Fragen und Antworten Chat zum Thema «Hautkrebs»

06.10.2025, 08:19

Haben Sie Fragen zu Pigmentmalen? Wann soll man zur Ärztin? Sind Sie von Hautkrebs betroffen? Wie können Sie sich selbst untersuchen?

Monika Burkhalter, Lisa Kostner, Ellen Scherrer und Bettina Schlagenhauff beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.

Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Fachpersonen im «Puls»-Chat

Bildermontage mit abgebildeten Facheypertinnen.
Legende: Monika Burkhalter, Lisa Kostner, Ellen Scherrer und Bettina Schlagenhauff srf

Monika Burkhalter
Leitung Prävention & Früherkennung
Krebsliga Zürich

Dr. Lisa Kostner
Oberärztin i.V. Dermatologie
Stadtspital Zürich

Dr. Ellen Scherrer
Dermatologin
Dermatologisches Zentrum Zürich

Dr. Bettina Schlagenhauff
Dermatologin
Gründerin und Leitung Dermacenter AG

SRF 1, Puls, 06.10.2025, 21:05 Uhr ; 

