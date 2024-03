Bin ich zu oft am Handy – und vielleicht sogar schon süchtig? Ist es noch gesund, morgens als Erstes zum Smartphone zu greifen? Was kann ich tun, damit das nicht passiert und ich weniger Zeit am Bildschirm verbringe? Und wie lässt sich das Smartphone vielleicht sinnvoller nutzen?

Franz Eidenbenz, Julia Frey, Martin Meyer und Domenic Schnoz beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.

Fachpersonen im «Einstein»-Chat Box aufklappen Box zuklappen Franz Eidenbenz

Psychologe und eidg. anerkannter Psychotherapeut mit Spezialgebiet digitale Medien

Aeugst am Albis Julia Frey

Fachpsychologin Neuropsychologie

Aarau und Zürich Dr. Martin Meyer

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Oberarzt Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen

Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel Domenic Schnoz

Gesamtleiter Zentrum für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte

Schweizerische Gesundheitsstiftung RADIX