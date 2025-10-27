Möchten Sie mehr wissen zum Umgang mit dementen Menschen? Sind Sie verunsichert, ob ihre zunehmende Vergesslichkeit erste Anzeichen einer Demenz sein könnte?
Cristina de Biasio, Ansgar Felbecker, Isabell Greeve und Agnès Henry beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.
Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.
Fachpersonen im «Puls»-Chat
Cristina de Biasio
Co-Founderin / Geschäftsführerin Verein mosa!k
Co-Leiterin Angehörigengruppe «Demenz – mitten im Leben» und «FTD» von ALZ St. Gallen / beider Appenzell
Dr. Ansgar Felbecker
Neurologe
Neurologische Praxis Felbecker & Käufeler
Dr. Isabell Greeve
Co-Chefärztin Klinik für Neurologie soH
Leitung Memory Clinic Kantonsspital Olten
Agnès Henry
Pflegeexpertin
Fachberaterin Demenz
Alzheimer Schweiz