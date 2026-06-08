Wie macht sich Testosteronmangel im Alltag bemerkbar, und wann ist eine medizinische Ersatztherapie angezeigt? Hilft Testosteron Männern und Frauen gleichermassen bei Libidoverlust? Muss es dafür dauerhaft eingenommen werden oder nur bei Bedarf? Fördern die in Social Media angepriesenen Produkte tatsächlich das Abnehmen und den Muskelaufbau? Und wie könnte mir Testosteron in der Menopause helfen?

Martin Bachmann, Ursula Gobrecht-Keller, Marco Randazzo und Rahel Sahli beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.

Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.