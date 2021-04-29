Die Redaktion der Gesundheitssendung «Puls» freut sich auf Ihre Inputs und Themenvorschläge und sucht stets Personen, die sich als Betroffene äussern.

Haben Sie ein Anliegen an die Redaktion? Kennen Sie eine brisante Geschichte aus dem Gesundheitswesen, über die «Puls» berichten sollte? Haben Sie selbst etwas besonders Gutes oder besonders Stossendes erlebt, das andere Patientinnen und Patienten erfahren sollten? Ihre Erfahrungen, Anregungen und Themenvorschläge sind uns sehr wichtig.

Viele Beiträge kommen dank Hinweisen aus dem Publikum zustande. Natürlich werden ihre Informationen von uns absolut vertraulich behandelt.

Vor dem Ausfüllen des Formulars bitte beachten

«Puls» ist keine ärztliche Beratungsstelle. Wir können keine medizinischen Ratschläge geben.

Haben Sie eine Frage für den Live-Chat der aktuellen Sendung? Stellen Sie sie hier: www.srf.ch/sendungen/puls/puls-chats

Kommt die Redaktion zum Schluss, dass sich Ihre Geschichte für eine Aufarbeitung bei «Puls» eignet, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht alle Vorschläge weiterverfolgen können.

Schweizer Radio und Fernsehen

Redaktion «Puls»

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4053 Basel

Telefon +41 58 134 64 64