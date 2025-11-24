Riecht plötzlich alles seltsam? Machen Sie sich Sorgen, dass der Geruchssinn nicht mehr zurückkommen könnte? Möchten Sie wissen, ab wie vielen Tagen ein Geruchsverlust bedenklich ist? Oder wie sich der Geruchssinn im Alltag trainieren lässt?

Sophia C. Poletti, Regula Rudolf von Rohr und Olivia Stanimirov Rossi beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.

Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.