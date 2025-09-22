Wo ist die Grenze zwischen gesundem und krankmachendem Sport? Wie kann ich ans Limit gehen und trotzdem gesund bleiben?
Flora Colledge, Markus Gerber, Savo Hertig und Jan Stutz beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.
Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.
Fachpersonen im «Puls»-Chat
Dr. Flora Colledge
Weltmeisterin Extremtriathlon 2023
Sportwissenschaftlerin
Universität Luzern
Prof. Markus Gerber
Sportwissenschaftler
Leiter a.i. Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit
Universität Basel
Savo Hertig
Eidg. Dipl. Sportlehrer
Konditionstrainer Swiss Olympic
Inhaber savo.ch, Bern
Dr. Jan Stutz
Sportphysiologe
Gründer bewegung-ist-medizin.ch, Zürich