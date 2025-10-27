Möchten Sie mehr wissen zum Umgang mit dementen Menschen? Sind Sie verunsichert, ob ihre zunehmende Vergesslichkeit erste Anzeichen einer Demenz sein könnte?

Cristina de Biasio, Ansgar Felbecker, Isabell Greeve und Agnès Henry beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.

Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.