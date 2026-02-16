Wird das tägliche Schönheitsritual immer mehr zur Last? Verbringe ich zu viel Zeit im Fitnesscenter? Wann macht eine Beauty-Operation alles nur noch schlimmer? Und wie lässt sich ein gesundes Körpergefühl entwickeln?
Holger Klein, Alessandro Maione, Roland Müller und Tanja Roth beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.
Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.
Fachpersonen im «Puls»-Chat
Holger Klein
Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
Kantonsspital Aarau
Alessandro Maione
Dipl. Sportlehrer
Activ Fitness
Roland Müller
Fachpsychologe für Psychotherapie FSP
Projektleiter Verein PEP
Tanja Roth
Fachpsychologin für Psychotherapie FSP
Operative Leiterin Praxisstelle Psychotherapie