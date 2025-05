Fachpersonen im «Puls»-Chat Box aufklappen Box zuklappen Legende: Kristine Heidemeyer, Sabrina Klee, Caroline Maassen und Samuel Utz srf Dr. Kristine Heidemeyer

Dermatologin

Leitende Ärztin Dermatologie

Luzerner Kantonsspital Sabrina Klee

Kosmetikerin EFZ

Spezialisierte Ausbildungen in ästhetischer Medizin

Kosmetik & Dermacare Baden Dr. Caroline Maassen

Dermatologin mit Spezialisierung auf Lasermedizin und ästhetische Dermatologie

Dermacenter Küssnacht und Brunnen Dr. Samuel Utz

Dermatologe

Assistenzarzt Stadtspital Zürich Europaallee

Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Wie kann man Gesichtshaut mit Aknenarben behandeln? Gibt es kosmetische Behandlungen, die die Haut wieder glatter machen bzw. die Narben zum Verschwinden bringen? An wen wendet man sich besser in diesem Fall – Hautarzt oder Kosmetikerin? Besten Dank für Ihre Antwort.

Kristine Heidemeyer: Es gibt verschiedene Behandlungsmethoden um Aknenarben weniger sichtbar zum machen, verschwinden tun sie leider nicht. In Kosmetikinstituten können flache Narben mit oberflächlichen Peelings, Radiofrequenzbehandlungen oder Microneedling behandelt werden. Bei tieferen Narben oder wenn andere Behandlungsansätze wie Lasertherapien gewünscht sind, ist es sinnvoll sich in einer dermatologischen Klinik beraten zu lassen.

Guten Abend Besten Dank für den Beitrag zu diesem allgegenwärtigen (leidlichen...) Thema. Da ich nicht genau weiss, ob Sie auch über «Alters-Akne» berichten werden, vorsorglich diese Anfrage: Ich hatte als Jugendliche eher wenig Akne, nun aber in den Vorwechseljahren (Alter: 48 J.) habe ich vermehrt wieder Akne. Aufgrund weiterer Symptome (z.B. Schlaflosigkeit, Hitzewallungen) wurden bei mir schon mehrfach die Hormone getestet; sie befinden sich im normalen Bereich, ich erhalte also keine hormonelle Behandlung. Gibt es andere Behandlungsempfehlung bei «Alters-Akne» als bei Jugendlichen? Meine Haut ist z.B. viel empfndlicher als noch vor 30 Jahren. Beste Grüsse

Kristine Heidemeyer: Bei der der Akne in der (Prä-) Menopause spielen die Hormone oft eine Rolle. Auch wenn in der Laboruntersuchung normwertig, sinken die Östrogene oft schneller/steiler als die Androgene. Durch die relativ höheren Androgene wird die Entwicklung der Akne begünstigt. Die Lokaltherapien der «Alters-Akne» ist sehr ähnlich wie die bei den Teenagern. Bei den Systemtherapien gibt es gewisse Unterschiede, wie z.B. wird Spironolacton häufiger bei der Alters-Akne eingesetzt.

Mein Sohn (19) leidet an starker Akne im Gesicht, die sich manchmal auch entzündet hat. Er benutzt Skinoren Creme, 200 mg sowie Lubex Waschlotion, beides vom Hautarzt verschrieben. Durch die Umstellung zu gesunder Ernährung ist eine Verbesserung eingetreten. Jemand hat ihm eine Salbe mit Kortison empfohlen. Könnte eine Kortisonsalbe weitere Verbesserungen bringen?

Kristine Heidemeyer: Kortisonsalben sollten bei der Akne nicht angewendet werden, da sie die Krankheit verschlechtern können. Bei einer schweren Akne wäre eine Therapie mit Antibiotika oder Isotretinoin indiziert.

Seit ich 25 jährig war, leide ich vermehrt unter hormoneller Akne. Sie zeigt sich am Kinn, Decoltée und Schultergürtel. Mitlerweile habe ich vermehrt Narben an den Schultern. Gibt es Hinweise darauf, dass einige Lebensmittel diese verstärken und was kann im allgemeinen dagegen getan werden?

Caroline Maassen: Die Akne, insbesondere die Akne, die sie beschreiben, scheint einen starken genetischen Hintergrund zu haben. Die Narben lassen sich heute deutlich verbessern mit modernen Laser System, zum Beispiel Genius in Kombination mit fraktionierten CO2 Laser. Es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass bestimmte Lebensmittel eine Akne verschlechtern können, insbesondere Nahrungsmittel, die einen hohen glykämischen Index besitzen und den Blutzucker schnell hoch treiben, wie zum Beispiel Süssigkeiten oder stark verarbeitete Lebensmittel. Darüber hinaus scheint die Datenlage aber noch etwas unklar, so dass man noch keine weiteren Empfehlungen geben kann, welche Nahrungsmittel bei Akne gemieden werden sollten.

Seit meiner Jugend habe ich Akne im Gesicht. Sämtliche Behandlungen, die mir durch den Hautarzt verordnet wurden (Skinoren und div. Andere Salben,Lubxyl, Curakne dies habe ich im Alter von ca.17 Jahren und ca. 25Jahren genommen), halfen wenn dann nur kurzzeitig! Es hiess immer, das ich die Akne verwachsen werde. Jetzt bin ich dreissig und habe noch immer Akne. Woran kann das liegen und was hilft, damit sie endlich weggeht? Im moment Trage ich jetzt wieder 2mal am Tag die Skinoren Salbe auf, was aber auch nicht hilft. Besten Dank und freundliche Grüsse

Caroline Maassen: Leider ist das mit dem Auswachsen der Akne nicht bei allen Patienten der Fall. Die Akne scheint einen starke genetische Ursache zu haben. In ihrem Falle wäre wahrscheinlich eine niedrig dosierte Langzeit Behandlung mit Isotretinoin in Kombination mit einer regelmässigen physikalischen Aknetherapie bei einer Kosmetikerin, das Sinnvollste.

Welche Behandlungen gibt es/empfehlen Sie bei Aknemahlen?

Kristine Heidemeyer: Es gibt viele verschiedene Therapiemöglichkeiten für Aknenarben. Verschiedene Laserbehandlungen, Radiofrequenz/Microneedling, Peelings, etc.. Die Methode wird entsprechend dem Typ der Narbe, sowie weiteren Faktoren wie Hauttyp, aktzeptierter Ausfallzeit, Erwartungen der Effizienz gewählt. Es lohnt sich in einem Gespräch vorgängig die verschiednen Optionen mit Wirkung/ Nebenwirkungen zu besprechen.

Guten Tag, wie sollte meine Teenager-Tochter mit Mitessern umgehen, sodass sie ohne Folgeentzündungen beseitigt werden können? Herzlichen Dank für ihren Rat!

Sabrina Klee: Am besten verwendet man ein mildes Waschgel sowie eine geeignete Pflegecreme. Das Gesicht sollte ein- bis zweimal täglich gereinigt und gepflegt werden. Bitte vermeiden Sie die Anwendung von Waschlappen oder Reinigungsbürsten – diese können die Haut zusätzlich reizen. Stattdessen empfiehlt sich die Verwendung von Einwegmaterialien (z. B. Kosmetiktücher). Die sogenannten Komedonen (Mitesser) können fachgerecht entfernt werden. Falls Ihre Tochter diese Hautpartien mit Make-up abdeckt, achten Sie bitte darauf, ein hochwertiges, nicht-komedogenes Produkt zu verwenden, um die Poren nicht zusätzlich zu verstopfen.

Mein Sohn (aktuell 19 Jahre) hatte eine starke Akne, die 1,5 Jahre medikamentös erfolgreich behandelt wurde. Er hat auf der Wange einige Narben beibehalten. Ich denke, man kann diese mit Laser behandeln/verringern? Würde das von der Krankenkasse übernommen? Besten Dank für Ihre Rückmeldung.

Kristine Heidemeyer: Die Laserbehandlungen werden von der Krankenkasse nicht übernommen. Gewisse Zusatzversicherungen beteiligen sich aber manchmal zu einem gewissen Teil an den Kosten.

Ich finde es schade, dass in der Sendung gesellschaftliche Schönheitsideale praktisch nicht hinterfragt wurden. Sind leichte Mitesser und Unebenheiten im Gesicht nicht etwas, das die meisten Menschen irgendwann einmal betrifft und viel «normaler» als makellose Haut? An die Expert*innen: In welchen Fällen ist eine Aknebehandlung aus medizinischer Sicht angezeigt und wann geht es eher darum, kosmetische Makel zu beheben? Inwiefern berücksichtigen Sie die Rolle von Schönheitsidealen bei der Beratung zu Akne?

Samuel Utz: Grundsätzlich sind bei der Aknebehandlung die Erwartungen/Ziele des Patienten und somit dessen persönliches Schönheitsideal von zentraler Bedeutung. Was für die eine Patientin normal ist, kann einen anderen bereits stören. Wichtig ist in jedem Fall, eine informierte Entscheidung treffen zu können und für die jeweilige Schwere der Akne die adäquate Therapie zu wählen (Creme oder Tabletten). Insbesondere bei schwereren Formen mit Narbenbildung lohnt sich eine zeitnahe ärztliche Vorstellung und Therapiebeginn.

Guten Tag. Mein Sohn hat seit seinem 20 -sten Lebensjahr eine Glatze bekommen. Vorher litt er an einer starken Akne und es wurde ihm ein damals gängiges Medikament verschrieben, ohne die Nebenwirkung besonders zu erwähnen. Die Therapie ging mehrere Monate. Das geschah vor 20 Jahren. Wir vermuten einen direkten Zusammenhang, wie beurteilen Sie das? Besten Dank und freundliche Grüsse.

Kristine Heidemeyer: Aufgrund Ihrer Beschreibung könnte man ahnen, dass eine Therapie mit Isotretinoin erfolgt ist. Dies kann während der Einnahme zu einem diffusen Haarausfall führen, welcher aber reversibel ist. Einen Zusammenhang mit der «Glatze» nach 20 Jahre halte ich für sehr unwahrscheinlich.

Akne im Alter. Was kann ich dagegen tun?

Kristine Heidemeyer: Die Lokaltherapien, sowie Pflege- und lifestyle Massnahmen sind ähnlich wie bei der Akne im Jugendalter. In der perimenopausalen Phase spielen bei Frauen aber noch hormonelle Faktoren eine Rolle, was die Wahl der innerlichen Therapien beeinflusst.

Ich habe aus meiner Jugend viele kleine Aknenarben am Rücken, welche „hervorstehen“. Was könnte helfen um dies ästhetisch zu verbessern? Und was hilft gegen die dunklen Flecken im Gesicht, nach dem abklingen von Akne-Pickeln?

Caroline Maassen: Gegen die Narben am Rücken könnte eine vorsichtige Laserbehandlung helfen, zum Beispiel mittels Genius und oder CO2 Laser, fraktioniert. Die sog. postinflammatorischen Hyperpigmentierungen, die dunklen Flecken im Gesicht nach dem Abklingen von Akne Pickeln verschwinden in der Regel von selbst. Wichtig ist, dass man hier Geduld hat. Und unbedingt Sonnenschutz anwenden mit einem hohen UVA Filter.Auch sollte man wissen, dass durch die Fensterscheibe gerade die UVA Strahlen gelangen, die solche Pigmentierungen verstärken können. Auf weitere Sicht können hier aber auch spezifische Laser gegen die Flecken helfen, zum Beispiel der Lase MD Ultra in Kombination mit Tranexamsäure.

Hallo Mein 35 jähriger Sohn hatte jahrelang Akne.Er hat von den Medis Depressionen bekommen und musste deshalb immer wieder unterbrechen. Heute geht es besser, dank konsequenter Pflege( La Roche-Posey- Produkten). Sein Haut ist ziemlich rein..Aber immer im Frühling und Herbst hat er vermehrt mit unreiner Haut zu kämpfen.Warum kann das sein? Eventuell mit dem Temperaturwechsel? Vielen Dangg

Samuel Utz: Einen relevanter Zusammenhang zwischen Temperaturwechsel und unreiner Haut/Akne wurde bisher nicht belegt. Allerdings gibt es zahlreiche Faktoren, welche individuell mit einer Veränderung der Talgproduktion und somit auch der Akneentstehung einhergehen können. Neben einer guten Basispflege kann hier eine spezifische Aknecreme (z.B. Vitamin A-Derivate) als Ergänzung sinnvoll sein.

Hallo Nützt die Zinksalbe etwas gegen Akne?

Sabrina Klee: Ja, Wirkstoffe wie Zink, Schwefel, Salicylsäure, Silber und Benzoylperoxid sind bekannt dafür, wirksam gegen Akne zu sein. Allerdings sollte immer das gesamte Pflegekonzept sowie die individuelle Hautbehandlung berücksichtigt werden. Zink ist dabei definitiv ein hilfreicher Wirkstoff im Umgang mit Akne.

Ich höre immer wieder, Bananen und Milchprodukte lösen Akne aus. Stimmt das? Wenn ja, wieso?

Caroline Maassen: In Tat gibt es Studien, die anzeigen, dass Nahrungsmittel mit einem so genannten hohen glykämischen Index, die also den Blutzuckerspiegel schneller erhöhen, die Akne verschlechtern können. Dazu gehört zum Beispiel Milch. Bananen haben einen mittleren glykämischen Index. Ein Zusammenhang von Bananengenuss und signifikante Verschlechterung einer Akne ist nicht bekannt.

Ich habe durch frühere Akne noch immer viele schwarze Punkte über das ganze Gesicht, besonders auf der Nase und direkt bei der Wange. Wie kann man das behandeln, dass diese weniger werden oder total los gehen? Mit Masken komme ich wenig weiter.

Caroline Maassen: Wenn Sie mit den schwarzen Punkten Flecken meinen nach Entzündungen im Rahmen der Akne, ist es zunächst einmal entscheidend, regelmässig einen Sonnenschutz mit UVA Filter einzusetzen. Zur Behandlung können Anti Pigmentcremes verwendet werden. Darüber hinaus bringt ein neues Laser System, Lase MDUltra mit Tranexamsäure bei solchen Pigmentierung sehr gute Ergebnisse. Sollte es sich aber bei den schwarzen Punkten um verbliebene Mitesser handeln, so wäre eine Behandlung mit retinolhaltigen Cremes indiziert.

Guten Tag Ich hatte in meiner Jugend starke Akne. Geblieben sind die Narben im Gesicht und ab und zu gibt es immer noch Pickel. Ich bin 30 Jahre alt (weiblich) und habe Familie. Was kann ich dagegen machen? Es sollte schwangerschaftsfreundlich sein. Vielen Dank.

Kristine Heidemeyer: Die (geplante) Schwangerschaft erschwert die Therapie der Akne. Lubexyl Waschlotion, mechanische peelings und Skinoren Creme, sowie gewisse Antibiotika über kurze Zeit bei schwereren Fällen können eingesetzt werden. Obwohl Lasertherapien zur Korrektur der Aknenarben in der Schwangerschaft nicht kontraindiziert sind, würde ich empfehlen dies nach abgeschlossener Schwangerschaft durchzuführen. Auch weil die Akne dann mit intensiveren Therapien ruhig gehalten werden kann, so dass keien neuen Narben mehr entstehen.

Wie sollen Jugendliche ihre Haut am besten pflegen und was hilft wirklich bei Akne bzw. vielen Pickeln im Gesicht (z.b. auch in Bezug auf Ernährung)?

Sabrina Klee: Weniger ist oft mehr – besonders bei der Hautpflege. Entscheidend sind dabei die richtigen Wirkstoffe. Eine sanfte Reinigung morgens und abends mit einem geeigneten Waschgel ist empfehlenswert. Ich rate häufig dazu, die Reinigung auch unter der Dusche durchzuführen, da Pickel oft auch an der Rückenpartie auftreten können. Im Anschluss sollte eine passende Pflegecreme mit entzündungshemmender Wirkung aufgetragen werden. Tagsüber ist zudem ein nicht fettender Sonnenschutz sinnvoll – idealerweise in Form eines Gels oder Fluids. Falls Make-up verwendet wird, sollte darauf geachtet werden, nur nicht komedogene Produkte zu nutzen, um die Poren nicht zusätzlich zu belasten. Ernährung und Hautgesundheit: Auch die Ernährung spielt eine Rolle. Der Zuckerkonsum – insbesondere durch Energy Drinks und Softgetränke – sollte reduziert werden. Ebenso empfiehlt es sich, den Konsum von Milchprodukten einzuschränken und möglichst auf Proteinpulver, -drinks oder -riegel zu verzichten. Eine gesunde Verdauung ist ebenfalls wichtig, um ein klares Hautbild zu unterstützen.

Ich bin eine 74jährige Frau mit viel Talg im Gesicht, vor allem am Kinn (seit etwa 2 Jahren, vorher hatte ich nie Probleme). Was kann der Grund sein? Täglich nehme ich Bio-Reis-Proteinpulver zu mir und esse auch gern etwas Süsses, pflege mein Gesicht und esse gesund.

Samuel Utz: Hier stellt sich zunächst die Frage, ob es sich dabei wirklich um eine Akne oder eventuell um andere Problematik handelt wie z.B. eine Rosazea. Sollte sich die Diagnose einer Akne jedoch bestätigen, können Süssigkeiten oder andere kurzkettige Kohlenhydrate eher Akne-fördernd wirken, Bio-Reis-Protein ist wahrscheinlich weniger problematisch. Insgesamt lohnt sich der Fokus auf die Therapie jedoch meist mehr, also neben der Basispflege eventuell noch eine spezifische Creme anzuwenden.

Guten Tag Mein Sohn wird 13 und hat neu Akne, was ja seinem Alter entsprechend ist. Trotzdem zwei Fragen: -Eiterpickel im Gesicht ausdrücken oder sein lassen? -Welche Haut-/Gesichtspflege empfehlen Sie? Nützen die speziellen Gesichtswasser etwas, wie die Werbung verspricht? Oder welches Mittel empfehlen Sie? Besten Dank!

Sabrina Klee: Wir raten davon ab, Unreinheiten selbst auszudrücken, da dies zu postinflammatorischen Hyperpigmentierungen oder Narben führen kann. Zwar können geeignete Pflegeprodukte mit den richtigen Inhaltsstoffen helfen, doch ist es für Laien oft sehr schwierig, sich im Dschungel der Produkte zurechtzufinden. Daher empfehle ich Ihnen eine Beratung bei einem Dermatologen oder einer fachlich qualifizierten Kosmetikerin. Gute Wirkstoffe bei unreiner Haut sind zum Beispiel Schwefel, Zink, Retinol oder Salicylsäure.

Guten Tag. Haben Sie Tipps für Erwachsene mit leichter Akne? Oder einen Tipp, wie man gute Tipps bekommt? Ich bin 40 und hatte noch nie reine Haut. Es stört mich inzwischen nicht mehr so sehr, aber manchmal denke ich, dass ich vielleicht auch falsch informiert bin und irgendwo da draussen im Jungle der möglichen Cremes, Gesichtsbehandlungen, Kosmetikstudios und Dermatologiepraxen noch dieses eine Wundermittel für schön reine Haut verfügbar wäre. Die üblichen Cremen und Reinigungsmittelchen diverser Hersteller, auch teure Produkte, teilweise sogar explizit für meine Haut empfohlen von Drogist:innen und Kosmetiker:innen, zeigten bei mir eigentlich nie wirklich eine Wirkung.

Caroline Maassen: Ihre Akne scheint ein genetischen Hintergrund zu haben. Es handelt sich jetzt wohl um eine Akne tarda, eine Spät Form einer Akne. Es gibt tatsächlich ein Wundermittel für schöne reine Haut in Ihrem Falle: das wäre Isotretinoin, Vitamin A Säure, niedrigdosiert, in Kapselform. Entscheidend ist, dass man hierunter keinesfalls schwanger werden darf. Auch müssen Blutwerte kontrolliert werden. In einer sehr niedrig dosierten Form wird das Medikament in der Regel sehr gut vertragen. Bei einer langjährigen, scheinbar therapieresistenten Akne wie in Ihrem Falle, sollten Sie diese Möglichkeit mit Ihrem Dermatologen besprechen. Eine andere Idee wären intensivere Behandlungen durch eine Kosmetikerin, zum Beispiel Peeling oder Mikrodermabrasio. Aber der Effekt wird höchstwahrscheinlich nicht so anhaltend sein.

Guten Abend Ich bin 39 und hatte als Teenager starke Akne im Gesicht und Rücken. Damals dachte man einfach, man hat hat Pech oder Glück und ausser Reinigung und Cremes wurde nicht gehandelt. Mit etwa 20 ging es dann etwas weg, aber wenn ich genau zurückdenke eigentlich nie ganz. Ich und auch meine Schwester (meine Mutter als Teenager richtig heftig) hatten immer vereinzelt Pickel im Gesicht. Nach einer der Einnahme von Eisentabletten und einer Infusion von B12 vor 2 Jahren gab es einen krassen Akneausbruch. Da bin ich zum ersten Mal zum Arzt. Eine spezielle Lubexil, Aklief und Skinoren haben den Schub geheilt. Die Cremes nutze ich nicht mehr. Eine Zeit lang danach war es so gut wie noch nie. Und jetzt fängt es wieder an mit leichten Pickelchen im Kinnbereich und vor allem am Hals. Ich erhalte immer wieder Socialmediawerbung von pflanzlichen Produkten, (zB Fembites Cleanse) die gegen hormonelle akne wirken sollen. Könnte sowas helfen? Oder was empfehlen Sie mir? Hormonell scheint schon zu passen, da es während PMS und auch Ovialphase vorwiegend auftritt. Danke und beste Grüsse

Kristine Heidemeyer: Wenn Sie gut auf die Therapie mit Lubexyl, Aklief und Skinoren angesprochen haben in der Vergangenheit, würde ich die Therapie wieder im gleichen Schema anwenden. Wenn Sie einen Zusammenhang mit dem Zyklus merken und an einem PMS leiden, könnten Sie mit dem/der Gynäkologen/-in auch die Einnahme einer Pille diskutieren. Es ist darauf zu achten möglichst ein antiandrogen wirkendes Präparat einzusetzen. Die Hormonspirale/ Stäbchen/ 3-Monatsspritze ist ungünstig.

Guten Abend Meine Tochter, im 2016 geboren, hat bereits Akne auf der Stirn und um die Nase. Teilweise schwarze Punkte aber auch rote Erhöhungen. Wie häufig und welche Produkte soll ich mit ihr anwenden? Ist es ratsam bereits eine Dermatologin auzusuchen? Wir sind in Sirnach TG zu Hause, welche Empfehlung zu einer Spezialistin können Sie abgeben? Herzlichen Dank.

Kristine Heidemeyer: Evt kann Ihnen der/die Kinderarzt/in bereits eine gute lokal wirksame Therapie empfehlen. Wenn sich die entzündlichen Läsionen («rote Erhöhungen») damit nicht kontrollieren lassen, wäre die Beurteilung durch eine Dermatologin sicherlich sinnvoll.

Guten Tag, Unsere 15-jährige Tochter hat eine mittelschwere Akne. Vom Dermatologen hat sie Isotretinoid-Mepha 20 mg verschrieben bekommen. Ist diese Behandlung angebracht, oder schiesst man da mit Kanonen auf Spatzen? Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Mit freundlichen Grüssen

Samuel Utz: Bei mittelschwerer Akne kann sich z.B. bei Anzeichen von Narbenbildung eine Tabletten-Behandlung mit Isotretinoin durchaus lohnen, ohne dass zuvor eine Creme versucht wird. Auch ist eine Startdosis von 20mg täglich meist Standard und wird in der Regel gut vertragen ohne allzu starke Nebenwirkungen (trockene Haut/Lippen). Abhängig vom Verlauf ist die Therapie in regelmässigen Abständen individuell anzupassen.

Ich leide regelmässig an Akne in der Nähe meiner Periode, obwohl ich mich gesund ernähre und regelmässig Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme.

Caroline Maassen: Eine Akne, welche durch hormonelle Schwankungen ausgelöst wird, ist bekannt. Eine gesunde Lebensweise, wie Sie von Ihnen praktiziert wird ist sicherlich von Vorteil. Bei den Nahrungsergänzungsmitteln sollte darauf geachtet werden, dass Sie nicht in zu hoher Dosis Vitamin B einnehmen, da dieses eine Akne fördern kann. Falls Sie mit der Pille verhüten, sollten Sie mit ihrem Gynäkologen besprechen, ob man ein Antikonzeptivum mit antiandrogener Wirkung gegen die Akne einsetzen kann.

Seit meiner Jugenzeit leide ich unter unreiner Haut. Als Jugengliche war es besonders schlimm am Kinn. Jetzt habe ich viele Mitesser an den Schläfen und viele kleine Talgverstopfte Poren. Sollte ich auf Milch verzichten?

Sabrina Klee: Milch ist nicht allein für Hautprobleme verantwortlich. Achten Sie auch auf eine gesunde Verdauung, eine passende Pflegeroutine und vermeiden Sie es, sich im Alltag (z. B. in der Schule oder bei der Arbeit) häufig ins Gesicht zu fassen. Falls Sie jedoch einen sehr hohen Milchkonsum haben, kann es hilfreich sein, diesen für etwa drei Wochen zu reduzieren und zu beobachten, wie sich Ihre Haut in dieser Zeit verändert.

Erstens wollte ich mich bedanken, dass Sie ein Live-Chat für ein solch wichtiges leider oft marginalisiertes Thema anbieten. Ich habe nämlich Akne im Genitalbereich. Dieses kann ich schwer mit Cremen verhindern, da meine Haut auf ebendiese sehr gereizt reagiert. Was soll empfehlen Sie mir?

Kristine Heidemeyer: Es stellt sich die Frage ob es sich wirklich um eine Akne oder nicht viel mehr eine Hidradenitis suppurativa (irreführenderweise auch Akne inversa genannt) handelt, welche nichts mit der eigentlichen Akne zu tun hat. Da es sich dabei um eine chronische entzündliche Erkrankung handelt, ist eine Vorstellung bei einem Dermatolgen/in sicherlich sinnvoll.

Guten Abend Ich (m/19) habe mit erst mit 18 leichte Akne bekommen. Nach Behandlung mit Differin ist es nun besser, stattdessen habe ich noch viele rote Punkte (Erytheme?). Wie lange dauert es, bis diese auch noch weggehen und wie kann ich den Prozess unterstützen? Vielen Dank und liebe Grüsse

Samuel Utz: Nach dem Abklingen von entzündlichen Aknestellen können rötliche oder bräunliche Verfärbungen (postinflammatorische Hyperpigmentierungen) teilweise noch über Monate bestehen bleiben. Diese werden mit der Zeit meist weniger, es ist allerdings wichtig, auf einen konsequenten Sonnenschutz (Sonnencreme, Vermeidung von Sonnenexposition) zu achten.

Guten Abend Unser Sohn wird bald 17 Jahre und hat leicht Akne im Gesicht und stärker am Rücken. Wir möchten ihm ein gutes Vitamin geben, welches die Akne vermindert. Was können wir ihm kaufen? Mit freundlichen Grüssen

Kristine Heidemeyer: Guten Abend, Vitamine helfen leider nicht wirklich gegen die Akne, Vitamin B können die Akne sogar verschlechtern. Wenn man an die Ernährung denkt, ist auf den übermässigen Konsum von Molke-Proteinen zu verzichten und bei der Hautpflege sollte auf ölige/fettige Produkte verzichtet werden. Wenn es sich aber an gewissen Lokalisationen um eine ausgeprägtere Akne handelt, sollte eine medizinische Therapie erfolgen (lokal oder innerlich) um die Entstehung von Narben zu verhindern.

Ich leide bereits seit 2 Jahren an Akne. War auch bereits beim Dermatologen. Dieser hat mir schlussendlich Antibiotika verschrieben. Leider hat dies aber nicht die gewünschte Wirkung gezeigt. Ich habe immer wieder Phasen, in welchen die Ausbrüche stark sind und bekomme diese einfach nicht weg. Was kann ich tun?

Kristine Heidemeyer: Stellen Sie sich nochmals bei Ihrem Dermatologen vor. Meist ist der nächste Schritt nach den Antibiotika eine Therapie mit Isotretinoin.

Guten Abend Ich habe eine lange Geschichte mit Akne und viele Fragen. Danke für Ihre Geduld und Antworten. Ich gehe gegen die 30 und habe immer noch Akne (Kopf, Rücken, Oberarme, Brust bis Bauch, z.T. Po und Beine). In meiner Pupertät war ich einmal beim Hausarzt und habe über 1.5 Jahre Tabletten genommen, was durch Austrocknen der Haut geholfen hat. Ebenfalls hat mir regelmässige Gesichtspflege geholfen, insb. verstopfte Poren und kleine Pickel zu reduzieren. Jedoch habe ich weiterhin grosse, z.T. durch die Schwellung schmerzhafte Pickel mit viel Eiter, die von innen her zu kommen scheinen. Sie schwanken mit dem Verlauf des Zyklus. Ernährungsumstellung (Verzicht auf Fleisch, Milchprodukte, Öle, Zucker, etc.) hat nicht geholfen, diese zu reduzieren. Was das ganze noch schlimmer macht, ist meine Dermatillomanie (Selbstdiagnose), an der ich leide, seit ich denken kann. Auch hier bin ich froh, durch Selbsttherapie einen bewussteren Umgang damit gefunden zu haben, aber trotzdem verursache ich vorzu neue Narben. Darf ich Sie um einige Tipps bitten, was ich in der Reduktion dieser inneren Pickel und somit der Reduktion von Knibbel-Trigger vielleicht noch nicht beachtet habe? Gibt es eine Möglichkeit, meine (scheinbar) hormonell bedingte Akne durch Lebensumstellung oder Reinigung auf natürliche Weise weiter zu reduzieren (ohne Pillen zu nehmen)? Was habe ich vielleicht noch nicht ausprobiert? Lange Zeit habe ich mein Gesicht mit Mitteln von Louis Widmer gereinigt und war zufrieden damit. Dann bin ich auf Produkte mit Naturkosmetik-Zertifizierung umgestiegen. Ich habe bereits 4-5 Marken ausprobiert, wobei immer dasselbe Problem auftrat: Nach einigen Wochen begann meine Stirn wieder im Verlauf des Tages sichtbar ölig zu werden. Das will ich unbedingt unterbinden. Wie soll ich vorgehen, um ein geeignetes Produkt aus der Naturkosmetik zu finden? Muss ich die Produkte länger ausprobieren als 2-3 Monate? Kürzlich habe ich gelesen, dass ölige Haut nicht zwingend ein Zeichen von Mischhaut ist, sondern auch trockene Haut sein kann, die zu stark gereinigt wurde. Stimmt diese These? Könnte das überhaupt auf Akne-Haut zutreffen? Herzlichen Dank und liebe Grüsse

Caroline Maassen: Sie beschreiben eine lange Leidensgeschichte, die ich gut nachvollziehen kann. Wir betreuen viele Patienten mit ähnlichen Problemen. Da sich bereits ein Tick entwickelt hat, der zu einer so genannten Akne excoriée geführt hat, sollte man die Angelegenheit ernst nehmen und seriös behandeln. Leider muss ich Sie ein wenig enttäuschen, denn bei dieser genetischen Form der Akne helfen keine Naturheilmittel. Ich würde unbedingt eine sehr niedrig dosierte Behandlung mit Isotretinoin Kapseln über eine längeren Zeitraum empfehlen. Hier runter darf man selbstverständlich nicht schwanger werden, die Blutwerte müssen geprüft werden. Aber dieses ist eine Möglichkeit, wie Ihre Haut allmählich beruhigt werden kann und Sie sich entspannen können.

Mein Sohn (15) leidet an Akne – Hauptsächlich Stirn und es fängt auch am Rücken an. Soll ich zuerst zu einem Hautarzt oder kann auch eine Kosmetikerin helfen?

Kristine Heidemeyer: Wenn es sich hps um Mitesser handelt, kann man es gut mit einer kosmetischen Behandlung versuchen. Wenn aber auch Entzündungen bestehen, würde ich es empfehlen parallel einen Termin bei einem Hautarzt (oder erst Hausarzt) zu vereinbaren um eine intensivere Therapie zu starten, damit keine Narben entstehen.

Ich leide seit der Pupertät an schwerer Akne. Ich habe unzählige Behandlungen ausprobiert. Über natürliche Mittel bis Isotretinoin. Letzeres habe ich seit 3 Jahre konsequent eingenommen. Jedes Mal wenn ich probiert habe dieses abzusetzen kam die Akne schnell wieder zurück. Nun ist meine Frage, wie mein nächstes Vorgehen sein soll? Für mich steht fest, dass ich Isotretinoin nicht mehr länger einnehmen möchte. Mich stöhren vor allem die Schwmerzen welche ich durch meine Akne im Gesicht, Dekolté, Rücken, Kopfhaut und einzelne am Gesäss habe. Ich bin 22 Jahre alt und demnach nicht mehr voll in der Pupertät. Mein Leidensdruck, wegen den ständigen Schmerzen ist hoch. Vielen Dank für die Antwort

Samuel Utz: Der individuelle Verlauf der Akne lässt sich nicht vorhersagen und kann sich von Person zu Person stark unterscheiden. Die Tablettenbehandlung mit Isotretinoin ist somit insbesondere nach längerer Einnahme regelmässig zu hinterfragen, wobei ein schrittweises Ausschleichen sinnvoll sein kann. Bei schmerzhaften entzündlichen Knoten an unterschiedlichen Stellen am Körper ist der Wechsel von Isotretinoin auf eine andere (schwächere) Aknetherapie jedoch meist mit einer nur ungenügenden Kontrolle verbunden.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es, wenn Akne und Rosacea gleichzeitig auftreten?

Sabrina Klee: Ja, es gibt durchaus wirksame Salben und Pasten, die gegen Demodex-Milben (auch bekannt als Haarbalgmilben) eingesetzt werden können und eine Verbesserung von Hauterscheinungen wie Rosazea oder entzündlicher Akne bewirken.

Ich hab die Nase voll mit kleinen Punkte welche sich leicht ausdrücken lassen und einige grosse. Diese sind seit Jahren immer gleich. Kann ich dafür eine Creme ausprobieren?

Samuel Utz: Auch bei kleinen Mitessern (Komedonen) kann mit einer medizinischen Aknecreme z.B. mit Vitamin-A durchaus eine Besserung erreicht werden. Ausserdem lohnt sich meist eine Basispflege inkl. regelmässiger Reinigung der Gesichtshaut.

Guten Tag Meine Frau hat viele Pickel, welche zum Teil gross sind. Sie steht pro Tag mehrmals vor dem Spiegel und drückt diese aus. Ausdrücken, ist dies wirklich gut?

Caroline Maassen: Nein, dieses ist natürlich nicht zu empfehlen. Das unprofessionelle Bearbeiten von Pickeln kann zu Entzündungen und Narben führen. Vielleicht schenken Sie Ihrer Frau zum Muttertag oder einfach so mal einen Gutschein bei einer medizinischen Kosmetikerin? 😉 Sie wird ihre Haut professionell aus reinigen und gegebenenfalls, falls notwendig, einen Dermatologen hinzuziehen.

Guten Tag Gerne wollte ich Sie fragen, was gegen rote Punkte hilft (keine Pickel mit Eitter) einfach nur rote Punkte im Gesicht. Gibt es irgendein gutes Produkt? Besten Dank für die Rückmeldung

Samuel Utz: Hier lohnt sich die ärztliche Beurteilung, um die Ursache der roten Punkte genauer einordnen zu können. Ob es sich um Reizungen (Ekzem), Akne oder z.B. eine Rosazea handelt ist entscheidend für die Wahl einer spezifischen Behandlung/Creme.

Sind grosse Poren an Nase und Stirn auch Akne? Ich leide unter grossen Poren besonders an der Nase.

Sabrina Klee: Gross erweiterte Poren an der Nase sind keine Akne, sondern stellen ein individuelles Hautrelief dar. In diesem Bereich besteht häufig eine erhöhte Talgproduktion. Durch die Anwendung von adstringierenden (zusammenziehenden) Wirkstoffen lässt sich das Hautbild in gewissem Masse verbessern. Eine vollständige Veränderung dieser Hauterscheinung ist jedoch nicht möglich.

Ich leide seit ich 14 Jahre bin an Akne. Leider gab es inzwischen natürlich auch Narben welche sichtbar sind. Meine Haut ist extrem komplex da ich noch an Neurodermittis leide. Nun meine Frage wie kann ich diese beide Krankheiten behandeln und welche Gesichtscreme wäre die beste?

Caroline Maassen: Akne und Neurodermitis gehören zu den häufigsten Hautkrankheiten, weshalb sie natürlich auch bei manchen Patienten gleichzeitig vorkommen. In der Tat ist hier die Behandlung nicht einfach. Akne Narben können heutzutage deutlich gebessert werden mit modernsten Lasersystemen, zum Beispiel Genius und fraktionierter CO2 Laser. In Ihrem Falle sollte man unbedingt mehrere Behandlungen mit niedriger Energie durchführen. Falls die Akne noch aktiv ist, wäre auch eine sehr niedrig dosierte Behandlung mit Isotretinoin Kapseln möglich. Welche Gesichtscreme die beste ist, sollte ein Dermatologe oder eine Kosmetikerin nach Analyse Ihrer Haut beurteilen. Inhaltsstoffe wie Lipoomen zur BarriereStärkung der Haut und MikroSilber, leicht antiseptisch, wären zum Beispiel sinnvoll.

seit 2 Monaten habe ich einen Ausschlag wie im TV gesehen (ohne im Gesicht) d.h. Flecken am ganzen Körper bis zu den Füssen. Eine Behandlung mit antidray, div. Emulsionen, Lotions und Salben hat leider nichts gebracht. Nach einer Biopsie war das Resultat des Labors Neurodermitis, Ende der Fahnenstange. Wie nun weiter, was ist die Lösung ? Danke für eine Lösung.

Kristine Heidemeyer: Die Neurodermitis hat nichts mit der Akne zu tun, es handelt sich um Ekzeme. Es besteht eine genetische Veranlagung mit verminderter Hautschutzbarriere und dadurch Empfindlichkeit gegenüber irritierenden Faktoren und Allergenen. Wichtig ist eine pflegende Basistherapie und eine antientzündliche Therapie wenn es zu Ekzemschüben kommt. Da es sich um eine chronische Erkrankung handelt, halte ich eine Besprechung der Therapieoptionen bei einem Dermatologen/in für sinnvoll.

Mein 8jähriger Sohn hat manchmal einen Pickel im Gesicht. Dieser wird nicht gelb, kann aber gross sein. Ist das ein Vorzeichen für Akne? Was raten Sir mir?

Sabrina Klee: Bitte die Pickel nicht manipulieren. Bereits im Alter von 8 Jahren kann es vereinzelt zu Hautveränderungen kommen, auch wenn das eher früh ist. Beobachten Sie die Stelle gut. Wenn es mehr wird oder sich die Pickel entzünden, sollten Sie dies beim Kinderarzt ansprechen – er/sie ist in diesem Alter die richtige Ansprechperson.

Ich bekomme immer wieder Akne an meiner Stirn, auf der linken und rechten Seite. Warum immer an derselben Stelle?

Samuel Utz: Das Verteilungsmuster der Akne ist von Person zu Person meist ganz unterschiedlich, individuell sind jedoch häufig die gleichen Stellen betroffen. Die genauen Gründe sind nicht im Detail erforscht, die genetisch bedingte unterschiedliche Dichte der Talgdrüsen kann jedoch ein Faktor sein.

Grüezi Kann ich die Narbenbehandlung auch für eine Hüft Op Narbe anwenden, um die Gefühlsstörung nach mehr als 1 Jahr zu reduzieren oder zu eliminieren? Danke.

Kristine Heidemeyer: Narbenbehandlungen können bei jeder Narbe durchgeführt werden, unabhängig von der Ursache. Ob die Behandlungen aber einen Effekt auf die Gefühlstörung haben, kann man nicht sagen. Wenn die Narbe juckt, kann man das oft verbessern. Wenn aber eine Gefühlsstörung ausserhalb der Narbe besteht, hat die Behandlung wahrscheinlich keine Wirkung darauf.

Guten Abend Ich bin 35 und habe schon seit der Pupertät immer wieder Entzündungen am Po und becken Bereich, die Entzündungen sind Meist so dick dass sie auch von alleine Platzen und eine Mischung aus Blut und Eiter ergibt, sie sind auch sehr Schmerzhaft, ist dies auch eine Art von Akne und lässt sich sowas behandeln? Kann auch es dadurch au zu einer Blutvergiftung kommen? Weil ab und zu merk ich auch nicht dass die Entzündung geplatz ist. Ich war schon von ca 8 Jahren bei einem Dermatologen, leider ohne erfolg. Besten Dank und Freundliche Grüsse

Caroline Maassen: Das tönt eher nach einer sogenannten Hidradenitis suppurativa. Hier spielen genetische, hormonelle Faktoren, Adipositas und Rauchen eine Rolle. Je nachdem, wie ausgeprägt die Erkrankung ist, kann man heutzutage zusätzlich sehr wirksame moderne Biologika dagegen einsetzen. Ich würde dringend empfehlen, nochmals einen Dermatologen aufzusuchen. Und ja, theoretisch kann eine Blutvergiftung auftreten, kommt aber insgesamt recht selten bei dieser Erkrankung vor.

Ich habe seit ca. 8 Jahren Akne Inversa. Eine ganz schwere Form . Seit 1 Jahr mache ich nun eine Immun Therapie. Jede Woche 1 Spritze. Es ist etwas besser geworden, doch immer noch nicht gut. Können Sie mir einen Rat geben, was ich noch machen kann? Vielen Dank

Kristine Heidemeyer: Ich nehme an Sie haben eine Therapie mit Adalimumab. Wenn die Therapie ungenügend wirkt, kann auch noch versucht werden auf ein anderes biologicum (IL-17-blocker) zu wechseln. Es ist allerdings schwierig vorauszusagen, ob Sie darauf besser ansprechen.

Ich bin 33 Jahre alt und leide unter Rosazea. Die Pille nehme ich seit einigen Jahren nicht mehr, dies verschlimmerte die Rosazea. Ich habe bereits 2x (letzte vor ca. 8Jahren) eine Therapie mit Curakne durchgeführt. Nach wenigen Monaten kam jedoch die Rosazea zurück. Aufgrund von Nebenwirkungen sträube ich mich gegen eine erneute Therapie mit Curakne. Mein Dermatologe sagt, es gebe nur noch die Therapie mit Skinoren-Creme. Ich trage täglich Skinoren-Creme auf, jedoch ohne grossen Erfolg. Ich achte auch auf andere Faktoren, z.B. täglich Avene-Sonnencreme fürs Gesicht aufzutragen und heiss-kalt (Dusche, Saune) usw. zu vermeiden. Leider leide ich unter der starken Rötung im Gesicht. Ich werde oft gefragt, ob ich erkältet sei. Können Sie mir einen Dermatologen im Bern mit Spezialisierung auf Rosazea empfehlen? Oder was raten Sie mir? Besten Dank für ihre Meinung/Tipp.

Caroline Maassen: Ich würde als Nächstes eine Behandlung mit einer Creme mit dem Inhaltsstoff Ivermectin empfehlen. Dies wirkt oft erstaunlich gut bei Rosazea.

Mein Sohn (13Jahre) hat starke Akne im Gesicht und Rücken. Ihn stört es überhaupt nicht, ich frage mich einfach, ob das mit der Zeit wieder von alleine weggeht oder ob man da etwas machen muss? Evt.eine gute Creme oder Gesichtswasser?

Samuel Utz: Das Ziel einer Aknebehandlung ist stets individuell festzulegen. Allerdings können Narben einer schweren Akne im Verlauf eventuell doch noch ästhetisch stören, wobei sich diese dann schwieriger und nur teilweise beheben lassen. Eine spezifische Aknecreme oder gar eine Tablettenbehandlung kann sich also lohnen.

Gibts auch Heilmittel auf natürlicher Basis? Was genau? Medikamente sind nicht so meins !

Sabrina Klee: Das eine Wundermittel gibt es zwar nicht – aber es gibt durchaus Produkte auf natürlicher Basis, die zu einem besseren und reineren Hautbild beitragen können. Dazu zählen sowohl hochwertige Pflegeprodukte als auch die passenden Vitalstoffe. Ein gesunder Lebensstil und eine funktionierende Verdauung spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle. All diese Massnahmen können gemeinsam eine positive Wirkung auf die Haut entfalten.

Guten Abend (w,20) Seit paar Jahren habe ich Akne auf dem Oberrücken, die letzten Monate aber stärker als zuvor. Ich spüle Conditoner, Schampoo etc. immer gut weg beim duschen. Mache ab und zu ein Peeling und nutze auch eine ärztlich Verschriebene Creme (skinoren) regelmässig. Ebenfalls nehme ich die Hormonpille ein. Doch nichts scheint zu helfen… was kann ich noch tun damit die Akne verschwindet? Auf dem Gesicht nutze ich auch die Creme, eine Waschlotion und zuvor auch cremen/seren die salycilsäure enthalten doch auch das bringt keine zufriedenstellende Resultate.

Kristine Heidemeyer: Guten Abend, wenn die Therapie mit Skinoren ungenügend wirkt, könnte zusätzlich eine Therapie mit Lubexyl oder Retinoid- Cremen versucht werden. Wenn dass nicht nützt käme eine Therapie mit Isotretinoin in Frage. Besprechen Sie noch mit dem Gynäkologen/in ob die Pille gegen die Akne hilft (antiandrogen). Wenn nicht könnte noch das Präparat gewechselt werden.

Leider ist nicht erwähnt worden, dass Akne-Medikamente zum Einnehmen schwerwiegende psychische Folgen haben können. Unser Kind hat eine schwere Depression mit Selbstmordgedanken erlitten, welche zum Glück nach Absetzen des Medikaments wieder weg ging.

Kristine Heidemeyer: Es ist eine seltene aber bekannte Nebenwirkung von Isotretinoin, die beim Informationsgespräch immer erwähnt werden sollte, damit die Symptome möglichst früh erkannt werden und man die Therapie pausiert/absetzt.

Guten Abend Unser Sohn, bald 21 Jahre alt, hatte bereits mit 15 Jahren eine ca. einjährige Behandlung mit Isotretinoin, danach mit 19 Jahren nochmals, weil die schwere Akne wieder zurückkam. Vor einem Jahr wurde die zweite Behandlung ausgeschlichen. Leider ist auch diesmal nach wenigen Monaten die Akne wieder zurückgekommen. Was könnte der Grund sein und was könnte noch helfen? Bis jetzt weigert er sich, wieder zum Dermatologen zu gehen, da durch die Kapseln seine Schleimhäute und Lippen sehr austrocknetenn und er phasenweise auch depressive Verstimmungen hatte.

Caroline Maassen: Wenn Ihr Sohn sich nicht massiv von Nahrungsmitteln mit einem hohen glykämischen Index ernährt, hat die Akne wahrscheinlich einen genetischen Hintergrund, wie meistens. Ich würde tatsächlich nochmals eine sehr niedrig dosierte Isotretinoin Behandlung über mehrere Monate starten. Unserer Erfahrung nach führt eine niedrig dosierte Therapie mit Isotretinoin nicht zu Austrocknung und auch nicht zu depressiven Verstimmungen. Im Gegenteil erleben wir häufiger, dass Jugendliche sich zurückziehen, wenn sie mit ihrem äusseren, insbesondere mit ihrer Haut, unglücklich sind. Wenn dieses Problem gelöst wird, trägt das oft zur allgemeinen Entspannung und zur psychischen Stabilisierung bei. Zusätzlich können regelmässige physikalische Behandlungen bei einer medizinischen Kosmetikerin den Heilungsverlauf beschleunigen.

Ist Totes Meersalz (verdünnt mit Wasser) gut gegen mittelstarke Akne im Gesicht?

Sabrina Klee: Bei Akne kann verdünntes Meersalz zwar eine unterstützende Wirkung haben, reicht allein jedoch oft nicht aus. Ich empfehle Ihnen, im Anschluss an die Reinigung eine geeignete Pflege zu verwenden und gegebenenfalls medizinische Massnahmen in Erwägung zu ziehen.

Guten Abend. Wie entsteht akne inversa? Ist es vererbbar? Was tun gegen schlimme enzündungen? Danke!!

Caroline Maassen: Akne inversa oder Hidradenitis suppurativa ist eine Erkrankung mit einem genetischen Hintergrund, bei der auch hormonelle Einflüsse eine Rolle spielen können. Weitere Faktoren, die die Entzündungprozesse bei dieser Erkrankung verstärken können, sind Adipositas und Nikotinabusus. Es gibt verschiedene therapeutische Ansätze wie Antibiotika, grössere chirurgische Eingriffe oder neuerdings eine moderne Behandlung mit Biologika.

Gegen meine Akne benutze ich sowohl eine Zink- wie auch eine Vitamin-A-Salbe. Wäre eine der beiden mehr zu empfehlen?

Sabrina Klee: Sowohl Retinol als auch Zink können bei Akne sehr wirksam sein. Welche Substanz besser geeignet ist, hängt jedoch stark von der Art und Ausprägung der Akne ab. Wirkung von Retinol: Retinol (Vitamin A) fördert die Zellerneuerung, reguliert die Talgproduktion und beugt verstopften Poren vor. Es wirkt ausserdem entzündungshemmend und kann bestehende Pickel sowie Aknenarben verbessern. Wirkung von Zink: Zink hat antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften. Es kann übermässige Talgproduktion reduzieren und unterstützt die Wundheilung. Besonders bei entzündlicher Akne oder hormonell bedingten Unreinheiten zeigt Zink oft gute Ergebnisse.

Guten Abend Kann Kaffetrinken (schwarz) die Talgdrüsen vergrössern, beziehungsweise fettige Haut fördern? Beste Grüsse

Kristine Heidemeyer: Viele Patienten berichten über eine Verschlechterung der Akne durch die Einnahme von verschiednenen Nahrungsmitteln (z.B. Chips, Schokolade/äpfel, Milchprodukte). Bekannt ist, dass Molkeproteinprodukte die Akne verschlimmern können. Kaffe ist eher ein bekannter Auslöser der Rosazea, einer anderen chronischen entzündlichen Erkrankung, welche sich mit Rötungen, Talgdrüsenvergrösserungen und auch Pusteln («Pickel») präsentiert. Der Kaffekonsum hat pathogenetisch gesehen aber whs mehr auf die Rötung als auf die Talgproduktion und Talgdrüsenvergrösserung einen Einfluss.

Guten Tag, Ich (w,29) leide seit ich ca. 17 bin an Akne, vorher hatte ich nur leicht unreine Haut, typisch für die Pubertät. Phasenweise war meine Haut dann wieder sehr gut, phasenweise schlechter. Ich würde meine Akne als mittelstark aber nicht stark einstufen. Von 2022-2023 und dann nochmal von März-November 2024 habe ich Isotretinoin eingenommen. Immer ca nach 6 -9 Monaten kam dann die Akne aber wieder zurück. Ich hatte zeitenweise das Gefühl, den Verzicht auf Milchprodukte könnte helfen, bin mir nun aber nicht mehr sicher. Lokale Therapien haben auch nie längerfristig geholfen. Gibt es noch irgendetwas, was ich nebst Isotretinoin machen könnte, ggf auch aus der Alternativmedizin? Da bei mir ein Kinderwunsch besteht, möchte ich kein Isotretinoin mehr einnehmen. Herzlichen Dank!

Samuel Utz: Die therapeutischen Optionen einer Akne sind in der Schwangerschaft/Stillzeit oder bei aktivem Kinderwunsch leider stark eingeschränkt. Neben einer allgemeinen regelmässigen Hautpflege und sanfter Reinigung sind nur Benzylperoxid (z.B. als Lubexyl Waschlotion) und Azelainsäure (Skinoren Creme) zur Anwendung zugelassen respektive zu empfehlen. Eine Ernährungsumstellung mit Reduktion von kurzkettigen Kohlenhydraten und Milchprodukten (mehr als 1 Portion pro Tag) kann versucht werden, insbesondere wenn individuell ein Zusammenhang erkannt wird.

Guten Abend Unsere Tochter 12j. Hat seit ca 1 Jachr vermehrt Mittesser im Gesicht. (schwarze Punkte und «Büggeli») Sie trägt täglich ein Gesichtsschaum zum reinigen und eine leichte Tagescrem auf. Haben sie uns einen Tipp für ein schöneres Hautbild? Liebe Grüsse

Sabrina Klee: In diesem Alter kann bereits eine erste Aknebehandlung in Form einer Hautreinigung („Akne-Toilette“) erfolgen. Wichtig ist, dass Sie eine geeignete Pflegeserie verwenden. Mit der richtigen Wirkstoffen lassen sich weitere Hautunreinheiten gezielt eindämmen und das Hautbild langfristig verbessern.

Unser Sohn wurde im Alter von 15 Jahren sehr erfolgreich mit Isotretinoin gegen eine schwere Akne behandelt. Im Alter von 17 Jahren erkrankte er aber schwer an einer colitis ulcerosa. Nun zeigt sich auch bei unserer Tochter im Alter von 19 Jahren eine Acne, die auf eine lokale Behandlung nicht anspricht und Isotretinoin erfordern würde. Wir sind nun aber etwas verunsichert, da einige Studien auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Isotretinoin und einer CED hindeuten. Können Sie uns dazu mehr sagen bzw. gibt es eine klarere Datenlage, die einen Zusammenhang ausschliesst?

Caroline Maassen: Der Zusammenhang zwischen Isotretinoin Gabe und Colitis ulcerosa wird, ist seit langem Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Die Datenlage scheint noch nicht ganz eindeutig. Es gibt Hinweise auf ein vorübergehendes Risiko in den ersten Monaten der Therapie, welches sehr klein ist. Die Mehrheit der aktuellen Studien zeigten keine signifikante Assoziation zwischen Isotretinoin und einem erhöhten Risiko für Colitis ulcerosa. Es sind jedoch weitere Forschungen erforderlich, um dieses vollständig zu klären.

Guten Abend Ich hatte in der Jugend schwere Akne die durch Tretinac geheilt wurde.Nun habe ich aber mit 30ig immer noch Narben.Was kann ich dagegen tun? Gibt es etwas anderes aus Lasertherapie? (Creme etc.) Besten Dank für Ihre Antwort

Kristine Heidemeyer: Wenn Sie keine interventionellen Verfahren möchten, können Sie versuchen über 6-12 Monate topische Retinoide (Differin oder Aklief Creme) anzuwenden. DIe Narben können sich dadurch teilweise verbessern. Alternativ gibt es sonst noch peelings, microneedling oder Radiofrequenz Behandlungen.

Guten Abend Ich bin 36 Jahre alt und habe seit Jahren Akne am Rücken. Es sind viele rote Punkte, die grossflächig verteilt sind. In der Pubertät hatte ich starke Akne im Gesicht, auf der Brust und am Rücken. Damals habe ich Tabletten bekommen, die meine Haut stark ausgetrocknet haben. Heute habe ich mich zwar irgendwie damit abgefunden, aber wirklich wohl fühle ich mich nicht. Haben Sie einen Tipp, was ich dagegen tun kann? Gibt es auch in meinem Alter noch wirksame Behandlungen? Vielen Dank!

Sabrina Klee: Ja, es gibt mögliche Behandlungen mit chemischen Peelings oder je nach Erscheinungsbild der Haut, auch sogenannte Narben-Needling-Therapien.

Was tun bei Mitessern bei Rasur oder Waxing im Intimbereich

Samuel Utz: Dabei handelt viel wahrscheinlicher um einwachsende Haare oder um eine direkte Reizung der Haut durch die Rasur resp. das Waxing und nicht um eine Akne. Hier kann sanftes Peeling vor sowie eine Reingung/Desinfektion nach der Rasur möglicherweise helfen, ansonsten macht eine ärztliche Beurteilung zur genaueren Beurteilung Sinn.

Ich habe vor ca. 8 Jahren Iso eingenommen und konnte die Akne im Gesicht und am Rücken sehr gut bekämpfen. Habe jetzt aber starke Vernarbungen am Rücken, was kann ich dagegen tun?

Caroline Maassen: Heutzutage lassen sich Narben deutlich mittels modernen Lasersystemen, zum Beispiel Genius und fraktionierte CO2 Laser verbessern. In der Regel sind mehrere Sitzungen erforderlich, und die Narben werden nicht gänzlich verschwinden, aber weniger sichtbar sein.

Guten Abend. Ich habe Eiterpickelchen auf meiner Kopfhaut. Gibts Produkte, die Sie empfehlen können? Freundliche Grüsse

Kristine Heidemeyer: Guten Abend, es gibt verschiedne Ursachen für Pickelchen auf der Kopfhaut (z.B. seborrhoisches Ekzem, Rosazea der Kopfhaut, Folliculitis Decalvans etc.) Ich empfehle Ihnen sich bei einem Dermatologen/in vorzustellen um eine Diagnose und dadurch gezielte Therapie zu erhalten.

Wieso haben sportliche Männer mehr am Rücken Akne. Was kann mein Sohn dagegen tun

Sabrina Klee: Eine regelmässige Reinigung mit antibakteriellem Waschgel ist auch unter der Dusche sehr vorteilhaft. Nach der Reinigung empfiehlt es sich, eine pflegende Creme gegen Akne aufzutragen. Zudem sollte man auf synthetische T-Shirts verzichten, da sie die Schweissbildung fördern können. Auch der häufige Wechsel des Waschmittels ist nicht unbedingt empfehlenswert.

Guten Abend, ist Keratose pilaris auch eine Form von Akne oder besteht ein Zusammenhang?Hilft eine UV-Lichttherapie. Besten Dank für Ihre Antwort!

Kristine Heidemeyer: Die Keratosis pilaris hat nichts mit der Akne zu tun, sondern ist mehr eine Verhornungsstörung der Haarfollikel. Therapeutisch helfen peelings und eincremen mit Harnstoff-haltigen Cremes.

Guten Abend. Danke im Voraus für Ihre Antwort. Ich bin nicht sicher ob es sich um Akne oder Dermatitis oder eine von Haustieren (Hund und Katze) versuchten Hautkrankheit handelt, hauptsächlich im Gesicht. Was empfehlen Sie mir? Ich brauche einen Arzt mit Erfahrung, Hausarzt (der gut ist) weiss es leider auch nicht, kann mir nicht helfen. Ich habe Flecken und harte Pickel (manchmal kommt nicht heraus, kein Eiter beim Ausdrücken) und dann habe ich auch an deren Körperstellen eitrige Pickel, aber nur vereinzelt. Danke für Ihre Antwort.

Samuel Utz: Um eine genaue Diagnose zu stellen und eine spezifische/wirksame Therapie empfehlen zu können, macht eine dermatologische Beurteilung Sinn. Abhängig von Ihrem Versicherungsmodell können Sie sich vom Hausarzt überweisen lassen oder sich selbst einen Dermatolgen suchen.

Ich habe früher als Teenager Roaccutan genommen. Am Anfang war die Tagesdosis zu hoch und hatte täglich Nasenbluten und trockene Lippen. Der Arzt reduzierte die Dosis. Dadurch verlängerte sich die Therapie. Meine Blutwerte wurden regelmässig kontrolliert. Am Ende hatte ich tatsächlich eine reine Haut. Als junger Erwachsener habe ich wieder Akne bekommen und habe auch psychische Probleme. Ist es sinnvoll, wieder auf Roaccutan zu setzten? Rein äusserliche Anwendungen helfen nicht. Gibt es Alternativen?

Caroline Maassen: Es ist tatsächlich so, dass Isotretinoin das wirksamste Mittel gegen Akne ist. Heutzutage behandelt man aber in Ihrem Fall eleganter, nämlich sehr niedrig, dosiert und länger, so dass die Akne unter Kontrolle ist, keine Austrocknung auftritt und psychische Probleme in der Regel auch nicht. Unsere Erfahrung ist im Gegenteil, wenn sich der Hautzustand verbessert, der Mensch sich insgesamt wohler fühlt, welches sich positiv auf die Psyche auswirkt.

Guten Abend. Noch eine weitere Frage, wie finde ich den geeigneten Spezialisten für die Narbenbehandlung, von Akne und andere? Und muss die Akne, Pickel oder das Hautproblem vorbei sein bevor einer Narbenbehandlung? Danke fürs beantworten der Frage. Freundliche Grüsse

Caroline Maassen: Am besten ist, Sie fragen Ihren Hausarzt. Der wird Ihnen Dermatologen in ihrer Nähe nennen, die, wie wir, über eine langjährige Laser Expertise verfügen. Es ist von Vorteil, wenn die Akne abgeheilt ist, bevor eine spezifischeNarben Behandlung, zum Beispiel mittels Laser, in Angriff genommen wird. Einzelne kleine Akneherde sollten kein Problem darstellen.

Ich (41 Jahre, weiblich) leide seit vielen Jahren unter Erwachsenenakne, vorallem im Kinnbereich, mittlerweile eher leicht ausgeprägt – wahrscheinlich hormonell bedingt (meistens neue Pickelbildung vor und dann während der Menstruation). Ich bin regelmässig in dermatologischer Behandlung und verwende nun seit ca. drei Jahren die Skinoren-Crème (morgens und abends, 200mg/g). Trotzdem kommen immer wieder ein paar neue Pickel pro Monat, inkl. entsprechender Narbenbildung. Könnten Sie mir eine andere Behandlung bei hormonellem Einfluss empfehlen? Kann ich Skinoren im Kinn- und z.T. Stirnbereich problemlos weiterhin verwenden? Ich benutze nur dermokosmetische Gesichtspflege und Mineralpuder. Vielen Dank für Ihre Antwort.

Samuel Utz: Skinoren Creme (Azelainsäure) kann bei guter Verträglichkeit auch längerfristig angewendet werden. Bei ungenügendem Effekt kann sich jedoch der Wechsel auf eine andere Aknecreme mit z.B. Vitamin-A lohnen. Bei Frauen mit Erwachsenenakne kann zudem auch eine Tablettenbehandlung mit Spironolacton erwogen werden.

Mein Sohn (16 jährig) leidet an starker Akne, nimmt seit 6 Monaten Tretinac, aktuelle Dosis 60 mg pro Tag. Er verträgt es soweit gut. Die Bildung neuer Pickel ist seit ca. 2 Monaten rückläufig, insbesondere im Gesicht. Er hat aber immer noch sehr starke Rötungen im Gesicht. Wie lange braucht das, bis das abgeheilt ist? Ich habe die Befürchtung, dass Narben zurück bleiben werden. Kann man das nachbehandeln, z.B mit Laser? Wenn ja, ab welchem Zeitpunkt? Wir das Ergebnis befriedigend? Oder welche anderen Möglichkeiten zur kosmetischen Nachbehandlung von Aknevernarbungen gibt es?

Kristine Heidemeyer: Die Narben können sich noch über 6-12 Monate verbessern. Wenn anschliessend doch noch Narben zurückbleiben, können diverse Behandlungen wie Lasertherapien (oder peeling, microneedling, Radiofrequenz) eingesetzt werden. Grundsätzlich kann man sofort (auch unter Tretinac) mit der Narbentherapie starten. Man verpasst aber nichts, wenn man etwas zuwartet und schaut wie es sich in den nächsten Monaten unter Tretinac entwickelt.

Ich (35) und meine Schwester (33) haben seit wir 15 Jahre alt sind immer wieder Hautprobleme. Wir gehen regelmässig zur Kosmetik und machen Hydrafacial-Behandlungen. Auch haben wir schon mehrere Isotretinoin-Kuren gemacht (immer wieder gekommen). Trotz unserer langen Suche nach einer Lösung konnten uns das Stadtspital, das USZ und viele Kosmetikerinnen nicht helfen, eine konstante reine Haut zu bekommen. Jetzt überlege ich, CO2-Laser auszuprobieren. Bringt das etwas? Und was kann in diesem Alter eine Ursache dafür sein? Unsere Eltern hatten beide nie Akne.

Kristine Heidemeyer: DIe CO2-Lasertherapie ist eine sehr gute Wahl zur Behandlung von Narben. Auf die aktive Akne hat es jedoch keine gute Wirkung und kann sie in gewissen Fällen sogar verschlechtern. Evt könnte eine low-dose Isotretinointherapie über längere Zeit oder auch die Wahl einer optimalen «antibaby-Pille» helfen.

Nach jahrelangen Problemen mit Akne habe ich vom Dermatologen Epiduo verschrieben bekommen, was mir sehr geholfen hat. Da ich mich bei meinem Dermatologen aber nicht wohl gefühlt habe bzw. das Gefühl hatte, er nimmt mich nicht ernst, bin ich nie zur Nachkontrolle gegangen. Mittlerweile nutze ich Epiduo seit fast drei Jahren (anfangs täglich abends, mittlerweile noch jeden zweiten Tag). Eigentlich möchte ich es gerne absetzen. Kann ich das machen oder kommt die Akne dann zurück? Und wenn ich es absetzen kann, wie genau? Schritt für Schritt, oder von heute auf Morgen?

Caroline Maassen: Epiduo darf in der Tat über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden, da die zwei Wirkstoffe Adapalen und Benzoylperoxid unproblematisch in der Langzeit Anwendung sind, im Gegensatz zu manchen anderen Produkten gegen Akne, die beispielsweise Antibiotika enthalten. Sie machen es genau richtig, dass Sie das Produkt langsam ausschleichen. Ich würde jetzt reduzieren zu jeden dritten Tag für nochmals einen Monat, dann absetzen. Falls die Akne sich wieder etwas zeigen sollte, kann dieses Medikament auch ohne Probleme bedarfsweise eingesetzt werden. Da die Haut hier runter ein wenig lichtempfindlicher werden kann, sollte man Sonnenschutzmittel nicht vergessen.

Hallo Ich leide seit etwa acht Jahren an Akne. Vor vier Jahren habe ich eine Behandlung mit Isotretinoin gemacht, was bezüglich Akne sehr geholfen hat. Jedoch kam die Akne vor etwa zwei Jahren wieder zurück, aber nicht mehr so schlimm wie vorher. Nun seit einem halben Jahr kommt sie wieder stärker. Meine Ärztin möchte mir jedoch nicht nochmals Isotretinoin verschreiben, da ich etwa zeitgleich mit der ersten Behandlung an einer Essstörung erkrankt bin und es ja angeblich einen Zusammenhang mit dem Medikament geben könnte. Ich nehm jetzt denselben Wirkstoff aber als Creme aber was könnten mir für Hausmittel noch gegen Akne helfen und was sollte ich bei der Hautpflege vermeiden?

Samuel Utz: Ein direkter Zusammenhang zwischen Isotretinoin und Essstörungen ist bisher nicht klar belegt, allerdings ist bei vorbelasteten Personen eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung nötig und nach Möglichkeit andere Therapien zu bevorzugen. Eine leichte bis mittelschwere Akne kann durchaus mit einer lokalen Cremebehandlung mit Retinoiden (Vitamin A), ggf. in Kombination mit Benzylperoxid gut kontrolliert werden.

Hallo, ich leide seit ich 13 Jahre bin (mittlerweile 22) an starker Akne vorallem im Gesicht und Hals. Trotz 2maliger Behandlung mit Isotretinoin ist es nicht wirklich besser geworden. Es kommt immer in Wellen, es ist vlt 1 Woche gut und dann wieder ein Woche fürchterlich. Gibt es neben der medikamentösen Behandlung andere Massnahmen, die ergreifen kann, bzw. gibt es kosmetische Mittel, die diese verstecken?

Sabrina Klee: Die besten Ergebnisse erzielt man durch die Zusammenarbeit von Dermatologe und Kosmetikerin, um einen individuell abgestimmten Behandlungsplan zu erstellen. Dieser Plan sollte sowohl geeignete Hautpflegeprodukte als auch gegebenenfalls eine gründliche Ausreinigung umfassen. Zusätzlich kann eine medizinische Behandlung durch den Dermatologen erforderlich sein. Bei der Abdeckung von Akne ist es wichtig, ausschliesslich nicht komedogene Produkte zu verwenden, um die Haut nicht zusätzlich zu belasten.

Meine Tochter 13J.Nimnt seit 2 Monaten Isotretinoin Tabletten und Skinoren und Acnatac Creme. Jetzt ist eine verschlechterung viele rote Punkte da und sie reagiert sehr auf die Sonne.Trotz Sonnenschutz SPF 50 isz sie nach kurzer Zeit 10min. rot im Gesicht oder Fleckig,Ist das normal? Sie hat angst vor dem Sommer wehen der Sonne.Sollte sie nicht baden gehen? …

Caroline Maassen: Es scheint, als ob die Haut Ihrer Tochter unter der momentanen Akne Behandlung etwas zu stark gereizt ist. In der Regel können die äusserlichen Akne Produkte abgesetzt werden, wenn die Isotretinoin Tabletten eine Zeit lang eingenommen werden. Ansonsten kann es zu Haut Irritationen kommen, wie von Ihnen beschrieben. Eventuell muss auch die Isotretinoin Dosierung erniedrigt werden? Dann sollten die oben genannten Symptome nicht mehr auftreten, und ihre Tochter kann den kommenden Sommer geniessen, natürlich mit hohem Sonnenschutz, an ihren Hauttyp angepasst. Selbstverständlich darf sie baden gehen.

Ich werde diesen Monat 81 Jahre alt. Seit meiner Jugend habe ich regelmässig Akne im Gesicht, vor allem an der Nase und an den Wangen. Ärztliche Behandlung habe ich nie in Anspruch genommen, weil ich davon ausging, dass das mit der Zeit beruhigt. Kann man in meinem Alter noch etwas unternehmen?

Samuel Utz: Für den Beginn einer adäquaten dermatologischen Behandlung gibt es keine Altersgrenze. Wichtig ist in jedem Fall die genaue Diagnosestellung (ob Akne oder z.B. Rosazea) und anschliessend die individuell richtige Therapie mit Cremes oder Tabletten.

Guten Abend Mein Sohn 25 muss Lithium einnehmen und die Nebenwirkung dieses Medikamentes können Akne verursachen, was bei ihm der Fall ist.Er hat die Unreinheiten und Rötungen hauptsächlich im Gesicht. Kann er etwas dagegen tun? Was noch zu sagen ist, dass er vor 8 Monaten, 3Wochen im künstlichen Komma lag und mit sehr starken Medikamenten gegen starke Verbrennungen behandelt wurde. Könnte es sein , dass der Körper noch am entgiften ist? Danke für Ihre Antwort.

Kristine Heidemeyer: Guten Abend, Es gibt diverse Medikamente, die die Akne begünstigt haben könnten. Lithium macht mit diversen Medikamenten Interaktionen, aber die lokal wirkenden Therapien und diverse innerlichen Therapien können trotzdem eingesetzt werden. Ich empfehle die Vorstellung bei einem Dermatologen. Falls dies aufgrund der schweren Vorerkrankung nicht möglich ist, gäbe es auch die Möglichkeit von online Visiten (Teledermatologie), die von vielen Praxen und Kliniken angeboten werden.

Hallo, ich habe hormonelle Akne bin schon 32 und seit ich vor über 6 Jahren die hormonelle Verhütung abgesetzt habe, geht es um den Eisprung herum los.. habe langsam die Schnauze richtig voll :-(.. was würdest du mir empfehlen? Bringt ein Besuch bei einer Kosmetikerin etwas oder eher Hautarzt? Viele Dank und liebe Grüsse

Sabrina Klee: Ich würde Ihnen empfehlen, eine interdisziplinäre Behandlung in Zusammenarbeit mit einem Dermatologen, einer Kosmetikerin und einem Gynäkologen in Betracht zu ziehen. Da hormonelle Schwankungen im Zusammenhang mit dem Zyklus wiederholt auftreten können, ermöglicht diese Kombination eine ganzheitliche Herangehensweise, die sehr gute Ergebnisse liefern kann. Durch die enge Zusammenarbeit der Fachleute können individuelle Lösungen für Ihre Hautgesundheit gefunden werden.

Guten Abend Ich bin fast 29 Jahre alt und habe Akne. Seit meiner Jugend leide ich unter Pickeln im Gesicht, auf dem Rücken und den Oberarmen, habe jedoch erst letzten September einen Dermatologen aufgesucht (obwohl ich mich wiederholt bei verschiedenen Hausärzt*innen über meine Haut beschwert hatte). Er verschrieb mir Lubexyl und Acne-mycil, die ich seitdem verwende, jedoch ohne nennenswerte Besserung. Im Juni habe ich einen weiteren Termin beim Dermatologen. Was würden Sie mir raten, worauf ich achten sollte, und welche weitere Behandlung würden Sie vorschlagen? Ich würde auch gerne wissen, wie schädlich das Ausdrücken von Pickeln wirklich ist. Vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen!

Caroline Maassen: So, wie sie es beschreiben, handelt es sich nicht um eine klassische Akne. Diese tritt nämlich nicht an den Oberarm auf. Möglicherweise ist die Diagnose an den Oberarmen eher eine Verhornungsstörung, so genannte Keratosis pilaris. Hier helfen die üblichen Akne Medikamente weniger. Hier wären eher eine Peeling Behandlung und Vitamin A Säure Cremes einzusetzen. Das selbstständige Ausdrücken von Pickeln führt häufiger zu Entzündungen und daher Narbenbildungen, weshalb man es unterlassen sollte. Hier lohnt sich ab und zu ein Gang zur Kosmetikerin, die dieses professionell behandelt.

Guten Abend Starke Akne hatte ich nie. Jedoch seit mindestens 10 Jahren, sprich seit dem ich 12 war, hatte ich immer unreine Haut mit Pickeln etc. Aktuell reinige ich mein Gesicht zwei Mal pro Tag und nutze Crèmes, auch UV-Schutz. Es kommen aber immer wieder einzelne Pickel und auch die roten Flecken danach bleiben über Monate bestehen. Gibt es bestimmte Wirkstoffe, auf die ich achten kann? Einerseits für die Prävention von weiteren Pickeln, und andererseits für das schnellere Abheilen der Verfärbungen? Ich habe auch in den bereits beantworteten Fragen von Lubexyl und auch Pigmentcrèmes gelesen – könnte so etwas auch helfen? Vielen Dank!

Samuel Utz: Auch bei leichten Formen der Akne kann neben einer milden Reinigung und Basispflege inkl. Sonnenschutz eine spezifische Aknebehandlung sinnvoll sein. Neben Benzylperoxid (Lubexyl) sind auch Azelainsäure (Skinoren Creme) oder Retinoid-Cremes (Vitamin A) mögliche Optionen.

Meine Tochter nimmt seit dem 18 März 2025Tretinac wann kann sie eine Verbesserung feststellen? Was würden Sie für Reinigung und Cremes empfehlen? Danke

Sabrina Klee: Mit der Tretinac-Therapie sollte man sich auf jeden Fall drei Monate Zeit geben, um Ergebnisse zu sehen. Während dieser Zeit empfiehlt es sich, eine milde Reinigung zu verwenden und die Haut mit einer Feuchtigkeitscreme zu pflegen. Besonders wichtig ist auch ein geeigneter Sonnenschutz, vor allem mit den kommenden warmen Tagen, um die Haut vor UV-Strahlung zu schützen.

Ich habe soeben die Sendung über Akne gesehen. Es erinnert mich sehr an das Hautbild meiner Tochter. Wie gehe ich nun am besten vor für eine Abklärung? Kinderarzt? Oder mich direkt bei einer medizinischen Kosmetikerin melden? Mit der anderen Tochter war ich bei einem Hautarzt. Das war nicht befrisigend. Der hat 'scharfe' Sachen mitgegeben, die sogar Baumwollstoffe bleichen. So was soll auf die Haut?

Kristine Heidemeyer: Ich würde Ihnen empfehlen zum Kinderarzt zu gehen, damit eine Einschätzung erfolgen kann, ob eine kosmetische Behandlung reicht, oder eine lokale oder sogar systemische Therapie eingesetzt werden sollte. Die Akne sollte effizient behandelt werden um die Bildung von Narben zu verhindern. Das bleichende Medikament (Wirkstoff Benzoylperoxid, z.B. in Lubexyl, Benzac oder EpiDuo enthalten) ist für die Haut nicht wirklich aggressiv, auch wenn man das bei der Wirkung auf die Textilien vermuten würde. Falls die Therapie irritierend ist, kann man sie auch initial nur 2-3x/ Woche anwenden.

Ca 18jährig erhielt ich 5 Behandlungen mit Röntgenstrahlen im Gesicht, da alles bisherige nicht geholfen hatte. Rasch wurde mein Gesicht sauber und über 50 Jahre lang problemlos. Jetzt aber muss der Dermatologe oft Basaliome entfernen. Da seien die damaligen Bestrahlungen schuld. Aus damaliger Sicht eine gute Methode. (Geb 1936)

Caroline Maassen: Der Zusammenhang zwischen Hautkrebs und ionisierender Strahlung ist gut bekannt. Interessant ist, dass der kanzerogene Effekt oft erst Jahre später zum Tragen kommt, zum Beispiel in Form von Basalzellkarzinomen. Der gleiche Effekt spielt übrigens eine Rolle bei Entstehung von hellem Hautkrebs viele Jahre nach intensiver Sonnenbestrahlung in der Jugend. Sie machen es genau richtig, dass Sie regelmässig Ihren Dermatologen konsultieren, um frühzeitig die Basalzellkarzinome nach Bestrahlung zu entdecken.

Mein Freund (37) leidet seit er 17 Jahre alt ist an Kleienpilzflechten am Rücken und auf der Brust. Er schwitzt stark. Bis jetzt hat keine Behandlung (Pillen, Cremen, Waschmittel€ angeschlagen. Zudem hat er grosse entzündete Pickel am Rücken, die mit Benzo und BHA Säure zwar besser werden aber nie ganz verschwinden bzw. er teilweise Ekzeme von der Behandlung bekommt. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen den Kleienpilzflechten und der Akne? Lohnt es sich erneut bei einem Dermatologen/in einen Termin auszumachen, z.B. wegen Tretinac?

Caroline Maassen: Es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Kleiepilzflechte und Akne. Es könnte sich um eine so genannte Pityrosporon Follikulitis handeln, eine Pilzinfektion der Haarfollikel, Akne ähnlich. Hier wäre Isotretinoin nicht so wirksam. Sollte es sich aber um eine zusätzliche Akne handeln, welche neben der Kleiepilzflechte besteht und diese begünstigt, könnte eine Isotretinoin Therapie sinnvoll sein. Fazit: es würde sich sicherlich lohnen, nochmals einen Dermatologen aufzusuchen.