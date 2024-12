Fachpersonen im «Puls»-Chat Box aufklappen Box zuklappen Dr. Julia Reusch

Oberärztin Klinik für Medizinische Onkologie und Hämatologie

Stadtspital Triemli Dr. Barbara Schillig

Hausärztin mit Fähigkeitsausweis Homöopathie (SVHA)

Praxis Integra Schiers Dr. Erika Süess

Leitende Ärztin Kinder- und Jugendmedizin

Spital Oberengadin PD Dr. Florian Strasser

Onkologe

Cancer Fatigue Clinic und Integrative Sprechstunde

Onkologie Schaffhausen

Senior Research Consultant

Zentrum für Integrative Medizin

Kantonsspital St. Gallen

Chat-Protokoll

Guten Abend. Würden Sie mit einem Neugeborenen in jedem Fall zur Osteopathie oder nur in bestimmten Fällen? Zu welchem Zeitpunkt nach der Geburt macht dies am meisten Sinn? Was wird bei einer solchen Behandlung gemacht und was soll sie bewirken? Herzlichen Dank!

Erika Süess: Ich persönlich empfehle die Osteopathie grosszügig, aber nicht jedes Neugeborenes braucht eine Therapie. Wenn alles gut und normal verlaufen ist und es nichts «Auffälliges» gibt, dann braucht es keine Therapie. Der Zeitpunkt des Beginns ist sehr unterschiedlich und hängt davon ab, was man behandeln möchte. Man kann auch in den ersten Lebenstagen mit der Therapie beginnen. Es gibt die Möglichkeiten der Osteopathie und der Craniosacraltherapie (letzteres ist eine Unterform), grob geht es um die Unterstützung der normalen Regulation des Körpers. Beispielsweise hilft sie ausgezeichnet bei Kindern, die den Kopf nicht auf beide Seiten bewegen und einen schiefen Kopf entwickeln. Aber es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten. Oft lohnt es sich auch, wenn die Mutter sich auch behandeln lässt.

Könnten Sie bitte klar machen, dass viele Methoden der Komplementärmedizin wissenschaftlicher Unsinn sind und nicht mehr als über den Placeboteffekt wirken? Besonders Homöopathie und antroposophische «Medizin»?

Florian Strasser: Es gibt etablierte Methoden der Komplementärmedizin, diese ärztlichen Disziplinen sind in der Union vereint. Zur Beurteilung der Wissenschaftlichkeit ist eine Forschungsfrage notwendig, und dann die Anwendung der geeigneten Forschungs-Methodik aus der Naturwissenschaft und/oder der Geisteswissenschaft. Die Beantwortung von gewissen Forschungsfragen ist mit der reinen Naturwissenschaft manchmal noch nicht möglich. Dazu gehören messbare Kräfte, die in der Homöopathie beobachtbar sind, aber für die die Naturwissenschaft die Kraft noch nicht benennen kann.

Hallo ich arbeitet auf den Bau als Maler und ich hab immer wieder unheimlich viel rücken und Nacken schmerzen aber meistens auf der rechte seite. Und wenn ich meine füsse Strecke bekomme ich Krämpfe, Was würde mir hier helfen

Erika Süess: Hier könnten Akupunkur, Neuraltherapie, Craniosacraltherapie- oder Osteopathie helfen. Spiraldynamik wäre auch ein spannender Ansatz.

Meine Frau gibt unserem Baby (8 Monate) gegen Zahnschmerzen Globuli. Ich bin da eigentlich dagegen weil ich überzeugt bin, dass das nicht hilft. Sie hält sich Grundsätzlich auch eher an Wissenschaftlich belegte Medizin aber in diesem Fall ist es anders. Eine Kollegin hat ihr das empfohlen, dann hat sie es «mal probiert» und ist nun überzeugt, dass es hilft. Ich sehe jedoch keinen Unterschied und ich bin auch dagegen, dem Baby teure Zuckerkügelchen reinzuwerfen. Wie ist die Einschätzung dazu? Globuli sind ja eher Placebo – aber bei einem Baby wirkt dass ja dann umso weniger.

Florian Strasser: Diese Frage betrifft das Argument, dass homöopathische Arzneimittel sog. Placebo seien, da mit dem aktuellen Forschungsstand der Naturwissenschaften die nachweisebare Kraftwirkung der homöopathischen Arzneimittel noch nicht beschrieben werden kann. Dies ist eine bekannte Tatsache, dass Wirkprinzipien der Komplementärmedizin lange nicht naturwissenschaftlich nachgewiesen werden können, bis neue Erkenntnisse vorliegen, ein typisches Beispiel ist die Bedeutung von Rhythmus, bekannt seit mind. 100 Jahren dann wurde die molekulare Uhr in menschlichen Zellen nachgewiesen. Für die individualisierte Homöopathie liegen belastbare Daten vor aus randomisierten klinischen Studien,

Macht eine Hyperthermie oder medikamentös erzeugtes Fieber bei einer Krebserkrankung Sinn? Es gibt doch veröffentlichte Spontanremissionen von Krebs nach einer akuten fieberhaften Erkrankung. Herzlichen Dank für Ihre Antwort!

Julia Reusch: Guten Abend, Die modernen Immuntherapeutika wie z.B. bispezifische Antikoerper, welche die Immunzellen und Krebszellen zusammenfuehren loesen als hauefige Nebenwirkung gerade zu Beginn der Therapie Fieber aus, dies als Zeichen fuer eine Aktivierung des Immunsystems. Auch bei bestimmten Weichteiltumoren (Sarkomen) wird parallel zur Bestrahlung eine sog. Tiefenhyperthermie durchgefuehrt, um die Krebszellen insgesamt besser erreichen zu koennen. Viele PatientInnen mit einer Krebserkrankung berichten ueber ein inneres Kaeltegefuehl seit Erkrankungsbeginn. Hier empfiehlt es sich die Waermeregulation durch auessere (z.B. Ingwer-Nierenwickel, warme Fussbaeder, Baeder) und innere Anwendungen (z.B. durch eine begleitende Misteltherapie) anzuregen.

Meine Frage: Weshalb werden unsere Medizinstudenten während ihres Studiums nicht ernsthafter in den Komplem. Therapien unterrichtet? Die Schulmedizin und die Komp.medizin sollten sich ergänzen.Positives Bsp. die antroposophische Medizin. Länder wie Östereich sind uns da ziemlich voraus. Besten Dank

Florian Strasser: Die Bestrebungen nehmen zu, bereits in der Aerzteausbildung (Medizinstudium) komplementäre Themen zu unterrichten. In der Onkologie wurde 2024 das Swiss Network Integrative Onkologie gegründet, mit dem Ziel Edukation, Forschung und Qualitätskriterien zu entwickeln und fördern.

Guten Abend Ich mache sehr viel Komplementärmed. Seit über 20 Jahren Cranio Salral Therapie und seit Febr. 2024: TCM Akupunktur, Schröpfen und Massage. Ich bin 63 Jahre jung – dank Komlementärmedizin !!! Freundliche Grüsse

Julia Reusch: Guten Abend und vielen Dank fuer Ihr positives Feedback!

Was mich interessiert ist, inwiefern die Komplementärmedizin evidenzbasiert ist. Muss zum Beispiel ein komplementärmedizinischen Präparat dieselben Anforderungen erfüllen wie eines aus der «Schulmedizin» um zugelassen zu werden?

Florian Strasser: Jede medizinische Massnahme muss auf der Basis einer adäquaten Evidenz angewandt werden, dies ist die Verantwortung aller Medizinier, oder sollte es sein. Für Methoden der Komplementärmedizin werden je nach Forschungsfrage naturwissenschaftliche und/oder geisteswissenschaftliche Forschungsmethoden angewandt. Wichtig ist auch zu beachten, dass in der sog. Schulmedizin inkl. Hausarztmedizin weniger als 10% aller Behandlungen auf «harter» Evidenz beruhen.

Ich habe eine Frage an Dr. Schillig. Geben Sie Ihren Patienten auch Globuli? Und falls ja: Wie erklären Sie sich deren Wirksamkeit, obwohl die Kügelchen chemisch gesehen nur aus Zucker bestehen und wegen der Verdünnung gar keine Atome vom ursprünglichen Wirkstoff mehr vorhanden sind? Sind Sie dafür oder dagegen, dass Globuli nur noch zugelassen werden dürfen, wenn sie in einer doppelblinden Studie eine signifikante Wirksamkeit belegen?

Barbara Schillig: Guten Abend. Ja, ich gebe meinen Patienten Globuli. Es gibt über 600 sehr gute Studien, die zeigen, dass Homöopathie wirkt, auch randomisierte, doppelblinde Studien, wahrscheinlich über energetische Wellen. Und ich sehe es regelmässig in meiner Praxis. Zum Beispiel, ein 13-jähriges Kind mit einem Husten, welcher 4 Wochen dauerte, 2 Tage nach den richtigen Globuli war alles vorbei. Deshalb bin ich dafür, dass bewährte homöopathische Mittel weiterhin zugelassen sind.

Aktuell übernimmt die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) die Kosten der ärztlichen Leistungen der Akupunktur, anthroposophischen Medizin, Arzneimitteltherapie der Traditionellen Chinesischen Medizin, klassischen Homöopathie und Phytotherapie. Dies obwohl den Praktiken zumeist ein Evidenznachweis fehlt, der bei klassischer «Schulmedizin» gefordert wird. Damit bezahlen alle Prämienzahlende Leistungen, von denen man nicht weiss, ob sie wirken oder nicht. Was ist Ihre Position zur Streichung dieser Leistungen aus dem Katalog der obligatorischen Krankenkasse (z.B. nur noch Zusatzversicherung)? Quelle:

Florian Strasser: Für die Beurteilung der Evidenz muss die adäquate Methodik angewandt werden zur Beantwortung von Forschungsfragen, für die Methoden der Komplementärmedizin kommt die Methodik aus der Naturwissenschaft (resp. Schulmedizin) und/oder der Geisteswissenschaft. Wenn eine Methode nicht mit der Schulmedizin beweisbar ist, heisst dies nicht, dass keine Evidenz vorliegt, sondern dass eventuell die angewandte Methodik nicht adäquat ist. Wichtig ist zu verstehen, dass auch in der sog. Schulmedizin weniger als 10% aller Behandlungen evidenzbasiert ist im eigentlichen Sinn. Ein weiteres Beispiel ist die Hochspezialisierte (Schul-) Medizin, diese beruft sich auf wissenschaftliche Kriterien, aber es liegen keine belastbaren wissenschaftlichen Daten vor wie randomisierte Studien. Für die erwähnten 5 komplementär-medizinischen Methoden liegt belastbare Evidenz vor.

Ich habe seit Jahren Verspannungen im Kreuz und im Hüftbereich. MRI ergab, dass die Schmerzen nicht vom Bewegungsapparat kommen, sondern muskulär sein müssen. Könnte mir ein Besuch von traditioneller Medizin oder Akupunktur helfen?

Erika Süess: Ja, das könnte gut helfen. Dry needling wäre eine Möglichkeit, auch könnte Craniosacraltherapie oder Osteopathie gut weiterhelfen. Neuraltherapie wäre auch zu erwägen.

Ich hab keine Frage aber einen Erfahrungsbericht. Ich hatte Jahre lang chronische Blasenentzündungen nach dem Pfeifferschendrüsenfieber. Nichts Half, weder D-Mannose noch Cranberry alle präventiven massnahmen halfen nicht. Der Arzt hat keine ursache gefunden und mein Leid3n war Gross. 8-10mal im Jahr eine Blasenentzündung mit Antibiotika ist happig. Mit Homöopathie hab ichs so in den griff bekommen dass ich das nurnoch 1 mal im Jahr habe wenn überhaupt. und meine Werte waren vorhär immer sehr schlecht, mit Blut im Urin.

Barbara Schillig: Das freut mich sehr und entspricht Erfahrungen, die ich in meiner Praxis mache. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute

Ich habe seit 2.5 Jahren oft Blasenenzündungen und es auch schon mit Akupunktur versucht. Ich dachte, es wirkt, dennoch habe ich kürzlich wieder eine Blasenenzündung bekommen. Wie sehen sie das? Hilft Akupunktur bei chronischen Blasenenzündungen? Wie häufig/regelmässig muss ich es machen?

Erika Süess: Akupunktur kann gut helfen. Die Häufigkeit und Dauer hängt davon ab, wie akut und chronisch etwas ist. Wenn Akupunktur zu wenig anschlägt, könnte man mit chinesischen (oder europäischen) Kräutern unterstützen. Natürlich gäbe es auch andere Komplementärmethoden, die helfen können.

Gibt es etwas, das bei Morbuschron hilft. Mein Sohn hat diese chronische Krankheit. Herzlichen Dank für eine Rückmeldung

Barbara Schillig: Bei Morbus Crohn hilft einerseits ein gesunder Lebensstil und eine angepasste Ernährung. Mit Homöopathie wäre eine Unterstützung/Begleitung möglich und es können die schulmedizinischen Medikamente reduziert und evtl. sogar pausiert werden.

Was genau wird im rechtlichen Sinne unter Komplementärmedizin verstanden? Ich frage wegen der politischen Debatte darum, welche Kosten von der obligatorischen Grundversicherung der Krankenkasse übernommen werden sollen. Ausserdem: Welche Kosten aus der Komplementärmedizin werden heute von der obligatorischen Grundversicherung der Krankenkasse und damit allen Prämienzahlenden übernommen?

Florian Strasser: In der Schweiz werden von Grundversicherung die ärztlichen Behandlungen der Anthroposophischen Medizin, Homöopathie, Phytotherapie und TCM/Akupunktur übernommen, wenn eine ärztliche Fachperson mit einem SIWF-anerkannten Fähigkeitsausweis diese durchführt.

Was empfehlen Sie bei einer fortgeschrittenen Polyathrose in den Fingern?

Barbara Schillig: Da gibt es einige gute Nahrungsergänzungen wie Weihrauch, Curcuma, Teufelskralle. Wichtig ist auch eine gesunde Ernährung, mit Verzicht auf Schweinefleisch und zuviel Kaffee. Allgemein sollte der Fleischkonsum eingeschränkt oder gar gestoppt werden.

Im Januar 2023 habe ich ein neues Kniegelenk bekommen. Inzwischen wurde ich am Knie 5 mal operiert. Leider ist immer wieder Flüssigkeit im Gelenk. Was empfehlen Sie? Wie weiter? Besten Dank für Ihre Antwort.

Erika Süess: Akupunktur könnte unterstützend wirken. Ich habe selber keine Erfahrung damit, habe aber schon viel Gutes gehört über die Eigenblutbehandlung.

Wo finde ich ein*e Ärzt*in, die/der eine umfassende Ursachenabklärung für chronische Müdigkeit durchführt?

Barbara Schillig: Es müsste ein*e Ärzt*in mit breiter Ausbildung sein, auch bezüglich Ernährung, Darmflora, Psychosomatik, etc. Als Therapie gibt es mehrere Möglichkeiten aus der Komplementärmedizin: TCM, Homöopathie, Phytotherapie

Gicht an der Schulter Hilft Komplementär Medizin gegen Gicht z.B Akupunktur Wäre froh wieder ruhig schlafen zu können . Besten Dank

Erika Süess: Traditionelle chinesische Medizin mit Kräutertherapie und Akupunktur kann helfen.

Ich reise sehr gerne, leide jedoch stark unter der Reisekrankheit. Nachdem ich sämtliche Optionen versucht habe, wie Phytotherapie, klassische Arzneimittel , Sea-Band, etc., aber der Erfolg nur sehr mässig war, hatte ich mich für eine TCM Behandlung entschieden, Die Behandlung mit Akupunktur und anschliessender Einnahme von für mich zubereiteten Tropfen ( eine Woche vor Reiseantritt und dann während der 5 wöchigen Reise) hat keine Besserung gebracht. Vermutlich bin ich ein besonders therapieresistenter Fall.

Barbara Schillig: Ich denke, mit Homöopathie hätte man da schon eine Möglichkeit, man müsste etwas genauer wie wissen bei welchen Verkehrsmitteln es auftritt, wie es sich äussert und was Ihnen allenfalls doch hilft. Um das richtige Mittel herauszufinden, braucht es aber eine/einen ausgebildetete/-n Homöopathin/-en, «Reiseglobuli» helfen da nicht.

Können Sie bestätigen, dass ärztliche Leistungen der Akupunktur, Anthroposophischen Medizin, Arzneimitteltherapie der Traditionellen Chinesischen Medizin, klassischen Homöopathie und Phytotherapie seit 2017 ohne Vorbehalt oder zeitliche Begrenzung definitiv von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) übernommen werden, sofern sie von Ärztinnen und Ärzten abgerechnet werden, die in konventioneller und komplementärer Medizin ausgebildet sind und über einen von der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) anerkannten Facharzttitel verfügen? Diese Regelung geht meines Wissens auf den am 17. Mai 2009 von 67% der Schweizer Stimmberechtigten und sämtlichen Kantonen angenommenen Verfassungsartikel 118a ‘Zukunft mit Komplementärmedizin’ – einem Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative ‘Ja zur Komplementärmedizin’ – zurück. Dieser verpflichtet Bund und Kantone, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Berücksichtigung der Komplementärmedizin zu sorgen. Damit wurden die oben genannten komplementärmedizinischen Fachrichtungen und Behandlungsmethoden den übrigen ärztlichen Leistungen angeglichen und ebenfalls dem Vertrauensprinzip unterstellt. Die von nichtärztlichen Therapeutinnen und Therapeuten erbrachten Leistungen sind dagegen dem Bereich der Zusatzversicherungen nach Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zugeordnet, nicht wahr?

Florian Strasser: Dies ist korrekt

Guten Abend, kann bei Autoimmunkrankheiten (z.B. Rheuma, Lupus,) die Komplementärmedizin wirksam unterstützend eingesetzt werden und wenn ja, mit welchen Methoden?

Barbara Schillig: Ja, sie kann begleitend eingesetzt werden und so kann die Dosis der Schulmedizin reduziert werden. Ich würde Ihnen Homöopathie, anthroposophische Medizin oder Phytotherapie vorschlagen.

Kann Heuschupfen (Gräser und Roggenpollen) und Dyshidrosis (Ausschlag Hände) mit Komplementärmedizin behandelt werden? Wenn ja welche Art von Komplementärmedizin? Liebe Grüsse

Erika Süess: Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Eine wäre die traditionelle chinesische Medizin, auch Homöopathie kann sehr gut helfen wie vieles andere zusätzlich.

Obwohl ich diese Versicherung drin habe, zahlt mein Krankenkasse meine Alternative Medikamenten nicht, was kann ich da machen?

Florian Strasser: Es gibt komplementärmedizinische Methoden, die von der Krankenkasse aus der Grundversicherung bezahlt werden, Dazu gehören Anthroposophische Medizin, Homöopathie, Phytotherapie und TCM/Akupunktur, für diese Methoden gibt es adäquate wissenschaftliche Evidenz aus der Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft. Zusätzlich werden viele alternative Methoden und Behandlungen angeboten, für die es noch keine adäquate wissenschaftliche Grundlagen gibt, in diesen Gebieten ist seriöse Forschung notwendig.

Guten Tag Frau Süess, Mein Sohn (11 Monate) leidet unter der 4. Otitis Media seit dem Juli diesen Jahres. Ich muss ihn jedes Mal für 7-10 Tagen mit Amoxicillin behandeln und ich bin ehrlich erweise keine Befürworterin von Antibiotika. Mir wurde nun heute von der Kinderärztin Avamys für 3 Monate mitgegeben. Gibt es noch eine Alternative zu der klassischen Behandlung? Wäre allenfalls auch eine Osteopathische Behandlung empfehlenswert? Ich möchte einfach zukünftig die Antibiotika Vergabe reduzieren können. Ich danke Ihnen herzliche für Ihre freundliche Rückmeldung und wünsche Ihnen noch frohe Festtage mit Ihres Liebsten.

Erika Süess: Ich selber mache sehr gute Erfahrungen mit Shonishin, das ist eine japanische Akupunkturform ohne Nadeln. Auch Craniosacraltherapie kann sehr gut helfen. Zudem gibt es auch gute anthroposophische Mittel, zB von Wala (Prunus spinosa ferm cum Ferro D3), die man ausprobieren kann.

Guten Abend ich habe Brustkrebs und die Chemo war diesmal stark und so bin ich im Bett anstatt live zu chatten. Ich bin sehr interessiert an einer Mistel Therapie, habe nun 3 Monate Chemo hinter mir und eben eine weitere angefangen die wöchentlich dauert wieder für 3 Monate. Zuvor war es je nach 3 Wochen. Wann kann ich eine Mistel Therapie anfangen, welche Produkte wäre das und wird so eine Therapie von der Krankenkasse übernommen. Habe Grund- und Zusatzversicherung? Wer verschreibt mir das? Brauche ich während der Therapie ärztliche Betreuung? Komplimentär-Betreuung? Der Onkologe hat mir nie so eine Therapie vorgeschlagen. Ich möchte dies machen, da es mir helfen kann. Nach der Chemo ist OP geplant und danach Bestrahlung. Danke.

Julia Reusch: Guten Abend, Sie koennen jederzeit waehrend einer Chemotherapie eine begleitende Misteltherapie zur Verbesserung der Therapivertraeglichkeit und zur Linderung der therapiebedingten Nebenwirkungen beginnen.An vielen zertifizierten Krebsbehandlungszentren bestehen mittlerweile Beratungsangebote zur integrativen Onkologie durch speziell geschulte Aerztinnen und Aerzte, am besten besprechen Sie Ihren Wunsch nach Beratung mit Ihrem behandelnden Onkologen und bitten um eine Empfehlung. Sie koennen auch auf der Homepage des Swiss Network of Integrative Oncology www.integrative-oncology.ch nach Einrichtungen in Ihrer Naehe schauen. Alles Gute fuer Ihre weitere Behandlung!

Mein Vater (82) ist zurzeit im Spital. Er hat Bakterien am Hüftgelenk, er wurde operiert und hat Antibiotika-Kügelchen im prof Hüftgelenk und Infusion. Darf ich ihm zur Unterstützung Arnika Kügelchen geben?

Barbara Schillig: Arnika-Kügelchen helfen vor allem zur Reduktion von Blutungen/Blutergüssen. Ich würde Ihnen eher Silicea empfehlen, das hilft bei eitrigen Prozessen

Seit einer Hüftprothesen-OP (TEP) habe ich zum Teil starke Dysästhesie und Hypästhesie am Oberschenkel (OP-Zugang vorne) seitlich der Wunde. Hilft ev. Aconit Schmerzöl oder Pfefferminzöl zum Einreiben? Oder gibt es andere Alternativen, denn Schmerzmedikamente wirken nicht.

Barbara Schillig: Ich würde Ihnen Johannisöl empfehlen, weil Johanniskraut, auch in Form von Globuli (Hypericum) gegen Nervenschmerzen hilft

Grüezi mitenand, ich leide seit über einem Jahr an chronischen Nervenschmerzen (Postzosterneuralgie) um Bereich vorderer Rippenbogen und im Brustwirbelbereich. Die Schulmedizin weiss nicht mehr weiter, ausser Therapie mit div. Opiaten, vor denen ich jedoch grössten Respekt habe. Versucht wurden bis anhin: Einnahme von Pregabalin, Capsaicin-Pflaster (Qutenza), Infiltration, Ketamin-Behandlung. Welche Art von Komplementärbehandlung könnte mir helfen, diese zermürbenden Schmerzen loszuwerden? Für Ihren Rat oder für Ratschläge jetzt schon vielen Dank!

Barbara Schillig: Ich würde Ihnen Homöopathie empfehlen. Man müsste etwas mehr zu Ihrer Geschichte wissen, dann könnte man das richtige Mittel herausfinden. Ich habe in der Praxis so schon gute Erfahrungen gemacht. Die Homöopathie unterstützt die Selbstheilungskräfte und so könnte es zu einer Besserung kommen.

Meine Tochter hat vermeintlich Neurodermitis. Kortison und Antibiotika haben nichts genützt. Was können wir noch machen?

Erika Süess: Es kommt sehr auf das Alter Ihrer Tochter an, bei kleineren Kindern behandelt man anders als bei grösseren. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten unter anderem mit Phytotherapie (Pflanzen), lokalen Massnahmen, unterstützenden Massnahmen, Anpassung der Nahrung (gemäss trad. chin. Medizin).

Warum tut man sich so schwer zu anerkennen, dass Homoöpathie Betrug ist und nicht über den Placeboeffekt hinaus wirkt? Warum wehrt sich die Wissenschaft nicht klar dagegen?

Florian Strasser: Die Homöopathie ist eine Behandlungsmethode, die eine nachweisbare Kraft anwendet, die mit den heutigen naturwissenschaftlichen Methoden noch nicht benannt und gemessen werden kann. Das Fehlen des Nachweis eines naturwissenschaftlich erklärbaren Wirkmechanismus heisst nicht, dass es nicht wirken kann, sondern, dass die Naturwissenschaft die Methode noch nicht gefunden hat, Ein aktuelles Beispiel ist die Frage, ob Rhythmus eine wichtige Behandlungsmethode ist, diese wird in der anthroposophischen Medizin seit gut 100 Jahren angewandt, vor gut 10 Jahren wurde nun eine molekulare Uhr in den Zellen entdeckt (Nobelpreis) und letztes Jahr wurde gezeigt, dass bei krebsbetroffenen Menschen Immuntherapie viel schlechter wirkt, wenn diese abends statt morgens verabreicht wird. Bezüglich Homöopathie muss zwischen individualisierter Homöopathie und allgemeiner Homöopathie unterschieden werden, für die individualisierte Homöopathie liegen belastbare Daten aus randomisierten Studien vor.

Ich bin vor vier Monaten an Gürtelrose am Kopf erkrankt. Seitdem habe ich starke Nervenschmerzen. Ich nehme Pregabalin. Gibt es eine Alternative?

Barbara Schillig: Ja, ich kann Ihnen die Homöopathie empfehlen. Man bräuchte aber mehr Angaben zu den Beschwerden, dann kann ein/-e ausgebildete/-er Homöopat/-in das richtige Mittel verschreiben.

Wie behandle ich naturheilkundlich einen Reizdarm am besten? Ich habe seit 20 Jahren Symptome und werde sie einfach nicht los, ich esse relativ wenig, teilweise nur einmal am tag oder wenn am Vortag viel teils fast nichts. Ich habe teils krämpfe, blähbauch und oft durchfall. Ich ernähre mich bereit relativ gesund und gemässigt, mit viel Ballaststoffen: Gemüse, wenig Weizen und kaum kohlartiges. Was kann ich am besten tun und wie kann ich wissen wohin ich mich in Behandlung begeben kann? Vielen Dank für ihre Hilfe

Barbara Schillig: Ich denke, Sie bräuchten jemand, der sich sehr gut mit dem Mikrobiom/Darmflora auskennt und weiss, wie diese wieder gut aufgebaut werden kann und welche Ernährung Ihnen dabei hilft. Evtl. auch Ayurveda, weil sich diese Methode sehr mit der Ernährung und dem Darm beschäftigt.

Das Wort Komplementärmedizin suggeriert, dass es eine Hauptmedizin gibt und eine Komplementärmedizin. Ich bin selbst Ärztin und kann sagen: Komplementärmedizin brauchts überhaupt nicht. Entweder hat man ein richtiges Problem und dann brauchts die Schulmedizin, zb Beinbruch, Lungenentzündung oder man muss nichts tun, und dann brauchts auch keine Komplementärmedizin, zb Husten, Schnupfen. Komplentärmedizin ist oft Wellness oder Feelgood therapie. Nun: sich gut zu fühlen, glücklich zu sein ist ein Recht. Hier kommt der psychische Bereich ins Spiel. Wenn die Schulmedizin nicht glücklich macht, bin ich einverstanden, viel Bürokratie, kein Herz, und die Komplentärmedizin das kann, dann ist es nicht mehr Komplementär sondern Hauptmedizin und dann müssen wir das aber richtig bennenen als Gesprächstherapie zb und dann sind die Globuli oder Kräutersalben nämlich auch sinnlos und wir können uns rein auf die Zeit und das Reden fokusieren. Was sagen sie dazu?

Florian Strasser: Komplementärmedizin umfasst Behandlungsmethoden, die ergänzend zur aktuellen, naturwissenschaftlichen «Schul"-medizin eingesetzt werden und spezifische Inhalte aufweisen. Die in der Schweiz anerkannten ärztlichen komplementärmedizinischen Methoden (Anthroposophische Medizin, Homöopathie, Phytotherapie, TCM/Akupunktur) wenden Behandlungen an, die Inhaltlich bisher nicht in der Schulmedizin angewandt werden, und deren wissenschaftliche Evidenz mit naturwissenschaftlichen und/oder geisteswissenschaftlichen Forschungsmethoden untersucht werden. Für alle 4 Fachrichtungen gibt es evidenzbasierte Beispiele für wirksame Behandlungen bei Patient:innen, bei denen die bisherige sog. Schulmedizin zu wenig wirksam war. Ein aktuelles Beispiel ist die Akupunktur bei Schmerzsyndromen in der Onkologie (ASCO-SIO Guidelines). Diese Behandlungen werden idealerweise von Therapeut:innen eingesetzt, die kommunikativ und menschlich die Patient:innen umfassend wahrnehmen und begleiten, dies heisst aber nicht, dass dies die einzige Wirkung ist. Zum Schluss: Ja, es kann diskutiert werden, ob etablierte und evidenzbasierte (Natur- u/o Geisteswissenschaftlich) sog komplementärmedizinische Behandlungen resp. Behandlungskonzepte bereits zur «Hauptmedizin» gehören (sollen).

Ich (w,27) wurde letzte Woche mit eosinophilem Asthma diagnostiziert und mir wurden zur Behandlung eine Dauer-Kortison-Therapie (täglich) oder Bionedical-Spritzen (all 2 Monate) angeboten. Davor war ich Kerngesund, sportlich, keine Vorerkrankungen, Allergien etc. Kennen Sie im Asthma-Bereich erfolgreiche Ansätze in der Komplementärmedizin? Eo würden sie suchen/ ansetzen?

Barbara Schillig: Ich denke, da wären verschiedene komplementärmedizinische Therapien möglich. Ich würde natürlich Homöopathie empfehlen. Es gilt auch herauszufinden, weshalb das Asthma gerade jetzt begonnen hat, wie und wann die Symptome auftreten, etc. Bei gutem Ansprechen auf die Homöopathie könnte man die schulmed. Medikamente reduzieren.

Wieso wird alternativmedizinischen Methoden hier eine Plattform geboten die suggeriert, dass es sich um eine tatsächliche Alternative zur Schulmedizin handelt? Für jede Schulmedizinische Behandlungsmethode muss erwiesen sein, dass diese über den Placeboeffekt hinaus wirkt. In der Alternativmedizin gibt es dieses Qualitätsmerkmal nicht. Wäre es nicht sinnvoller auf solche Unterschiede hinzuweisen, als so zu tun als ob es sich um eine echte Alternative handelt?

Redaktion PULS: Danke für Ihre Frage. Die Sendung thematisiert nicht die Alternativmedizin, sondern die Komplementär medizin, die ihrem Namen nach als Ergänzung zur Schulmedizin gilt.

bin 27 Jahre alt und habe einen starken runden Rücken. Laufe öfters gebückt rum. Meine Bauchmuskeln sind verkürzt. Meine Sehnen im unteren Rücken und Knien etwas kurz. Bewege mich im Winter wenig, im Sommer spiele ich Basketball. Mein Wunsch ist, dass ich mit Komplementärmedizin an meine Haltung arbeite und ich Muskelaufbau machen möchte, sodass mein unterer Rücken weniger wird. Doch ich habe die Sorge, dass ich mich für eine Übung des Muskelbau entscheide, dass die Haltung nicht verbessern wird. Wie könnt ihr mir weiterhelfen?

Barbara Schillig: Da würde ich Ihnen eher Osteopathie, Spiraldynamik oder Physiotherapie mit MTT empfehlen. Die Spiraldynamik arbeitet sehr mit den Bewegungsabläufen und sieht so, wo das Problem sein könnte, damit man gezielt den Muskelaufbau machen kann

Was gibt es für Möglichkeiten bei immer wiederkehrender Bronchitis? Vielen Dank für Ihre Antwort

Barbara Schillig: Es gibt Pflanzen, die die Immunabwehr stärken wie Ribes nigrum, Echinacea, Pelargonium. In meiner Praxis mache ich auch gute Erfahrungen mit Homöopathie

Wann würden Sie zu einer Mal- & Kunsttherapie raten? Nur bei psychischen Leiden oder auch bei somatischen? Welche? Vielen Dank!

Julia Reusch: Guten Abend, eine Mal-/Kunsttherapie wird z.B. auch begleitend im Rahmen der ergänzenden antroposophischen Komplextherapie bei Krebserkrankungen angewandt.

Zitat Wikipedia: Als Homöopathie [ˌhomøopaˈtiː] (von altgriechisch ὁμοῖος homóios, deutsch ‚gleich‘ und πάθος páthos, deutsch ‚Leid‘)[1] wird eine pseudowissenschaftliche Behandlungsmethode aus dem Bereich der Alternativmedizin bezeichnet.[2] Sie beruht auf Vorstellungen von Samuel Hahnemann aus dem Jahr 1796, wonach für die Behandlung ein Arzneimittel anzuwenden ist, das in höherer Konzentration an Gesunden ähnliche Symptome hervorruft wie die Krankheit (Ähnlichkeitsprinzip). Eine wissenschaftliche Begründung und ein Nachweis für eine pharmakologische Wirksamkeit homöopathischer Arzneien existieren nicht. Es lässt sich keine therapeutische Wirkung nachweisen, die über Placebo-Effekte hinausgeht.[3][4] Von der wissenschaftlichen Medizin wird die Homöopathie als pharmakologisch wirkungslose, in einigen Fällen riskante Behandlung abgelehnt.[5] Wie kommen Sie darauf, hier zu erzählen Homöopathie habe irgend eine nachgewiesene Wirkung?

Barbara Schillig: Weil ich es jeden Tag in der Praxis sehe, weil ich positive Rückmeldungen der Patient*innen hab und weil es über 600 randomisierte placebokontrollierte Studien gibt, die die Wirksamkeit beweisen. Diese Studien sind unter IKIM Bern einsehbar. Es stimmt leider nicht alles, was in Wikipedia steht.

Florian Strasser: Zuerst: Wikipedia ist eine Quelle, die von vielen Menschen geschrieben wird, die Qualität kann unterschiedlich sein. Ja, die Homöopathie wurde von S. Hahnemann begründet, wie auch verschiedene Aerzt:innen vor 2-300 Hundert Jahren gewisse medizinische Entwicklungen begründet hatten. Die Homöopathie ist ein Beispiel für eine Behandlungsmethode, bei der die aktuelle naturwissenschaftliche Methodik das Wirkprinzip (noch) nicht nachweisen kann, diese heisst nicht, dass es nicht wirken kann, sondern nur, dass der Nachweis der messbaren Kraft der homöopathischen Präparate (noch) nicht möglich ist. Ein anderes Beispiel ist der Rhythmus, ein in der anthroposophischen Medizin angewandtes Behandlungsprinzip, seit gut 100 Jahren beschrieben und lange als «nicht-wissenschaftlich» kritisiert. Vor gut 10 Jahren wurde mit naturwissenschaftlichen Methoden eine molekulare Uhr in den Zellen nachgewiesen (Nobelpreis). Ein weiteres Beispiel ist die seit wenigen Jahren naturwissenschaftlich nachweisbare Wirkung der Meditation, sowohl im Hirn von meditierenden Menschen wie auch, vor wenigen Wochen publiziert als doppelblind-randomisierte 2 x 2 Studie, auf Zellkulturen. Ja, alle medizinischen Behandlungen erfordern ein verantwortliches, seriöses Streben nach best-möglicher Evidenz aus Naturwissenschaft und/oder Geisteswissenschaft.

Kann mir die Kmplementärmedizin bei meiner chronischen Darmentzündung helfen (colitis ulcerosa) ? I will weniger Medikamente nehmen.

Barbara Schillig: Ja, ich würde Ihnen Homöopathie empfehlen, die über die Selbstheilungskräfte eine Verbesserung bewirken könnte, oder auch Ayurveda, wo die Ernährung eine wichtige Rolle spielt. So könnte man die Schulmedizin reduzieren.

Wie können Sie trotz der zahlreichen wissenschaftlichen Studien, wie etwa den Meta-Analysen in The Lancet oder den systematischen Übersichten in der Cochrane Database, die eine Wirksamkeit der Homöopathie über den Placebo-Effekt hinaus ausschliessen, weiterhin behaupten, dass Homöopathie wirksam ist? Auf welcher wissenschaftlichen Grundlage stützen sich Ihre Aussagen? Auf welche Studie (genaue Angabe bitte) stützen sie sich? Meta-Analyse von Homöopathie-Studien” (Lancet, 2005) Eine umfassende Meta-Analyse von 110 Studien zur Homöopathie, die im renommierten medizinischen Journal The Lancet veröffentlicht wurde, kam zu dem Schluss, dass Homöopathie keine bessere Wirkung zeigt als ein Placebo. Die Autoren stellten fest, dass “die Ergebnisse den Schluss nahelegen, dass die Wirkung der Homöopathie über den Placebo-Effekt hinaus nicht beweisbar ist”. Quelle: Cucherat, M., Haugh, M. C., Gooch, M., Boissel, J. P. (2005). Homeopathy for acute childhood diarrhoea: systematic review of randomized clinical trials. Lancet, 366(9487), 726-734. “Systematische Übersicht über randomisierte kontrollierte Studien” (Cochrane Database, 2014) Eine Cochrane-Übersicht von 2014, die 57 randomisierte kontrollierte Studien zu Homöopathie analysierte, kam zu dem Schluss, dass es keine überzeugenden Beweise für eine Wirksamkeit von Homöopathie gibt, die über den Placebo-Effekt hinausgeht. Quelle: Shang, A., Huwiler-Müntener, K., Nartey, L., et al. (2014). Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy. The Lancet, 366(9487), 726-734.

Florian Strasser: Die von Ihnen zitierten Studien sind 19 Jahre und 10 Jahre alt. Es gibt einige neue Evidenz in den letzten Jahren zur Wirksamkeit der individualisierten Homöopathie. Wichtig ist auch fair zu sein bezüglich der Forderung nach Evidenz: weniger als 10% aller schulmedizinischen Behandlungen sind im eigentlichen Sinn evidenzbasiert und als weitere Beispiel für die hochspezialisierte Medizin gibt es keine robuste Evidenz im Sinn von randomisierten Studien.

Nach Erhalt eines Herzschrittmacher und überstander Krebs Lymphdrüsen leide ich an extremer konditionsschwäche . Kann kompimentärmedizin helfen ?

Julia Reusch: Es ist möglich dass Sie noch unter einer sogenannten Fatigue-Symptomatik nach überstandener Lymphdrüsekrebserkrankung leiden. Dies ist leider häufig ein auch nach Therapieabschluss anhaltender Komplex aus verschiedenen Beschwerden wie u.a. ein Gefühl einer anhaltenden seelischen /emotionalen und körperlicher Erschöpfung, welche nicht durch die vorausgehenden Aktivitäten erklärbar ist. Zusätzliche Erkrankungen wichtiger Organe ( z. B. Herz) können die Situation noch erschweren. Therapieverfahren aus der Mind-Body- Medizin wie achtsame Bewegung ( Yoga, Tai-Chi, Chi Gong), Akupressur oder Akupunktur können hier neben einem auf Ihre aktuellen Bedürfnisse abgestimmten Bewegungsprogramm ( Ausdauer und Kraft) unter professioneller Anleitung unterstützend wirksam sein.

Florian Strasser: Zur Ergänzung: Wichtig ist eine gute Abklärung aller Kofaktoren, Diagnostik inkl. Neuropsychologie, Labor und ev. Schlafmedizin, und eine multimodale Behandlung inkl, Energiemanagement, Achtsamkeit-Mind/Body, antientzündliche eiweissreiche Ernährung, adäquate körperliche Aktivität und eine gute Schlafhygiene. Die Broschüre Krebsliga Schweiz Fatigue (Version Herbst 2022) kann eine wichtige Hilfe und Orientierung sein.

Welche Komplimentärmedizin hilft bei Endometriose? Herzlichen Dank. Freundliche Grüsse

Barbara Schillig: Mit Phytotherapie und/oder Homöpathie habe ich gute Erfahrungen gemacht.

Ich habe Heuschnupfen und habe es mit TCM versucht, aber irgendwie wirkt es nicht ganz. Was kann ich tun?

Barbara Schillig: Ich habe einige Patienten, die kommen im Frühling, wenn die Saison beginnt, und sind dann mit 1-2 Dosen Globuli weitgehend beschwerdefrei. Je nach Symptome, kommen verschiedene homöopathische Mittel in Frage

Kann Tinnitus mit Akupunktur behandelt werden.?

Erika Süess: Es ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Alternativ kann die Craniosacraltherapie gut unterstützend wirken.

Ich habe immer wieder Entzündungen im Enddarm (meine Mutter hat Culitis Ulcerosa, ich aber nicht diagnostiziert). Welche Komplementärmedizinische Behandlung würden Sie hier empfehlen? Besten Dank für Ihre Hilfe!

Barbara Schillig: Mit Homöopathie habe ich in der Praxis gute Erfahrungen gemacht. Anhand der Symptome müsste man für Sie das richtige Mittel herausfinden, dann könnte eine Verbesserung erreicht werden

Welche Komplementärmedizin ist passend für Morbus Crohn welche die Grundversicherung abdeckt? (Wenn überhaupt)

Barbara Schillig: Homöopathie ist durch die Grundversicherung abgedeckt, wenn sie durch einen Arzt/eine Ärztin mit Fähigkeitsausweis angewendet wird. Diese Therapie kann bei Morbus Crohn helfen/lindern

Ich bin Hausärztin und bemüht, meine PatientInnen möglichst breit zu beraten. Da ich komplementärmedizinisch nicht ausgebildet bin, kann ich dies leider in der Sprechstunde nur sehr ungenügend machen. Wo finden PatientInnen eine Anlaufstelle / eine Beratungsstelle, um von den vielen Möglichkeiten die geeignete komplementärmedizinische Behandlung zufinden? Besten Dank für Ihre Antwort! Freundliche Grüsse und schöne Festtage!

Florian Strasser: Für Onkologische Patient:innen empfehle ich das Swiss Network for Integrative Medicine www.integrative-oncology.ch . Für andere Patient:innen ärztliche Fachpersonen mit einem Fähigkeitsausweis in Anthroposophischer Medizin, Homöopathie, Phytotherapie oder TCM/Akupunktur via www.doctor.ch

Mein Sohn ( 14 Monate ) ist seit er 4 Monate alt ist, immer wieder krank Virus auf Virus 5 mal Mittelohrenentzündung, husten, schnupfen, fieber und noch paar mehr. Immer wieder Medikamente und antibiotibiotika aber es müsste doch etwas geben in der Alternativ um sein Immunsystem?

Erika Süess: Es gibt da einige Möglichkeiten. Shonishin (japanische Akupunktur, keine Nadeln) kann da sehr gut helfen. Craniosacraltherapie ist ebenfalls eine gute Möglichkeit. Und auch sonst gäbe es pflanzliche Mittel oder anthroposophische/homöopathische, die gut helfen können.

Wie erklären sie mir wiso ein Hund auf Homöopathie anspricht er weiss ja nicht weshalb ich ihm diese Media gebe? Ich hatte auch jedes Jahr mehrmals Angina .habe diese mit homöopathischen Mitteln behandelt vor 30 Jahren und seitdem keine Angina mehr gehabt

Barbara Schillig: Vielen Dank für Ihre schöne Rückmeldung. Ja, die Homöopathie wirkt auch sehr gut bei Tieren und sogar bei Pflanzen. Also ist es klar, dass es mehr als Placebo ist.

Seit einigen Jahren hatte ich ua Leisten- und Narbenhernien, diverse Netze wurden eingesetzt und ersetzt. Ich habe an den Stellen eine dünne Bauchwand und Vernarbungen. Dies hat zur Folge dass ich leichte bis starke Schmerzen habe, die mein Alltag sehr erschweren und nur durch Opiade bessern. Ich bin schon lange an Therapien interessiert, weiss aber nicht was sinnvoll ist. Es würde mich freuen wenn Sie mir Tipps geben könnten was am Besten geeignet wäre. Besten Dank

Erika Süess: Neuraltherapie könnte sehr gut helfen.

Können sie bitte den Zusammenhang zwischen der Komplementärmedizin und der von Ihnen öfters genannten „Inneren Uhr“ der Zelle nennen?

Florian Strasser: Die Entdeckung der molekularen, inneren Uhr vor gut 10 Jahren (Nobelpreis) ist ein Beispiel, wie die Naturwissenschaft Wirkmechanismen entdeckt, die seit vielen Jahren in Komplementärmedizinischen Behandlungskonzepten angewandt wurden und über viele Jahre kritisiert wurden als nicht-evidenzbasiert.

Mein Mann (47) hat Dickdarmkrebs mit Metastasen in der Leber und Lymphknoten sind auch befallen. Nach OPs, Chemo und Aufwärtstrend, heisst es jetzt (nach einem Jahr Behandlung), man könne ihn nicht mehr retten. Welche Ansätze der Komplementärmedizin könnten uns helfen? Wo können wir anfangen bzw. zusätzlich zur erneuten Chemo was tun?

Barbara Schillig: Mit Homöopathie könnte man ihn stabilisieren und die Nebenwirkungen der Chemo lindern. Im Tessin gibt es eine Klinik, die auf solche Situationen spezialisiert ist, die Clinica Spinedi

Florian Strasser: Zur Ergänzung: für krebsbetroffene Menschen wurde das Swiss Network Integrative Oncology gegründet, www.integrative-oncology.ch dort finden sie alle Onkologischen Kliniken mit komplementärmedizinischen Angeboten. Zusätzlich zur Homöopathie können Behandlungen der Anthroposophischen Medizin (z.B. Mistel), Phytotherapie und TCM/Akupunktur hilfreich sein

Gibt es bei der Komplementärmedizin auch Medikamente bei Depressionen? Vielen Dank für eine Antwort

Barbara Schillig: Das bekannteste ist Hypericum (Johanneskraut). Die gibt es als Tabletten oder Tropfen. Oder auch andere Pflanzen helfen. Auch Homöopathie kann sehr hilfreich sein.

Gibt es auch Möglichkeiten in der Palliativmedizin, im speziellen bei Tumoren in der Leber (Übelkeit, zT Schmerzen, Müdigkeit, Schlafschwierigkeiten, etc).

Barbara Schillig: Da gibt es verschiedene Pflanzen, z. Bsp Mariendistel unterstützt die Leber im Allgemeinen. Für die anderen Beschwerden gibt es auch Pflanzen, oder auch Wickel, ätherische Öle.

Ich habe seit ca 2 Monaten Hüftschmerzen rechts MRI sagt Artrose. Bei der Bewegung ist alles gut. Am schlimmsten ist es nach dem Sitzen beim aufstehen. Komme ich um eine OP herum,gibt es noch Möglichkeiten Danke für ihre Antwort

Barbara Schillig: Ich würde Ihnen Osteopathie oder Spiraldynamik empfehlen

Ich leide an Prostatakrebs, inkl. Knochenmetastasen. Schulmedizinisch habe ich eine Chemotherapie und Bestrahlungen hinter mir. Zurzeit nehme ich ein Medikament namens Nubeqa zu mir und erhalte alle 3 Monate eine Hormonspritze. Leider leide ich an Nebenwirkungen und möchte prüfen, ob und ggf. mit welcher Komplementärtherapie ich den Heilungsprozess verbessern könnte. Herzlichen Dank für Ihr Feedback und freundliche Grüsse

Julia Reusch: Guten Abend Ich nehme an dass Sie unter Hitzewallungen leiden? Hier kann z. B. mit einer indikationsspezifischen Akupunktur Linderung erreicht werden. Unterstützend wirkt auch ein regelmässiges auf Ihren aktuellen körperlichen Zustand angepasstes körperliches Training ( Ausdauer und Kraft) unter professioneller Anleitung. Es wird empfohlen 150 Minuten moderate oder 75 Minuten anstrengende körperliche Aktivität in der Woche durchzuführen. Auch Arzneimittel aus der anthroposophischen Medizin können nach vorheriger Interaktionsprüfung mit Nubeqa Linderung erzielen, ebenso kann eine begleitende Misteltherapie zur Verbesserung der Lebensqualität erwogen werden. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre weitere Behandlung!

Was können Sie bei PCOS und ADHS empfehlen?

Barbara Schillig: Bei ADHS kann Homöopathie gut helfen, da gibt es auch Studien dazu

Guten Abend. Wenn man von Komplementärmedizin spricht, meint man ja verschiedenes. Auf welche Bereiche der Komplementärmedizin sollte man verzichten, da es keinen Effekt hat? Kurz: wo würden Sie mit Sicherheit sagen «Das ist Geldverschwendung, bringt nichts.»? Vielen Dank.

Florian Strasser: Ein Kriterium ist die Behandlung durch ärztliche Fachpersonen mit einem Fähigkeitsausweis in einer der in der Schweiz anerkannten Fachrichtungen Anthroposophische Medizin, Homöopathie, Phytotherapie und TCM/Akupunktur. In der Onkologie werden diese Fachrichtungen an Krebszentren des Swiss Network Integrative Oncology www.integrative-oncology.ch angeboten. Ein weiteres Kriterium negative Faktoren wie a) überhöhte Heilsversprechen, b) Abwertung anderer Behandlungsmethoden (v.a. die konventionelle Medizin), und c) teure Behandlungen und Arzneimittel (oft durch den Anbieter selber vermarktet).

Ich habe zeit ein paar Jahren Ober Muskel schmerzen an Bajn,manchmal an Ferse,Hüfte und untere Rücken. Ich bin mehrmals zu Physiotherapie Behandlung gewesen aber die schmerzen sind noch da. Meine Frage an euch ist: Was meinen Sie über Osteophatie!

Erika Süess: Ich würde es versuchen, es kann sehr gut helfen. Alternativ wären traditionelle chinesische Medizin, insbesondere Akupunktur oder auch Neuraltherapie eine Möglichkeit.

Ich habe Myeloyddisplastische Neoplasie. Bin sehr müde, kraftlos und Kopfschmerzen während und auch nach der Chemo. Wäre Akupunktur gut? Oder was wäre auch empfehlenswert.

Florian Strasser: Sie leiden wsh an einem Cancer-Related Fatiguesyndrom. Die Broschüre Krebsliga Fatigue (Version Herbst 2022) kann hilfreich sein für die Grundzüge des multimodalen Behandlungsprogramms (Energiemanagement, Achtsamkeit-Mind/Body, körperliche Aktivität, Ernährung, Schlafhygiene) und Abklärungen bezüglich weiterer Faktoren (Labor). Wenn Sie eine Chemotherapie bekommen, besteht moderate wissenschaftliche Evidenz für eine Misteltherapie.

Was könnte bei emotionaler Erschöpfung (Familie mit Kindern, zT Arbeit) helfen um wieder ins Gleichgewicht zu kommen?

Barbara Schillig: Es bräuchte wohl auch eine psychologische Begleitung, die Ihnen praktische Tipps geben könnte. Daneben, gibt es auch Pflanzen, die helfen, evtl. könnte so der Schlaf verbessert werden (falls nötig), oder, dass Sie entspannter mit all den Anforderungen umgehen könnten.

Ich habe Brustkrebs. Wurde am 1.11. operiert. Letzte Woche 5 Bestrahlungen, keine Chemo. Möchte mich gerne komplementär behandeln lassen zusätzlich. (Misteltherapie? Entspannung etc.) wo soll ich mich melden? Müsste der Hausarzt mich überweisen?

Florian Strasser: Empfehlenswert ist eine Behandlung in einer onkologischen Einrichtung des Swiss Network Integrative Oncology www.integrative-oncology.ch Ja es ist gut wenn der Hausarzt Sie überweist.

Bei mir wurden vor ca. 4-5 Jahren 2 Miome in der Gebährmutter-Innenwand entdeckt. Der Grössere ist ca. 5 cm gross. Diesbezüglich nehme ich Vitamin D3 Öltropfen und eine zeitlang habe ich dazu Grüntee-Kapseln genommen. Das soll helfen diese zum Schrumpfen zu bringen. Gleichzeitig habe ich regelmässig Rückenschmerzen, die sich mit einem Druck im unteren Rückenbereich äussern. Hierfür gehe ich zwischendurch zur Oestopathin, welche mir zwar gut tut, aber nicht wirklich den Druck lösen kann. Hängen diese zwei Probleme zusammen? Welche Art von Komplementär-Medizin würde für beide Probleme passen?

Barbara Schillig: Die zwei Leiden können sehr wohl zusammenhängen. Die Osteopathin kennt solche Verbindungen zwischen inneren Organen und dem Bewegungsapparat. Mit Homöopathie könnte man versuchen zu helfen, dass die Myome kleiner werden, dann sollten auch die Rückenschmerzen nachlassen.

Gibt es es ein natürliches Blutdrucksenkungsmittel das nachweislich hilft! zb cardio Balance das so beworben wird? Liebs Grüessli

Barbara Schillig: Ich kann Ihnen folgende Mittel empfehlen: Gemmo Oleum europaeum comp (Mundspray) oder Ceres viscum album-Tropen. Beide helfen leicht erhöhte BD-Werte zu senken

Was können Sie bei innerer Unruhe empfehlen?

Erika Süess: Hier gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten: traditionelle chinesische Medizin mit Kräutern und Akupunktur, Homöopathie, Anthroposophie,... Hierfür müsste man genau wissen, wann und wie sich die innere Unruhe genau äussert und was die Auslöser sind. Auch Atemtherapie kann gut helfen.

traumatische erfahrungen in der kindheit haben bei der verarbeitung im erwachsenenalter eine jahrelange depression ausgelöst. ich nehme bis heute medikamente. während einer phase von 10 jahren lebte ich mit medimenten und stetter psychotherapie gut. diesen sommer ist kurz nach der pensionierung eine posttraumatische erschöpfung ausgebrochen. ich bin in guten händen. mometan stören mich eine innere unruhe am ganzen körper, dass ich einschlafen kann. wickel sind mir vetraut. gäbe es einen wickel der meinen körper in den einschlafmodus begleiten kann. danke für die spannene und informative pulssendung.

Julia Reusch: Guten Abend, Sie könnten zum Beispiel die sog. Herzauflage mit Aurum/ Lavendula comp. Salbe von der Weleda bei dieser Symptomatik ausprobieren. Eine Anleitung zur Durchführung finden Sie unter www.pflege-vademecum.de/aurum-lavandula-herzauflage . Viel Freude beim ausprobieren!

Gibt es eine Art Komplementärmedizin bei Schlafstörung ?. Bin 79 noch aktiv. Als Schülerin vor 60 Jahren verteilte die Oberschwester Schlafmittel um nachts mehr zu leisten. Heute möchte ich vom Zoldorm weg. Der HA meint, es gebe keine Alternative. Danke für Ihre Mühewaltung.

Barbara Schillig: Es gibt verschiedene Pflanzliche Möglichkeiten: z.Bsp Bryophyllum von Weleda, oder von Ceres: Lupulus, Avena sativa, Passiflora, oder als Mundspray: Gemmo Tilia

Wäre Akupunktur auch bei diagnostizierter Osteoporose ein Behandlungsansatz bzw. eine Ergänzung zu meiner üblichen Behandlung (Ibandronat, Vitamin D, Kalzium sowie Physiotherapie). Oder welche andere Form von Komplimentärmedizin könnten Sie mir als Ergänzung empfehlen?

Erika Süess: Ich persönlich hätte Ihnen chinesische Kräuter empfohlen oder Ayurveda. Akupunktur alleine schätze ich als zu wenig wirksam ein.

Jedes schulmedizinisches Medikament muss für eine Zulassung eine Wirksamkeit belegen. Homöopathie muss das nicht. Ausserdem gibt es bei weitem eine erdrückende Studienlage zur nichtwirksamkeit (über Placebo hinaus) von Homöopathie. Man sollte den Menschen einfach reinen Wein einschenken und ihnen direkt Placebo verkaufen.

Florian Strasser: Es ist korrekt, dass jede medizinische Intervention einen bestmöglichen Nachweis der Wirksamkeit erbringen muss, dies gilt auch für Homöopathie. Zur Beurteilung einer Wirksamkeit muss für die Forschungsfrage (Homöopathie: Wirkung des Behandlungkonzeptes der individualisierten Homöopathie) die adäquate Methode der Naturwissenschaft und/oder der Geisteswissenschaft angewandt werden. Die Studienlage zur Wirksamkeit der Homöopathie hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, es gibt zunehmend belastbare Daten zur individualisierten Homöopathie als Behandlungskonzept.

Ich nehme hochdosierte Cortison Tabletten für meine chronische Darmerkrankung. Dabei habe ich viele Nebenwirkungen unter anderem Schlaflosigkeit, starke Oberbauchschmerzen und bin einfach den ganzen Tag nicht fit. Wie kann mir Komplementärmedizin helfen?

Barbara Schillig: Mehrere komplementärmedizinische Methoden unterstützen die Selbstheilung. Aus meiner Erfahrung kann ich Ihnen Homöopathie oder Phytotherapie empfehlen, aber auch TCM wäre hilfreich. So könnte die Cortisondosis reduziert werden und Sie haben weniger Nebenwirkungen.

Gibt es für Zahnknirschen mit Migränen passende Komplementärmedizin?

Erika Süess: Hier empfehlen sich unter anderem muskelentspannende Massnahmen, Craniosacraltherapie, Osteopathie, trad. chin. Medizin, insbesondere Akupunktur oder Neuraltherapie.

Was empfehlen Sie gegen Unruhe vor Prüfungen und zur stärkung der Konzentration?

Erika Süess: Akupunktur kann gut helfen, Atem-, Kräutertherapie, mentales Training.

Ich, 71 Jahre alt, weiblich, leide unter paroxismalem Vorhofflimmern. 2mal wurde eine Ablation gemacht. Trotzdem verspüre ich hie und da ( nach (10-14 Tagen, ganz unterschiedlich stark und lang) wieder das Vorhofflimmern. Ich möchte keine Beta blocker . Gibt es eine Komplementäre Therapie, die mir helfen kann und mein Herz beruhigt, stärkt und unterstützt? Vielen Dank

Barbara Schillig: Weissdorn ist eine Pflanze, die das Herz stabilisieren kann. Die gibt's in Form von Tabletten oder Pflanzen. Vielleicht könnte Ihnen auch eine Fussreflexzonen-Therapeutin weiterhelfen, die Ihnen zeigt, welche Punkte am Fuss sie zur Beruhigung des Herzens drücken könnten. In Reserve müssten Sie aber den Betablocker dabei haben.

Nach einer Prostata-Totaltektomie und anschliessender Bestrahlung (Strahlenproktitis) bin ich (geb. 01.08.1946) seit 14 Jahren in Behandlung mit Sitosterol Compl. im ZIO in Richterswil bei Prof. M. Schürmann und habe einen sehr tiefen PSA-Wert Bei einem wahrscheinlichen Recitif durch die Phythotherapie mit Östrogen habe ich vor einigen Jahren die Brust bestrahlen müssen. Ich bin in der Assura grund- und in der Visana zusatzversichert. Aber keine der beiden Versicherungen bezahlen mir die Therapie – weshalb? Im Moment nehme ich täglich 2 Kapseln Sitosterol (Bergapotheke Zürich). Besten Dank für Ihre Bemühungen und freundliche Grüsse

Florian Strasser: Komplementärmedizinische Arzneimittel werden von der Grundversicherung übernommen, wenn diese in der Spezialitätenliste stehen. Viele Arzneimittel der Anthroposophischen Medizin, der Homöopathie und der Phytotherapie werden von Grundversicherung übernommen. Warum das von Ihnen erwähnte Präparat nicht von der Krankenkasse übernommen wird, empfehle ich mit Ihrem verschreibenden Arzt zu besprechen.

Ihre Aussage zum nutzen von Homöopathie bei ADHS ist nicht belegt. Es gibt eine Vielzahl von Studien und Diskussionen über den Einsatz von Homöopathie zur Behandlung von ADHS, allerdings ist die wissenschaftliche Evidenz insgesamt nicht überzeugend. Viele der zitierten Studien sind methodisch problematisch, beispielsweise aufgrund kleiner Stichprobengrössen oder fehlender Kontrollgruppen. Die Ergebnisse sind oft inkonsistent. Studien zur Homöopathie bei ADHS: Eine Studie aus dem Jahr 2009, veröffentlicht im Journal of Clinical Psychopharmacology, untersuchte den Effekt von homöopathischen Behandlungen bei ADHS und fand keine signifikante Verbesserung der Symptome im Vergleich zu Placebo. Quelle: Lehman, R., et al. (2009). Homeopathy for the treatment of ADHD in children: A randomized double-blind controlled trial. Journal of Clinical Psychopharmacology, 29(1), 35-41. Ergebnis: Diese Studie zeigte keine signifikanten Unterschiede zwischen der Homöopathie-Gruppe und der Placebo-Gruppe. Eine weitere Meta-Analyse von 2014 kam zu dem Schluss, dass es keine überzeugenden Beweise gibt, dass Homöopathie bei ADHS wirksam ist, und dass die meisten positiven Ergebnisse auf den Placebo-Effekt zurückzuführen sind. Quelle: Shang, A., Huwiler-Müntener, K., Nartey, L., et al. (2014). Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy. The Lancet, 366(9487), 726-734. Ergebnis: Diese umfassende Analyse bestätigte, dass die Wirkung der Homöopathie bei verschiedenen Erkrankungen, einschliesslich ADHS, nicht über den Placebo-Effekt hinausgeht. Fazit zu ADHS und Homöopathie: Obwohl es einige Studien gibt, die behaupten, dass Homöopathie bei der Behandlung von ADHS helfen könnte, zeigen die meisten methodisch soliden Studien keine signifikante Wirksamkeit. Der Placebo-Effekt scheint oft eine wichtige Rolle zu spielen. Was sagen Sie dazu? Ich danke Ihnen dafür, dass sie auch auf meine durchaus kritische Stimme antworten und finde einen Disskurs immer löblich!

Barbara Schillig: Wie erklären Sie es sich denn, dass es auch bei den Tieren oder sogar bei Pflanzen wirkt? Und es gibt über 600 fundierte, randomisierte, Doppelblindstudien, die eine Wirkung über dem Placeboeffekt zeigen. Und ich sehe es täglich in der Praxis, dass die Wirkung grösser ist als der Placeboeffekt. Unter ikim.unibe.ch finden Sie die Studien.

was können SIe gegen Schlafstörungen empfehlen? Haben Sie Erfahrungen anderer Patienten mit Cranio und/ oder Kinesiologie, welche gut waren? Vielen Dank

Erika Süess: Schlafstörungen können gut mit chinesischer Medizin behandelt werden. Natürlich sind weitere Therapieoptionen wie Heilpilze, Homöopathie, Craniosacraltherapie, Anthroposophie, Ayurveda oder Kräuter auch eine gute Möglichkeit. Es kommt immer darauf an, was am besten zum betroffenen Menschen passt.

Ich bin seit 1,5 Jahren an Darmkrebs erkrankt und habe Metastasen in Knochen und Lymphknoten. Aktuell bin ich in einer 2.Linientherapie (Folfiri+Beva). Die Therapie ertrage ich einigermassen gut (1.Tag Übelkeit, 4./5. Tag Fatigue). Was für einen Therapieansatz würden sie mir empfehlen? Leider reagieren die Metastasen im Beckenknochen nicht auf die Bestrahlung/Chemo. Gibt es hier vielleicht noch alternative Behandlungsmöglichkeiten?

Florian Strasser: Eine Misteltherapie kann die krebstherapie-assoziierte Fatigue positiv beeinflussen (aktuelle Behandlungsrichtlinien), Wichtig ist auch eine gute Ernährung (eiweissreich mit einem guten Anteil pflanzliche Eiweisse, mediterran), körperliche Aktivität mit Krafttraining (kann auch Treppengehen sein), gute Schlafhygiene, sowie Entspannung/Stressreduktion,

Welche komplementären Therapien werden empfohlen bei rheumatoider arthritis?

Barbara Schillig: Da sind sicher mehrere Therapien möglich, wie TCM, Homöopathie oder Phytotherapie

Mein hat hat zu viele rote Blutkörperchen, zu viele Blutblädchen und zu viele weisse Blutkörperchen. Gibt es da Möglichkeiten?

Julia Reusch: Guten Abend, zunaechst sollte hier eine diagnostische Abklaerung bzgl. einer haematologischen Erkrankung durchgefuehrt werden( zB. durch weiterfuehrende Blutuntersuchungen oder falls empfohlen durch eine Knochenmarkuntersuchung.Nach Diagnosestellung kann diese Frage dann je nach Ursache der vermehrten Blutzellen spezifischer beantwortet werden.

Was gibt es für Möglichkeiten bei Bluthochdruck?

Barbara Schillig: Gemmo Oleum europaeum comp (Mundspray), Viscum album-Tropfen, damit können Sie einen leicht erhöhten BD senken.

Wie grenzen Sie in Ihrem Berufsfeld die Komplementärmedizin von der Komplementärtherapie ab, respektive wo gibt es Schnittstellen und wo ein gemeinsames Verständnis? Welche Hilfestellungen gibt es, um den Überblick über die vielen Methoden nicht zu verlieren?

Florian Strasser: Eine Hilfestellung ist die Orientierung an anerkannten ärztlichen Fachrichtungen (mit Fähigkeitsausweis) der Anthroposophischen Medizin, Homöopathie, Phytotherapie und TCM/Akupunktur. Eine weitere Orientierung sind allgemeine Kriterien wie a) keine Heilsversprechen und/oder überhöhte Betonung der eigenen Kompetenz, b) keine Abwertung anderer Behandlungskonzepte, insbesondere der konventionellen Medizin, und c) keine überhöhten Kosten und/oder Verkauf (teurer) eigener Präparate.

Ich bin oft angespannt, angepasst, nehme vieles zu ernst. Können Sie etwas (Therapieform, Kräuter, Präpperate) empfehlen? Danke :-)

Erika Süess: Ich hätte mich hierfür von einem Homöopathen beraten lassen.

Was könnte bei zu starker Menstruation mit starken bis sehr starken Schmerzen helfen?

Barbara Schillig: Da mache ich gute Erfahrungen mit verschiedenen Pflanzen oder Homöopathie, die speziell auf Ihre Beschwerden abgestimmt ist.

Mein Sohn (40J) leidet an Spondilitis Ankylosans (Bechterew). Schulmedizinisch erfolglos mit Biologicals therapiert, leidet er immer noch an Rückenschmerzen. Würde ihm Komplementärmedizin z.B Akupunkzur helfen?

Erika Süess: Akupunktur in Kombination mit chinesischen Kräutern ist eine gute Option. Oder Neuraltherapie, Craniosacraltherapie.

Ich habe Rheuma und auch entsprechende Medikamente zur Behandlung der Krankheit. Die Schmerzen und Entzündungen kann ich mittlerweile mit entsprechenden Medikamenten gut therapieren. Jedoch leide ich auch unter Fatigue und die Medikamente wirken da eher weniger. Gibt es eine Komplimentärtherapie gegen Müdigkeit. Und wenn ja, welche Therapieform können Sie mir empfehlen? Danke im voraus.

Barbara Schillig: da würde ich Ihnen vor allem Anthroposophische Medizin oder Homöopathie empfehlen,

warum wird die atemtherapie nie erwähnt?

Julia Reusch: Die Atemtherapie gehoert zu den Verfahren der Mind Body Medizin und wird in diesem Zusammenhang erwaehnt. Im Vordergrund steht hier die regulierende Wirkung auf das vegetative Nervensystem.

In der Sendung werden Schulmedizin und Komplementärmedizin gleichzeitig angewendet. Alternativmedizin wird zum Glück nicht genannt, denn eine Medizin, die keine Wirksamkeit nachweisen kann, ist keine Alternative. Komplementärmedizin kann sicher das Wohlbefinden fördern, aber nicht über den Placeboeffekt hinaus heilen. Aber über die OKP dürfen nur Medikamente vergütet werden, die eben über den Placeboeffekt hinaus wirken. Die Frage ist doch, weshalb so viele Menschen ihren Verstand nicht einsetzen und auf Komplementärmedizin setzen. Es gibt genügend Studien, die belegen, dass, wenn anstelle der Schulmedizin nur Komplementärmedizin, z.B. bei Krebs, sngewandt wird, die Sterbetste viel höher ist.

Florian Strasser: Für die ärztlichen komplementärmedizinischen Behandlungsmethoden resp. Behandlungskonzepte (Anthroposophische Medizin, individualisierte Homöopathie, Phytotherapie, TCM/Akupunktur) gibt es belastbare wissenschaftliche Evidenz (aus Naturwissenschaft und/oder Geisteswissenschaft) für Wirksamkeit bei einigen Krankheitssituationen. Die Aussage «es sei alles Placeboeffekt» ist nicht korrekt, resp,. entspricht nicht der aktuellen Studienlage. Wenn statt der Schulmedizin nur Komplementärmedizin angewendet wird, ist dies keine Komplementärmedizin sondern Alternativmedizin. Ja, leider werden oft krebsbetroffene Menschen mit falschen Heilsversprechen nur alternativ behandelt und zeigen eine höhere Sterberate, daher wurde für onkologische Patient:innen das Swiss Network Integrative Oncology www.integrative-oncology.ch gegründet.