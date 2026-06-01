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Q&A Fragen und Antworten Chat zum Thema «Sport und Schwangerschaft»

01.06.2026, 08:05

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Wie viel Sport ist während der Schwangerschaft gesund? Wann ist es besser, sich zu schonen? Wann darf ich nach der Geburt wieder ins Training einsteigen, und welche Warnzeichen sollte ich besser nicht ignorieren?

Tanja Eichenberger-Gautschi, Stefanie Meyer, Nora Wieloch und Julia Wildi beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.

Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Fachpersonen im «Puls»-Chat

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Portraits von vier lächelnden Frauen nebeneinander.
Legende: Tanja Eichenberger-Gautschi, Stefanie Meyer, Nora Wieloch und Julia Wildi SRF

Dr. Tanja Eichenberger-Gautschi
Gynäkologin, Gynpraxis am Graben, Aarau
Mitbegründerin Athletes Health Network AHN, Mitglied Schweizer Gesellschaft für Frauenmedizin und Sport

Stefanie Meyer
Sportwissenschaftlerin, Sportlehrerin,
Prä- und Postpartaltrainerin
rund8fit.ch

Dr. Nora Wieloch
Sportmedizinerin
Leitende Ärztin Universitäres Zentrum für Prävention und Sportmedizin, Leitung «Frau und Sport»
Universitätsklinik Balgrist

Julia Wildi
Expertin für ganzheitliche Rückbildung und Beckenbodenarbeit, Kursleiterin Geburtshaus Terra Alta, Trainerin Swiss Olympic Leistungssport
wildi.org

SRF 1, Puls, 1.6.2026, 21:05 Uhr ; 

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