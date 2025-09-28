Haben Sie Fragen zu Herzrhythmus-Störungen und Herzimplantaten? Möchten Sie mehr zu medizinischen Aspekten oder zur Cybersicherheit der Geräte wissen? Lässt Ihnen das Szenario des Schweizer «Tatort» «Kammerflimmern» keine Ruhe?
Vier Herzspezialisten und drei IT-Experten beantworten am Montagabend von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.
Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.
Fachpersonen im «Puls»-Chat
Tobias Castagna
Leiter Testexperten
Nationales Testinstitut für Cybersicherheit NTC
Prof. Andreas Häberlin-Reinau
Leitender Arzt Rhythmologie
Co-Leiter Herzschrittmacher, ICD und Extraktionen
Universitätsklinik für Kardiologie / Herz Gefäss Zentrum Inselspital Bern
Dr. Daniel Hofer
Leitender Arzt Kardiologie / Leiter Device-Therapie
Stadtspital Zürich
Prof. Beat Schär
Kaderarzt/Personaloberarzt
Universitäres Herzzentrum
Universitätsspital Basel
Matthias Steck
Senior Consultant Digital Health & Cybersecurity
ISS AG Integrated Scientific Services
Prof. Jan Steffel
Herzrhythmus-Spezialist
Herzklinik Hirslanden
Tomaso Vasella
CEO
Scip AG Cybersecurity