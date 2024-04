Chat-Protokoll:

Zwangsstörungen sind in der Schweiz wenig erforscht und qualifizierte TherapeutInnen fast nicht zu finden. Es ist zum Verzweifeln! Daher ev ein kleiner Lichtblick: Gibt es Studien zum Ketamineinsatz bei Zwangsstörungen? Welche Medikamente empfehlen Sie bei Zwangsstörungen, ev in Kombination mit Ketamin?

Annette Brühl: Es gibt einzelne Fallberichte zu Ketamin bei Zwangsstörungen. Sie sollten sich an ein Zentrum wenden, das Erfahrungen mit schweren Zwangsstörungen hat, damit man schauen kann, welche Behandlungen für Sie in Frage kommen.

Geschätztes Team Vor 20 Jahren wurde bei mir eine Depression festgestellt. Nach der Einnahme von Zoloft, einer stationären Behandlung, hat sich die Einnahme von verschiedenen zusätzlichen Medikamenten vergrössert. Inzwischen ist das Orfiril, 300 mg, 2 Temesta, in wenigen Fällen Stilnox dazugekommen. Aufgrund einer zusätzlichen Herzerkrankung bin ich gezwungen Medikament gegen oder für Angina Pektoris einzunehmen und vieles mehr. Trotz diesem Mix, durfte ich Vater von 4 Kindern werden, habe ein Alter von 55 erreicht und bin immer noch zu 100% arbeitsfähig, wobei sich dies meistens an der unteren Grenz befindet. Seit Jahren besuche ich keine Psychiatrische Dienste mehr. Geist und Körper sind müde, die Erschöpfung ist stets gross und es gibt Tage, an denen ich nicht weiss, wie dieser enden soll. Ich weiss bald nicht mehr, wie sich ein Tag anfühlt, an dem ich mich nicht wie ein angeschlagener Boxer fühle, oder den Vergleich zu ziehen, jeder Tag startet bei mir, als hätte ich die ganze Nacht durchgefeiert. Ich durfte Heute Abend Ihre Sendung verfolgen, danke Ihnen für Ihr Engagement und schöpfe immer noch ein wenig Hoffnung. Freundliche Grüsse

Annette Brühl: Sie scheinen eine lange Leidensgeschichte zu haben. Wenn Sie Interesse an einer Behandlung mit Ketamin/Esketamin haben, können Sie sich an ein Zentrum wenden, das solche Behandlungen anbietet. Ich wünsche Ihnen alles Gute!

Guten Abend Meine Mutter 82 ist schwer depressiv, es ändert sich nichts bzw. verbessert sich nichts wäre da Ketamin gut ?

Annette Brühl: Bei älteren Menschen ist die Wirkung von Ketamin eher etwas geringer als bei jüngeren. In einem spezialisierten Zentrum kann man schauen, ob Ketamin oder andere Behandlungen wie die EKT, die bei älteren Menschen sehr gut wirken kann, in Frage kommen.

Ich leide seit Jahren an Angstzuständen und Depressionen.Habe schon verschiedene Beruhigungs und Antideptessiva“ ausprobiert ohne wirklichen Erfolg.Jetzt habe ich auch noch Sklerodermie und Parkinson.Ich bin 79 Jahre.Könnte ich ansprechen auf das Medikament.Vielen Dank Rita Müller

Maxim Zavorotnyy: Sehr geehrte Frau Müller Es ist schwierig eine individuelle Beratung in diesem Chat zu machen. Es könnte u.U. Sinn machen. Die Schwierigkeit wird wahrscheinlich darin liegen, dass die Behandlungskosten momentan nur bei Patienten im Alter von <75 übernommen wird.

Hr. Hasler, ich (72) nehme seit längerer Zeit Saroten/ 25mg wegen chronischer Schmerzen und zum Schlafen Stilnox/5mg. Könnte eine Umstellung auf Ketamin ev. helfen, das Schlafmittel Stilnox abzusetzen? Ihr Buch „Psychophamika/Wirkung, Nutzen, Gefahren“finde ich sehr interessant-es hat mich aber in Bezug auf meine Medikamenteneinnahme auch etwas verunsichert.

Gregor Hasler: Die Ketamin-Behandlung ist zeitlich sehr aufwendig. Es wäre ein übertriebener Aufwand, nur um Stilnox abzusetzen. Man könnte Saroten erhöhen und/oder ein schlafförderndes Antidepressivum dazugeben. Falls Sie Stilnox gut vertragen, müssen Sie es nicht unbedingt absetzen.

Gerne interessiert mich, Vor 2 Jahren erlitt ich eine Psychose hörte plötzlich Stimmen,die laut waren für mich das erste mal,sehr beängstigend. Bekam vom Psychiater Tabletten Quentiapin am Abend vertrage sie nicht so gut und wechselte zu Trittico auch diese mit Nebenwirkungen. Meine Frage, ich weiss das es vom Hirn u Denkweise zu tun hat,aber schwierig sich davon zu lösen. Stimmen sind wesentlich ruhiger und draussen beinahe weg aber zuhause quasi dauerhaft da sind u es sehr aufregend u erschreckend sich anfühlt.Mein Leben hat sich dadurch komplett zum Nachteil verändert. Habe die Sendung gesehen könnte mir gut vorstellen das es eine Hilfe sein kann.

Annette Brühl: Bei Psychosen ist Ketamin kontraindiziert, da es diese verstärken oder erneut hervorrufen kann. Sorry...

Wie ist es möglich dass die Ketamin Behandlung so teuer ist? Eine Einzeldosis Spravato kostet ca 300 Fr....

Annette Brühl: Es ist ein neues Medikament, in das auch viel für Forschung und Entwicklung investiert wurde. Nach meinem Wissen kostet eine Einzeldosis 200.- SFR. Wenn Sie andere neue Medikamente anschauen, ist es nicht mehr so teuer...

Guten Abend Ich leide seit frühester Kindheit unter Depressionen und einer schweren Zwangsstörung. Seit ca. 25 Jahren (bin jetzt 45 Jahre) nehme ich Psychopharmaka (Antidepressiva) und mache ausserdem Psychotherapie. Auch schon ca. 7 Klinikaufenthalte (stationär und teilstationär) habe ich hinter mir. Leider geht es mir trotzdem psychisch zunehmend schlechter. Könnte mir eine Ketamin-Therapie helfen und würde dies in meinem Fall von der Krankenkasse bezahlt werden? Besten Dank für Ihre Antwort. Freundliche Grüsse

Annette Brühl: Esketamin ist für die Behandlung von Depressionen zugelassen, wenn mehrere Antidepressiva nicht gewirkt haben. Dann wird es unter bestimmten Bedingungen auch gezahlt. Allerdings kann man nicht hoffen, dass die Zwangsstörung dadurch weggeht... und man muss gut schauen, ob nicht der Zwang die Depression mitverstärkt...

Welches sind die häufigsten Nebenwirkungen bei Ketamin? Gibt es Unterschiede zwisches nasal oder intravenös bezüglich den NW?

Annette Brühl: Es kann den Blutdruck steigern. Manche Patienten erleben die Akutwirkung als unangenehm, beängstigend. Manche Patienten haben Übelkeit als Nebenwirkung. Intravenös ist der Effekt eher etwas intensiver, kann aber ggf. auch abgebrochen werden, wenn Nebenwirkungen auftreten. Bei nasaler Anwendungen wird häufig berichtet, dass der Effekt sanfter anflutet und wieder aufhört... Wenn das Medikament aber einmal in der Nase ist, hält die Wirkung ca. 90-120 min an.

Guten Abend Kann Ketamin auch eine Psychose auslösen? Wenn ja wie hoch ist die Gefahr?

Gregor Hasler: Wegen dieser Gefahr dürfen Patienten mit Psychosen in der Vergangenheit oder aktuell nicht behandelt werden. In den Studien zu Spravato war das Psychose.Risiko sehr gering. Bei Anzeichen sollte die Ketamin-Behandlung beendet werden.

Guten Abend Nebst jahrelanger Depression und PTBS leide ich unter dissoziative Amnesien (ICD: F44.0). Wäre dies eine Kontraindikation für eine Ketaminbehandlung?

Annette Brühl: Es ist keine direkte Kontraindikation. Man müsste schauen, ob man mit tieferen Dosierungen anfängt und langsamer aufdosiert. Das müsste man im jeweiligen Behandlungszentrum abklären.

Ist Ketamin auch zur Behandlung von Kindern mit schweren Depressionen / Suizidalitaet zugelassen?

Annette Brühl: Nein, zugelassen ist es nicht (wie auch die meisten anderen Antidepressiva nicht spezifisch für Kinder zugelassen sind). Es gibt ein paar Studien mit Kindern und Jugendlichen, die darauf hindeuten, dass möglicherweise die Wirksamkeit geringer ist. Man müsste es spezifisch anschauen.

Guten Abend Ich nehme SSRI (Sertralin) wegen Zwangsgedanken, generalisierter Angststörung mit Panikattacken & depressiven Symptomen. Die Wirksamkeit selber zu spüren / prüfen, finde ich bei Antidepressivas gar nicht so einfach, weil sie ja nicht sofort wirken. Wäre in meinem Fall eine Ketamintherapie indiziert? Vielen Dank für Ihre Antwort.

Maxim Zavorotnyy: Das ist tatsächlich sehr schwer mit den Ferndiagnosen und Fernbehandlungen. Daher kann ich Ihre Frage jetzt nicht eindeutig beantworten. Grundsätzlich kann man immer bei bleibenden depressiven Symptomen prüfen, ob nicht doch andere Therapien besser helfen können. Inwiefern dieser Therapie für Sie richtig ist, kann ein Spezialist nur nach einer persönlichen Konsultation sagen. Freundliche Grüsse

Wie gross ist die Gefah einer Abhängigkeit von Ketamin? Und besteht ein Zusammenhang zwischen Ketox und Ketamin?

Annette Brühl: Sorry, Ketox kenne ich nicht. Da Ketamin in der Behandlung von Depressionen sehr kontrolliert angewendet wird (z.B. klar kontrollierte Dosierungen, keine Steigerung, etc.), ist das Abhängigkeitsrisiko gering. Es sollte aber vorher abgeklärt werden, ob bereits andere Abhängigkeitserkrankungen bestehen.

Gibt es auch Erfahrungen von Ketamin (oder S-Ketamin) bei der Behandlung von chronischen Nervenschmerzen?

Gregor Hasler: Eine Studie zu Spravato kenne ich nicht. In der Schmerzmedizin wird aber seit vielen Jahren Ketamin eingesetzt. Bitte lassen Sie sich von einem Schmerzzentrum beraten.

Mein Mann leidet seit 9 Monaten an Depression mit Gefühllosigkeit, ist in Therapie und nimmt noch keine Medikamente. Würde ein Antidepressiva die Rückkehr der Gefühle unterstützen?

Gregor Hasler: Es gibt 50 verschiedene Antidepressiva, darunter auch Substanzen, welche die Gefühle eher fördern, etwa Brintellix oder Wellbutrin.

Ich habe als 40-jähriger eine Pflege Ausbildung gestartet und wurde willkürlich aus dem Beruf «weggeworfen», nachdem ich mich in der Schule für das Einhalten der Covid-Massnahme eingesetzt hatte. Schwer depressiv und traumatisiert seit über drei Jahren (22 Stunden/Tag im Bett) habe ich das Vertrauen gegenüber Gesundheitsfachpersonen völlig verloren. Wissenschaft traue ich aber nach wie vor, wäre Ketamin angebracht, auch wenn ich keine Psychotherapie mehr will?

Annette Brühl: Psychotherapie ist keine Bedingung für eine Ketaminbehandlung. Wenn Sie der Wissenschaft vertrauen, ist das eine gute Grundlage für eine Behandlung mit Ketamin nach sorgfältiger Abklärung.

Ich leide seit 20 Jahren an rezidivierenden mittlelstarken Depressionen und bin in Behandlung. Medikamente waren Venlafaxin und aktuell Wellbutrin 300mg. Ist Ketamin hier möglich?

Gregor Hasler: Ja, mit beiden Antidepressiva kann Spravato/Ketamin kombiniert werden.

Seit dem 30. Altersjahr gehe ich in die Gesprächstherapie wegen immer wieder auftretenden Depressionen. Bin jetzt 65 Jahre alt. Nach Klinikaufenthalten ab 2018 in ambulanter psychiatrischer und psychologischer Behandlung. Der Psychiater, Dr. Moros, schlug eine Behandlung mit LSD vor, die auch von Universitätsklinik BS angeboten wird aber ausgebucht ist. Es sind immer wieder Angstanfälle, Verengung in einem Schraubstock. Nehme in niederen Dosen Seralin und Pregabalin. Könnte da Ketamin als weitere Option helfen? Besten Dank

Annette Brühl: Sie sollten das mit ihrem Psychiater besprechen, er kann Sie auch zur Abklärung z.B. in die UPK Basel zuweisen, dann können die Experten beurteilen, ob Ketamin für Sie geeignet ist.

Gibt es bereits Erkenntnisse über Ketamin während der Schwangerschaft und/oder Stillzeit?

Annette Brühl: Aktuell ist Ketamin/Esketamin nicht in Schwangerschaft und Stillzeit zugelassen...

Ich (weiblich, 77) hatte letzten Sommer eine starke Depression. Seitdem nehme ich eine (die ersten Monate 1 1/2 Tabletten) Tablette Cipralex 10mg täglich und zum Schlafanstoss abends eine Drittel einer Trittico 75 mg, Das also seit 10 Monaten. Ich hatte schon drei, vier solche depressive Episoden, ausgelöst vermutlich durch jeweils schwierige Lebenssituationen. Seit einem halben Jahr geht es mir wieder gut. Sollte ich diese Tabletten langsam absetzen (mit Ausschleichen), oder ist es gut, sie weiter zu nehmen? Ist es nicht ungesund, so lange Antidepressiva zu nehmen? Vielen Dank!

Annette Brühl: Antidepressiva sind nicht ungesund auf längere Dauer. Ich würde ein Ausschleichen gut mit Ihrer Psychiaterin besprechen. Eine Depression ist nicht gut fürs Gehirn, kann auch Demenz fördern, so dass wahrscheinlich eine gute Stabilität mit Antidepressiva besser ist...

Wie sieht die Erfolgsquote von Ketamin selbst und im Vergleich zur TMS Therapie? Kann Ketamin auch bei Epilepsie angewendet werden?

Gregor Hasler: Ketamin/Esketmin scheint eher wirksamer als TMS zu sein. Patienten mit Epilepsie wurden in den Spravato-Studien ausgeschlossen. Sie sollten mit einem Epilepsie-Facharzt/ärztin die Frage besprechen.

Wäre Ketamin auch eine Lösung für Menschen mit ASS und geistige Behinderung?

Annette Brühl: Das muss man im Einzelfall anschauen. Ketamin ist geeignet zur Behandlung von Depressionen. ASS ist kein Grund dagegen. Geistige Behinderung auch nicht, allerdings muss die Diagnose Depression gesichert sein. Epilepsie kann ein Ausschlussgrund sein.

Guten Tag Ich habe in der Vergangenheit phasenweise Escitalopram verschrieben erhalten. Ich versuche jetzt ohne damit auszukommen, weil ich meinem Körper durch die Chemie nicht schaden will. Oft überlege ich mir, ob ich das Medikament wieder nehmen soll, weil ich meine Ängste nicht weg bringe. Ist es für mich schädlich ein leben lang dieses Medi zu nehmen und brauche ich später sogar stärkere Antidepressiva? (Weil das Escitalopram nicht mehr hilft? ) Vielen Dank für ihre Antwort. Beste Grüsse

Annette Brühl: Nein, bisher gibt es keine Hinweise, dass SSRI wie Escitalopram langfristig Schäden verursachen.

In den Antworten habe ich gelesen, dass sich bei gutem Ansprechen die Erhaltungsbehandlung bis zu einem Jahr oder länger hinziehen kann. Wer trägt da die Kosten? Gemäss Spezialitätenliste des BAG wird Spravato nur während max. 10 Monaten vergütet. Zahlt die Krankenkasse trotzdem oder muss man das dann selber bezahlen? Und zahlt die Krankenkasse so ein Versuch nur einmal im Leben?

Annette Brühl: Ja, das ist ein Thema, dass momentan die Erhaltungsbehandlung nur für 10 Monate bezahlt wird. Wenn es danach zu einer Verschlechterung kommt, kann jedoch eine erneute Behandlung beantragt werden, die dann erneut übernommen wird. Es ist nicht auf 1x im Leben beschränkt!

Meine Tochter (18) leidet an Panikattacken und an einer leichten Depression mit Angststörungen ( mit vorangegangener Essstörung). Ihr wurde Zoloft verschrieben, was aber nicht die gewünschte Wirkung zeigte. Wäre Ketamin für sie eine Alternative?

Gregor Hasler: Es könnte sich lohnen, auch andere klassische Antidepressiva auszuprobieren. Falls alles nicht wirkt, ist Ketamin bei Depression mit Angst/Panik eine Option.

Guten Abend Ich habe seit 7 Monaten Depressionen. Mein Medikament war Printellix , das ich am Anfang nicht vertragen habe. (Schwindel, Übelkeit etc) Das habe ich vor 5 Wochen abgesetzt. Kein Problemgehabt. Dann hat mir der Arzt Temesta gegeben das mir sofort half. Im Moment nehme ich O, 5 mg pro Tag und es geht gut. Was halten Sie davon? Danke sehr

Gregor Hasler: Eine alleinige Therapie mit Temesta ist keine Standardtherapie der Depression, wegen der Abhängigkeitsgefahr. Warnsignal ist die Notwendigkeit, mehr davon einzunehmen. Es gibt ca. 50 verschiedene Antidepressiva im jeweils anderen Nebenwirkungen. Sprechen Sie über die Optionen mit ihrem Arzt/Ärztin.

Ich leide (nach einem Skiunfall) seit vielen Jahren an chronischen Schmerzen. Bis anhin hilft mir nur das schlafanstossende Antidepressiva Trittico , welches auf das zentrale Nervensystem wirkt, damit ich überhaupt schlafen kann. Nun habe ich von einer Bekannten in Frankreich gehört, dass sie bei ihren körperlichen Schmerzen jeweils auch Ketamininfusionen erhält, welche ihr helfen. In ihrer Sendung konnte ich nichts darüber nichts erfahren. Wie beurteilen Sie diese Frage dazu? Mit freundlichen Grüssen

Maxim Zavorotnyy: Guten Abend Die Wahrnehmung von Schmerzen und emotionales Erleben beeinflussen sich gegenseitig. D.h. während Depression belasten die Schmerzen deutlich intensiver. Eine wirksame Behandlung der Depression bewirkt in solchen Fällen nicht nur die Besserung der depressiven Symptome. Oft kommt es auch zu der Abnahme der Schmerzintensität. Ich vermute, diese Konstellation bei Ihrer Bekannten aus Frankreich.

Guten Abend Gibt es auch Erfahrungen mit Ketaminbehandlungen für Personen mit bipolaren Störungen? Kann die Behandlung hilfreich sein, wenn eine Person auf herkömmliche Medikamente nicht ansprach? Besten Dank für die interessante Sendung

Gregor Hasler: Ja, es gibt kleine Studien zu bipolarer Depression, die eine gute Wirksamkeit/Sicherheit von Ketamin zeigten. Ist aber noch nicht zugelassen und muss von den Kassen nicht bezahlt werden.

Guten Abend Wäre Ketamin auch zur Behandlung von ADS oder anderen Hirnfunktionsstörungen (mir einhergehenden depressiven Phasen und anderen typischen Symptomen wie Unaufmerksamkeit, Schlafproblemen, Gedankenkreisen etc , welche im Job und im Privatleben grosse Probleme bedeuten) geeignet?

Gregor Hasler: Nein, dazu gibt es keine Belege und es fehlen die Studien. Es ist schon eher eine spezifische antidepressive Wirkung und weniger eine allgemein positive Wirkung aufs Denken und intellektuelle Fähigkeiten. Hier gibt es andere Optionen wie Ritalin, Elvanse, Medikinet etc.

Guten Tag Ich bin schon seit längerem bipolar und habe jeweils phasen von einigen Monaten Depression. 2023 waren es ca. 9 Monate so wie noch nie zuvor. Ich bin seit Ende letztem Jahr zum ersten mal in ambulater Behandlung und nehme eine kleine Dosis Quetiapin + Abilify. Ich reagiere eher empfindlich auf die Wirkstoffe und bemerkte teils beträchtliche bzw. einschränkende Nebenwirkungen. aber habe inzwischen grundsätzlich mit der kleinen Dosis eine gute Erfahrung. Wie sich das in einer allfälligen Depro phase auswirkt weiss ich noch nicht; Ich habe durchaus Vorbehalte die Dosis zu erhöhen. Ich sehe meine momentane «produktive» Phase als Aufgabe mich so gut wie möglich mit einer Reihe von Verhaltensänderungen sowie potentiellen Werkzeugen auszustatten um eine nochmalige längere Deprophase zu vermeiden. Ich versuche derzeit in Zusammenarbeit mit meinem Psychiater mehr betreffend rTMS / «Saint» Protokoll zu erfahren aber da das Verfahren noch eher neu und nicht Krankenkassen anerkannt ist weiss ich nicht wie realistisch das ist. Ich würde mich dafür interessieren betreffend Ketamin zu erfahren was typische Bedingungen / Voraussetzungen sind. Ist die Substanz grundsätzlich Krankenkassen anerkannt? Im Zusammenhang mit Depressionen bzw. insbesondere Bipolar. Mit freundlichen Grüssen

Annette Brühl: Ketamin ist bisher bei bipolaren Störungen noch nicht ausreichend untersucht. Daher können wir dazu nichts sagen...

Ich hatte 2018 eine bipolare Störung und einen 5 wöchigen Aufenthalt in der Klinik Littenheid. Nun habe ich schleichend wieder das Gefühl,dass v.a.morgens die Depression wieder kommt. Mit sofortigem aufstehen und turnen kann ich im Moment die trüben Gedanken verscheuchen. Ich habe Angst,dass es wieder stärker wird. In unserer Familie gab und gibt es immer wieder gleiche Symptome,jetzt war mein älterer Bruder wieder in stationärer Behandlung. Soll ich meinem Hausarzt nach Keramin fragen oder wieder die damals genommenen Medis nehmen. Wäre am neuen Nasenspray interessiert,da er sofort wirkt,wenn ich am Morgen spüre,dass es mir nicht gut geht. Vielen Dank.

Annette Brühl: Bei bipolaren Störungen ist die Wirkung von Ketamin noch nicht gut untersucht. Ich würde eher an etwas zum Stabilisieren der Stimmung denken wie Lithium...

Meine Frau ist schon 6 Monate in der IPW in Embrach. Jetzt wird eine EKT Therapie in Betracht gezogen, weil keine wirkliche Besserung eingetreten ist. Sollte ev. zuerst eine Ketamin Behandlung folgen? Was sind die Unterschiede von Ketamin und EKT? Welche Behandlung ist erfolgreicher? EKT hat den Nachteil, dass es pro Behandlung eine Narkose braucht. Und das 10-12mal.

Annette Brühl: Eine EKT ist eine gute Behandlung, so wie auch Ketamin eine gute Behandlung ist. Es gibt Arten oder Symptombilder von Depressionen, bei denen EKT besser wirkt. Die Narkose bei der EKT ist nicht gefährlich. Ketamin ist auch eigentlich ein Narkosemittel... Besprechen Sie Ihre Zweifel und Gedanken mit den Ärzten der IPW und fragen Sie, warum sie EKT empfehlen. Es ist gut möglich, dass aus bestimmten Gründen EKT besser wirkt als Ketamin.

Ist Ketamin auch eine Möglichkeit für GAS mit Schlafstörungen? Sedierende AD's haben nicht geholfen.

Annette Brühl: Bei Angststörungen gibt es keine Hinweise, dass Ketamin wirkt. Daher würde ich Sie an Ihre Psychiaterin verweisen, was für weitere Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Ketamin wirkt bei Depressionen, die auf frühere Behandlungsversuche mit Antidepressiva nicht angesprochen haben.

Ist Ketamin auch eine Möglichkeit für GAS mit Schlafstörungen? Sedierende AD's haben nicht geholfen.

Annette Brühl: Bei Angststörungen gibt es keine Hinweise, dass Ketamin wirkt. Daher würde ich Sie an Ihre Psychiaterin verweisen, was für weitere Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Ketamin wirkt bei Depressionen, die auf frühere Behandlungsversuche mit Antidepressiva nicht angesprochen haben.

Liebe Ärzte Seit gut 40 Jahren bin ich in Behandlung und hatte x-verschiedene Medi und wir sind immer noch am pröblen. Im Moment habe ich Lithium, Brintallex und Quetiapin gegen meine bipolare Störung. War auch schon 2x total 16 Wochen in der Klinik, weil ich nicht mehr leben wollte. Bin 59 Jahre alt. Wie sieht es aus mit Keatin. Haben Sie mir eine Antwort. Freundliche Grüsse

Gregor Hasler: Lithium und Quetiapin sind Standradtherapien für Bipolare Störungen. In Bezug auf Ketamin gibt es erste, kleine Studien, die vielversprechend sind. Aktuell zahlen es die Kassen nicht und es gibt m.E. keine Angebote ausserhalb der Forschung.

Grüezi Zusammen Welche Erfahrungen gibt es in der Behandlung einer bipolaren Störung mit Ketamin? Vielen Dank!

Gregor Hasler: Es gibt kleine, vielversprechende Studien. Aber es gibt noch keine Zulassung und die Kassen übernehmen die Kosten nicht.

Guten Abend Mein Partner leidet seit Jahren an einer schweren Depression. Keine Therapie oder Medikamente helfen wirklich, teilweise ein bisschen aber nie so, dass ein einigermassen „normales“ Leben möglich ist. Wie kommt er zu einem Psychiater welchen ihn über Ketamin informiert und berät und eventuell sogar damit behandelt? Hätten Sie uns eine Empfehlung? Er hat bereits mehrere Psychiater besucht, leider kommt keiner in der Arbeit weiter mit ihm. Sein/unser Leben ist sehr schwierig geworden wegen der Krankeit, Ketamin könnte uns wieder Hoffnung geben. Danke für Ihre Rückmeldung, herzliche Grüsse

Annette Brühl: Ihr Partner kann ja seinen Psychiater, seine Psychiaterin gezielt nach Ketamin oder auch anderen Behandlungmethoden fragen. Ansonsten können Sie sich auch an eine nahegelegene Klinik wenden und dort nach weiteren Therapiemöglichkeiten fragen.

Guten Abend Kann Ketamin auch bei Schizophrenie hefen? Freundliche Grüsse

Maxim Zavorotnyy: Leider nicht. Dadurch riskiert man eine Verstärkung der Symptome. Daher wird es nicht empfohlen.

Könnte Ketamin auch bei schwerem und chronischem Tinnitus helfen?

Gregor Hasler: Bisher gibt es keine Studie dazu. Die Behandlung würde auch nicht von den Kassen finanziert. Ich rate eher ab.

Meine Frau leidet seit 10 Jahren unter einer starken Depression. Alle Behandlungen und Medikamente gaben nicht zu einer Besserung geführt. Ketamin Behandlung im Bürghölzli, Zürich hat wenig gebracht. Könnten sie eine intravenöse Behandlung empfehlen? Besten Dank für ihre Antwort.

Annette Brühl: Es gibt vereinzelt Patienten, die auf eine intravenöse Behandlung besser ansprechen als auf eine nasale Behandlung. Ggf. könnte sie aber auch andere Behandlungsansätze versuchen (das Burghölzli bietet noch weiter Therapien an).

Hallo, ich leide seit über 10 Jahren an einer chronischen Depression, mal stärker, mal weniger stark aber nie ganz weg. Diverse Antidepressiva haben nicht geholfen. Wie kommt man an eine Ketamintherapie heran? Mein Arzt konnte mir bisher bei dieser Frage nicht weiterhelfen. Ich weiss, dass bei einigen Kliniken für die Patienten während des Aufenthaltes sowas möglich ist, jedoch geht es mir zu gut für einen Klinikaufenthalt oder eine Tagesklinik. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.

Annette Brühl: Ich weiss, dass z.B. in Basel, Zürich, Königsfelden, Bern, und auch in anderen Kliniken Behandlungen mit Ketamin/Esketamin vor allem ambulant angeboten werden. Sie können sonst gerne in einer Klinik bei Ihnen in der Nähe nachfragen, ob sie es anbieten oder sonst wissen, wer es in der Nähe macht.

Guten Abend. Ich habe schon diverse Antidepressiva genommen, diese wirkten teilsweise auch (zb Escitalopram). Leider hatte ich bei allen ADs Nebenwirkungen. Wäre Ketamin einen Versuch Wert?

Maxim Zavorotnyy: Relevativ hohe Behandlungskosten für Esketamin werden nur als in Zusatztherapie zu einem herkömmlichen Antidepressivum und nur wenn einen bestimmten Schweregrad der Depression erreicht wurde, übernommen. Auch welche Antidepresiva und andere Therapien in der Vergangenheit ausprobiert wurden, kann dafür oder dagegen sprechen. Daher kann Ihre Frage nur nach fachlicher Konsultation beantwortet werden.

Guten Abend,ich leide seid 2017 an Depressionen und Suizid Gedanken. Habe schon mehrere Medikamente genommen, aber nichts hatte langfristig geholfen.2017 wollte ich mir das Leben nehmen,war dann in einer Psychatrie. Bin immer noch in Psychaterischer Behandlung. Würde sie mir eine ketamin Therapie empfehlen, wär übernimmt die Kosten?

Annette Brühl: Wenn bei Ihnen die Bedingungen erfüllt sind, werden die Behandlungen von der Krankenkasse übernommen. Es müssen ggf. Anträge gestellt werden, es muss von einem Zentrum, dass diese Behandlungen durchführt beurteilt werden.

Guten Abend, Ich bin zufällig in die sendung gekommen. Ein sehr vielschichtiges problem heutzutage ! Mich hat vieles auch an mein leben/sorgen/fragen erinnert! Ich meine aber bei mir hilft yoga/autogenes training/ budismus etc. Ich hätte es lieber sie würden darüber eine sendung machen! Als Stichworte: gerhard hütter, sadguru, etc. kein ketamin/lsd oder sonstige (von aussen) zugeführte medikamente, sondern selbstarbeit!? Was meinen sie dazu? Herzlichst🦊🙏

Gregor Hasler: Ketamin/Esketamin sind nur zugelassen, wenn andere Therapien nicht wirken. Depressionen können sehr unterschiedlich schwer sein. Viele meiner Patienten haben alles probiert, auch Yoga, buddhistisches Kloster etc. – aber leider ohne Erfolg. Für sie ist Ketamin/Spravato eine wichtige Option. Zu Yoga gibt es ja sehr viele Berichte und Sendungen. Es scheint mir wichtig, dass es auch Sendungen für Personen mit schweren Depressionen gibt.

Ich nehme schon seit fast 15 Jahren Escitalopran gegen meine Depressionen. In den letzten Jahren scheint dieses SSRI-Antidepressivum nicht mehr zu wirken. Die Folge sind häufige suizidale Perioden mit mehreren Suizidversuchen. Wäre eine Ketamintherapie diesem Fall ratsam und einen Versuch wert?

Gregor Hasler: Es gibt ca. 50 verschiedene Antidepressiva und Substanzen wie Lithium, die gegen schwere Depression mit Suizidalität wirken. Es lohnt sich, mit einem Arzt/Ärztin zu sprechen, welche die ganze Palette der Möglichkeiten kennt.

Guten Abend Ist eine Ketamin-Therapie auch bei Jugendlichen möglich (bei Therapieresistenz mit Antidepressiva)?

Gregor Hasler: Bei Jugendlichen gibt es nur wenig Forschung und es ist nicht offiziell zugelassen. Die Kassen müssen es deshalb nicht bezahlen. Es gibt aber trotzdem kinderpsychiatrische Zentren, welche im Einzelfall Ketamin anwenden, zB UPD Bern.

Unsere Tochter ist 24 Jahre alt und leidet seit ca 6 Jahren an Depression. Sie wird seit ca 3 Jahren mit Duloxetin 60 mg behandelt. Zwischenzeitlich konnte in den Medien gelesen werden, dass es fraglich ist, ob diese Medikamente überhaupt eine Wirkung haben. Sie hat gute und schlechtere Phasen – wir fragen uns, wieviel Sinn macht es, dieses Medikament überhaupt weiterzunehmen (über Jahre, Langzeitfolgen?) Ihr Psychiater hat ihr als Alternative eine Lithiumtherapie empfohlen ... ist das noch zeitgemäss? Besten Dank für eine Rückmeldung

Annette Brühl: Lithium ist ein sehr gutes Medikament, insbesondere wenn jemand wiederholte Phasen hat. Antidepressiva wirken nicht bei jedem, sind aber insgesamt recht gut wirksam. Es gibt Untersuchungen, dass Warnungen vor Antidepressiva in den USA zu einem Anstieg der Suizidraten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen geführt haben. Sie sollte ihre Gedanken mit ihrem Psychiater besprechen.

Kann man von Antidepressiva bei Depressionen mal wieder wegkommen, mit angewandten Strategien, geht die Depression/Krankheit ganz weg? Meine Angehörige ca. 21, möchte wissen ob es möglich ist, mal selbstständig alleine zu wohnen (inkl. Zwänge, Zwangsstörung)? Vielen Dank f. Brantworten der Fragen,

Annette Brühl: Sie scheinen mehr als ein Problem zu haben. Prinzipiell kann man bei Depressionen auch von Antidepressiva wegkommen, es kann aber sein, dass dann Depressionen wiederkommen, so dass man z.B. Medikamente nehmen sollte, die erneute Episoden verhindern sollen. Bei Zwangsstörungen ist es oft schwieriger, Medikamente abzusetzen. Ich empfehle, Ihre Fragen mit Ihrer Psychiaterin zu besprechen.

Guten Tag – Ich leide seit mehrer Jahren an einer Depression. Ich nehme zurzeit sehr viele Antidepressiva (Lithium, Brintelix, Lamictal). Meine Frage ist eine Behandlung mit Ketamin möglich. Danke für die Antwort

Maxim Zavorotnyy: Es könnte tatsächlich sein, dass die Behandlung mit Ketamin/Esketamin Ihnen helfen kann. Inwiefern die Behandlung für Sie möglich ist, hängt von vielen Faktoren ab. Am besten wenden Sie sich an ihre/n Ärztin/Arzt und fragen Sie sie/ihn nach eine Überweisung in eine der Fachstellen, die Ketamin-Behandlung anbieten. die BAG-Klinikliste für Spravato kann Ihnen vielleicht helfen, ein Zentrum in Ihrer Nähe zu finden.

guten tag, wie könnte ich ein kataminprogramm aufgenommen werden. seit 4 jahren in depressions-behandlung und auch 1 jahr einnahme von brintellix ohne wirklichen erfolg.

Annette Brühl: Sie können auf der Seite des BAG bzw. über das Compendium schauen, welches Zentrum in Ihrer Nähe Ketaminbehandlungen anbietet.

Kann Ketamin kombiniert mit Antidepressiva zB Venlafaxin genommen werden?

Annette Brühl: Ja, Ketamin wurde insbesondere in Kombination mit Venlafaxin und mit SSRIs untersucht und verträgt sich gut mit diesen Medikamenten.

Hallo Hat das Ketamin einfluss auf den Nörper? kann es sein dass der ganze Körper aufdumsnst aufgrund von Ketamin? Ist der Nasenspray unbedenklich wegen den Schleimhäuten ?

Gregor Hasler: Ketamin ist allgemein sicher, aber es kann zu Nebenwirkungen kommen. Eine davon ist die vermherte Einlagerung von Wasser im Gewebe (Ödem), oft in Kombination mit anderen Medikamenten. Diese Nebenwirkung ist unverzüglich dem Arzt/Ärztin zu melden. Allgemein gibt es sehr selten Nasenschleimhautprobleme. Falls es aber zu Reizungen kommt, sollten diese ebenfalls unverzüglich gemeldet werden. Bei Schnuppen bei Erkältung kann die Aufnahme von Esketamin geringer sein. Auch dies sollte dem Arzt/Ärztin mitgeteilt werden.

Guten Abend Unser Sohn Jahrgang 2001 hat eine Asperger Diagnose seit 5 Jahren und ist weiterhin bei uns zuhause. Seit 6 Monate kommt er nicht mehr ausserhaus und hat sich seit 2 Monate geht er nicht mehr unter der Dusche. Unser Erachtens ist er schwer depressiv. Weil er nicht ausserhaus geht fehlen uns Eindrücke von Fachpersomen. Er wird psychologisch begleitet und bekommt eine IV Zulage. Was sind die negative Erfahrungen mit Ketamin??

Annette Brühl: Ihr Sohn sollte psychiatrisch abgeklärt werden. Wir haben auch Patienten mit Asperger-Erkrankung und Depression schon behandelt, mit gutem Ergebnis. Aber es muss vorher abgeklärt werden, und dazu muss er aus dem Haus, auch die Ketaminbehandlung wird nicht zu Hause durchgeführt werden können.

Guten Abend Ich leide an einem Trauma aus der frühen Kindheit und habe dadurch immer wieder depressive Stimmungen. Durch Psychotherapie habe ich viel erreicht, ein Rest ist geblieben. Vor Jahren habe ich eine Odysee mit Antidepressiva und Benzos durchgemacht. Hat nicht genützt, ich bin therapieresistent, bzw. ich wurde süchtig nach Benzos. Eine Wiederholung möchte ich nicht erleben. Deshalb meine Frage, würde mir da auch Ketamin helfen? Wie wäre das Vorgehen, wohin könnte ich mich wenden? Vielen Dank für ihre Rückmeldung. Freundliche Grüsse

Maxim Zavorotnyy: Guten Abend Ketamin/Spravato behandeln primär depressive Symptome. Symptome der PTBS werden damit nicht behandelt, können sich dann nachfolgend besseren, durch die Reduktion der Depression. Inwiefern diese Therapie tatsächlich für Sie in Frage kommt, können Sie entweder von Ihrem Arzt oder in einem Fachzentren, die Ketamin/Spravato anwenden erfahren. BAG publizierte eine Liste mit Kliniken, die die Spravato-Therapie anbieten dürfen. Dort können Sie ein Zentrum in Ihrer Nähe finden.

Es ist bei mir eine Ketamin und Lidocain Therapie nächsten Monat vorgesehen, wegen chronischer Schmerzen, welche ich trotz 5 Operationen am Rücken und ISG immer noch habe. Ist diese Therapie das richtige Mittel gegen meine Schmerzen, welche ich nun schon seit 24 Jahren habe???

Annette Brühl: Das Thema hier ist die Behandlung von Depressionen mit Ketamin, wir sind keine Schmerzexperten. Allerdings wird Ketamin schon länger zur Behandlung von chronischen Schmerzen eingesetzt, dann jedoch in höherer Dosierung. Sie sollten dies mit Ihren Ärzten absprechen.

Guten Tag Gibt es Studien oder Erfahrungen von Behandlungen mit Ketamin im Zusammenhang mit ADHS bzw Depressionen mit ADHS? Wer kann Ketamin verschreiben? Danke für Ihr Fachwissen. Gruss

Annette Brühl: Ketamin ist nicht zur Behandlung von Depressionen zugelassen, es ist nur eine off-label Behandlung. Spravato (Esketamin) kann nur in geeigneten Zentren angewendet werden. Eigentlich sind beide Medikamente nicht wie andere Medikamente verschreibbar. Eine parallele Erkrankung von ADHS und Depression spricht nicht gegen eine Behandlung mit Ketamin/Esketamin, allerdings sollte m.E. auch das ADHS gut behandelt werden.

Guten Abend Ich nehme seit ca. 15 Jahre ein Antidepressiva ein. Aktuell nehme ich Sertralin 100mg täglich ein. Leider verspüre ich keine wirklich wirksame Wirkung mehr. Kann es sein, dass mit der Zeit die Wirkung weniger wird? Und wäre die Ketamintherapie eine Alternative zu meiner jetzigen Therapie? Besten Dank für Ihre Antwort!

Gregor Hasler: Es ist möglich, dass Therapien über die Zeit an Wirksamkeit verlieren. Es gibt Richtlinien, wie man in diesem Fall vorgeht (auch in meinem Ratgeber «Psychopharmaka: Wirkung, Nutzen Gefahren» genau beschrieben). Man würde zuerst die Dosis erhöhen und andere herkömmliche Substanzen einsetzen. Erst wenn das nicht hilft, sollte Ketamin/Esketamin eingesetzt werden, nur schon, weil diese Therapie zeitlich aufwendig ist.

Wo oder wie kann ich mich für die ketamintherapie anmelden?

Annette Brühl: Es gibt auf der Seite compendium.ch unter Spravato einen link zu einer Seite des BAG, auf der die Zentren aufgeführt sind, die Spravato verwenden. Sie können sonst auch Ihre Psychiaterin fragen, wo ein entsprechendes Zentrum ist.

Mein Sohn (45) ist seit Jahren depressiv. Ich habe immer wieder grosse Angst um ihn. Er hatte vor 2 Jahren eine Ketaminbehandlung. Diese hat eine Verbesserung gebracht, aber nicht längerfristig. Könnte es Sinn machen, eine Behandlung zu wiederholen? Ein Problem sind für ihn auch die Kosten, keine Uebernahme durch die Krankenkasse. Danke für Ihre Rückmeldung.

Gregor Hasler: Ja, es könnte Sinn machen, die Therapie wieder zu beginnen. Inzwischen müssen die Krankenkassen Spravato bezahlen (bei Depression). Es hat sich also etwas geändert. Besprechen Sie dies mit ihrem Arzt/Ärztin.

Guten Abend Kann Ketamin auch bei Zwangsstörungen helfen? Gibt es dazu schon Studien? Besten Dank für Ihre Antwort! Freundliche Grüsse

Gregor Hasler: Es gibt erst sehr wenig Erfahrung zu Ketamin und Zwangsstörung. Es gibt dafür keine offizielle Zulassung und die Kassen müssen die Therapie nicht bezahlen.

Guten Abend, ich leide seit 26 Jahren an rez. starke Depressionen und hatte 6 Klinikaufenthalte und 3 Suizidversuche. Seit 13 Jahren nehne ich Lithium, zusetzlich zu hochdosiertem Antideppressiv und bin seither relativ stabiel! Allerdings habe ich viele Nebenwirkungen!! Was denken Sie, wäre Ketamin für mich eine Option? Oder wenigstens wenn Lithium mal die Wrkung verlieren würde? Für eiine Anrwort bin ich Ihnen sehr dankbar! Freundlicher Gruss

Annette Brühl: In der Medizin gilt eigentlich: Never change a winning team. Das heisst, wenn Ihre Medikamente helfen, würde ich erst einmal nichts ändern. Und wenn überhaupt, dann würde ich das Lithium auf jeden Fall behalten, da es auch langfristig sehr gut ist, um Verschlechterungen zu verhindern oder abzudämpfen. Es könnte sein, dass Ketamin Ihnen eine Verbesserung bringt. Es ist aber nicht klar bewiesen, dass es zur Rückfallprophylaxe gut ist, sondern eher für die Verbesserung der Stimmung. Eine eventuelle Behandlung mit Ketamin sollten Sie mit Ihrer Psychiaterin besprechen oder an einem entsprechenden Zentrum.

Hat Ketamin die gleiche Wirkung wie LSD? Wann ja, könnte man auch LSD therapeutisch einsetzen?

Gregor Hasler: Es gibt gewisse Ähnlichkeiten, wie die rasche und anhaltende Wirkung und die Steigerung der Neuroplastiztät. Chemisch und pharmakologisch sind es aber sehr verschiedene Substanzen. Esketamin ist offiziell in der Schweiz zugelassen und wird von den Kassen bezahlt. Für LSD braucht es eine Spezialbewilligung durch das Bundesamt für Gesundheit in besonderen Fällen (mehr Informationen auf der Webseite der SÄPT)

Guten Abend. In einer Ihrer Antworten werden Bluthochdruck, andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hirnblutungen erwähnt. Inwiefern stellen diese eine Gefahr im Zusammenhang mit Ketamin dar? Freundlicher Gruss.

Annette Brühl: Während der akuten Behandlung mit Ketamin/Esketamin kann der Blutdruck ansteigen (das ist ein recht normaler Effekt des Medikaments). Wenn jemand dann schon einen (schlecht eingestellten) Bluthochdruck hat und/oder auch schon Blutungen hatte, dann besteht ein Risiko, dass es zu Problemen kommt. Wenn der Blutdruck gut eingestellt ist und keine frische Blutung im Hirn besteht, ist das Risiko beschränkt.

Guten Abend Herr Hasler Ich habe vor einigdn Jahren bereits von Ihnen gehört (ich glaube über meinen Therapeuten), dann aber gezögert, Sie zu kontaktieren, da das Verfahren der Behandlung ziemlich aufwendig ist. Trotz Antidepressiva habe ich immer wieder depressive Phasen, seit meiner Jugendzeit. Besteht die Möglichkeit, sich in Freiburg behandeln zu lassen? (Ich wohne im Kanton Freiburg). Und welche Vorausetzu gen muss ich erfüllen für eine Behandlung? Gibt es allfällige Langzeiffolgen? Beste Grüsse

Gregor Hasler: Schreiben Sie mir bitte eine Email auf gregor.hasler@unifr.ch

Guten Abend, ich habe bereits 6 verschiedene Medikamente probiert und einzig mit 150mg Venlafaxin minimalen Erfolg – aber auch Nebenwirkungen. Könnte man mit einer (erfolgreichen) Ketamintherapie die Dosierung der SNRI senken? Würde die Krankenkasse das Ketamin überhaupt bewilligen, da Venlafaxin bereits bisschen wirkt und ich aktuell somit immerhin arbeitsfähig bin? Besten Dank

Gregor Hasler: Die Therapie ist immer nur in Kombination mit einem Antidepressivum untersucht worden. Es gibt ca. 50 klassische Antidepressiva. Ich empfehle Ihnen mit ihrem Arzt/Ärztin andere Antidepressiva zu besprechen. Jedes hat ein anders Nebenwirkungssprektum. Da sie auf 150mg Venlafaxin gut ansprechen, ist die Chance gut, auf ein anderes mit besserer Verträglichkeit ebenfalls gut anzusprechen, aber mit wenigeren Nebenwirkungen.

Guten Abend Ich leide unter chronischen Schmerzen und Depressionen aber habe grosse Schwierigkeiten mit der Verträglichkeit der Medikamente (vor allem Durchfall / Bauchschmerzen von Antidepressiva). Wäre Ketamin eine Alternative? Spray? Vielen Dank für Ihre Antwort.

Annette Brühl: Ketamin wird auch zur Behandlung von Schmerzen durch Schmerzspezialisten eingesetzt (allerdings meist in etwas höherer Dosierung). Daher könnte Ketamin eine Option sein bei der Kombination von Depressionen und Schmerzen. Sie sollten dies aber mit Ihren behandelnden Ärzten besprechen.

wird ketamin auch in der anästhesie bei op,s eingesetzt. als narkose?

Gregor Hasler: Ja, aber in einer viel höheren Dosis. Nur die sehr tiefe Dosis hat eine antidepressive Wirkung. Höhere Dosierungen führen zur Narkose und haben keine antidepressive Wirkung.

Zum Beispiel : Wie lange dauert eine Ketamintherapie? Wird sie beendet, wenn sich der/die Patient/in stabiler fühlt und weniger oder keine Symptome einer Depression mehr aufweist? Oder wann wird die Therapie dann beendet und wie? Wird die Dosis reduziert? Können mehrere Ketamintherapien gemacht werden?

Annette Brühl: Ja, wenn der Patient keine Depression mehr hat und auch stabil ist, wird in der Regel der Abstand zwischen den Behandlungen erweitert und dann aufgehört. Meist wird nicht die Dosis reduziert, sondern die Häufigkeit. Falls dann später noch einmal eine Depression kommt, kann auch eine erneute Ketaminbehandlung durchgeführt werden.

Guten Abend Meine Tochter (27 Jahre) leidet unter dem borderline-syndrom. Hatte einen Aufenthalt in Littenheid und nimmt seit längerer Zeit Antidepressiva. Würde Ketamin da auch helfen?

Gregor Hasler: Ketamin ist bei Borderlin-Störung nicht untersucht und auch nicht zugelassen. Die Krankenkassen würden also die Kosten nicht übernehmen. Ich würde also eher von Ketamin abraten, weil zu wenig erforscht.

Guten Abend. Kann man eine Behandlung mit Ketamin auch ohne vorherige (erfolglose) Behandlung mit anderen Antidepressiva angehen? Und gibt es auch ein Risiko von sog. «Horrirtrips»? Freundlicher Gruss.

Annette Brühl: Esketamin/Spravato ist nur zur Behandlung von sog. therapieresistenten oder schwer behandelbaren Depressionen zugelassen, also nachdem man mindestens zwei Behandlungsversuche mit verschiedenen Antidepressiva gemacht hat, sowie ggf. ein Augmentationsversuch (mit einem anderen Medikament als einem Antidepressivum). Es gibt bisher keine Studien, inwieweit Esketamin oder Ketamin auch bei bisher unbehandelten Depressionen wirkt. Horrortrips sehen wir sehr selten bis gar nicht, vermutlich weil die Dosierungen in der Behandlung von Depressionen tief sind.

ich habe Ketamin als Infusion verabreicht bekommen, während der Infusion unbeschreibliche Glücksgefühle, alles von oben aus einer Distanz, keine Ängste mehr! Jedoch das wird nie gesagt in diesem einseitigen Bericht – danach hatte ich noch nie so schwerste Depression wie noch gar nie – es war eine Katastrophe danach !!! es ist gefährlich so etwas im Fernseh zu veröffentlichen ohne auf die Gefahr hinzuweisen, dass bei hochsensiblen Menschen diese Ketamininfusion verheerende Folgen haben kann !

Gregor Hasler: Es ist wichtig, dass Sie ihre Erfahrung der Swissmedic, der Zulassungsbehörde für Medikamente in er Schweiz gemeldet wird. Dies ist die Pflicht ihres Arztes/Ärztin. Nur so kann die Sicherheit laufend verbessert werden.

Guten Tag Ich bin seit 23 Jahren psychisch Krank und kein Mittel scheint zu helfen. EKT, MRT, Jegliche Neuroleptika und Antidepressiva via auch Spravato als Spray. Ist die Wirkung anders bei Nasal als Intravenös? Gibt es Hoffnung auf neue Medikamente? Seit Jahren sind es etwa die gleichen. Vielen Dank

Annette Brühl: Es tut mir leid, dass Sie bisher keine passende Behandlung gefunden haben. Es gibt einzelne Patienten, bei denen Ketamin intravenös besser wirkt als nasal. Ich würde sonst auch einmal an Psychotherapie denken, z.B. spezifisch für chronische Depressionen ist CBASP entwickelt worden. Es gibt momentan seit der Entwicklung Spravato/Ketamin noch kein neues Wirkprinzip am Horizont... Leider ...

Guten Abend Kommt die Behandlung mit Ketamin auch bei bipolaren Störungen infrage? Vielen Dank.

Maxim Zavorotnyy: Zur Wirksamkeit von Ketamin/Esketamin bei bipolarer Depression gibt es auch eine Reihe einige Berichte, allerdings deutlich weniger als zur unipolarer Depression. Die momentane Studienlage ist unzureichend für eine breite Anwendung von Ketamin bei der bipolaren Störung zu befürworten. In einigen Fällen kann es aber doch sehr sinnvoll sein.

guten Abend, gibt es Erfahrungswerte oder Studien , die zeigen, dass SSRI-Antidepressiva unter gewissen Umständen und bei gewissen Patienten Depressionen eher verstärken als dass sie sie lindern?

Annette Brühl: Das ist eher ungewöhnlich, dass SSRI eine Depression verschlechtern. Es gibt Patienten, bei denen sie nicht wirken oder so starke Nebenwirkungen verursachen, dass die Betroffenen sie nicht einnehmen können. Es gibt Patienten, bei denen SSRI Unruhe verursachen oder verstärken, was von den Patienten als unangenehm wahrgenommen wird. Aber spezifisch Depressionen verstärken wäre mir unbekannt.

Unser Sohn ist 16 Jahre und ist offiziell seit 3 Jahren in der Depressions-Suizid Spirale und kann zur Zeit keine Ausbildung antreten. Wahrscheinlich leidet er schon länger daran. Die verschiedenen Medikamentdosierung scheinen nur unzulässig zu wirken. Könnte Ketamin beim ihm ein Weg sein und was wären die Risiken?

Gregor Hasler: Bei Menschen unter 18 Jahren ist Spravato nicht zugelassen. Es gibt aber Zentren für Kinderpsychiatrie, welche in Einzelfällen schon Ketamin off-label angewendet haben, etwa an den UPD in Bern. Weil die Sicherheit nicht genügend untersucht wurde, lohnt es sich, zuerst alle anderen Therapien, mit welchen man mehr Erfahrung hat, zuerst auszuprobieren.

Ich habe z.Zt. Eine Depression, war 2 Monate im IPW Winterthur; zweifle ob ich das richtige Medi habe. An wen muss ich mich wenden um die Ketamintherspie abzuklären?

Gregor Hasler: Sie sollten diese Frage an ihre Ärztin/Arzt am IPW stellen. Falls das IPW die Ketamin-Therapie nicht anbietet, kennt man dort sicher die Angebote in der Umgebung, etwa an der PUK Zürich, aber auch an Privatkliniken.

Wurde Ketamin auch schon eingesetzt bei Schizophrenie (nicht psychotischer Zustand) ?

Gregor Hasler: Psychotische Zustände sind eine klare Kontraindikation, d.h. in diesem Fall darf Ketamin/Spravato nicht gegeben werden, weil es die Psychose verschlechtern kann, oder zu einer psychotischen Störung beitragen kann.

Wie läuft eine Ketamintherapie ab (Dauer, Häufigkeit, ambulant/stationär)?

Annette Brühl: Typischerweise wird Ketamin meist ambulant angewendet, seltener auch stationär. Es sind meist zunächst zwei Behandlungen pro Woche, über ca. 4 Wochen, manchmal auch länger. Wenn sich dann eine Besserung eingestellt hat, dann kann eine Erhaltungsbehandlung angeschlossen werden, die sich über mehrere Monate bis zu einem Jahr oder länger ziehen kann, dann in immer grösseren Abständen (zunächst jede Woche, dann alle zwei, alle drei, alle vier Wochen). Eine einzelne Behandlung dauert meist ca. 2 Stunden.

Braucht es eine spezielle Vorbereitung auf die Therapie?

Annette Brühl: Wenn Sie an psychotherapeutische Vorbereitung wie bei einer Behandlung mit Psychedelika denken: Nein, das ist nicht erforderlich. Es braucht eine Abklärung, ob die bestehende Symptomatik und die Vorgeschichte geeignet sind für eine Behandlung mit Ketamin/Esketamin. Und es sollte geklärt werden, ob auf der körperlichen Seite Gründe vorliegen (Bluthochdruck, andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hirnblutungen, etc.), die eine Gefahr darstellen können.

Guten Abend, ist es möglich eine Ketamintherapie zu beginnen, wenn man maladaptives Tagträume hat? Vielen Dank

Annette Brühl: Ich weiss nicht genau, was Sie mit maladaptiven Tagträumen meinen. Das sollte durch eineN PsychiaterIn abgeklärt werden. Ketamin/Esketamin ist für Depressionen geeignet, die bisher nicht auf mehrere Behandlungsversuche mit Antidepressiva angesprochen haben.

Wie wird Ketamin in der Therapie von Suizidalität eingesetzt? Gibt es dazu schon Erfahrungswerte/Studien?

Annette Brühl: Ja, Ketamin kann im Spital/in der Psychiatrischen Klinik auch zur Behandlung von Suizidalität im Rahmen eines Gesamtbehandlungsplans eingesetzt werden. Spravato(R) (Esketamin) hat auch eine Zulassung für diese Indikation. Es gibt ein paar Studien dazu, allerdings ist in den Studien (Es)Ketamin nie alleine, d.h. ohne ganzes Setting drumherum, gegeben worden und immer nur stationär.

Wie gut kann man z.B. Mirtazapin nach Langzeittherapie absetzen und weshalb treten gehäuft Albträume bei genau diesem Antidepressivum auf? Danke.

Gregor Hasler: Das Medikament sollte langsam ausgeschlichen werden. Leider ist die kleinste Tablette in der Schweiz 15mg. Dann auf eine halbe Tablette gehen, dann eine halbe Tablette jeden zweiten Tag. Nach einer Woche ganz absetzen. Mit dieser Methode kommen Absetzphänomene bei diesem Medikament fast nie vor. Aber besprechen Sie das Absetzen unbedingt mit Ihrer Ärztin/Arzt. Es kann Sinn machen, Mirtazapin über längere Zeit zu nehmen, um Rückfälle zu verhüten.

Gibt es Unterschiede in der Wirksamkeit der Ketamin-Therapie je nach Geschlecht oder Altersgruppe?

Gregor Hasler: Studien zeigen keine bedeutsamen Geschlechtsunterschiede. Auch war die Wirksamkeit vergleichbar zwischen jungen Erwachsenen (18-65) und älteren Erwachsenen (>65J).

Eine eher politische Frage: Gibt es besondere Präventionsmassnahmen, um möglichen Missbrauch von Ketamin zu verhindern?

Annette Brühl: Spravato ist recht aufwendig «verpackt», so dass man mehrere/viele dieser einzelnen Packungen, die jeweils nur zwei Sprühstösse enthalten, aufknacken müsste, um eine für Missbrauch lohnende Dosis zu erhalten. Ausserdem können nur bestimmte Stellen das Medikament überhaupt beziehen. Ketamin ist auch nur schwierig über Apotheken zu beziehen. Daher ändert die Anwendung in der Depressionsbehandlung aus meiner Sicht nichts an der Missbrauchssituation, die bereits besteht.

Guten Abend, ich hätte zwei Fragen: Wie wird die Langzeitüberwachung von Patienten nach einer Ketamin-Therapie gestaltet? Wie verhält sich Ketamin mit anderen Medikamenten, die der Patient möglicherweise einnimmt? Vielen Dank für Ihre Zeit

Gregor Hasler: Bei einer schweren, anhaltenden Depression sollten regelmässig Kontrolltermine stattfinden. Oft nimmt die Wirkdauer von Ketamin im Verlauf der Therapie zu, so dass nur 1x/Monat eine Verabreichung notwendig ist. Ketamin/Spravato ist immer in Kombination mit einem Antidepressivum von Typ SSRI oder SNRI getestet worden. Andere Kombinationen müssen mit dem Arzt/Ärztin besprochen werden.

Wie wirkt sich Ketamin-Therapie auf den Schlaf aus? Positiv, negativ oder gar nicht? Ist es wichtig, zu welcher Tageszeit es verarbreicht wird?

Annette Brühl: Die Wirkung auf den Schlaf ist noch nicht gut untersucht. Vereinzelt berichten Patienten, dass sie am Tag der Ketaminbehandlung nicht so gut schlafen, danach aber wieder wie zuvor. Mir sind keine Studien bekannt, die einen Unterschied der Wirkung in Abhängigkeit von der Tageszeit zeigen. Wir wenden es nachmittags an, weil es praktischer ist (man muss 2 h nüchtern sein, kann aber frühstücken, lässt das Mittagessen aus und kann dann wieder zu Abend essen, zudem kann es sein, dass man hinterher etwas müde ist, dann kann man im Anschluss besser ausruhen und konnte noch am Vormittag etwas machen).

Gibt es bestimmte Vorerkrankungen oder Bedingungen, die den Einsatz von Ketamin bei Depressionen verhindern?

Maxim Zavorotnyy: Ja, wie bei jeder Therapie gibt es Einschränkungen auch bei der Ketamin-Behandlung. Z.B. bei Allergie gegen Ketamin kann diese nicht gegeben werden. Aufgrund Kreislauf-anregender Wirkung können schwere Herzprobleme und ein entgleister Bluthochdruck die Ketamin-Therapie verhindern. Weitere Risiken können durch Kombinationen mit anderen Medikamenten oder z.B. durch die Kombination mit Alkohol oder Drogen entstehen. Aus diesem Grund wird vor Beginn der Behandlung umfassende Abklärung, u.a. im Hinblick auf mögliche Risiken, durchgeführt.

Wie unterscheidet sich die Ketamin-Therapie von anderen Antidepressiva?

Annette Brühl: Es wird anders zugeführt (nasal oder intravenös), es gibt einen akuten Effekt (ca. 1-2 h nach der Gabe), es braucht eine Überwachung (wegen möglichen Blutdruckproblemen, Übelkeit, usw.), der eigentliche antidepressive Effekt kommt erst am nächsten Tag, man macht es ein bis zweimal pro Woche, es hat einen anderen Wirkmechanismus, ... und noch mehr Unterschiede...

Ich lese fast nichts Negatives hier zu Ketamin. Blauäugig gestellt: weshalb sollten wir nicht alle Ketamin nehmen?

Maxim Zavorotnyy: Ich muss Sie ein wenig korrigieren. Doch gibt es auch negative Berichte im Zusammenhang mit Ketamin, v.a. im als Partydroge. Die Wirkung von Ketamin kann (u.a. je nach Dosis) sehr intensiv sein. Aus diesem Grund ist seine sichere Anwendung nur in kontrollierten medizinischen Kontext möglich.

Guten Abend. Ketamin-Infusionen werden in anderen Ländern bereits bei therapieresistenter kPTBS und chronischen Schmerzen eingesetzt. Wieso ist das in der Schweiz nicht so? Ich habe sowohl therapieresistente Depressionen, sowie therapieresistente kPTBS und seit Januar durch eine Retraumatisierung auch noch chronische neuropathische Schmerzen. Ich war stationär in einer Klinik, in der die Infusionen angeboten werden – bei mir hat man es sich trotz der vielen Indikationen nicht einmal überlegt. Da die kPTBS (noch stärker) im Vordergrund steht als die Depressionen. Das finde ich nicht gerechtfertigt. Durch eine Therapie mit Ketamin würde eine Traumatherapie möglich und die Krankenkasse würde am Ende wahrscheinlich einiges an Geld sparen (und ich einiges an Nerven). Haben Sie Tipps, wie ich vorgehen kann, um eine solche Therapie mit Ketamin zu bekommen? Danke Ihnen für eine Antwort.

Gregor Hasler: Für ein Zulassung braucht es sehr grosse Studien, die von der Pharma-Firma bei Swissmedic eingereicht werden muss. Die Studien zu PTSD sind weniger umfassend als bei Depression. Es wäre dann also ein Off-Label Einsatz, der in der Schweiz möglich ist, aber von den Kassen nicht finanziert werden muss.

Ich habe aufgrund starker chronischer Schmerzen (neuropathisch aufgrund einer Nervenverletzung) eine schwere Depression entwickelt. Diverse Antidepressiva (Trazodon, Duloxetin, Amitriptylin, Citalopram) helfen nicht. Vor einigen Monaten hatte ich dreimal eine Infusion mit Lidocain und Ketamin (Abstand zwischen den Infusionen jeweils vier Wochen). Das Ketamin hatte eine Dosierung von maximal 12mg (Infusion dauerte jeweils 40 Minuten). Der Effekt hat leider jeweils nur wenige Stunden angehalten (Schmerzfrei und Stimmung besser). Könnte eine höhere Dosierung evtl zu einer längeren Zeit der Besserung führen? Ich wiege 95kg. Vielen Dank für Ihre Antwort.

Gregor Hasler: Bei den Infusionen empfehle ich 0.5mg/KG Körpergewicht. Es gibt natürlich immer besondere Gründe, von diesem Standard abzuweichen. Ich empfehle ihnen die Dosis mit ihrem Arzt/Ärztin zu besprechen.

Sehr geehrtes Expertenteam, ich leide seit 1998 an Depressionen und hatte immer wiederkehrende Episoden der Dekompensierung und tiefen Krise. Momentan befinde ich mich akut in einer schweren Depression und war in stationärer Behandlung. Bei mir beginnen meine Krisen immer mit schwerer Schlaflosigkeit. Leider helfen mittlerweile kein Antidepressiva oder Neuroleptika mehr. Daher meine Frage verbessert sich mit Ketamin auch der Schlaf und damit die einhergehenden massiven Ängste? Und falls ja wo in meiner Nähe könnte ich eine Therapie in Anspruch nehmen können?

Gregor Hasler: Ja, auch der Schlaf kann sich unter Ketamin verbessern. Die Schlafprobleme haben meistens mit einer übermässigen Erregung/Angst zu tun. Die psychiatrischen Universitätskliniken (Basel, Zürich, Lausann) und das PDAG (Aargau) bieten die Therapie an.

Was ist, nach heutigem Wissensstand, die häufigste Ursache einer Depression?

Gregor Hasler: Die Ursachen könne sehr unterschiedlich sein. Es gibt genetische Faktoren, aber auch Stress in der Kindheit, Infektionen, sozialer Stress. Oft kennt man die Ursachen nicht und die Behandlungen setzen nicht an den Ursachen an, sondern versuchen die Symptome zu verbessern.

Ich bin noch etwas skeptisch, wie wird der Erfolg der Ketamin-Therapie bei Depressionen gemessen? Rein von den Gefühlen/Stimmungslage der Patienten her oder gibt es Indikationen im Körper, die gemessen werden?

Maxim Zavorotnyy: Für die Messung der Effekte einer psychiatrischen Behandlung erfolgt mit Hilfe von diversen Skalen, mit denen es möglich ist, z.B. die Stärke einzelner depressiver Symptome zu erfassen. Daraus wird ein Summenwert berechnet. Solche Skalen sind sowohl für die Eigen- und Fremdbeurteilung konzipiert. Sie sind wissenschaftlich validiert und liefern robuste Messergebnisse.

Guten Tag, Ich leide seit über 10 Jahren schwer depressiv und habe medikamentös alles ausprobiert bis hin zu EKT – leider ohne Erfolg. Ich bin sehr interessiert Spravato auszuprobieren und hatte auch schon Kontakt, doch leider wurde mir Spravato verwehrt weil der Arzt mein Antidepressivum (Rebalance Rx) nicht als solches akzeptierte obwohl es als Antidepressivum gelistet ist. Fragen: 1) Warum ist Spravato nur in Zusammenhang mit einem „oralen Antidepressivum“ zugelassen? Ist der Effekt von Ketamin alleine nicht stark genug? 2) Was qualifiziert dann als „orales Antidepressivum“? Gibt es dafür eine Liste? 3) Wie unterscheiden sich Ketamin Racemat und Esketamin in der antidepressiven Wirkung? Warum „funktioniert“ das Ketamin Racemat ohne gleichzeitiges Antidepressivum und Esketamin (Spravato) nicht? 4) Kann es zu irreparablen Schäden kommen (Gehirn, Leber, etc.)? 5) Was ist mit Bluthochdruck während der Behandlung? Wie hoch ist die Gefahr? Und wie hoch ist die Gefahr daran zu sterben? 6) An wen kann ich mich in der Region Basel wenden für eine Anmeldung? Vielen Dank für Ihre Auskunft

Annette Brühl: 1. Dass Spravato nur in der Kombination mit einem Antidepressivum zugelassen ist, liegt am Design der Zulassungsstudien, nicht an der Wirkung von Spravato. Ggf. kommen Sie für eine Behandlung mit Ketamin-Racemat (allerdings dann off-label) in Frage. 2. Es gibt keine explizite Liste mit oralen Antidepressiva, aber fragen SIe dazu einmal Ihre Psychiaterin. 3. Es ist heute nicht wirklich klar, wie sich Esketamin und Ketaminracemat unterscheiden in der Behandlung von Depressionen. Beide Medikamente funktionieren auch ohne gleichzeitiges Antidepressivum (s.o.): 4. Irreparable Schäden sind nicht bekannt in der medizinischen und kontrollierten Anwendung. 5. Bluthochdruck sollte vor der Behandlung eingestellt sein, er kann während der Behandlung ansteigen (akut unter der WIrkung von Ketamin/Esketamin). Es gibt bisher keine Todesfälle unter der antidepressiven Therapie, die mir bekannt sind. 6. In Basel können Sie sich an die UPK wenden.

Guten Tag Meine Tochter litt bereits als Kind unter starken Ängsten, Stimmungsschwankungen, depressiven Verstimmungen und äusserte immer wieder den Wunsch sterben zu wollen. Mit 13 Jahren folgte die erste schwere Krise mit längerem Klinikaufenthalt und einem Jahr Schulabsentismus. Sie erhielt die Diagnose Borderline Persönlichkeitsstörung, vermutlich zurückzuführen auf ein frühkindliches Trauma. Seither ist sie immer wieder sehr krisenhaft unterwegs, verletzte sich teils schwer selbst, versuchte sich das Leben zu nehmen und verbrachte Tage bis Monate im Bett, aufgrund der Depressionen. Heute ist sie knapp 18 Jahre alt und es geht ihr, trotz DBT- Therapieprogrammen, regelmässiger Psychotherapie, Medikamenten (unterschiedliche Antidepressiva und Neuroleptika) und Klinikaufenthalten, nicht gut. Der nächste Schritt ist nun vermutlich die Lithiumabgabe. Auch weil die Suizidalität omnispräsent ist und uns Eltern grosse Sorgen bereitet. Ich dachte bereits vor der Sendung an eine Ketamin-Behandlung für sie, auch weil ich gelesen habe, es würde u.a. bei Traumafolgestörungen erfolgreich eingesetzt. Wir hätten bereits die Möglichkeit gehabt, einen Termin für eine Ketamininfusion bei einer niedergelassen Psychiaterin zu erhalten. Allerdings kam diese zur Einschätzung, dass die KK die Kosten nicht übernehmen werde, weil eine Kaskade der Behandlungsversuche eingehalten werden müsse. Eine Kostengutsprache gebe es, wenn, nebst mehreren erfolglosen Versuchen mit Antidepressiva, entweder eine Elektrokrampftherapie oder die Verabreichung des Lithiums folgten. Ausserdem meinte sie, dass die Behandlung sich nicht auf Persönlichkeitsakzentuierungen auswirke und allenfalls nur die Symptome lindern könnte. BPS könne nur psychotherapeutisch behandelt werden. Nun zu meinen Fragen: – empfehlen Sie eine Behandlung auch bei Borderline Patientinnen mit ausgeprägter depressiver Symptomatik? -wie könnte sich eine solche bei BPS auswirken? -welche Chancen und Risiken bestünden? – würden Sie ihr vorerst ein Therapieversuch mit Lithium empfehlen? Herzlichen Dank und freundliche Grüsse

Gregor Hasler: Die Ketamin-Therapie wurde bisher nicht bei BPS genügend untersucht. Ich würde also eher von der Behandlung abraten. Leider gibt es keine offiziellen Medikamente für BPS, aber erfahrene Ärzte/innen können nach klinischer Erfahrung off-label Therapien anbieten. Mit Ketamin hat man noch zu wenig Erfahrung.

Guten Abend! Bei mir wurde als Kind (mit 11) eine Depression diagnostiziert, danach leider erstmal 10 Jahre nicht behandelt aufgrund Verweigerung einer Therapie durch die Eltern und weil ich zum Glück/leider gut «funktioniere». Ich bin jetzt Anfang 30 und habe einige Episoden und erfolglose ambulante Therapieversuche hinter mir. Vor einigen Jahren habe ich von der Möglichkeit von Ketamintherapien erfahren. Was mir etwas Sorge macht ist: ich weiss, dass es mehrere heftigere traumatische Ereignisse in meiner Kindheit gab, glücklicherweise erinnere ich mich kaum. Ich habe von Einzelerfahrungen gelesen, dass Ketamin (allerdings wohl in höheren «Party"-Dosen) zum Erinnern von Trauma geführt hat. Haben Sie dazu Informationen, ob diese Gefahr bei einer Depressionstherapie mit Ketamin besteht? Vielen Dank!

Annette Brühl: In unserer Behandlung machen wir die Erfahrung, dass auch PatientInnen mit Traumavorgeschichte von Ketamin/Esketamin profitieren können. Es ist also kein Grund, wenn sonst die Bedingungen erfüllt sind, keine Ketaminbehandlung zu versuchen. In der Partyszene sind in der Tat die Dosierungen zwischen 5- und 20-fach (oder mehr) höher als in der Anwendung in der Depressionsbehandlung.

Ich weiss, dass Sie mir davon abraten würden bzw. ich zuerst einen Arzt konsultieren sollte. Aber mal angenommen, ich würde eine Selbsttherapie starten: wieviele Miligramm wievielmal am Tag? Orale einnahme oder in einem Lösungsmittel Flüssig? Oder gar Nasal? An wievielen Tagen sollte konsumiert bzw. pausiert werden?

Annette Brühl: Wir können hier keine Antworten zur nichtregulierten Selbstbehandlung geben. Zumal Ketamin nicht für alle Erkrankungen geeignet ist und teilweise auch negative Effekte haben kann. Sorry für die negative Antwort!

Guten Abend hat zwar nicht mit Ketamin zu tun aber mit Antidepressiva. Ich leide an einer Müdigkeit und Kraftlosigkeit. Mein Körper kommt seit ein paar Monaten nach einer Tumorerkrankung nicht mehr auf Touren. Und bin immer noch in Abklärung auch Kardiologisch. Morgens komme ich recht gut aus dem Bett aber meine Kraft lässt im Verlauf des Tages nach. Ich brauche immer wieder Pausen. Bei einer Abklärung habe ich ein paar Tests gemacht. GAD7 Angstscore 13 PHQ9 Depressionsscore 16 Fact Genereral 49 Facit Fatique 10 Eine Idee besteht, mit Antidepressiva meine Leistung zu steigern. Ich bin skeptisch da ich eher auf Fatique tendiere da ja eine Depression eher sich so verhält, dass man morgens Mühe hat und gegen Nachmittag eher fitter wird. Bei mir das Gegenteil. macht hier Antidepressiva Sinn als Motor für den Körper? wenn ja eher Morgens oder Abends einnehmen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung

Annette Brühl: Ihre Problematik scheint recht komplex zu sein. Antidepressiva sind nicht mit einem Hilfsmotor zu vergleichen, es gibt auch verschiedene Arten von Antidepressiva. Ich empfehle hier eine weitere Abklärung sowohl psychiatrisch als auch weiter körperlich.

Wie unterscheidet sich Ketamin in seiner Wirkung von LSD und Psylocibin und warum eignet es sich besser bei Depressionen? Und wie viele Sitzungen braucht es, bis sich eine nachhaltige Wirkung zeigt?

Annette Brühl: Ketamin und Psilocybin haben unterschiedliche Wirkansätze (Glutamat im Vergleich zu Serotonin). Ketamin hat deutlich weniger halluzinogene Effekte, und die akute Wirkung hält deutlich kürzer an (ca. 2 h im Vergleich zu 6-8 h). Bei Ketamin sind meistens ca. 4-8 Sitzungen erforderlich, ggf. im Anschluss noch Erhaltungsbehandlungen alle paar Wochen. Bei Psilocybin ist das noch nicht ganz klar. Die Effekte von Psilocybin sind teils viel intensiver, so dass eine engmaschige Vor- und Nachbereitung absolut erforderlich sind.

Sehr geehrter Herr Hasler Mein behandelnder Arzt ist Dr. Piltan, den Sie auch kennen und mit dem Sie im Kontakt sind. Ich habe auf Basis einer Zuweisung durch Herr Piltan bereits eine mehrmonatige Ketaminbehandlung bei Clienia durchgeführt. Nun würde es mich interessieren was gemäss Ihrer Erfahrung die Ideale Dauer ist? Wie sehen Sie es in Bezug auf die langfristige Wirkung bzw. Nachhaltigkeit? Was empfehlen Sie in Fällen, wo die Symptome wieder auftreten? Wie lange wartet man üblicherweise nach einer abgeschlossenen Ketaminbehandlung bevor man allenfalls mit einer neuen Behandlung beginnt? Herzlichen Dank für Ihre Rückmeldung und beste Grüsse

Gregor Hasler: Die Dauer der Behandlung richtet sich nach den Symptomen. Wenn nach einer Phase der Symptomfreiheit eine neue Episode auftritt, kann erneut mit Ketamin behandelt werden. In Studien erwiesen sich Therapien über 1 Jahr für sicher. Man kann aber auch länger behandeln. Die Dauer zwischen den Sitzungen kann, wenn es gut wirkt, länger gemacht werden, bis zu 1x/Monat.

Mein Partner leidet unter einer saisonalen Depression. Er nimmt SSRI, was meist auch gut hilft. Ab und zu hat er aber Tage, an denen er sehr stark niedergeschlagen ist. Wäre Ketamin eine Möglichkeit, um in diesen akuten Phasen rasche Linderung zu bringen?

Gregor Hasler: Es gibt ca. 50 Antidepressiva (nicht nur SSRI), die auch mit Lithium und anderen Substanzen kombiniert werden können. Voraussetzung für Finanzierung der Ketamin-Therapie ist, dass mehrere Antidepressiva nicht gewirkt haben. Es lohnt sich also, die herkömmlichen Mittel zuerst auszuschöpfen, weil Ketamin doch eine recht aufwendige Therapie ist (v.a. auch zeitlich)

Grüezi. Ich habe während Corona auf der Alp mit meinen Jungs einmal Ketamin ausprobiert und war danach für Wochen viel heiterer, aktiver und meine chronische Depression war fast wie vergessen für eine Weile. Könnte das andeuten, dass ich mit so einer Therapie im klinischen Umfeld Erfolg haben könnte?

Maxim Zavorotnyy: Es ist leider nicht möglich Ferndiagnosen zu stellen und dann eine Therapie zu empfehlen. Daher kann ich nur allgemein auf die Frage antworten: Ja, diese Beobachtung könnte als prognostisch günstiger Faktor gewertet werden. Allerdings ist es keine Garantie der Wirksamkeit. Inwiefern die Therapie für Sie in Frage kommt, ist am besten mit Ihrem Arzt zu besprechen.

Welche körperlichen oder psychischen Risiken muss man in Kauf nehmen, wenn man Ketamin über längere Zeit anwendet?

Annette Brühl: Bisher sind in der medizinischen Anwendung keine Risiken bei längerfristiger Verwendung bekannt. Im Missbrauchsbereich sind negative Effekte vor allem auf die Blase (teils schwerwiegend) bekannt, wobei nicht klar ist, ob dabei nicht auch der zusätzliche Konsum von anderen Substanzen eine Rolle spielt.

Wie lange dauert es, bis Ketamin bei der Depressionstherapie wirkt? Ist das sehr individuell?

Annette Brühl: In der Regel stellen sich Effekte nach wenigen Behandlungen, d.h. nach ein bis zwei Wochen ein. Vereinzelt sehen wir auch Patienten, bei denen sich erst nach ca. 3-4 Wochen ein deutlicher Effekt einstellt. Wenn sich nach 6-8 Wochen gar kein Effekt zeigt, ist auch bei längerer Behandlung kein antidepressiver Effekt zu erwarten.

Guten Abend Können Menschen die Therapie starten, wenn sie in der Vergangenheit Ketamin und andere Substanzen konsumiert haben (ohne Abhängikeit)? Kann es sein, dass sich in dieser Zeit die Depressionssymptome verbessert haben? Wie lange dauert die Therapie und ab wann sind Patientinnen genug stabil ohne? Gibt es viele Patientinnen die danach wieder eine depressive Episode durchgehen? Hat das Ketamin positive Auswirkungen auf ADHS/ ADHS bedingte Depressionen? Welche Therapien werden mit der Ketamintherapie kombiniert/ empfohlen? Vielen Danke für ihre Antworten.

Gregor Hasler: Gelegentlicher Substanzgebrauch in der Vergangenheit oder Folgeprobleme ist kein Grund, die Ketamin-Therapie nicht anzuwenden. In der Therapie ist die Dosis viel tiefer, ca. 10%, als beim «Party-Konsum». Zu ADHS gibt es keine Studien. Die Kombination mit Stimulanzien ist nicht geprüft. Geprüft ist die Kombination mit einem Antidepressivum der Typen SSRI oder SNRI.

Kann ich bei meiner Hausärztin mit Fragen dazu anklopfen? Oder ist das bei Psychotheraupten/Psychologen erst der Fall, dass sie das einschätzen können?

Annette Brühl: Es sollte vorher immer eine psychiatrische Abklärung (nicht psychologisch!) erfolgen. Zu allgemeinen Fragen können Sie schon Ihre Hausärztin fragen, es ist jedoch eine recht spezielle und ziemlich neue Therapie, so dass ich bezweifle, dass Ihre Hausärztin diese schon einmal erlebt hat...

Wird das Ketamin ANSTATT oder ZUSÄTZLICH zum bestehenden Antidepressivum verabreicht?

Maxim Zavorotnyy: In den bisherigen Studien wurde das Ketamin bzw. Esketamin zusammen mit einem Antidepressivum verabreicht. Aus diesem Grund wurde die Wirksamkeit des Ketamin nur in der Kombination mit einem herkömmlichen Antidepressivum wissenschaftlich belegt. Ausgehend von diesem Befund wird die Ketamin-Behandlung in den allermeisten Fällen ZUSÄTZLICH zum Antidepressivum verabreicht.

Wie wird der «Mechanismus» einer Ketamin-Therapie beschrieben und wie unterscheidet er sich zu einer «klassischen» Therapie mit den heute typischerweise verschriebenen Antidepressiva, z.B. SSRI oder SNRI? Worin besteht der Vorteil einer Behandlung mit Ketamin, und gibt es Nachweise für deren Nachhaltigkeit?

Gregor Hasler: Ketamin steigert mehr als die klassischen Antidepressiva die Neuroplastizität (Lernfähigkeit). Deshalb ist eine Kombination mit Psychotherapie sinnvoll. Eine Nachhaltigkeit nach Absetzen von Ketamin wurde bisher nicht nachgewiesen. Es wäre eher die Psychotherapie, die nachhaltig wirken könnte.

Was hat ein regelmässiger Konsum von Ketamin auf Dauer für einen Einfluss auf den Körper und Psyche?

Gregor Hasler: Es hängt stark von der Dosis ab. Die hier besprochene Therapie setzt nur sehr tiefe Dosen ein, etwa 10% eine «Party-Dosis». Diese Dosis hat sich psychisch und körperlich als sicher erwiesen. Die Sicherheit muss aber vom Arzt/Ärztin immer wieder geprüft werden. Hohe Ketamin-Dosen könne zu Abhängigkeit und schweren Blasen-Problemen führen.

Bedeutet austherapiert, dass auch die Elektrokonvulsionstherapie nicht anschlägt oder ist es eine alternative zur unwirksame Medikamententherapie? Danke für die Antwort

Maxim Zavorotnyy: «Austherapiert» ist kein Fachbegriff, eher Fachjargon. Dafür existiert keine einheitliche Definition. Häufig wird damit gemeint, dass die herkömmlichen (vor allem klassische Antidepressiva bei Depression) nicht oder nur unzureichend helfen. Tatsächlich kann in solchen Fällen Therapiemethoden mit einem anderem Wirkmechnismus, wie z.B. EKT oder Ketamin, helfen.

Wie sehr sind allergische Reaktionen auf Ketamin verbreitet? Ich wurde vor einem halben Jahr in einer deutschen Klinik mit Ketamin (zusammen mit anderen Substanzen) behandelt, um nach einem Unfall einen gebrochenen und verrutschten Ellbogen zu reponieren. Gegen die Schmerzen half die Behandlung überhaupt nicht. Sie hat bei mir aber einen heftigen „Horrortrip“ inklusive Nahtoderfahrung (mit gefühlter Loslösung vom Körper…) geführt.

Gregor Hasler: In diesem Fall würde ich Ihnen eher vor weiteren Versuchen mit Ketamin abraten, v.a. weil es nicht gewirkt hat. Die Nebenwirkugnen sind von der Dosis und der Therapie-Umgebung abhängig, die in deutschen Ketamin-Kliniken oft nicht optimal sind.

Guten Tag. Da dabei Erwachsenen mit ADHS auch das Dopamin und das Serotonin etwas fehlt, wäre da dieses Medikament auch hilfreich? Gibt es da Erfahrungen oder empfehlen Sie etwas anderes? Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Gregor Hasler: Für ADHS ist die Ketamin-Therapie nicht getestet. Sie wird auch nicht von den Krankenkassen bezahlt.

Guten Tag Seit vielen Jahren leide ich am Tourette-Syndrom und an einer Zwangsstörung (Zwangshandlungen). Verbunden ist das Ganze mit schwankenden depressiven Verstimmungen. Ich bin in psychotherapeutischer Behandlung und nehme täglich 300mg Venlafaxin-Mepha ER Depocaps ein. Leider bringt mir die Therapie keine wirkliche Besserung und das Medikament wirkt meiner Meinung nach zuwenig gut. Könnte eine Ketamintherapie eine für mich erfolgversprechende Behandlung darstellen, auch bezüglich Verbesserung der Zwangsstörung? Wie läuft eine solche Therapie ab? Vielen Dank für Ihre Nachricht.

Gregor Hasler: Es gibt keine grossen Studien zu Zwangsstörungen und für diese Diagnose ist die Therapie nicht bezahlt. Primär müsste also auch die Finanzierung abgeklärt werden. Ihr Arzt/Ärztin müsste eine Kostengutsprache einholen. Ob Ketamin bei Zwängen hilft, wäre off-label, also etwas experimentell, wenn alle anderen Standardtherapien nicht wirken.

Guten Tag, ich (26) bin seit mehreren Jahren in psychologischer Behandlung wegen einer Kombination aus chronischen Spannungskopfschmerzen, starker Erschöpfund mit mittelschwerer Depression. Ich habe bereits mehrere Antidepressiva ausprobiert (als SSRI: Escitalopram, als SNRI: Venlafaxin), bei beiden hatte ich starke Nebenwirkungen sodass ich die Therapie ( starkes Zähneknirschen, dadurch noch mehr Kopfschmerzen, Albträume, innere Unruhe, Verstopfung, sexuelle Störungen) beenden musste. Nun nehme ich seit 6 Monaten Brintellix 10mg. Da es zu wenig hilft, habe ich mit Absprache der Ärztin vor einem Monat auf 15mg erhöht jedoch bisher keinen Unterschied festgestellt. Ich bin im Alltag weiterhin antriebslos, sehr erschöpft, freudelos und hoffnungslos. Können Sie mir eine weitere Empfehlung geben? Würde eine Erhöhung auf 20 mg helfen? Von tryzyklischen Antidepressiva bin ich abgeneigt bezüglich der bekannten Gewichtszunahme. Neben der Depression ist bei mir ein PCOS bekannt, welches ich zurzeit mit der Minipille mit Drospirenon behandle. Vielen Dank im Voraus für Ihre genommene Zeit und herzliche Grüsse

Gregor Hasler: Dies ist eine sehr spezifische Fragen, die nur eine Fachärztin/Arzt beantworten kann, der/die ihre ganze Geschichte kennt. Gemäss Studien ist 20mg Brintellix die wirksamste Dosis. Aber die Dosis wird immer auch individuell auf ihre Wirkungen/Nebenwirkungen angepasst. Sprechen Sie mit ihrer Ärztin.

Hi Ich möchte so eine Therapue machen da bei mir jede Therapie fehlgeschlagen hat. Wue komme ich dazu

Gregor Hasler: Psychiatrische Universitätskliniken (Basel, Zürich, Lausanne) verfügen über ein Angebot, auch das Aargauer Psychiatrie (PDAG). Sie müssen dort nachfragen.

Kann Ketamin als Spritzentherapie oder Nasenspray süchtig machen?

Gregor Hasler: In Studien ist das nie aufgetreten, weil die Dosis bei Therapien sehr gering ist. Ketamin-Sucht ist aber ein bekanntes Problem. Für Menschen mit Suchtproblemen mag Ketamin nicht die ideale Therapie sein.

Wie lange muss man dan Ketamin einehmen? Dauernd?

Gregor Hasler: Das hängt von der Depression ab. Diese verläuft in Episoden und kann auch wieder verschwinden. Die Ketamin-Therapie ist nur solange notwendig, solange die Depression aktiv ist.

wie wirkt Ketamin im Körper/Gehirn? Besonders im Gegensatz zu klassichen medizinischen Therapien gegen Depressionen (SSRI).

Gregor Hasler: Es ist ein neuer Therapie-Mechanismus, der nicht am Serotonin oder Noradrenalin, sondern am Glutamat-System ansetzt. Es wirkt im Gegensatz zu klassischen Antidepressiva viel schneller, weshalb man es auch ein «Rapid Antidepressant» genannt wird. Speziell ist, dass es im Hirn die Neuroplastizität, also die Lernfähigkeit, steigert.

Was kostet das Pro Sitzung? Und zahlt das die Krankenkassse?

Gregor Hasler: Die Krankenkassen tragen die Kosten der Therapie. Es sollte im Voraus eine Kostengutsprache eingeholt werden.

Guten Tag Habe ein paar Fragen, danke fürs beantworten. Wenn Ketamin eine so hohe und schnelle Wirksamkeit gegen schwere Depressionen aufweist, wieso ist es nicht first-line-treatment? Klassische SSRIs haben nur ungefähr eine Wirksamkeit von 50%, was mich sehr wenig dünkt. Habe selber verschiedenste SSRIs über die Jahre mit mässigem Erfolg probiert. Erst Wellbutrin, welches auf Dopamin reagiert, hat schnell geholfen. Liegt wohl auch an meinem diagnostiziertem ADHS. Mit Ketamin habe ich in einem klinischen Setting noch keine persönlichen Erfahrungen gemacht, nur vereinzelt in einem Party-Kontext. Mochte aber die sedierende Wirkung nicht. Ist das vergleichbar miteinander, also wie Ketamin sich in diesen verschiedenen Settings anfühlt? Wie ist es mit Abhängigkeit? Kann eine Ketamin Therapie auch bei Menschen mit Bipolarer Störung angewendet werden? Wenn ja, auch in Kombination mit Lithium? Herzlichen Dank.

Gregor Hasler: Bis jetzt ist die Therapie nur in Kombination mit einem klassischen Antidepressivum getestet. Ferner ist die Behandlung zeitlich sehr aufwendig und deshalb teuer. Eine Zulassung für bipolare Störungen gibt es bis jetzt nicht, das könnte aber noch kommen (bipolare Depression).

Ich bin 74 Jahre alt.Begonnen haben meine Depressionen nach dem dritten Kind mit ca 30 Jahren. Verschiedene Therapien ( Medikamente,Psychiater usw) über20 Jahre waren meistens Erfolglos. Eher zufällig verschrieb mir mein Hausarzt vor23 Jahren das Medi.Venlafaxin , fast vom Tag weg ging es mir besser! Dann kam Corona, ich lies mich wie die meisten Andern Impfen! Nach der dritten Impfung waren die Depressionen wieder da. Seither geht es mir sehr schlecht. Zweimal drei Monate war ich in der Psychitrie in Münsterlingen, meist ohne Erfolg.Meine Medikamente seither sind oder waren:Venlafaxin,Aurorix,Abilify,Pregabalin und Temesta.(Aufzählung noch vollständig) lm Moment steht ein weiterer Klinikaufenthalt zur Diskussion.Wäre Ketamin für mich auch denkbar? Mi freundlichen Grüssen

Gregor Hasler: Pregabalin sollte nicht mit Ketamin kombiniert werden. Prinzipiell würden Sie für Ketamin in Frage kommen. Es müsste aber eine Medikamentenumstellung vorgenommen werden.

Ich lebe mit Lithium, Zyprexa und Venlafaxine. Ist Ketamin dieser Medikation überlegen? Mein aktuell grösstes Problem sind die Suizidgedanken und Todessehnsucht den ganzen Morgen bis in den Nachmittag hinein. Es braucht total viel Kraft gegen diese schwarzen Gedanken entgegen zu halten und ich bin die ganze Zeit fürchterlich müde.

Gregor Hasler: Für Sie könnte es sich lohnen, Ketamin auszuprobieren (ich nehme an, Sie haben keine bipolare Störung). Ketamin kann helfen, Suizidgedanken zu reduzieren.

Sehr geehrte Damen und Herren Kann die Einnahme von Ketamin und Elvanse Wechselwirkungen auslösen? Darf man dies überhaupt zeitgleich/zeitnah einnehmen? Gibt es bei diesen Wechselwirkungen Unterschiede ob man Ketamin vom Arzt über eine Infusion erhält oder Ketamin (getestet übers DIZ) über die Nase einnimmt. Vielen Dank im Voraus für eine eventuelle Antwort. Freundliche Grüsse

Gregor Hasler: Diese Kombination ist nicht verboten, es gibt aber keine Studien dazu. Ob man das versuchen kann, hängt von vielen Faktoren ab, die ein Facharzt/ärztin mit Erfahrung beurteilen muss. Applikation über Infusion oder Nasenspray ist bezüglich Sicherheit vergleichbar.