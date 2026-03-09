Wie weiss ich, ob ein Hormon verrückt spielt? Kann ich überhaupt etwas tun?

Roland Braneti, Johannes Kliebhan, Lea Köchli und Claudia Maushart beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.

Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.