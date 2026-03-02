 Zum Inhalt springen

Q&A Fragen und Antworten Chat zum Thema «Neuropathische Schmerzen»

02.03.2026, 09:28

Haben Sie einen neuropathischen Fuss und stürzen deswegen oft? Schwindet ihre Muskelkraft aufgrund der Neuropathie? Kommen Sie nicht klar mit den neuropathischen Schmerzen?

Kay-Uwe Hanusch, Markus Hupp, Karsten Lindau und Konrad Maurer beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.

Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Fachpersonen im «Puls»-Chat

Die Fachrunde des PULS-Chats
Legende: Kay-Uwe Hanusch, Markus Hupp, Karsten Lindau und Konrad Maurer srf

Dr. Kay-Uwe Hanusch
Schmerzphysiotherapeut und Dozent Berner Fachhochschule, Leiter Bern Pain and Stress Lab

Dr. Markus Hupp
Oberarzt am Zentrum für Paraplegie und in der Abteilung für Neurologie und Neurophysiologie
Universitätsklinik Balgrist

Karsten Lindau
Leiter Orthopädieschuhtechnik
Balgrist Tec AG

PD Dr. Konrad Maurer
Schmerzspezialist
Institut für Interventionelle Schmerzmedizin Zürich

SRF 1, Puls, 2.3.2026, 21:05 Uhr 

