mir die Abnehmspritze in meinem Fall empfehlen? Freundliche Grüsse,

Katharina Frenes: Guten Abend, bei Ihnen liegt ein BMI von 30.0 kg/m2. Ich denke es würde sicherlich Sinn machen, dass Sie Ihre Hausärztin an einen Endokrinologen oder an ein Adipositas-Zentrum überweist. Dort können Fachärzte mit Ihnen besprechen, welche Massnahmen möglich sind, damit eine Gewichtsreduktion erzielt werden kann. Im Zentrum stehen dabei sicherlich auch die Evaluation Ihres Ernährungsverhaltens (Optimierungsmöglichkeiten) und ob die körperliche Aktivität ausreichend ist. Diese beiden Massnahmen sind sehr wichtig für eine Gewichtsreduktion und für eine Gewichtsstabilisierung. Zusätzlich kann eine medikamentöse Unterstützung (Abnehmspritze) mit Ihnen besprochen werden. Bei einem BMI von 30 kg/m2 müssen Sie die Kosten selbst tragen, sofern noch keine Begleiterkrankung vorliegt (z.B. Bluthochdruck, Schlafapnoe, Diabetesvorstufe, erhöhte Blutfette). Hinsichtlich der Nebenwirkungen ist das Auftreten einer Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung) sehr selten. Ich wünsche Ihnen alles Gute.

Liebe Experten Was meinen Sie zum sogenannten «Ozempic Face»? War ja gerade überall zu lesen.

Anne Katrin Borm: Dies ist nicht durch Studien belegt oder als typische Nebenwirkung beschrieben. Allerdings ist es so, dass leider das Fett an den Wangen schneller schwindet als an anderen Körperteilen (Bauch, Gesäss); insbesondere bei einer raschen Gewichtsabnahme kann es zu hängender Haut oder Hautfalten kommen. Somit wäre das Auftreten eines «Ozempic Face» zumindest nicht überraschend. Rauchen reduziert die Elastizität der Haut, was sicher das Risiko für schlaffe Haut im Gesichtsbereich erhöhen kann.

Guten Tag, mir wurde ca. 10 Jahre eine Insulinresistenz diagnostiziert (ich bin jetzt 50J.). Mit Diät (kohlehydratarme Kost) und Sport gelang es, den Stoffwechsel und Gewicht (ich war normalgewichtig) im Gleichgewicht zu halten. Nach einem Bandscheibenvorfall gelang es mir nicht mehr den Sport in den Alltag zu integrierten, ich hatte Schwächezustände, war rasch Energielos und möglicherweise begann ich auch etwas mehr zu essen, worauf natürlich mein Gewicht reagierte. Mir wurde Metformin verschrieben, was mir Übelkeit verursachte, danach Ozempic, was jedoch die KK Grundversicherung nicht übernimmt. Gibt es im Fall Insulinresistenz eine medikamentöse Therapieform, die die KK übernimmt, bevor ich Übergewichtig werde oder wirklich eine Diabetes habe? Mein Ziel ist es, ohne Schwächezustände, ohne Hungerattacken, ohne Gewichtszunahme durchzukommen. Besten Dank.

Anne Katrin Borm: Herzlichen Glückwunsch, dass Sie so lange durch Diät und Sport Stoffwechsel und Gewicht im Gleichgewicht halten konnten! Das sind sehr gute Voraussetzungen dafür, dass dies Ihnen in Zukunft wieder gelingen wird. Möglicherweise hilft eine Medizinische Trainingstherapie, dass Sie wieder eine körperliche Belastbarkeit aufbauen können? Bei Metformin ist die Frage, in welcher Dosierung Sie es bekommen haben – ist eine niedrigere Dosis möglich? Und dann eine langsame Dosissteigerung? Ozempic wird tatsächlich nicht gezahlt, wenn Ihr BMI < 28kg/m2 ist (Wegovy auch nicht...). Zur Vermeidung von Schwächezuständen und Hungerattacken sollten Sie unbedingt starke Blutzuckerschwankungen vermeiden. Dies schaffen Sie durch einen Salat oder eine Gemüsevorspeise vor dem Essen, Vermeidung schnellwirksamer Kohlenhydrate (kein Weissbrot, Gipfeli oder Zopf, auch Vollkornbrot hat oft einen hohen Weissmehlanteil) und ausreichend proteinreicher Ernährung (Joghurt, Quart, Hüttenkäse, Poulet, Hülsenfrüchte). Sog. Haferkuren können hier auch sehr erfolgreich sein. Auch hilft es, sich anzugewöhnen, nach jeder Mahlzeit 10min spazieren zu gehen oder direkt den Haushalt zu machen, so dass es erst gar nicht zu einer Blutzuckerspitze (mit anschliessendem Abfall und Schwächegefühl) kommt.

Ich bin Diabetikerin Typ 1 und Übergewichtig. Kommt die Abnehmspritze für mich in Frage? Mfg

Anne Katrin Borm: Für die Abnehmspritze gelten für Sie die gleichen Kriterien, wie für alle anderen Personen ohne Typ 1 Diabetes mellitus auch. D.h. sicher bei einem BMI > 35kg/m2, oder bei einem BMI > 28kg/m2 und Folgeerkrankungen des Übergewichts (z.B. ausgeprägte Insulinresistenz, hoher Blutdruck oder hohe Blutfette).

Wiso steht mir die Abnehmsoritze als Typ 1 Diabetiker nicht zu?

Anne Katrin Borm: Für die Abnehmspritze gelten für Sie die gleichen Kriterien, wie für alle anderen Personen ohne Typ 1 Diabetes mellitus auch. D.h. sicher bei einem BMI > 35kg/m2, oder bei einem BMI > 28kg/m2 und Folgeerkrankungen des Übergewichts (z.B. ausgeprägte Insulinresistenz, hoher Blutdruck oder hohe Blutfette).

Wieso verschreiben Ärzte die Abnehmspritzen an Patienten die kein Diabetes haben und ich/wir Diabetiker leiden unter Mangelden Medikament. Das finde ich eine schweinerei.

Anne Katrin Borm: Guten Abend, die Ärzte sind spätestens seit den Lieferengpässen von Ozempic angehalten, Ozempic nur an Diabetiker zu verschreiben. Tatsächlich gab es aber zuerst die Mangellage bei Saxenda (zum Abnehmen), so dass Ärzte bei stark übergewichtigen Patienten damals Ozempic verschrieben haben. Die neue Abnehmspritze «Wegovy» ist derzeit nur zur Behandlung der Adipositas zugelassen, so dass Ozempic wieder für Diabetiker besser zur Verfügung stehen sollte. Eine hilfreiche Alternative ist auch die Tablette Rybelsus.

Guten Abend, ich (weiblich, 28, BMI 33) spritzte seit letztem Sommer Mounjaro, dies auf eigene Kosten und zuletzt 10mg/Woche. Nun bin ich vor zwei Wochen auf Anraten meiner Endokrinologin auf Wegovy gewechselt und spritze 2.4mg pro Woche. Vor wenigen Tagen hatte ich eine Magenspiegelung und mir wurde danach mitgeteilt, dass mein Magen „noch sehr voll“ gewesen sei und „nicht richtig arbeite“. Ich habe die Nahrungskarenz aber eingehalten und mehr als 10 Stunden nichts gegessen und getrunken gehabt. Kann diese „Gastroparese“ vom Wegovy kommen? Ich muss durch diverse Erkrankungen leider viele Medikamente einnehmen, unter anderem auch Gabapentin, Amitriptylin fix und Oxycodon bei Bedarf. Was muss ich bezüglich dem Wegovy im Hinblick auf eine Operation in Vollnarkose beachten? Vielen Dank für Ihre Antwort!

Annic Baumgartner: Eine der zentralen Wirkung dieser Substanzklasse ist tatsächlich die Hemmung des Transportes von Nahrungsbrei im Magen. Die betrifft sowohl Moujaro (Tirzepatid, Antidiabetikum) als auch Wegovy. Diese Gastroparese verursacht ein Feedback ans Sättigungszentrum im Gehirn. Das Sättigungszentrum erhält durch die anhaltende Magendehnung die Information, dass der Magen voll ist und kein Hungersignal gesendet werden muss. Streng genommen ist das keine Nebenwirkung, sondern Teil der gewünschten Wirkung. Die anderen Medikamente, die Sie erwähnen haben auf den Anteil der Gastroparese keinen wesentlichen Einfluss, wohl aber auf Hunger/Appetit und Sättigung über andere Signalwege. Ebenso beeinflussen sie die Verdauung in verschiedenen Darmabschnitten. Bezüglich der Vollnarkose kommt es sehr darauf an, was für eine Operation geplant ist und wie der damit im Zusammenhang stehende Verlauf erwartet wird. Für kleine, unkomplizierte Eingriffe kann Wegovy ohne Probleme beibehalten werden, für grössere Eingriffe empfiehlt es sich eine Therapiepause zu machen. Ich würde das auf jeden Falle mit ihrem betreuenden Arzt besprechen.

Ich bin 66 Jahre alt und hatte vor 18 Jahren einen Herzstillstand von 33 Minuten. Nach einem längeren Aufenthalt in der Clinique Le Noirmont wo ich Nordik Walking lernte und dies fast täglich ausführte nahm ich immer noch 15 kg zu und mein Körpergewicht stieg von 85 kg auf fast 100 kg, da ich verschiedene Medikamente einnahm. In den folgenden Jahren begann ich zu joggen und lief zuerst einen Marathon und an den Bieler Lauftagen absolvierte ich sogar einen 100km-Lauf in gut 16 Stunden. Danach lief ich regelmässig 20 – 40 Kilometer pro Woche und fuhr auch viel Velo. Seit meiner Pensionierung vor gut einem Jahr bin ich zweimal auf dem Jakobsweg gewandert, letztes Jahr von Genf nach Santiago 2000km in drei Monaten und dieses Jahr von Sevilla nach Santiago 1000km in gut fünf Wochen. Obwohl ich mich immer bewege und auch das Gefühl habe, mich gesund und nicht zu üppig zu ernähren, steigt mein Körpergewicht ohne grosse Herausforderungen wie 1000km Laufen stetig an und ich weiss auch nicht, wie ich mein Gewicht in den Griff bekommen kann, obwohl ich diszipliniert bin und mich monatelang nach 16/8 Diät ernährt habe, habe ich trotz Sport kein Gramm abgenommen. Meine Frage: Wäre es für mich aus gesundheitlichen Gründen sinnvoll Ozempic oder Wegovy zu spritzen um mein Körpergewicht zu reduzieren und somit auch meine gesundheitlichen Risiken wie Bluthochdruck und Gelenkbelastung zu reduzieren und meine Lebenserwartung zu erhöhen. herzlichen Dank Mit freundlichen Grüssen

Karin Schütz: Erstmal gratuliere ich Ihnen herzlich zu diesen beachtlichen Leistungen. Chapeau. Ich hoffe sehr für Sie, dass sich all diese Erlebnisse, trotz der fehlenden Gewichtsabnahme, mehr als gelohnt haben. Mit Sport Gewicht abzunehmen oder zu halten, ist oft viel schwerer oder härter als gedacht und in Ihrem Fall scheint es unmöglich. Es kann aber gut sein, dass Sie ohne Sport noch weiter zugenommen hätten. Falls Ihr BMI > 28 ist und Sie an Bluthochdruck leiden, würden Sie sich für Wegovy eignen. Ich rate Ihnen, sich bei Ihrem Hausarzt zu melden, dass er Sie an ein Adipositaszentrum oder an einen Endokrinologen weiterleiten kann. Auf jeden Fall empfehle ich Ihnen auch eine Ernährungsberatung, was mit der Wegovy Therapie automatisch einher geht. Eine «Aussensicht» Ihrer Ernährungsgewohnheiten und ein begleitetes gesundes Abnehmen, gerade auch mit einer Herzvorerkrankung, ist in Ihrem Fall zu empfehlen. Und einen ganz wichtigen Pfeiler, die Bewegung, bringen Sie ja bereits mit.

Guten Abend Vor 6 Jahren habe ich einen Magenbypass im Claraspital gehabt. Ich habe sofort sehr viel abgenommen aber ich nehme wieder zu seit 3 Jahren und das ist wirklich ein Problem. Kann ich die Therapie mit der Spritze machen? Neu habe ich Arthrose

Anne Katrin Borm: Das hängt von Ihrem aktuellen BMI ab, und der Kostengutsprache Ihrer Krankenkasse. Mit Arthrose sollten Sie dennoch weiter körperlich Aktiv bleiben, da dies die Schmerzen der Arthrose und ein Fortschreiten aufhalten kann (nach Anleitung durch Ihren Arzt oder Physiotherapeuten). Hierfür bieten sich z.B Velo fahren oder Schwimmen an. Bei rascher Gewichtszunahme nach Magenbypass sollten Sie unbedingt wieder Kontakt mit dem behandelnden Team aufnehmen und wieder durch die Ernährungsberatung mitbetreut werden.

Grüezi Ich hatte vor einem Jahr ein Termin für ein Gespräch bei der Endikronologie. Kurz vorher wurde mir der Termin abgesagt, sie bekamen die Spritzen nicht. Seither warte ich noch immer auf ein Termin. Ich bin 1.68 gross und 120 kg schwer. Welche Möglichkeiten habe ich noch? Ich habe schon einiges ausprobiert, leider ohne Erfolg. Besten Dank für Ihre Antwort.

Anne Katrin Borm: Guten Abend, leider ging es vielen, vielen anderen Patienten genauso, dass die geplanten Termine wg. fehlender oder unklarer Liefersituation nicht durchgeführt werden konnten. Lassen Sie sich wieder neu zuweisen, im Moment haben Sie gute Chancen (wenn auch mit einer gewissen Wartezeit) für einen erneuten Termin.

Guten Abend Ich habe mit rybelsus Tabletten 12 kg abgenommen innerhalb 1 Jahr. Habe grosse Nebenwirkungen gehabt. Jetzt ist ziemlich gut (Verstopfung ist geblienen, Übelkeit ist jetzt gut). Bin 72 Jahre alt, habe schon alle möglichen Diäten gemacht, unzählige Tabletten geschlückt usw.usw.usw. Meine FRAGE ICH MUSS IMMER SELBER TABLETTEN BEZAHLEN. DAS NEUESTE IST DAS KK DIE KOSTEN FÜR FIE SPRITZE ÜBERNIMMT?!? ÜBERNIMMT DIE KK AUCH KOSTEN FÜR RYBELSUS ?? BIN 1.50 klein, habe 94 kg gewogen, jetzt wiege ich 78 kg. In moment habe ich still stand, passiert gar nichts. Schätze das mein Körper nicht mehr mitmacht...Soll ich bon 7 mg.auf 14mg steigen ??? Vielen, vielen Dank gür Ihre Antwort und einen freundlichen Gruss

Katharina Frenes: Guten Abend. Rybelsus ist von der Krankenkasse nicht zugelassen, sofern es nur zur Gewichtsreduktion verwendet wird. Bei Vorliegen eines Diabetes werden die Kosten von der Krankenkassen unter bestimmten Voraussetzungen übernommen. Seit 01.03.2024 wird Wegovy von der Krankenkasse übernommen, sofern bestimmte Kriterien erfüllt sind. Wegovy wird 1x pro Woche als Spritze appliziert. Rybelsus muss morgens 30 Minuten nüchtern mit max 120ml Wasser und VOR allen anderen Medikamenten eingenommen werden. Die korrekte Einnahme spielt daher eine sehr wichtige Rolle, damit das Medikament auch wirken kann. Falls Sie das Medikament korrekt einnehmen, kann ein Wechsel diskutiert werden. Falls bei Ihnen auch ein Diabetes bekannt ist, können Sie mit Ihrem Arzt allenfalls eine Dosis-Steigerung diskutieren, sofern die Nebenwirkungen nicht zu stark ausgeprägt sind. Wegovy kann aber von Ihrem Hausarzt nicht verschrieben werden, dafür benötigen Sie eine Überweisung zu einem Spezialisten (Endokrinologen). Beste Grüsse

Kann die Abnehmspritze negative Auswirkungen haben?

Anne Katrin Borm: Da diese Medikamente die Magenentleerung verzögern und ein Sättigungsgefühl vermitteln, sind die typischen Nebenwirkungen wie starkes Völlegefühl, Übelkeit, Verstopfung eher Ausdruck der guten Wirkung der Medikamente. Aus diesem Grund werden sie auch am Anfang niedrig dosiert und allmählich gesteigert. Insbesondere kommt es nach dem Verzehr einer späten Abendmahlzeit, insbesondere wenn diese fettig oder stark gewürzt ist, zu einem starken Völlegefühl oder nächtlichem Aufstossen. Grosse, fetthaltige und stark gewürzte Mahlzeiten sind also zu vermeiden. In seltenen Fällen wurde eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse beschrieben, dann sollte das Medikament nicht mehr eingesetzt werden. bei geplanten Schwangerschaften oder in der Schwangerschaft sind sämtliche «Abnehmspritzen» kontraindiziert.

Ich nehme bereits die maximale Dosis der Spritze Saxenda. Bin auch bei einer Ernährungsberatung seit 26.2.2024. bis heute habe ich gesamthaft 900 Gramm abgenommen . Von 07.4 auf 96.3. Zu meiner Person Alter 52 , Grösse 173 cm. vor 6 Jahren hatte ich einen Unfall und kann kein Sport treiben. Was mache ich falsch?

Katharina Frenes: Guten Abend. Ich finde es sehr gut, dass Sie nun seit 2 Monaten eine Ernährungsberatung besuchen um zu evaluieren ob Ihr Ernährungsverhalten allenfalls optimiert werden kann. Dies kann ab und an auch ein langer Prozess sein. Es gibt jedoch auch Situationen, wo wir wissen, dass bestimmte Personen leider nicht auf die medikamentöse Behandlung ansprechen. Ich würde Ihnen daher vorschlagen, mit Ihrem Behandlungsteam Kontakt aufzunehmen.

Ich bin 76 Jahre alt, 96 kg, BMI 31 und frage mich ob Wegovi für mich möglich wäre, weil: habe Herzinsuffizienz, niedriger Blutdruck und permanentes Vorhofflimmern.

Annic Baumgartner: Wegovy ist zur Behandlung von Adipositas und Übergewicht sowie der Verbesserung mit dem Übergewicht vergesellschafteter Erkrankungen wie Bluthochdruck, Blutzuckererkrankung oder Fettstoffwechselstörungen zugelassen. Die Die Studien zeigen zudem eine Reduktion von schweren Ereignissen das Herz-Kreislaufsystem betreffend. Ziel ist eine nachhaltige und dauerhafte Verbesserung der angesprochenen Aspekte. Aufgrund der Vorerkrankungen wäre das in Ihrem Falle durch einen Endokrinologen zu prüfen. Es gilt alle Aspekte der persönlichen Krankengeschichte und der aktuellen Lebenssituation in die Empfehlung einzubeziehen.

Guten Abend, wie geht man denn mit der Therapie um während Ferien? Man kann die Spritzen sicher nicht der Hitze aussetzen. Und kann man die Spritzen denn überhaupt ohne Probleme im Flugzeug transportieren? Die Tablettenform gibt es noch nicht, oder? Ich habe gehört, dass einige Produkte täglich ubd andere wöchentlich gespritzt werden müssen. Was sind da die Vor/Nachteile?

Annic Baumgartner: Das derzeit einzige verfügbare und zugelassene Medikament zur Unterstützung der Gewichtsreduktion ist Wegovy, das 1x wöchentlich appliziert wird. Auf Flugreisen kann das Medikament mitgeführt werden. Am einfachsten lässt man sich dazu ein entsprechendes Schreiben des betreuenden Artzes ausstellen. Idealerweise transportiert man das Medikament gekühlt (z.B. Kühltasche) und lagert es nach der Ankunft ebenfalls kühl. Da die Applikation nur einmal wöchentlich erfolgt ist das Vermeiden grosser Hitze meist gut möglich.

Ich habe nesselfiber und hypertonie bin 36ig was empfehlen sie?

Katharina Frenes: Guten Abend, falls sie übergewichtig sind (BMI > 28 kg/m2), ist es sinnvoll mit Ihrem Hausarzt primär Kontakt aufzunehmen um Massnahmen zur Gewichtsreduktion zu besprechen. Dabei können Sie bereits sehr viel selbst umsetzen: Wichtig ist eine ausgewogene und proteinreiche Ernährung (.zb. Anbindung an eine Ernährungsberatung). Ebenfalls ist auch eine moderates Ausdauertraining (150 min pro Woche) wichtig für eine Gewichtsreduktion und Gewichtsstabilisierung. Durch eine Gewichtsreduktion kann auch eine Verbesserung des Bluthochdrucks (Hypertonie) erzielt werden. In einem 2. Schritt könnte eine medikamentöse Therapie zur Unterstützung besprochen werden.

Guten Abend Ab welchem Alter darf diese Spritze gebraucht werden? Was ist, wenn jemand kognitiv stark eingeschränkt ist und somit die Voraussetzungen nicht erfüllen kann (Nachweis erfolglose Diäten)? Meine Tochter mit Trisomie 21 ist heute 19. Bis 12-jährig war sie schlank! Mit Beginn Menstruation und später Verhütung (Implanat) nahm das Gewicht ständig zu. Zudem isst sie sehr gerne, hat ein Sättigungsgefühl, aber dauert länger, bis dieses erfolgt. Heute ist sie massiv übergewichtig: 84Kg bei 145cm. Sie findet sich aber gut, wie sie ist. Ist daher nicht motiviert abzunehmen… ein Teufelskreis. Ich mache mir grosse Sorgen betreffend ihre Gesundheit. Was raten Sie mir? Herzlichen Dank! Freundliche Grüsse

Anne Katrin Borm: Guten Abend, diese Situation ist sicher für Sie sehr belastend. Formal erfüllt sie die Kriterien, sie muss keine erfolglosen Diäten nachweisen. Da diese Medikamente aber zu starker Übelkeit / Erbrechen / Völlegefühl führen, insbesondere wenn nicht auf kleine, leichte Mahlzeiten geachtet wird, muss man dies gut mit ihr und dem Behandlungsteam besprechen. Möglicherweise lässt sie sich auf eine leichte Abendmahlzeit ein, und die Spritze hilft. allfällige Gelüste oder Heisshunger etwas besser in den Griff zu bekommen oder die Portionen etwas kleiner zu gestalten. Evtl. wäre es auch eine Möglichkeit, eher etwas niedrig dosierter zu bleiben. Dies kann dann aber die Folge haben, dass wg. Verpassen des Gewichtsziels das Medikament nach 4 oder 10 Monaten nicht weiter vergütet wird und als Selbstzahler gezahlt werden muss.

Kann man die spritze bei hashimoto auch nehmen?

Anne Katrin Borm: Sie können die Spritze nehmen, wenn Sie adipös sind und die allgemeinen Kriterien erfüllen. Hashimoto ist hierfür keine Kontraindikation

Guten Tag Ich bin 68 kg und 168 ch gross und bewege mich viel Enkel hüten Golf ebike fahren Yoga mein hba1c ist grenzwertig und ich muss Blutdruck Tabletten nehmen mein bauchumfang ist 84-85 cm Ich sollte vielleicht nicht 2-5 kg abnehmen aber seit einem Jahr schaffe ich das nicht und ich liebe Süssigkeiten wie Schokolade und Kuchen

Katharina Frenes: Guten Abend. Sie bauen die körperliche Aktivität schon sehr gut in Ihren Alltag ein – herzlichen Glückwünsch!!! Ich denke der erste Schritt wäre eine Anbindung bei einer Ernährungsberatung, damit Sie dort besprechen können, welche alternativen Möglichkeiten besser wären anstelle von Schokolade oder Kuchen (z.b. proteinreichere Zwischenmahlzeiten). Die Reduktion der Süssigkeiten würde sich auch positiv auf Ihren Blutzucker auswirken. Beste Grüsse

Wie hilft die Spritze bei Alkaholabhängigkeit? Lieber Gruss

Anne Katrin Borm: Die Spritze führt zum einen zu Übelkeit nach Alkoholkonsum, zum anderen kann sie wahrscheinlich gegen Sucht helfen. Studien diesbezüglich laufen, es gibt noch keine Zulassung dafür.

Guten Tag Wie kann ich mir eine Abnehmspritze verordnen lassen? Mein Hausarzt verschreibt mir die Spritze nicht. Ich bin schon mein ganzes Leben übergewichtig und wie im Bericht erwähnt, habe ich schon alles ausprobiert um abzunehmen. Vielen Dank für Ihr Feedback.

Anne Katrin Borm: Wenn Sie die Kriterien erfüllen (BMI > 35kg/m2 oder > 28kg/m2 und Folgen der Adipositas), kann der Hausarzt Sie zu einem Facharzt für Endokrinologie oder in ein Adipositaszentrum zur Behandlung mit der Abnehmspritzen zuweisen. Die Versicherungen zahlen nicht bei Verordnung durch den Hausarzt.

Ich habe seit Januar 2024 einen Online Coach. Die Ernährung umgestellt, mehr Bewegung. Leider fällt es mir sehr schwer, die Gedanken ans Essen trotz Plan zu ignorieren. So werde ich meist nach dem Mittag schwach. Haben sie da noch einen Trick. Solange ich gar nichts esse, denke ich nicht ans Essen. Nach der ersten Mahlzeit fängt das Gedankenkarussel an. Ich will es alleine schaffen 😁

Anne Katrin Borm: Haben Sie schon einmal überlegt, warum Sie nach dem Mittag schwach werden? Dies kann vielfältige Gründe haben (Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Blutzuckerabfall nach dem Mittagessen). Haben Sie ausreichend Ballaststoffe zum Mittagessen? Hilfreich ist eine Salat- oder Gemüsevorspeise vor jedem Mittagessen, mehr Eiweiss, weniger Kohlenhydratbeilagen, sicher keine zuckerhaltigen Getränke. Oder Sie machen zu den Zeiten, zu denen Sie üblicherweise schwach werden, etwas Schönes für sich selbst? Sicher sollten Sie zu diesen Zeiten Langeweile vermeiden.

Ab wann wird die Spritze empfohlen, und was gibt es für Nebenwirkungen

Karin Schütz: Ab BMI >27 und mind. 1. durch Übergewicht verursachten Begleiterkrankung wie Diabetes 2, Bluthochdruck oder hohe Blutfettwerte oder ab BMI 35 wird die Spritze empfohlen. Positive Nebenwirkungen sind u.a. ein rasches Sättigungsgefühl und ein verminderter Appetit, Gedanken kreisen nicht mehr laufend ums Essen, eine erhöhte Insulinausschüttung und eine erhöhte Insulinsensitivität, ein Gewichtsverlust von ca. 10-15% in 20 Wochen, eine verbesserte Glukoseaufnahme in Leber und Muskulatur und einiges mehr. Eher negative Nebenwirkungen vor allem zu Beginn der Therapie können sein (Ich möchte hier noch an einen Medikamentenbeipackzettel erinnern, der oft auch nicht ermutigend wirkt). Übelkeit und Erbrechen, Durchfall, Verstopfung. Generell wird die Magenentleerung verlangsamt und die Magensaftsekretion wird etwas gehemmt. Es kann zu Bauchbeschwerden kommen, aber auch Reflux und Aufstossen sowie Winde kommen vor. Durch eine rasche Gewichtsabnahme kann es zu Gallensteinen kommen, oder es kann auch Reaktionen an der Einstichstelle geben. Aufgrund all diesen «negativen» Nebenwirkungen startet man bei einer sehr niedrigen Dosierung und steigert erst, wenn das Medikament gut vertragen wird. Häufig verschwinden mit der Therapiedauer auch die negativen Nebenwirkungen, oder noch besser, sie treten oft auch gar nicht auf.

Guten Tag Ich nehme MTX Spritze, 10 mg, wegen Psoriasis. Könnte ich die Wegovy Spritze nehmen. Danke für Antwort. Grüsse

Katharina Frenes: Guten Abend, falls Sie die Kriterien für Wegovy erfüllen, stellen Methotrexat und eine Psoriasis keine Kontraindikation dar.

Wo kann ich melden für eine Beratung in der nähe Aarau … Ich merke nach vielen Diäten das ich einfach nicht mehr abnehme nur noch zunehme. Und mit den Wechseljahren wird es leider nicht besser.

Annic Baumgartner: In der Region Aarau stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Es kommt etwas darauf an, wie alt Sie sind, in welchem Bereich der BMI liegt und welche Erkrankungen zu berücksichtigen Sind. Es gibt das Kantonsspital Aarau mit dem Kompetenzzentrum für Ernährung, Essstörung und Adipositas zur Verfügung als auch eine Adipositassprechstunde in der Hirslanden Klinik Aarau. Zudem gibt es mehrere niedergelassene Kollegen mit entsprechender Fachkenntnis. An Ihrer Stelle würde ich das Thema und Ihre Wünsche mit Ihrem Hausarzt besprechen um die am besten passendste Betreuung für Sie zu finden.

Ich bin 30 Jahre alt. Habe seit ca. 16 Jahre alt eine Autoimmune Krankheit – Lupus (sle). Durch sehr viele Medikamente, Infusionen, Depression ect. Sehr viel zugenommen (160cm gross, 92kg). Nun bin ich dran mit Sport und bessere Ernährung mit der hoffnung abzunehmen. Durch das internet und Kollege bin ich auf die Spritze informiert worden. Aber kann / darf ich sie nehmen? Gibt es Nebenwirkungen?

Katharina Frenes: Guten Abend – Sie haben schon einen sehr wichtigen Schritt geschafft!!! Die Veränderungen der Lifestylemassnahmen (Ernährungsverhalten, körperliche Aktivität) sind sehr sehr wichtig betreffend Gewichtsreduktion und Gewichtsstabilisierung. Falls jedoch keine ausreichende Gewichtsreduktion hierdurch erzielt werden kann, kann auch bei Vorliegen einer Autoimmunerkrankung eine medikamentöse Therapie mittels Spritze (Wegovy) diskutiert werden. Nebenwirkungen müssen nicht zwingend auftreten. In der Regel treten Nebenwirkungen in den ersten Wochen auf: häufig sind Verstopfung, leichte Übelkeit, Refluxbeschwerden (saures Aufstossen) oder auch Durchfall und Blähungen. Ab und an berichten Patienten und Patientinnen auch über Müdigkeit und Kopfschmerzen.

Ich (weiblich, 38, 169cm/62kg) würde gerne noch 2-3 kg abnehmen. Allerdings bleibt meim Gewicht konstant auf 62kg trotz Kaloriendefizit und Kraft-/Cardiotraining 2x pro Woche. Ich ernähre mich vegetarisch und einigermassen gesund (praktisch keine Fertigprodukte, aber Zucker darf auch mal sein). Es wurde vor etwa 15 Jahren eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert, der TSH ist aber seither mit Medikamenten in einem guten Bereich. Woran kann es liegen, dass sich auf der Waage nichts tut?

Katharina Frenes: Guten Abend, eine ausbleibende Gewichtsreduktion kann unterschiedliche Ursachen haben. Bei Ihrem Gewicht sind Sie jedoch normalgewichtig. Hinsichtlich der Ernährung könnten Sie allenfalls überprüfen, ob Sie auch den Proteinbedarf (z.b. in Käse, Tofu, Hüttenkäse, Milchprodukte) ausreichend abdecken und ob allenfalls dennoch der Kohlenhydratanteil etwas zu hoch ist. Sehr gut, dass Sie keine Fertigprokute verwenden.

Guten Abend zusammen, Ich hätte als Apotheker eine Frage. Zum jetzigen Stand der Dinge gibt es soweit ich weiss keine wirkliche Exitstrategie wenn die Therapie mit Wegovy nach einigen Jahren beendet werden soll. Gibt es diesbezüglich schon Fortschritte ? Als zweites wollte ich fragen, wie sie zur Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen stehen, denn in Zeiten von immer höheren Prämienpreise finde ich es schwierig die Allgemeinheit Lifestylemedikamente (nur in wenigen Fällen ist zB durch Schilddrüsenerkrankungen/gewisse Neuroleptika das ja nicht selbst verschuldet) bezahlen zu lassen, wenn man die langfristigen Erfolge nur erahnen kann. LG

Anne Katrin Borm: Guten Abend, Wegovy und Saxenda sind vor allem erst einmal Übergangshilfen, um ein gesundheitsbewusstes und körperlich aktives Leben überhaupt (wieder) erlernen und sich angewöhnen zu können. Voraussetzungen gemäss Limitatio des BAG sind die Einhaltungen einer 500kcal Defizit Diät, die regelmässige Teilnahme an einer Ernährungsberatung sowie die nachgewiesene Steigerung der körperlichen Aktivität, sonst bekommen die Patient:innen das Medikament von uns nicht verschrieben. Sehr viele unsere Patienten konnten im letzten Jahr z.B. im Rahmen des Lieferengpasses von Saxenda dann auch ohne Medikament Ihr Gewicht sehr gut halten, und mittlerweile haben wir auch viele Patienten, die nach einer Therapie von 3 Jahren und einem anschliessenden Stopp ihr Gewicht auch gut halten konnten. Entscheidend sind also, dass die begleitenden Massnahmen eingehalten werden. Leider sind die Folgen der Adipositas noch erheblich teurer, und der Einsatz ist nicht als Lifestylemedikament gedacht, sondern eben zur Behandlung und Verzögerung der Adipositaskomplikationen.

Wie übersteht man ein Plateau beim Abnehmen?

Karin Schütz: Meinen Sie damit, dass Ihre Gewichtsabnahme stagniert, trotz vermeintlich gleichem Vorgehen wie zuvor?Immer eine schwierige Frage, die man nicht pauschal beantworten kann. Ich würde Ihnen raten, sich Hilfe und Motivation von aussen zu holen sei dies durch die Ernährungsberatung, durch Freunde oder weitere Personen Ihres Vertrauens. Machen Sie eine «Auslegeordnung». Was haben Sie bisher erfolgreich verändert und möchten Sie unbedingt weiterverfolgen? Wer kann Ihnen dabei helfen? Wo haben Sie noch Potential und wie können Sie dieses schrittweise einführen? Gibt es allenfalls Bereiche, wo Sie etwas nachgelassen haben, was ein Grund für die stagnierende Gewichtsabnahme sein könnte? Wie könnten Sie da reagieren? Überprüfen Sie auch immer wieder, ob Sie Ihr Gewichtsziel allenfalls zu hoch bzw. zu niedrig angesetzt haben und Sie Ihr «SOLL» zugunsten des «IST» überprüfen müssten. Bedenken Sie, eine nachhaltige Gewichtsreduktion ist etwas unglaublich Anspruchsvolles und immer gibt es Grenzen nach oben bzw. nach unten, auch wenn sie alles noch so richtig machen. Vergessen Sie nie, was Sie bereits erreicht haben und verteidigen Sie diesen Erfolg. Schon das ist oft Aufgabe genug. Und das Gute zuletzt, auch wenn Sie Ihr Zielgewicht ev. nicht ganz erreichen, Ihr Körper profitiert gesundheitlich von jedem Kilo, das sie geschafft haben.

Guten Abend Würde mich interessieren ob mann diese Spritzen auch bei Jugendlichen einsetzen kann ,darf oder soll man? Mein Sohn ist bald 15 Jahre wiegt 86 Kg Trainiert Hockey 3 mal in der Woche.

Annic Baumgartner: Wegovy hat keine Zulassung für Kinder oder Jugendliche, Saxenda hingegen darf auch bei Jugendlichen ab 12 Jahren mit Adipositas eingesetzt werden. Wie bei Erwachsenen, ist auch bei Jugendlichen wichtig, dass Saxenda nicht isoliert, sondern im Rahmen einer spezialisierten ärztlichen Behandlung als auch einer Betreuung durch die Ernährungsberatung eingesetzt wird. Das Ziel ist es, dass die betroffene Person als auch seine Familie herausfinden, in wie fern der aktuelle Lebennstil noch verändert werden muss, um eine bessere Situation für die Gewichtskontrolle in langer Sicht zu schaffen. Saxenda kann auf diesem Weg durchaus unterstützen. Bei Ihrem Sohn ist sicherlich sehr günstig, dass er bereits Sport treibt und Freude an der Bewegung zu haben scheint. Das erleichtert den Veränderungsprozess schon deutlich.

Liebes Experten Team Ich spritze seit mehreren Monaten Ozempic 2mg / Woche, da ich Diabetes mellitus Typ 2 habe. Könnte ich das Ozempic mit dem Wegovy kombinieren für eine weitere mögliche Gewichtsreduktion? Vielen Dank für ein kurzes Feedback. Liebe Grüsse

Katharina Frenes: Guten Abend – beide Medikamente enthalten den gleichen Wirkstoff (Semaglutid). Daher dürfen Sie die Medikamente nicht kombinieren. Beste Grüsse

Guten Tag Wenn diese Abnehmspritze den Appetit hemmt, hat man denn überhaupt noch Freude am Essen? Besten Dank für die Antwort!

Anne Katrin Borm: Ja, viele Patienten haben weiterhin Freude am Essen. Die Art des Essens wird aber oft anders: – man hat weniger Lust, zwischendurch oder abends zu naschen – die Portionengrösse wird kleiner – fettreiches Essen wird unangenehmer – das Essen selbst wird nicht mehr so interessant (oder spielt im Kopf eine kleinere Rolle). Dennoch kann man weiterhin grosse Freude am Essen haben, vor allem wenn dieses liebevoll aus frischen Zutaten vorbereitet wurde.

Grüezi Ist denn die Abnehmspritze die einzig effiziente Methode gegen das Bauchfett? Was halten Sie von GLUCOSLIM? Ich möchte nur das hartnäckige viszerale Bauchfett loswerden. Mein Wohlfühlgewicht sollte von 62kg auf 58 kg reduziert werden. Besten Dank & freundliche Grüsse

Anne Katrin Borm: Die Abnehmspritze hilft nicht explizit gegen Bauchfett, und ist auch bei Ihrem Wohlfühlgewicht nicht indiziert. Glucoslim wird stark beworben, die Evidenz dafür fehlt aber. Bauchmuskeltraining kann in gewissem Masse helfen.

Ich bin 39 Jahre alt und wollte fragen ob das Medikament Tamoxifen 20mg einen Einfluss auf das Gewicht hat? Ich hatte vor 3 Jahren Brustkrebs und muss seit da Tamoxifen einnehmen und ich habe das Gefühl ich nehme immer mehr zu. Ich esse nicht mehr und bewege mich auch genug. Haben sie allenfalls einen Tipp für mich? Freundliche Grüsse

Anne Katrin Borm: Guten Abend, eine Gewichtszunahme durch Tamoxifen ist nicht beschrieben, allenfalls in Form von Wassereinlagerungen in den Beinen. Sie sind leider in einer Alterskategorie, in der der Grundbedarf rasch abnimmt und die Menschen häufig zunehmen. Daher gelten bezüglich Gewichtsabnahme die gleichen Regeln für Sie, wie für alle anderen mit Gewichtsproblemen auch. Hilfe bekommen Sie z.B. von einer Ernährungsberatung.

Seit einem Jahr verschreibt mir mein Arzt Rybelsus 7mg. 1 Tablette pro Tag gegen mein Diabetes. Seit 4 Jahren. Sie beeinflussen meinen Appetit. Ist das das gleiche wie die neue Spritze. Ich habe 10 Kg abgenommen und wiege jetzt 81 Kg. Bei 176 Grösse. Danke

Katharina Frenes: Guten Abend. Beide Präparate haben den gleichen Wirkstoff = Semaglutid. Rybelsus ist offiziell nur für Diabetiker zugelassen. Rybelsus liegt als Tablettenform vor und muss täglich nüchtern 30 Minuten vor dem Essen und VOR allen anderen Medikamenten eingenommen werden. Wegovy wird als Spritze 1x wöchentlich appliziert.

Hallo! Warum ist es so schwierig an die Spritze zu kommen? Weder meine Hausärztin, noch meine Diabetologin, ich habe Typ 1 Diabetes, oder das Adipositascenter im Kantonsspital Frauenfeld wollen mir die Spritze verordnen. Nach vielen Diäten und dem jeweiligen Yoyoeffekt ist mein BMI nun auf 31, so hoch wie noch nie und ich bin am verzweifeln. Habe Angst, wieder eine Diät zu machen und denke, dass ich mit der Spritze wirklich Erfolg haben kann, so dass es mir psychisch besser gehen würde und somit auch meiner Familie. Was ist das Problem, dass man nicht aufgenommen wird? Mir wäre es auch egal, die Spritze selber zu bezahlen. Es gibt auch keine Warteliste. Das Adipositascenter hat mir eigentlich mitgeteilt, dass ich keine Chance habe, das Medikament zu erhalten.

Annic Baumgartner: Mit einem Typ 1 Diabetes mellitus sind Sie tatsächlich etwas zwischen Stuhl und Bank, wenn es um medikamentöse Optionen zur Unterstützung der Gewichtsreduktion geht. Wegovy wird von den Krankenkassen nicht übernommen, wenn ein Insulinpflichtiger Diabetes mellitus besteht, was beim Typ 1 zwangsweise der Fall ist. Ozempic und Mounjaro, sind nur zugelassen für die Therapie des Typ 2 Diabetes mellitus, obwohl der Effekt auf Insulinresistenz und Gewicht auch bei jemandem mit Typ 1 Diabetes mellitus und Übergewicht/Adipositas sinnvoll wäre. Für Wegovy kann in Einzelfällen eine Verordnung unter Kostendeckung durch die Krankenkasse erwirkt werden, wenn die restlichen Kriterien (BMI, weitere metabolische Erkrankungen) erfüllt sind. Ich würde das nochmals mit Ihrer Diabetologin besprechen.

Gerne würde ich mich über die Vor- u. Nachteile der Spritze informieren lassen und ob es für mich eine Option wäre.

Karin Schütz: Guten Abend, in einigen vorangehenden Chats wurden bereits die Vor- und Nachteile der Spritze dargelegt. Erstellen Sie sich daraus eine persönliche Liste. Welche Vorteile sind Ihnen besonders wichtig und vor welchen Nachteilen haben Sie Respekt? Besprechen Sie letztere bei Unsicherheit nochmals mit Ihrem Endokrinologen. Ich wünsche Ihnen viel Klarheit bei Ihrer Entscheidung.

Mein BMI ist 33.33. Ich habe aber ein Reizmagen/darm-Syndrom. Ist da diese «Spritzentherapie» überhaupt möglich? Ich befürchte, dass aufgrund der zu erwartenden Nebenwirkungen eine solche Therapie eher schädlich wäre, oder was meinen SIE?

Katharina Frenes: Guten Abend, in Ihrem Fall muss sicherlich eine medikamentöse Therapie gut besprochen werden, zumal gastrointestinale Nebenwirkungen: Verstopfung, Durchfall, Blähungen unter dieser Therapie auftreten können. Ein Reizdarmsyndrom stellt aber keine Kontraindikation dar. Ein Versuch ist durchaus möglich, sofern durch andere Therapiemöglichkeiten (Steigerung der körperlichen Aktivität, Anpassung Ernährung) nicht der gewünschten Therapierfolg erzielt werden konnte.

Ich spritze Ozempic seit 22. August 2023. Stargewicht 96 kg. Grösse 158 Gewicht heute. 67.5. kg Ich möchte aus finanziellen Gründen die Spritze absetzen. Seit diesem Monat spritze ich alle 2 Wochen. Ich möchte so weitermachen und dann Ende August (nach zwei Jahren) aufhören. Kann ich das ohne Bedenken machen.

Anne Katrin Borm: Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Erfolg!! Sie können das gut so weitermachen, oder schrittweise auch die Dosis etwas dabei reduzieren. Versuchen Sie sich unbedingt einzuprägen, wie Sie sich im Moment ernähren (z.B. Portionengrösse fotografieren), und dies möglichst lange beizubehalten. Wiegen Sie wöchentlich, um einen erneuten Gewichtsanstieg frühzeitig mitzubekommen (dann könnten Sie z.b. eine Woche lang wieder vermehrt auf die Ernährung achten).

Guten Abend, leider habe ich seit 10 Jahren 15 Kilo zugenommen und wiege aktuell 82 kg bei 172cm. Ich bewege mich sehr viel (Fahrrad, Pilates, Garten). Da ich unter Wechseljahrbeschwerden litt, begann ich vor 6 Jahren mit Utrogestan (200mg) und seit ca. 2 Jahren Östrogel (1 Hub). Seit einem Jahr habe ich keine Gebärmutter mehr. Ich versuche durch Intervallfasten und Nahrungsreduktion (Yazio) Gewicht zu verlieren, was sehr sehr hartnäckig und kaum möglich ist, habe mir schon überlegt, ob es am Utrogestan oder am Östrogel liegt, dass das Abnehmen nicht mehr gelingt. Können Sie etwas dazusagen?

Anne Katrin Borm: utrogestan und Östrogel führen selbst nicht zu einer fehlenden Gewichtsabnahme, aber je nach Alter können (oder sollten) Sie natürlich mit ihren behandelnden Ärzten besprechen, das zu stoppen oder zu reduzieren. Leider kommt es bei den meisten Frauen rund um die Wechseljahre zu erheblichen Schwierigkeiten mit dem Abnehmen. Östrogene schützen noch davor, dass das Fett vor allem als Viszeralfett gespeichert wird.

Liebes Team Gerne möchte ich Ihnen fragen: Mein Bauchumfang ist 100 cm. Bin 1.70m gross, Gewicht 74 kg. Mittags habe ich Heisshunger, esse immer zuviel, nachher versuche ich nichts zu essen, ausser Früchte. Morgens esse ich 1 Stuck Brot mit Käse. Ich versuche seit einem Jahr abzunehmen, ohne Erfolg, wegen Heisshunger. Komme ich hiermit infrage für eine Abnehmspritze? Wenn ja, sollte ich mich bei meiner Hausärztin melden? Vielen Dank für Ihre Rückantwort! Freundliche Grüsse

Katharina Frenes: Guten Abend – Sie erfüllen nicht die Kriterien für eine medikamentöse Therapie (Abnehmspritze), da Ihr BMI bei 25.6 kg/m2 liegt. Haben Sie schon mal eine Ernährungsberatung besucht? Die Heisshungerattacken können z.b. auch durch einen zu geringen Proteinanteil bei der Lebensmittelauswahl begünstigt werden. Vielleicht könnten Sie ja zum Frühstück den Proteinanteil noch leicht steigern: z.b. 1 Ei dazu, oder 1 Joghurt. Achten Sie auch, dass Sie mittags einen Proteinanteil einbauen ( z.b. Fleisch, Käse, Hüttenkäse..). Auch lohnt es sich zunächst Protein, Gemüse/Salat und im Anschluss Kohlenhydrate zu essen. Beste Grüsse

Guten Abend Ich habe vor 10 Jahren einen Magenbypass bekommen. Ich wog noch 50kg bei 1m 53cm Grösse, konnte es gut halten. Ich habe eine Hashimoto-Schilddrüse, also jetzt wiege ich wieder 64kg, ein ständiger Kampf. Wäre die Spritze für mich? Wenn meine Schilddrüse spinnt, kann ich nur zusehen wie das Gewicht wieder steigt

Annic Baumgartner: 10 Jahre nach Magenbypass kann sich, auch bei gutem Erfolg zu Beginn und unabhängig von einer zusätzlichen Erkrankung eine Veränderung des Stoffwechsels ergeben, der eine Gewichtszunahme begünstigt. Wichtig ist diesen Trend möglichst frühzeitig zu erkennen und zu stoppen. Der erste Schritt dazu ist den eigenen Lebensstil nochmals ganz bewusst und aufmerksam zu analysieren. Oft zeigen sich in einem so langen Zeitraum viele kleine Veränderungen im Vergleich zum Lebensstil von vor 5-10 Jahren nicht sofort. Meist braucht es zudem eine punktuelle, zusätzliche Unterstützung durch Fachpersonen (Ernährungsberatung, ärztliche Spezialisten, ggf. Ernährungspsychologen) um den Trend umzukehren. Je nach Gesamtsituation und Auslöser für die Gewichtszunahme kann der zusätzliche Einsatz von Wegovy in einem solchen System sinnvoll sein. ABER, ein Magenbypass stellt ein Ausschlusskriterium für die Kostenübernahme durch die Krankenkasse dar.

Kann ich wegovy zusätzlich mit mtx 10mg spritze nehmen?

Anne Katrin Borm: Es ist nicht bekannt, dass man es nicht kombinieren dürfte. Allerdings kann MTX zu Übelkeit/ Erbrechen führen, welches dann durch Wegovy verstärkt werden könnte.

Guten Abend Seit Anfang Jahr nehme ich Rybelsus und habe 7 kg abgenommen, jetzt noch 90 kg bei 170 cm.Seit 1 Monat aber keine Gewichtsabnahme mehr, obwohl ich regelmässig 7 mg einnehme. Habe Typ 2 Diabetes, laufe täglich mind 6000 Schritte und bemühe mich, mich gesund zu ernähren.Diabetes Werte haben sich sehr verbessert . Ist dies bekannt, das die Gewichtsabnahme plötzlich stagniert. Was kann ich tun.

Anne Katrin Borm: Guten Abend, das Stagnieren kann diverse Gründe haben. Rybelsus können Sie noch auf 14mg steigern. Eine rein «gesunde» Ernährung führt alleine nicht zur Gewichtsabnahme, wenn die Kalorienmenge oder die Portionengrösse noch zu gross ist. Lassen Sie sich von Ihrem behandelnden Team weiter beraten, und versuchen Sie, die Schrittzahl auf täglich 8000 Schritte zu steigern.

Guten Abend Ich habe auf ärztliche Verordnung mit Saxenda-Spritzen begonnen. In den ersten 2 Wochen bei der tiefsten ersten Dosis habe ich mich sehr gut gefühlt und 3kg abgenommen. Bei höherer Dosierung trat eine allergische Hautrötung auf, so dass ich leider mit Saxenda abbrechen musste. Gibt es andere Präparate, die auch in Frage kommen und weniger zu Allergien führen? Herzlichen Dank für Ihre Antwort! Mit freundlichen Grüssen

Annic Baumgartner: Lokalreaktionen der Haut durch die Injektion von Saxenda waren meist Reaktionen auf Hilfsstoffe im Medikament und nicht durch den eigentlichen Wirkstoff bedingt. Wenn ein Abbruch der Therapie aufgrund der Hautreaktionen erfolgt ist, wäre der Wechsel auf Wegovy durchaus denkbar, ohne dass von einem Wiederaufflammen der Problematik ausgegangen werden muss.

Ist eine Abnehmspritze mit 26 Jahren und einem BMI von 30 möglich?

Anne Katrin Borm: ja, wenn Sie Folgeerkrankungen der Adipositas haben (Diabetes, Hypertonie, hohe Blutfette). Sie dürfen mit der Abnehmspritze nicht schwanger werden, d.h. eine sichere Verhütung wird vorausgesetzt.

Guten Abend ich bin stark übergewichtig und habe Osteoporose. Ich sollte mich viel bewegen, aber das bereitet mir wegen des Gewichts sehr viel Mühe. Wäre die Abnehmspritze auch etwas für mich? Vielen Dank und freundliche Grüsse

Katharina Frenes: Guten Abend – bei starkem Übergewicht könnte man eine medikamentöse Therapie mit Semaglutid durchaus diskutieren. Durch eine Gewichtsreduktion wird im Verlauf auch die Zunahme der körperlichen Aktivität begünstigt werden. Diese ist sicherlich auch für Ihre Osteoporose wichtig.

Vertragen sich Metfin bei PCOS und Wegovy? Habe einen BMI von 41 und lebenslange Diätkarriere hinter mir…

Katharina Frenes: Metfin und Wegovy können prinzipiell gut bei PCO-Syndrom kombiniert werden. Bei beiden Präparaten können jedoch Nebenwirkungen wie Bauchschmerzen, Durchfall und Übelkeit auftreten. In Ihrem Fall käme eine Kombinations-Therapie (BMI 41kg/m2) sicherlich in Frage.

Guten Tag Herzlichen Dank für die spannende Reportage zur Abnehmspritze. Hierzu habe ich eine Frage. Ich bin Diabetiker (Typ 2) und adipös (BMI 38.4). Derzeitige Tagesmedikation = Tresiba (40ml), Metfin 2x1000mg, Rybelsus 14mg Tresiba nehme ich seitdem Ozempic so schlecht verfügbar ist. Mit dem Resultat, dass ich täglich spritzen muss. Die Resultate mit Ozempic waren besser, die Dosis von Tresiba passen wir laufend an. Auf meinen Wunsch hin habe ich nun wiederum ein Rezept für Ozempic erhalten. Die Verfügbarkeit ist aber immer noch nicht zufriedenstellend. Nun meine konkrete Frage: Kann ich anstelle Ozempic auch Wegovy als Rezeptur anfordern? Trägt Wegovy (analog Ozempic) dazu bei, meinen Blutzuckerspiegel zu senken, da es sich ja bei beiden Medikamenten um Semaglutide handelt? Herzlichen Dank für Ihre Rückmeldung. Freundliche Grüsse

Anne Katrin Borm: Guten Abend, Tresiba ist ja ein Insulin, was ganz anders als Ozempic wirkt. Wahrscheinlich waren die Zuckerwerte ohne Ozempic zu hoch, so dass Ihnen der Arzt ergänzend Tresiba verschrieben hat? Wegovy ist zur Behandlung der Adipositas zugelassen (ohne Vorbehandlung mit anderen GLP1-Analoga), somit kommt diese Variante für Sie nicht in Frage. Allerdings könnten Sie das Kombinationspräparat Xultophy einsetzen (Tresiba + Liraglutid). Liraglutid hat den gleichen Wirkmechanismus wie Ozempic. Xultophy müssten Sie weiterhin täglich spritzen.

Ich habe gehört, dass die Diabetes-Medikamente Ozempic und Wegovy mittlerweile als Abnehmspritzen in Betracht gezogen werden. Auch gibt es Berichte, dass sie gegen andere Spchte helfen was mich besonders interessiert, da ich etliche Verhaltenssüchte habe von welchen ich kaum wegkomme (übergewichtig bin ich nicht). Gibt es Forschung in diese Richtung, dass diese eventuell auch für Süchte im Allgemeinen eingesetzt werden könnten?

Annic Baumgartner: Die Wirkstoffklasse der beiden genannten Medikamente wird derzeit sehr aktiv auch neuropsychologisch erforscht, da die entsprechenden Rezeptoren im Gehirn vorkommen und u.a. eine direkte Beeinflussung von Belohnungszentren postuliert wird. Die Forschung in diesem Bereich ist aber noch nicht in einer Phase, in der neue klinische Anwendungsgebiete wie z.B. Suchterkrankungen absehbar sind. Zudem ist bei den erwähnten Substanzen mit einem Gewichtsverlust zu rechnen, sodass sie in der aktuellen Form nicht für normalgewichtige Menschen empfohlen werden können.

hallo wie ist es nach den nacht essen home trainer zu machen. da ich abends immer sehr hungrig bin und mehr esse.

Karin Schütz: Das kann eine gute Idee sein. So verbrennen Sie bereits wieder einen Teil der Energie, die Sie durchs Nachtessen zugeführt haben. Bewegung hilft auch effektiv, den Blutzuckeranstieg nach dem Essen zu senken. Achten Sie darauf, dass Sie, wenn Sie sich noch auf den Hometrainer begeben, nicht mehr als gewöhnlich essen beim Abendessen. Leider ist es so, dass man Kalorien viel schneller reinfuttert, als man sie beim Trainieren wieder los wird. Auch zu beachten gilt es, dass Sie nach dem Training noch eine kleine Entspannungsphase einlegen, denn schlafen direkt nach dem Training funktioniert leider nicht. Ich wünsche Ihnen viel Motivation und Spass bei Ihrem «After Eight» Training.

Ich habe Diabetes 2 ,bekomme 1 Mal in der Woche ,die Spritze gegen Diabetes die gleichzeitig ,das Gewicht reduzieren soll.Habe noch keinen Erfolg der Gewichtsreduzierung bemerkt ,nur der Blutzuckerspiegel ,ist etwas gesunken.(ansonsten weiter kein Erfolg).Habe somit beim Arzt die Diabetes spritzen abgelehnt die einmal wöchentlich ,gespritzt werden ,gegen Blutzucker Senkung und Gewichtsreduzierung.Ich Laufe jeden Tag ca.5 km.Welches Medikament hilf gegen Diabetes 2 und Gewichtsabnahme ?(spritzen)

Anne Katrin Borm: Guten Abend, der Erfolg hängt davon ab, ob Sie zusätzlich die Ernährung noch angepasst haben? Die Spritze kann nur unterstützend helfen, die Hauptarbeit liegt bei Ihnen mit einer fett- und kalorienreduzierten Ernährung. Zusätzlich sollte die Spritze auf die möglichst hohe Dosis gesteigert werden, die Sie noch vertragen. Möglicherweise muss auch ein anderes Diabetesmedikament ergänzt werden. 5km laufen täglich ist schon einmal ein sehr guter Anfang

Aufgrund meiner Bipolaren Erkrankung miss ich Lithium und auch Venlafaxin (Antidepressiva) einnehmen. Dazu noch ein Schildrüsenhormon, Eltroxin. Macht es Sinn und kann ich eine Therapie mit den Wegovy Spritzen trotzdem in Betracht ziehen und wäre dies möglich unter diesen Umständen?

Anne Katrin Borm: Sie können es einmal versuchen, müssen aber die allgemeinen Regeln für Wegovy genau wie alle anderen einhalten: Als Ergänzung zu einer 500 kcal/Tag-Defizit-Diät, begleitender Ernährungsberatung und verstärkter, belegter (bspw. Schrittzähler) körperlicher Aktivität bei motivierten Patienten (ohne vorangegangene bariatrische Operation und ohne geplante oder bevorstehende bariatrische Operation) zur Gewichtsregulierung bei erwachsenen Patienten mit: – BMI ≥ 35 kg/m2 – BMI ≥ 28 kg/m2, falls zusätzliche gewichtsbedingte Begleiterkrankungen (Prädiabetes oder Diabetes mellitus Typ 2, arterielle Hypertonie, Dyslipidämie) vorliegen.

Guten abend, ich befinde mich in einem grossen Dilemma. Ich wiege 1o2 kg und habe einen BMI von 35. Sehr gerne würde ich etwas gegen mein Übergwicht tun. Mein Lebensgefährte allerding ist mit einem Gewicht von 60Kg an der unteren Grenze. Finde ich eine Ernährungsberaterin, die mir helfen kann abzunehmen ohne dass mein Mann noch leichter wird?

Anne Katrin Borm: Guten Abend, Sie müssen das etwas mit der Ernährungsberatung ausprobieren, und ihr die Situation schildern. Das kann man sicher auf Ihre Situation anpassen. Falls Sie Kleinigkeiten knacken oder nach dem Abendessen noch naschen, oder Säfte/ Süssgetränke konsumieren wäre das schon einmal ein Anfang, ohne dass dies das Gewicht ihres Mannes beeinträchtigt.

Wie funktioniert die Medikamentenaufnahme von z.B. Ibuprofen während des spritzens, ist die auch verzögert?

Anne Katrin Borm: Es kann zu einer verzögerten Medikamentenaufnahme führen; dies muss allerdings individuell beobachtet werden und hängt davon ab, wie gross vorher die Mahlzeitenportionen waren.

Guten Abend Ich habe seit 15 Jahren eine künstliche Herzklappe. Habe seit dieser Zeit immer Übergewicht.Bin 65 Jahre alt bin 1.80 gross und wiege 120Kg. Nehme verschiedene Tabletten zu mir Marcumar,Cholestrin und Betablocher usw. Habe auch schon das Essen umgestellt, anhand der Ernährungsberaterin und fahre viel Velo. Trostdem nehme ich einfach nicht ab? Ich habe einwenig Angst das ich so nicht alt werde.Wäre das ich etwas für mich, trotz Marcumar und den vielen Tabletten. Vielen Dank für die Beantwortung.

Katharina Frenes: Guten Abend – Sie haben schon sehr wesentliche Aspekte zur Gewichtsreduktion umgesetzt. Die Steigerung der körperlichen Aktivität und auch die Ernährungsumstellung stellen die Grundvoraussetzungen für eine medikamentöse Gewichtsunterstützung dar. Herzlichen Glückwunsch und machen Sie unbedingt weiter! In Ihrem Fall kann eine medikamentöse Gewichtsreduktion mit Semaglutid/Wegovy durchaus diskutiert werden, sofern Sie kein anderes Medikament mit dem gleichen Wirkmechanismus bei Vorliegen eines Diabetes (z.b. Ozempic, Victoza, Rybelsus) nehmen.

Guten Abend, Ich bin 150cm und habe jn den letzten Monaten (Seit okt.23) 10 kg mehr drauf. Ich bin Migränikerin und habe das Gefühl den auslöser gefunden zu haben. (Histamin, Salycilatsäure unverträgkichkeit und Mastozytose) wie ich darauf komme? Beobachten, reflektieren auslassen austauschen. Ich sollte in eine allergologie gehen. Leider dauert es ewig bis die wohl die überweisung bekommen und ich einen termin bekomme, mit einer wartefrist von 7-8 monaten. Ich bin verweifelt! Ich möchte abnehmen und jede migräne lösst essanfälle aus! Ich weiss wie gesunde ernährung geht und hab schon sooo viel versucht! Wenn ich mich allerding besonders gesund ernähre, vorkoche, ect habe ich dermassen migräneanfälle bei denen ich die nacht vor dem WC verbringe und im schlimmstenfall dann im Notfall lande. Ich möchte sport machen! Ja! Sehr sogar aber bei ausdauer oder körperlicher anstrengung bekomme ich ebenso migräne! Nichtmal Wandern kann ich, ohne dass es mie nicht schlecht geht. Dies hat sich im verlauf der letzten Jahre echt vermehrt, je älter dass ich werde. Ich bin verzweifelt. Ich weiss nicht was tun und überlege von der abnehmspritze bezug zu nehmen. Aber – ich vertrage auch nicht alle medis, und präperate. Selbst eine Magnesiumkur – ich bekkmme innert drei tagen brechmigräne. VitC kur (gut bei histaminintolleranz) = brechmigräne… ich kann auch keine fertigen highprotein-Produkte nehmen ich bekomme migräne.. was soll ich tun? Wie gross stehen die chancen, dass ich eine abnehmspritze verschrieben bekäme, wet macht das? Hab ernährungsberatung, aber nicht wegen dem gewicht sondern wegen den nahrungsmittelallergien. Hab ich schon gesagt, dass ich verzweifelt bin? Auf Ihre Input bin ich gespannt. Danke schonmal vorab.

Annic Baumgartner: Sie beschreiben eine lange Leidensgeschichte mit mehreren Aspekten (Migräne, mögliche Histaminunverträglichkeit sowie diverse Medikamentenunverträglichkeiten). Da Sie bereits eine Ernährungsberatung haben, würde ich das Thema Gewicht und medikamentöse Unterstützung direkt mit dieser Fachperson besprechen. Nachfolgend wird die Indikation anhand der persönlichen Krankengeschichte von einem Endokrinologen/ einer Endokrinologin geprüft. Die Zuweisung in die Endokrinologie veranlassen Sie am besten über Ihren Hausarzt.

Liebe Frau Schütz, wie überliste ich meinen Kopf, um den Gelüsten zu wiederstehen und auch bei Stress alles unter Kontrolle zu halten? Vielen Dank für Ihre Tipps. Liebe Grüsse

Karin Schütz: Guten Abend, sehr gerne würde ich Ihnen eine pfannenfertige Antwort liefern, was ich leider nicht kann. Adipositas ist eine multifaktorielle, mehrschichtige Erkrankung. Gerade auch Gelüste und Stress können den Gewichtszielen eine grossen Strich durch die Rechnung machen. Ich rate Ihnen, sich Hilfe zu holen (z.B. eine psychologische Fachpersonen oder eine Ernährungsberatung). Dann geht es darum, ihre Situation anzuschauen. Warum und wann haben Sie Gelüste, was triggert und stresst sie und welche anderen Möglichkeiten gäbe es, diese Emotionen oder Impulse anders aufzulösen als mit Essen.

Gibt es Erkenntnisse welcher Teil des Körperfetts überwiegend oder über die Therapiedauer unterschiedlich abgebaut wird durch den Einsatz von Wegovy&Co? Wie verhält sich die Reduktion des Viszeralfetts?

Annic Baumgartner: Unter Wegovy wird jegliches weisses Körperfett abgebaut. Die bisher vorliegenden Studien zeigen eine deutliche Reduktion des weissen viszeralen Fettes unter Therapie. Da das viszerale Fett am direktesten mit negativen Auswirkungen auf das Herzkreislaufsystem vergesellschaftet ist, wurde dem in den Studien besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Zuhause kann die Reduktion des viszeralen Fettanteils am einfachsten über die Messung des Bauchumfangs beobachtet werden. In Adipositaszentren benutzen wir zusätzliche Messmethoden für die Körperzusammensetzung um diese Effekte auf individueller Basis beobachten zu können.