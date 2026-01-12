 Zum Inhalt springen

Q&A Fragen und Antworten Chat zum Thema «Stress am Steuer»

12.01.2026, 08:34

Treibt Sie der Strassenverkehr zuverlässig zur Weissglut? Möchten Sie nicht mehr länger unter Ihren Emotionen leiden – oder unter denen der Person am Steuer? Was tun, wenn ich von anderen Verkehrsteilnehmern schikaniert werde? Sind Handzeichen schon strafbar? Und wann darf ich am Schleicher auf der Mittelspur rechts vorbeifahren?

Christina Breitenstein, Birgit Kleim, Elisabeth Tribaldos, Willi Wismer und Charlotte Wunsch beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.

Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Fachpersonen im «Puls»-Chat

Box aufklappen Box zuklappen
Die Fachrunde des Puls Chats.
Legende: Christina Breitenstein, Birgit Kleim, Elisabeth Tribaldos, Charlotte Wunsch und Willi Wismer SRF

Dr. Christina Breitenstein
Psychologin
Psychologisches Institut Universität Zürich

Prof. Birgit Kleim
Stressforscherin
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich

Lic. iur. Elisabeth Tribaldos
Rechtsanwältin mit Spezialisierung auf Versicherungs- und Haftpflichtrecht
www.schadenanwaelte.ch

Willi Wismer
Fahrlehrer und Leiter Geschäftsstelle L-drive Schweiz
Fahrschule Willi Wismer

Dr. Charlotte Wunsch
Fachpsychologin für klinische Psychologie und Psychotherapie
Zentrum für Fahrkompetenz

SRF 1, Puls, 12.1.2025, 21:05 Uhr ; 

