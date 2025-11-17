 Zum Inhalt springen

Q&A Fragen und Antworten «Puls»-Chat zum Thema Kinderwunsch

17.11.2025, 08:32

Will es mit dem Wunschkind nicht klappen? Haben Sie Angst, mit ihrem Partner/ihrer Partnerin darüber offen zu reden oder wissen nicht, wo anfangen mit der Ursachensuche? Haben Sie Fragen zur künstlichen Befruchtung? Möchten Sie wissen, welche Kosten dabei von der Krankenkasse übernommen werden? Die Fachrunde weiss am Montag von 21.00 bis 23.00 Uhr Rat – live im Chat. Fragen können vorab eingereicht werden.

Madeleine Bernet, Verena Ehrbar, Barbara Gantner, Anna Raggi, Michael von Wolff und David Zimmermann beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.

Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Fachpersonen im «Puls»-Chat

Box aufklappen Box zuklappen
Sechs Porträtfotos von Menschen in zwei Reihen.
Legende: Madeleine Bernet, Verena Ehrbar, Barbara Gantner, Anna Raggi, Michael von Wolff und David Zimmermann srf

Dr. Madeleine Bernet
Pflegewissenschaftlerin
Berner Fachhochschule BFH

Verena Ehrbar
Psychotherapeutin
Frauenklinik Universitätsspital Basel

Barbara Gantner
Beraterin, Homöopathin & Pflegefachfrau
appella.ch

Dr. Anna Raggi
Gynäkologin und Reproduktionsmedizinerin
fertisuisse.ch

Prof. Michael von Wolff
Gynäkologe und Endokrinologe
Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Bern
IVF-Naturelle

Dr. David Zimmermann
Facharzt für Urologie, Spezialist für Andrologie
Uroviva – Andrologiezentrum Zürich

SRF 1, Puls, 17.11.2025, 21:05 Uhr ; 

