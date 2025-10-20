 Zum Inhalt springen

Q&A Fragen und Antworten Chat zum Thema «Ernährung und Psyche»

20.10.2025, 08:52

Was tut meinem Gehirn besonders gut? Welche Nahrungsmittel können einen positiven oder negativen Einfluss haben? Und ist es möglich, dass mir ausgerechnet meine Leibspeise immer wieder die Stimmung vermiest?

Natalie Bez, Gregor Hasler, Timur Liwinski und Andrea Thutewohl beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.

Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Fachpersonen im «Puls»-Chat

Box aufklappen Box zuklappen
Die Fachrunde des PULS-Chats
Legende: Natalie Bez, Gregor Hasler, Timur Liwinski und Andrea Thutewohl srf

Natalie Bez
Ernährungsberaterin SVDE
CAS BFH in Angewandte Ernährungspsychologie
Berner Fachhochschule

Prof. Gregor Hasler
Psychiater, Psychotherapeut und Neurowissenschaftler
gregorhasler.ch

Timur Liwinski
Assistenzarzt Erwachsenenpsychiatrie
Projektleiter und Dozent
Universität Basel

Andrea Thutewohl
Ernährungsberaterin SVDE
Wissenschaftliche Mitarbeiterin BFH Ernährung und Diätetik
Berner Fachhochschule | seelen-nahrung.ch

SRF 1, Puls, 20.10.2025, 21:05 Uhr ; 

