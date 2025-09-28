 Zum Inhalt springen

Q&A Fragen und Antworten Chat zum Thema «Herzimplantate»

28.09.2025, 17:40

Haben Sie Fragen zu Herzrhythmus-Störungen und Herzimplantaten? Möchten Sie mehr zu medizinischen Aspekten oder zur Cybersicherheit der Geräte wissen? Lässt Ihnen das Szenario des Schweizer «Tatort» «Kammerflimmern» keine Ruhe?

Vier Herzspezialisten und drei IT-Experten beantworten am Montagabend von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.

Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Fachpersonen im «Puls»-Chat

Box aufklappen Box zuklappen
Die Fachrunde des PULS-Chats
Legende: Tobias Castagna, Andreas Häberlin-Reinau, Daniel Hofer, Beat Schär, Matthias Steck, Jan Steffel und Tomaso Vasella srf

Tobias Castagna
Leiter Testexperten
Nationales Testinstitut für Cybersicherheit NTC

Prof. Andreas Häberlin-Reinau
Leitender Arzt Rhythmologie
Co-Leiter Herzschrittmacher, ICD und Extraktionen
Universitätsklinik für Kardiologie / Herz Gefäss Zentrum Inselspital Bern

Dr. Daniel Hofer
Leitender Arzt Kardiologie / Leiter Device-Therapie
Stadtspital Zürich

Prof. Beat Schär
Kaderarzt/Personaloberarzt
Universitäres Herzzentrum
Universitätsspital Basel

Matthias Steck
Senior Consultant Digital Health & Cybersecurity
ISS AG Integrated Scientific Services

Prof. Jan Steffel
Herzrhythmus-Spezialist
Herzklinik Hirslanden

Tomaso Vasella
CEO
Scip AG Cybersecurity

SRF 1, Puls, 29.09.2025, 21:05 Uhr ; 

