Haben Sie einen neuropathischen Fuss und stürzen deswegen oft? Schwindet ihre Muskelkraft aufgrund der Neuropathie? Kommen Sie nicht klar mit den neuropathischen Schmerzen?
Kay-Uwe Hanusch, Markus Hupp, Karsten Lindau und Konrad Maurer beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.
Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.
Fachpersonen im «Puls»-Chat
Dr. Kay-Uwe Hanusch
Schmerzphysiotherapeut und Dozent Berner Fachhochschule, Leiter Bern Pain and Stress Lab
Dr. Markus Hupp
Oberarzt am Zentrum für Paraplegie und in der Abteilung für Neurologie und Neurophysiologie
Universitätsklinik Balgrist
Karsten Lindau
Leiter Orthopädieschuhtechnik
Balgrist Tec AG
PD Dr. Konrad Maurer
Schmerzspezialist
Institut für Interventionelle Schmerzmedizin Zürich