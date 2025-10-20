Was tut meinem Gehirn besonders gut? Welche Nahrungsmittel können einen positiven oder negativen Einfluss haben? Und ist es möglich, dass mir ausgerechnet meine Leibspeise immer wieder die Stimmung vermiest?
Natalie Bez, Gregor Hasler, Timur Liwinski und Andrea Thutewohl beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.
Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.
Fachpersonen im «Puls»-Chat
Natalie Bez
Ernährungsberaterin SVDE
CAS BFH in Angewandte Ernährungspsychologie
Berner Fachhochschule
Prof. Gregor Hasler
Psychiater, Psychotherapeut und Neurowissenschaftler
gregorhasler.ch
Timur Liwinski
Assistenzarzt Erwachsenenpsychiatrie
Projektleiter und Dozent
Universität Basel
Andrea Thutewohl
Ernährungsberaterin SVDE
Wissenschaftliche Mitarbeiterin BFH Ernährung und Diätetik
Berner Fachhochschule | seelen-nahrung.ch