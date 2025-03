Fachpersonen im «Puls»-Chat Box aufklappen Box zuklappen Legende: Stephan Baumeler, Madeleine Fuchs-Kümin, Carsten Posovszky und Radu Tutuian srf Dr. Stephan Baumeler

Co-Chefarzt Gastroenterologie / Hepatologie

Luzerner Kantonsspital LUKS Madeleine Fuchs-Kümin

BSc BFH Ernährungsberaterin SVDE

Ernährungsberatung Oberaargau Prof. Carsten Posovszky

Leiter Gastroenterologie und Ernährung

Universitäts-Kinderspital Zürich Prof. Radu Tutuian

Chefarzt Gastroenterologie / Hepatologie

Bürgerspital Solothurn

Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Chat-Protokoll

Guten Abend. Ich habe sehr oft Blähungen mit stinkenden Winden. Was kann ich da unternehmen? Mikrobiom untersuchen? Darmsanierung?

Stephan Baumeler: Passen sie ihre Ernährung an. Bläh-arme Kost, weniger Fleisch und tierische Eisweisse. Die Mikrobiomuntersuchung ist hier herausgeworfenes Geld und man kann den Darm bei diesen Beschwerden auch nicht sanieren.

Ich muss manchmal viel furzen und habe das Gefühl, dies ist nach Zuckerkonsum der Fall oder wenn ich zu viel gegessen habe. Kann das sein? Was sind noch Ursachen des Furzens? Und was kann eine bessere Verdauung begünstigen (etwaige Lebensmittel oder Naturheilmittel)?

Madeleine Fuchs-Kümin: Da wir meist Zucker nicht pur essen, ist es schwierig zu sagen, was ganz genau Auslöser des Windabgangs ist. Sicher spielt auch die Menge eine Rolle. Verschiedene Stoffe können von den Bakterien im Dickdarm zu Gas vergoren werden. Die Ernährung spielt eine zentrale Rolle bei der Darmgesundheit. Eine nahrungsfaserreiche Kost fördert die Darmbewegung und unterstützt eine gesunde Darmflora. Ebenso wichtig ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Eine abwechslungsreiche, pflanzenbetonte Ernährung mit fermentierten Lebensmitteln kann helfen, die Diversität der Darmbakterien zu erhalten.

Ich möchte gerne das Gespräch von heute «Gesunder Darm im Alter» erneut hören. Ist das möglich, wenn ja wie kann ich vorgehen?

SRF: Das Audio der «Treffpunkt»-Sendung von heute finden Sie auf dieser Seite unter dem Chat-Protokoll oder im Audio & Podcast-Bereich von SRF: https://www.srf.ch/audio/treffpunkt/gesunder-darm-im-alter?id=AUDI20250310_RS_0024

Vor 25 Jahren ist bei mir ein Reizdarm diagnostiziert worden. vor 1 Jahr stellte ich mich nochmals beim Gastroenterelog vor und bestätigte dies erneut und zeigte für mich neue Möglichkeiten auf zur Besserung (Stressreduktion (sehr schwierig, da ich als Anästhesiepflege in der Insel arbeite), Buscopan, Flatulex und Footmap mit Ernährungsberatung. Nun bin ich an einem Punkt, wo es für mich unerträglich wird. Ich wähle mein Essen so, dass ich während der Arbeit so wenig wie möglich Toilettengänge habe. da ich durch die Geburt vor 9jahren einen grossen Dammriss hatte und teils urin auch stuhlinkontinent bin, wird es peinlich bei der Arbeit, da man doch eng zusammenarbeitet. dazu kommt, dass ich nicht einfach aus dem OP komme. Beim Sport orientiere ich häufig auch nach WC möglichkeiten. die Blähungen sind häufig so stark, dass ich mich hinlegen muss und mein Mann die kinder übernehmen muss. meine Frage, gibt es wirklich keine weiteren möglichkeiten um zumindest etwas Linderung zu schaffen? Herzlichen Dank für eine hoffentlich positive Antwort

Madeleine Fuchs-Kümin: Wurde eine bakterielle Fehlbesiedelung des Dünndarms abgeklärt? Untersuchungen zeigen, dass viele Reizdarmbetroffene unter einer SIBO leiden. Dies kann durch einen Laktuloseatemtest untersucht werden und anschliessend mit Antibiotika oder Phytotherapeutika behandelt werden.

Seit einigen Wochen habe ich vermehrte, sehr stark übel riechende Windabgänge. So extrem, dass mein langjähriger Partner, nachts öfters das Fenster weit aufreissen muss. Auch für mich ist es sehr unangenehm, vor allem da es im Büro auch zu ungewollten Windabgängen kommt. Inwiefern würde eine Fastenkur helfen?

Radu Tutuian: Es kann an der Ernährung bzw. Darmflora liegen. würde in diesem Fall eine Fehlbesiedlung des Darmes mit Bakterien abklären.

Guten Abend Ich leide seit 20 Jahren an Zöliakie. Trotz einhalten der glutenfreien Diät, plagen mich Verdauungsstörungen. Ich leide vor allem unter sehr vielen Blähungen, Bauchgrummeln unregelmässigem Stuhl. Vor zwei Jahren wurde ein SIBO festgestellt welcher 7 Tg. mit Antibiotika behandelt wurde. Leider half die Behandlung nur kurz. Auf Anraten nahm ich nochmals für 2 Wo Rifaxin doch es half gar nicht mehr. Eine Naturheilkundliche Stuhlprobe zeigte kürzlich einen stark erhöhten Zonulin Wert sowie erhöhten Alpha1 Antitrypsin Wert. Mein Gastroenterologe sagte dieser Test sei gar nicht brauchbar und auch keinen Hinweis auf Leaky Gut -in der Schulmedizin gäbe es diese Diagnose gar nicht. Jetzt bin ich sehr verunsichert und weiss gar nicht mehr wie weiter? Haben Sie mir einen Tipp?

Madeleine Fuchs-Kümin: Möglicherweise leiden Sie an einem Rückfall der SIBO. Dies passiert recht häufig. Das die 2. Antibiotikakur keine nennenswerte Wirkung mehr zeigt, kann auch ein Hinweis auf einen Befall mit Pilzen sein. Bakterien und Pilze lösen oftmals auch eine erhöhte Schleimhautdurchlässigkeit (Leaky gut) aus. Vor ca. 1.5 Jahren haben die verschiedenen SIBO-Formen und auch Leaky gut einen ICD-Code als anerkannte Erkrankungen bekommen. Eventuell könnte eine pflanzliche Behandlung ihre Verdauungsbeschwerden verbessern.

Meine Enkeltochter ist 5 Jahre alt. Sie hat grosse Mühe beim Stuhlgang. Ihr laufen sogar jeweils die Tränen aus den Augen beim Pressen. Es dauert bis zu 1/4 Std. bis es so weit ist. Das Ganze etwa alle 5-7 Tage. Schon seit ihrer Geburt ist der Stuhlgang ein Thema. Sie trinkt wenig. Sie isst noch nicht ausgewogen. Fast kein Fleisch, wenig Gemüse, am liebsten nur Teigwaren. Liegt das am Essen oder könnte auch ein organisches Problem vorliegen? Ab wann sollte das mit dem Kinderarzt angesprochen werden? Danke für eine Auskunft.

Carsten Posovszky: Probleme mit dem Stuhlgang sind bei Kleinkindern häufig. Wenn der Stuhlgang zu hart ist, kann dies auch schmerzhaft sein und schwierig. Sofern normalkalibriger Stuhl abgesetzt werden kann ist dies noch nicht bedenklich. Grundsätzlich sollte man das beim Kinderarzt ansprechen. Einfache Abhilfe kann man bereits durch Gabe von Macrogol einem Stuhlweichmacher schaffen. Dies kann der Kinderarzt verordnen.

Mein Sohn (14 Jahre alt) hat seit Jahren einen Stuhlgang Typ 5. Ein Spülgang reicht jeweils nicht aus, weil sich nach dem Spülgang noch papierartige «Einzelteile» auf der Wasseroberfläche befinden. Er muss Immer mehrere Male spülen. Mit 6 Jahren wurde eine Fruchtzuckerunverträglichkeit diagnostiziert, welche vor 2 Jahren aber negativ getestet wurde. Sollte dies einmal beim Kinderarzt abgeklärt werden und z.B. eine Stuhlprobe eingeschickt werden? Wirkt sich das auf das Körperwachstum aus?

Radu Tutuian: auf jeden Fall mit dem Kinderarzt besprechen bzw. einen Gastroenterologen konsultieren.

Guten Tag, vor gut einem Monat erhielt ich (32J) die Diagnose Colitis Ulcerosa. Zum Zeitpunkt der Darmspiegelung hatte ich einen Aktiven Schub (Mayo 2-3) welcher nun Mit Kortison und Salofalk behandelt wird (Therapie scheint gut anzuschlagen -> keine Bauchkrämpfe mehr). Auf den Rat des Arztes, ernährte ich mich vorerst sehr Ballaststoffarm. Nach der ersten Woche mit idealem Stuhlgang (Bristol Stool Type 4, ca. 1/dTag), kämpfe ich nun jedoch mit Verstopfung. In den letzten drei Wochen habe ich meine Ballaststoffzufuhr stetig gesteigert (jetzt bei >40g/Tag) und nehme Täglich 300mg Magnesium aufgrund der leicht abführenden Wirkung. Leider reicht das noch immer nicht aus um idealen Stuhlgang zu erreichen (Teilweise Darmtransitzeiten von >60h und Stool Type 1-3). Neben dem Unangenehmen Völlegefühl sind aktuell auch Beschwerden aufgrund Hämorrhoiden dazugekommen. Soll ich meine Ballaststoffzufuhr weiter erhöhen? Oder welche Empfehlungen für weitere Massnahmen können Sie mir geben? Besten Dank und Freundliche Grüsse

Madeleine Fuchs-Kümin: Ich würde die Nahrungsfaserzufuhr nicht weiter erhöhen. Die empfohlene Menge liegt bei 30 g pro Tag. Wichtig ist eine genügende Trinkmenge dazu. Besprechen Sie das Thema mit ihrem Arzt.

Seit Jahren plagt mich Verstopfung. Nach einem positiven SIBO-Test und anschliessender Antibiotika-Einnahme funktionierte die Verdauung ca. 4 Monate wunderbar. Jetzt ist es leider wieder vorbei. Fruktose-Test negativ. Würden sie weitere Abklärungen empfehlen? Ernährungsberatung? Besten Dank und freundliche Grüsse

Madeleine Fuchs-Kümin: Die Rezidivrate der SIBO ist recht hoch. Daher würde ich dies erneut abklären und allenfalls nochmals behandeln (mit Antibiotika oder Pflanzlich) Zusätzliche ernährungstherapeutische Massnahmen können die Wirkung unterstützen.

Ich behandle meine langjährige Verstopfung mit zwei Mal täglich zwei gehäuften Kaffeelöffeln Flohsamenschalen. Das funktioniert relativ gut. Ich ernähre mich vielseitig und regelmässig esse ich auch rohes Sauerkraut. Was halten Sie von einer Analyse des Mikrobioms, wie es heutzutage angeboten wird? Kann man bei einer unausgewogenen Bakterienkultur tatsächlich Einfluss bezüglich der Verstopfung nehmen?

Radu Tutuian: Heute wissen wir noch nicht welches Mikrobiom «gut» und welches «schlecht» ist. Es gibt Daten zu der Vielfalt von Bakterien im Darm zu entzündlichen Darmerkrankungen (d.h. bei Patienten mit Entzündungen ist die Darmflora nicht so divers). Es kann auch sein dass sie eine CH4 (Methan) produzierende Darmflora haben und dieses Gas kann zu Verstopfungen führen. Dieses kann man mittels Atemtests (sind um einiges billiger als die Mikrobiom-Bestimmung) testen.

Bei mir wurde heute eine Entzündung des Enddarms festgestellt. Wie ernähre ich mich am besten bis zu weiteren Abklärungen (komplette Darmspiegelung)?

Stephan Baumeler: Bis zur Abklärung würde ich gar nicht zu viel verändern. Grundsätzlich soll man sich bei Darmentzündugen «gesund» ernähren. Das heisst wenig fast food, selber kochen, ausgewogen.

Ich habe starke Verdauungsprobleme nach Fettigen Speisen. Vor allem die Kombination Kartoffeln+Käse veträgt mein Magen/Darm nicht. Z.B. Kartoffelgratin oder Raclette. Auch mit Speisen mit viel Vollrahm habe ich mühe (Torten) Ich muss kurz nach dem essen solcher Speisen aufs WC. An was kann dies liegen? Was kann ich tun?

Radu Tutuian: Würde dieses mit einem Gastroenterologen abklären. Man kann die Aktivität von Pankreas (Bauchspeicheldrüse) Enzyme im Stuhl testen.

Sind künstliche Zucker schädlich für den Darm? Wenn ja welche?

Radu Tutuian: Künstliche Zucker können zu Durchfall führen das sie nur von der Darmflora abgebaut werden können. Die Abfallprodukte der Bakterien können den Darm reizen und zu Durchfall führen.

Gibt es einen Trick/eine spezielle Zubereitungsart wie man Kichererbsen zubereiten kann, damit Sie weniger Blähungen verursachen? Hummus zum Beispiel ist ja auch aus Kichererbsen, verursacht bei mir allerdings keine Probleme, woran liegt das?

Madeleine Fuchs-Kümin: Durch das Einweichen und wegschütten des Einweichwassers kann die blähende Wirkung etwas reduziert werden. Beim Hummus werden die Kichererbsen teilweise ohne Haut verwendet. Ev. kann dies einen Unterschied machen. Ebenfalls kann die Verträglichkeit verbessert werden, wenn man mit einem regelmässigen Konsum von anfäglich sehr kleinen Mengen startet und die Menge dann langsam erhöht.

Ich habe seit ein paar Monaten ziemliche Blähungen, die es für mich peinlich machen ausser Haus zu gehen. Teilweise klar hörbar und es riecht schlecht. Ich esse viel Joghurt und Quark, nehme BP und Herz Medikamente, plus Multivitamine. Was kann ich machen – am liebsten Natürlich? Hatte ich vorher nicht... ist das normal? Eigentlich seit Monaten nichts anders, aber peinlich! Bitte um Hilfe! Vielen lieben Dank im voraus!

Radu Tutuian: Würde beim Hausarzt oder bei einem Gastroenterologen abklären ob sie nicht eine Laktoseintoleranz (Milchzuckerunverträglichkeit) haben.

Welche Kriterien muss ein wirksames Probiotikum für eine gesunde Darmflora erfüllen? Welche Bakterienstämme sollte es enthalten, um eine Gewichtsabnahme zu unterstützen?

Stephan Baumeler: Mit ihrer Frage sind sie der Wissenschaft schon voraus. Wir wissen zwar, dass die Darmflora mit Gewichtsveränderungen zusammenhängt. Ob im Umkehrschluss die Einnahme eines Keimes das Gewicht positiv beeinflusst, das konnte noch nie gezeigt werden.

Guten Abend Im letzten Sommer war ich mit einer komplizierten Divertikulitis mit einem Abszess und einer Perforation (es hatten sich schon Gewebsschichten dahinter gebildet). Diese wurde mit Antibiotika intravenös behandelt. Zwei Wochen hatte ich die gleichen Symptome und wieder Antibiotika, wieder zwei Wochen später folgte eine Antibiotika induzierte Clostridieninfektion. Die Darmspiegelung sechs Wochen später zeigte, dass die Divertikel auf den ganzen Dickdarm verteilt sind, sonst war der Untersuch ohne Befund. Im Herbst hatte ich Ruhe, dann vor Weihnachten wieder zweimal eine leichte Divertikulitis, einmal mit Ibuprofen und einmal mit Antibiotika behandelt. Vor vier Wochen entwickelte sich wieder eine leichte Divertikulitis. Ich bin 66 Jahre alt, Nichtraucherin, normalgewichtig, trinke keinen Alkohol und esse gesund, also Ballaststoff- und Kalziumreich, keinen Zucker (ausser der in Dörrfrüchten), Floh- und Leinsamen, viel frisches Saisongemüse, Früchte, Nüsse, Vollkornprodukte, wenig Fleisch, regelmässig Hartkäse, wenn irgendwie möglich in Bio Qalität, sowie Probiotika. Obwohl ich glaube, das zu machen, was ich kann, ist der Darm immer wieder etwas unruhig und irgendwie zum Stressindikator geworden. Mache ich genug, gibt es ausser der Operation noch andere Ideen? Ich bin gespannt auf Ihre Antwort. Freundliche Grüsse

Radu Tutuian: Wenn die Divertikulitis Episoden am gleichen Ort im Darm entstehen ist eine Operation in Betracht zu ziehen. Bei Divertikel im gesamten Darm ist es immer schwierig zu wissen welcher Teil vom Darm operiert bzw. welcher «drin gelassen» werde sollte. Probiotika sind ein Versuch wert.

Welche Ursache kann eine Entzündung des Enddarms haben? Stress, Nahrungsmittelunverträglichkeit oder sogar Hinweis auf eine chronische Darmerkrankung? Gibt es noch weitere mögliche Gründe?

Stephan Baumeler: Eine Enddarmentzündung ist meistens autoimmun bedingt (chronisch entzündliche Darmerkrankung). Weiter Ursachen sind Infektionen (zB Geschlechtskrankheiten) oder zB nach einer Bestrahlung.

Seit Anfang Jahr bin ich am Intervallfasten (esse ab Mittag nichts mehr), was sehr gut funktioniert. Es ist jedoch nicht zu vermeiden, dass ich an einigen Abenden gesellschaftlich bei Freund:innen esse – solchen Anlässen entsprechend wird es dort auch schnell üppig. Das disruptiert meine Verdauung enorm. Gibt es eine Möglichkeit, den Darm/Körper auf solche Abende vorzubereiten? Oder kann ich am Tag danach etwas beachten?

Radu Tutuian: Der Darm gewöhnt sich auch an einem Rhythmus und reagiert (adäquat) wenn er überbelastet wird. An den «uppigen» Abenden ist es immer eine Balance zwischen Lust und Vernunft was das Essen anbelangt. Sicher die feinen Gerichte probieren... aber mit Mass :)

Ich bin seit x Jahren Abführmittelabhängig (Dulcolax). Ich möchte gerne wissen, wie schädlich das wirklich ist, denn ich habe keine Beschwerden, obwohl ich wie gesagt seit ca. 20 Jahren abhängig bin. Gibt es medizinische Beweise, dass der Darm darunter leidet ? Und gibt es ev. eine Alternative für die Dulcolax ??? Herzlichen Dank für eine Antwort

Stephan Baumeler: 1. Abführmittel machen NICHT abhängig. Sie haben evtl eine chronische Verstopfung. 2. Der Darm leidet nicht darunter. Dem Gegenüber ist eine chronische Verstopfung eher schädlich. 3. Abführmittel sind nur dann heikel, wenn sie zu schwerem Druchfall mit Verlust von Wasser und Körpersalzen führen,

Ich habe 3 Fragen: Vor einigen Jahren wurde meinem Sohn im Kinderspital eine Laktoseintoleranz diagnostiziert. Seither geht es ihm besser. Grunsätzlich nimmt er eine LACDIGEST-Tablette (Laktase) zu sich, wenn er doch einmal normale Milchprodukte zu sich nimmt. Manchmal findet er jedoch, es sei ihm egal, wenn er ohne Tablette Milchprodukte zu sich nimmt und er x-mal auf die Toilette rennen muss. Er ist heute 16 Jahre alt. Und wir streiten oft über sein unachtsames Verhalten. Nach meiner Logik ist zu oft Durchfall nicht gut für den Darm. Er kann die Nährstoffe nicht optimal aufnehmen und regelmässigen Durchfall kann zu Darmreizungen führen. Stimmt meine Logik oder ist es egal, wenn er regelmässig Durchfall in Kauf nimmt? Stimmt es, dass man mit einer Laktoseintoleranz leben muss und sich das nie verbessern wird? Und meine 3. Frage; kann man diese LACDIGEST-Tabletten tatsächlich oft unbedenklich einnehmen? Danke für Ihre Antworten.

Carsten Posovszky: Bei der Laktoseintoleranz wird der Milchzucker nicht ausreichend durch die Laktase im Darm enzymatisch gespalten, um dann als Glukose und Galaktose von den Darmzellen aufgenommen werden kann. Unverdauerter Milchzucker macht Verdauungsbeschwerden (Übelkeit, zieht Wasser -> Durchfall, wird auch im Dickdarm verstoffwechselt -> Blähungen). Solange die Verdauungsbeschwerden bei Ihrem Sohn tolerierbar sind, ist das unproblematisch. Beim Durchfall kommt es vor allem zum Flüssigkeitsverlust, aber es kann durch eine zu schnelle Darmpassage auch die Nährstoffaufnahme vermindert werden. Somit stimmt Ihre Logik. Milchzucker führt nicht zu einer Darmentzündung, verändert aber auch das Mibrobiom (hier freuen sich die Lactobacillen). Die Einnahme von Laktasetabletten ersetzt den Enzymmangel im Darm und spaltet den Milchzucker in der Nahrung. Die Einnahme ist unbedenklich.

Ich habe jeweils am Morgen nach dem Essen leicht Durchfall oder eher einen weichen Stuhl, es kommt nur jeweils am Morgen vor aber eigentlich fast jeden Tag. Meine Frage: Ist das problematisch? Bedeutet es, dass etwas mit der Verdauung nicht stimmt? Wahrscheinlich kommt es vom Kaffee den ich zum Zmorgen trinke, es fällt mir aber schwer darauf zu verzichten, ich trinke sonst über den Tag wenig Kaffee. Ansonsten versuche ich generell und auch beim Frühstück möglichst gesund zu essen (Haferflocken, Jogurt, Apfel mit Nüssen, Vollkornbrot mit wenig Konfi, Tee, ein Glas Wasser).

Stephan Baumeler: Der Stuhlgang kann sehr variabel sein von weich und breiig bis hart ist alles in Ordnung, solange es keine Beschwerden macht. Kaffee beschleunigt den Stuhlgang typischerweise, was ja auch gar nicht schlecht ist.

Guten Abend, ist es schädlich, täglich ein Klistier mit warmem Wasser 50 ml zu machen, damit ich nicht so pressen muss und den Beckenboden schonen kann?

Radu Tutuian: Bei Klistier besteht immer die Gefahr einer Verletzung der Afterschleimhaut bzw. Wand des Enddarmes (Rektum). Darum empfehlen wir Klistiers nur als «Notfall Lösung». Haben Sie schon Mal mit oralen Stuhlaufweicher (z.B. Flohsamen/Leinsahmen oder Kiwi) probiert?

Ich vermute Hämorrhoiden. Bei welchem Arzt kann ich das abklären? Kann ich das bei der Hausärztin ansprechen?

Carsten Posovszky: Sie können das bei Ihrer Hausärztin ansprechen. Sie wird sie gegebenenfalls für entsprechende weiterführende Untersuchungen weiterweisen.

Muss bei der Diagnose gedeckte perforierte Sigmadivertikulitis immer operiert werden oder kann es auch von selber verheilen? Falls ja, was wäre besonders unterstützend? Beste Grüsse und Danke für die Antwort.

Radu Tutuian: Der Entscheid zur einer Operation nach einer Divertikulitis ist immer individuell. Meistens heilt eine gedeckt perforierte Divertikulitis unter antibiotischer Therapie von selber. Die Frage die bleibt ist wann der nächste Schub kommen wird und ob bei der nächsten Divertikulitis eine allfällige Perforation weiterhin gedeckt bleiben wird. Faserreiche Kost und ausreichend Flüssigkeiten helfen Divertikulitiden bzw. Divertikelblutungen vorzubeugen.

Ist es normal 5 mal pro Tag Stuhlgang zu haben? Besten Dank für Ihre Antwort.

Radu Tutuian: Normale Stuhlfrequenz ist 1 mal jeden anderen Tag bis 2 (max 3) mal pro Tag. Bei 5 Stuhlgänge pro Tag würde ich dieses mit dem Hausarzt besprechen.

Ich esse etwas, das ich nicht so gut vertrage, und schon nach einer halben Stunde hab ich Stuhldrang, muss springen und habe Durchfall. Wie ist das möglich? Ich verdaue doch gar nicht so schnell.

Stephan Baumeler: Der Darm arbeitet wie ein Förderband. Wenn es in den Magen kommt beginnt auch der Dickdarm zu arbeiten. Es kommt daher nicht das eben gegessene zuerst raus. Man nennt das Gastro-Kolischen Reflex, darum mpssen die meisten Leute nach dem Frühstück auf die Toilette. Meistens steckt hinter ihren Beschwerden ein Reizdarm und kann symptomatisch behandelt werden.

Können Anti Depressiv verstopfen Wie oft soo ich Laxoberon nehmen

Radu Tutuian: Ja, gewisse Klassen von Antidepressiva können die Beweglichkeit (Motilität) des Darmes hemmen. Besprechen sie die Therapieoptionen mit dem Arzt der die Antidepressiva verordnet hat ob ein Therapiewechsel möglich / sinnvoll wäre.

Was empfehlen Sie zum Abendessen bei Verstopfung? Und was sollte man abends eher meiden (auch um den Magen nicht zu sehr zu belasten)?

Stephan Baumeler: Essen sie etwas leichtes mit genügend Fasern: Obst, Salate, Gemüse. Essen sie va. auch nicht zu spät, besser 3-4 Stunden vor dem Zubettgehen.

Ich leide seit meinem 25 Lebensjahr an einem Reizdarm mit vielschichtigen Beschwerden.Ich habe bereits schon viel ausprobiert,aber längerfristig hat nichts geholfen.Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse und was kann ich selbst noch unterstützend dagegen tun?

Madeleine Fuchs-Kümin: Auch nach einer längeren Zeit lohnt es sich, die Situation mit einer spezialisierten Ernährungsberaterin nochmal zu analysieren und Optimierungsmöglichkeiten zu suchen. Auch eine Abklärung bezüglich einer bakteriellen Fehlbesiedelung (SIBO) würde ich anschauen, da dies bei Reizdarmbetroffenen sehr häufig vorkommt.

Wie Regelmässig muss man eine Darmspieglung machen?

Radu Tutuian: Dieses hängt davon ab was in der letzten Darmspiegelung gefunden wurde. Nach einer normalen Darmspiegelung wird eine erneute Kontrolle nach 8-10 Jahren empfohlen. Wenn Polypen entfernt wurden kann das Kontrollinterval 3, 5 oder 8-10 Jahre betragen. Der Arzt der die Untersuchung durchgeführt hat wird ihnen das nächste Kontrollinterval empfehlen.

Ich habe nach einem Spitalbesuch eine Blasenentzündung eingefangen. Dazu ist mein Stuhlgang dauernd verstopft. Trotz Abführtropfen (Laxoberon) ist es nicht besser geworden. Was kann ich noch tun...??

Radu Tutuian: Hier würde ich mit dem Hausarzt sprechen ob eine Konsultation bei einem Spezialisten (Gastroenterologen) angebracht ist oder nicht. Man kann vieles mit Ernährung und einfachen Quellmitteln erreichen.

Wie bewerten Sie Lactulose und Feigensirup? Sind diese Substanzen geeignet zur Langzeitbehandlung bei medikamentös bedingter Obstipation?

Stephan Baumeler: Praktisch alle Abführmittel können langfristig angewendet werden. – auch Lactulose und Feigensirup. Allerdings sollte vorher sichergestellt sein, dass hinter einer Verstopfung keine gefährliche Erkrankung wie zB ein Darmkrebs steckt. Bei langjährigen Beschwerden ist das aber eher unwahrscheinlich .

Trotz geschrotenen Leinsamen immer noch mühe zum Stuhlen. Gibt es etwas das besser wirkt?

Radu Tutuian: Eine natürliche Alternative zu Leinsamen sind Kiwis. Es gibt eine Studie die zeigt dass 2 grüne Kiwis pro Tag ähnlich gut wie Leinsamen funktionieren. Wenn beides nicht nützt können andere Quellmittel (z.B. Macrogolum) probiert werden.

Unsere Tochter (4) verträgt das Milcheiweiss nicht. Das Blut wurde untersucht, Entzündungswerte sind alle normal. Trotzdem schläft sie unruhig, wenn sie Milchprodukte bekam. Das nagt an unserer Energie. Eine bekannte sagte uns, dass wenn die Unverträglichkeit bis 5-jährig nicht ausgewachsen ist, sie das Leben lang keine Milch verträgt. Stimmt das? Und wie können wir als Eltern beim auswachsen der Milcheiweiss-Unverträglichkeit «nachhelfen»? Gilt da eine «Nulltoleranz» oder sollten wir ihr immer ein wenig mehr geben, damit sich die Verdauung daran gewöhnt? Vielen Dank für Ihre Antwort

Carsten Posovszky: Die typische «Kuhmilchallergie» tritt bereits im Säuglingsalter auf und verliert sich bei vielen Kindern wieder im Kleinkindalter, weil sie für das Milcheiweiss tolerant werden. Fördern kann man diesen Prozess bei Nahrungsmittelallergien z.B. durch langsames und stufenweises erhöhen der Allergenmenge, um somit eine Toleranz zu erzeugen. Konkret heisst das zum Beispiel mit einer kleinen Menge verbackene Kuhmilch zu beginnen... Am besten besprechen Sie das mit einem Allergologen/in.

Gewisse Lebensmittel sind beim Stuhlgang sozusagen nicht verdaut. Der Salat ist noch immer gut erkennbar. Warum ist das so?

Stephan Baumeler: Gewisse Lebensmittel können schlecht verdaut werden – wie zB Salat und Ungekochtes. Das liebe Vieh kann das auch nur weil es Wiederkaut und mehrere Mägen hat. Wenn also der Salat oder zB Tomatenschalen unverdaut wieder das Licht der Welt erblicken, so ist das ungefährlich und unserer Verdauung als Alles-Esser geschuldet.

Ich habe seit ca. einem halben Jahr Blähungen. Diese sind mit der Zeit schlimmer geworden. Mein Magen grummelt auch den ganzen Tag, teilweise so laut und lange das meine Mitmenschen kenntnis davon nehmen. Manchmal habe ich auch leichte Bauchschmerzen. Der Stuhl ist meistens eher Weich aber nicht flüssig. Leider habe ich auch Blut am WC Papier. Ich habe schon diverse Medikamente ausprobiert. Vorallem Bioflorin und ähnliche Produkte. Was könnte die Ursache sein. Freundliche Grüsse

Madeleine Fuchs-Kümin: Blut am WC-Papier sollte beim Arzt abgeklärt werden. Die Auslöser von störenden Blähungen und Magengrummeln können ev. mit Hilfe eines Ess-Beschwerdeprotokolls zusammen mit einer Fachperson herausgefunden werden. Je nach Ergebnis sollte auch an eine bakterielle Fehlbesiedelung (SIBO) gedacht werden.

Guten Abend , ich habe seit einiger Zeit nach dem Essen ein rumpeln im Bauch und muss dann ganz schnell aufs WC . Zuerst habe ich normalen Stuhlgang und kurz danach Durchfall. Kann es sich um einen Reizdarm handel. Besten Dank für Ihre Antwort

Radu Tutuian: Eine Erklärung wäre ein ausgeprägter gastro-kolische Reflex. Wenn diese über mehr als 6 Monate besteht, könnte es auf einen Reizdarm hindeuten. Je nach weiteren Kriterien wären weitere Abklärungen (inkl. Darmspieglung) indiziert. Besprechen Sie dieses mit Ihrer Hausärztin / Ihrem Hausarzt.

bei mir ist der Fall, dass oft mehrere Tage vergehen, bis ich wieder aufs Klo gehen kann/muss und manchmal bekomme ich sogar Kreuzschmerzen? Kann das zusammenhängen? Wenn ich dann aufs Klo gehe, kommt dann ziemlich viel, aber keine grossen Schmerzen. Danke Grüsse

Radu Tutuian: Starkes Pressen kann unangenehm werden. Besprechen sie diesem mit Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt. Unter Umständen wäre es sinnvoll diese weiter abzuklären.

Ich habe immer in der Mitte im Oberbauch schmerzen und es sind Koliken und die strahlen rechts nach links nach unten. Kann es vom Darm her kommen? Ich leide auch an Hämorrhoiden.

Radu Tutuian: Der Darm wäre eine mögliche Ursache der Schmerzen. Würde sicher noch die Harnableiter bzw. Harnblase untersuchen. Bei Frauen empfehlen wir auch eine gynäkologische Untersuchung.

Mein Sohn 2 Jahre hat immer harten Stuhlgang (wie Geissen- Bölleli) , er trinkt sehr viel... an was kann das liegen?

Carsten Posovszky: Die Stuhlkonsistenz hängt von vielen Faktoren ab, nicht nur von der Flüssigkeitsmenge. Hoher Milchkonsum bei Kleinkindern kann zum Beispiel zu hartem Stuhlgang bzw. Verstopfung führen. Ausserdem wird faserreiche Nahrung (Gemüse) nicht so gern gegessen. Als Stuhlweichmacher kann man Macrogol geben. Das kann Ihnen der Kinderarzt verordnen und erleichtert dann den Stuhlgang und verhindert Schmerzen bei zu hartem Stuhlgang.

Ich bin aktuell in der 11. Schwangerschaftswoche. Vor einigen Jahren habe ich die Diagnose Reizdarm erhalten. Im letzten Jahr die Diagnose Sibo, welche ich zuerst mit Antibiotika und dann mit einer Ernährungsberaterin in den Griff kriegte. Mit der Schwangerschaft sind viele Symptome leider wieder da. Nun leide ich unter starker Übelkeit und habe sehr oft Schmerzen und nach einem Stück festem Stuhl Durchfall. Gibt es Möglichkeiten, wie ich die Krämpfe und die Schmerzen (meiner Meinung nach ausgehend vom Darm) lindern könnte? Viel Bewegung ist leider nicht möglich, da ich sehr schnell ermüde.

Stephan Baumeler: In der Schwangerschaft sollten sie mit Medikamenten sehr zurückhaltend sein. Eine Stuhlregulation zB mit Flohsamenpulver, welches den Stuhl sanft reguliert geht immer. Ebenso könnte eine sog. FODMAP arme Diät helfen. Hier empfehle ich aber bei allen und bei Schwangeren im besonderen eine Ernährungsberatung .

Ich (67) habe normalerweise 1x täglich morgens Stuhlgang. Aber ca. 1x in der Woche muss ich mehrmals kurz hintereinander aufs WC und dies quasi «notfallmässig «. Der Stuhl wird dabei immer dünnflüssiger. An was liegt dies? Ich konnte keinen Auslöser auf Grund der Nahrung eruieren.

Radu Tutuian: Neu aufgetretene Stuhlgangveränderungen ab dem 50. Lebensjahr sollten weiter abgeklärt werden. Ihre Hausärztin / Ihr Hausarzt kann sie zu einer Enddarmspiegelung oder eine komplette Darmspiegelung zuweisen.

Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit der Verdauung. Oft habe ich nach dem Essen ein starkes Sättigungsgefühl, Blähungen und manchmal Durchfall. Dieses Sättigung- und Unwohlgefühl hält oft sehr lange an. Am schlimmsten ist es meist am Abend. Bei einer Ärztin oder einem Arzt war ich deswegen vor einigen Jahren, damals wurde es aber nicht richtig ernst genommen. Jetzt weiss ich nicht, ob ich noch einmal zu einer Ärztin oder Arzt gehen soll. Was denken Sie, soll ich noch einmal gehen? Könnte es eine Unverträglichkeit sein? Was soll ich machen?

Madeleine Fuchs-Kümin: Wenn die Beschwerden sie im Alltag belasten, ist eine Abklärung durch einen Arzt/Ärztin und/oder eine Begleitung durch eine ErnährungsberaterIn sinnvoll. Ein Ess-Beschwerdprotokoll kann dabei unterstützen, Unverträglichkeiten zu erkennen.

Einläufe 👍 oder 👎? Man liest beides. Ich würde nicht ohne auskommen (dann und wann, weil einfach nach einer gewissen Zeit zu viel drin bleibt) Mache auch Kaffeeeinläufe mit grünem Bio- Kaffee.

Stephan Baumeler: Ein gesunder Darm braucht keine Einläufe, die sind von der Natur eigentlich nicht vorgesehen. Bei schwerer Verstopfung sind die bisweilen nötig, sonst aber nicht.

Meine Tochter 2 Jahre alt hat selten normal geformter Stuhlgang. Meistens ist der Stuhlgang eher breiig/flüssig oder dann hart. Sie isst alles vom Tisch und zusätzlich einen Schoppen mit einer reduzierten Menge Pulver. Stuhlgang hat sie nach dem Durchfall meistens etwa zwei Tage keinen. Weil ich selber Colitis Ulcerosa habe bin ich deshalb immer sehr beunruhigt. Darf ich um Ihre Einschätzung bitten? Vielen Dank. Herzliche Grüsse

Radu Tutuian: Würde diese mit der Kinderärztin / dem Kinderarzt besprechen. Man kann hier mit nichtinvasiven Untersuchungen (z.B. Stuhlproben, Blutentnahmen) einiges Abklären.

Spezielle Diät oder Ernährung sinnvoll bei colitis ulcerosa unter Therapie?

Stephan Baumeler: Eine spezielle Diät ist nicht nötig. Allerdings ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung sinnvoll. Insbesondere sollten Fertiggericht und Fastfood reduziert werden.

Ich leide unter Krämpfen in der Nacht, meistens nach 2-4 Stunden Schlaf. Die Krämpfe sind beeinflusst vom Essen. Ich habe aber keine Allergie, versuche seit Jahren herauszufinden auf welche Nahrungsmittel ich verzichten muss. Ärztliche Abklärungen ergeben keinen Befund. Was raten Sie mir?

Madeleine Fuchs-Kümin: Es gibt viele mögliche Ursachen für Bauckrämpfe. Ein genaues Ess-Beschwerdeprotokoll kann Zusammenhänge aufzeigen. Ideal ist es, dieses gemeinsam mit einer Fachperson zu analysieren.

Wenn man viele Gallensteine (gross wie klein)hat, wie schnell sollte diese rausgenommen werden, wenn man Probleme hat?

Stephan Baumeler: Wenn man Problem hat lieber früher als später. Es kommt allerdings ein bisschen auf die Probleme an: bei diffusen Schmerzen gelegentlich, bei einer durch Steine ausgelösten Bauchspeichdrüsenentzündung eher schnell und bei einer Blutvergiftung wegen Steinen noch schneller ....

+++ Ich habe keine Frage nur eine Feststellung gemacht. Jahre hatte ich Verstopfungen, oder extremer Durchfall. Seit ich eine WC Dusche also Closomat habe, sind meine Ptobleme wie weg geblasen und das seit Jahren. Ist eine ganz gute Finanzielle Infestition gewesen. Würde dieses Gerät nie mehr geben. +++

Ich, 24, frage mich, ob das normal ist. Ab und zu, wenn ich etwas fester drücken muss, habe ich nach dem Stuhlgang etwas Blut auf dem WC-Papier. Es ist nicht dunkel, sondern hell. Als Kind (etwa 10- oder 11-jährig) hatte ich eine schlimme Verstopfung, und mein Stuhl(?) war da gerissen. Meine Frage ist: Kann es sein, dass das zusammenhängen könnte? Könnten das Hämorrhoiden sein?

Radu Tutuian: Es kann schon sein dass bei hartem Stuhlgang ein kleiner Schleimhautriss im Analkanal entsteht. Diese sind meistens schmerzhaft (brennen) und können bluten (hellrotes Blut). Es könnten auch Hämorrhoiden sein. Würde es auf jeden Fall weiter abklären.

Ich habe die Diagnose Colitis Ulcerosa erhalten, meine Gastroenterologin meinte, dass man mit der Ernährung nichts beeinflussen kann. Stimmt das? Freundliche Grüsse und danke für die Auskunft

Carsten Posovszky: Eine Ernährungstherapie wie beim Morbus Crohn gibt es für die Colitis Ulzerosa leider nicht. Patienten mit Colitis Ulzerosa haben aber auch ein Risiko für Mangelernährung (Untergewicht, Mikronährstoffmangel). Deshalb ist es wichtig auf eine ausgewogene Ernährung zu achten und ggf. auch Mikronährstoffe zu supplementieren (z.B Vitamin D). In der Prävention zur Risikominimierung für das Auftreten einer Colitis Ulzerosa hat die Ernährung jedoch eine Bedeutung. Hier wird u.a. eine reduzierte Aufnahme von rotem Fleisch, Softdrinks und Saccharosehaltigen Nahrungsmitteln empfohlen.

Mein Stuhl ist zu weich und manchmal kommt mit Wind etwas mit. Der Wind entweicht ohne dass ich es merke. Manchmal habe ich auch dass Problem dass nur etwas Wasser austritt. Ist das möglich? Ich habe eine Darmspiegelung gemacht. Es ist nichts auffälliges gefunden worden. Bodenbeckenübungen mache ich auch Vielen Dank für Ihre Antwort

Radu Tutuian: Im weitesten Sinne dürfte es sich um ein Form von Stuhlinkontinenz handeln. Würde diese mit einem Magendarmspezialist bzw. mit dem Hausarzt besprechen ob eine Druckmessung im Bereich des Schliessmuskels sinnvoll wäre.

Nach dem Essen muss ich immer Furzen. Es stinkt immer sehr. Könnt ihr mir weiterhelfen?

Madeleine Fuchs-Kümin: Eine individuelle Ernährungsberatung kann helfen, die Ursache der stinkenden Flatulenzen herauszufinden und Massnahmen zur Verbesserung zu finden. Adressen finden Sie beim Berufsverband unter www.svde-asdd.ch

Ich habe colitis ulcerosa. Gibt es etwas was ich gegen ständiges Blut im Stuhlgang machen kann?

Radu Tutuian: Es gibt gute und sichere Therapien für C. ulzerosa. Würde ihnen empfehlen sich via Hausarzt mit einem Gastroenterologen in Verbindung zu setzten um die Therapieoptionen anzuschauen. Unbehandelt kann einer colitis ulzerosa zu einem toxischen Megakolon führen.

Seit der Geburt meines Sohnes, habe ich mühe mit dem Stuhlgang. Letzt Zeit habe ich im Stuhl frisches Blut und der After tut auch dementsprechend weh. Die Blutung kommt immer wieder da der Stuhl am Anfang hart ist. was soll ich tun?

Stephan Baumeler: Vermutlich liegt eine Fissur vor. Therapie:

1. Stuhlregulation mit Ziel breiig weich

2. Ausduschen und Trocken-Tupfen, Reiben mit Papier vermeiden

3. Nifedipin oder Nitrocreme (vom Hausarzt)

Ich habe Hämeoriden und schäme mich habe es jetzt mit Hausarzt besprochen ..wenn ein Eingriff gemacht werden muss Sie sind äusserlich und kann man das ambulant machen ...Muss auch Abführmittel nehmen ... Bestdn Dank was soll ich machen ???

Stephan Baumeler: Wenn sie rein äusserlich sind, dann sind es keine Hämorrhoiden sondern Marisken. Echte Hämorrhoiden kommen immer von innen, können aber heraushängen. Marisken wie Hämorrhoiden können chirurgisch angegangen werden, meistens ambulant.

Gibt es Besonderheiten in der Verdauung bei einer rein pflanzlichen Ernährung?

Madeleine Fuchs-Kümin: Eine rein pflanzliche Ernährung hat meist einen hohen Nahrungsfasergehalt. Dies kann unter Umständen auch zu Verdauungsbeschwerden führen.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Verdauungsstörungen und psychischen Krankheiten (zb Depressionen)?

Stephan Baumeler: Ja die gibt es! Einerseits beeinfluss die Psyche die Darmtätigkeit über das vegetative Nervensystem. Aber auch eine gestörte Darmfunktino kann unser Hirn beieinflussen. Es gibt eine Hirn-Darm-Achse aber auch eine Darm-Hirn-Achse.

Ich bin meine Kindheit nur mit UHT Milch aufgewachsen. Als ich vor 7 Jahren mit 24, auf Rohkuhmilch umstelte, hatte ich ziemliche Blähungen anfangs. Ein Weilchen lang kochte ich die Milch ab, mitlerweile nicht mehr und die Milch bleibt immernoch 5 Tage gut im Kühlschrank. Ich frage mich, ob die Bakterien wirklich so schlimm sind für den Darm wie alle immer behaupten....? Wie sieht es bei Schwangerschaft aus? Meiner Erfahrung nach fühle ich mich viel gesunder mit Rohmilch und frischem Gemüse statt hoch produzierte Fertiggerichte von Annes Best und co. Welches so viele Emulgatoren hat...

Radu Tutuian: Abgelaufene Nahrungsmitteln können auch böse Bakterien enthalten. Diese können während der Schwangerschaft zu Probleme führen. Ich würde die Milch abkochen oder pasteurisieren. Zusammen mit frischem Gemüse ist dieses eine gute Alternative zu den Fertigprodukten

Ohne Abführmittel funktioniert mein Stuhlgang nicht mehr! Ich nehme jeden dritten Tag Dulcolax dann funktioniert es! Ist das schädlich für mich?

Stephan Baumeler: Nein. Nehmen sie es so oft es nötig ist, ggf auch täglich!

Was kann ich machen das ich auch auf öffentliche WC kann oder in der Schule? Ich kann nur zu Hause stuhlen. bekomme dan öfters bauchschmerzen oder verstopfungen

Carsten Posovszky: Tatsächlich beeinflusst die Umgebung die Stuhlentleerung. Viele Menschen sind dann blockiert und können z.B. in öffentlichen Toiletten oder im Urlaub keine Stuhlgang absetzen. Hier kann man verhaltenstherapeutisch beginnen zunächst an einem anderen Ort auf Toilette zu gehen, um dann so Schritt für Schritt diese Blockade abzubauen.

Ich leide nun seit im Februar 2011 unter Durchfall. Es wurden diverse Abklärungen getätigt. Gluten, Laktose, Ernährung umgestellt, alles negativ. Mein Arzt meinte, es seie halt einfach chronisch. Kann es wirklich nichts anderes sein? Noch zur Ergänzung, mir wurde im Jahr 2009 der Blinddarm und 2010 die Gallenblase entfernt.

Stephan Baumeler: Das häufigste ist tatsächlich ein Reizdarmsyndrom. Letztendlcih können aber diverse Krankheiten dahinter stecken. Dazu braucht der Magendarmspezialist aber viel mehr Angaben ....

Mein Sohn, 11 Jahre, hat seit 1 Woche immer wieder Durchfall. Letzten Dienstag 2x wie Wasser, dann 2 Tage wieder gut, Freitag 3x ziemlich dünn, Samstag wieder 3x Durchfall und gestern 2x. Heute Mittag wieder gut und soeben wieder Durchfall. Gebe ihm seit 7 Tagen Perenterol 2x täglich. Weiss langsam nicht mehr weiter.

Stephan Baumeler: Durchfall kann ein paar Tage oder auch 2-3 Wochen dauern. Schauen dass er genug Trinkt und ruhe bewahren. Abklärungen braucht es frühestens nach 4 Wochen.

Ich bin 65 Jahre alt, habe normalerweise 1 mal pro Tag morgens Stuhlgang. In letzter Zeit habe ich vermehrt viel Wind. Einen direkten Zusammenhang mit der Nahrung kann ich nicht feststellen. Ist dies etwas, das untersucht werden sollte?

Radu Tutuian: Falls bisher noch nicht gemacht würde ich eine Darmspiegelung machen (lassen). Blähungen (und vermehrter Windabgang) könnten Hinweise für eine Passagestörung im Darm sein.

Hallo macht sich nervlich Stress auf den Darm bemerkbar u was kann man tun danke

Madeleine Fuchs-Kümin: Stress wirkt sich stark auf den Darm aus. Entspannungsübungen und Stressabbau können sich positiv auswirken.

Ich habe ein Reizdarm. Da ich aktuell sehr gestresst bin habe ich eigentlich jeden Tag flüssiger Stulgang. Ich nehme bereits jeden Tag Probiotika ein. Was kann ich noch spezifisch zu mir nehmen oder essen?

Stephan Baumeler: Versuchen sie zunächst

1. FODMAP arme Diät

2. Loperamid

Für Probiotika gibt es bei Reizdarm leider wenig Daten, dass sie wirklich etwas nützen.

Ich habe meistens eher Durchfall, dass bereits seit Jahren. Ich war deswegem beim Arzt, jedoch scheint alles gut zu sein. Ich denke aber, dass das genauer angeschaut werden müsste, ich vermute ich habe eine unverträglichkeit. Ich finde es schade, dass dem nicht genauer nachgegangen wird in der heutigen Zeit.

Madeleine Fuchs-Kümin: Wenn die Beschwerden Sie im Alltag belasten, lohnt sich eine genauere Analyse. Eine ErnährungsberaterIn kann Sie dabei unterstützen. Adressen finden Sie beim Berufsverband unter www.svde-asdd.ch

Unsere 3jährige Tochter hält ihr Stuhl zurück. Sie merkt zwar, dass es soweit wäre auf die Toilette zu gehen (seit einem halben Jahr keine Windeln mehr), hält dann aber den Stuhl zurück. Wenn es dann gar nicht mehr geht wird sie sehr unruhig. Oft schaft sie es dann im letzten Moment auf dir Toilette und der Stuhl spickt richtig raus. Ab und zu kommt vorher etwas in die Unterhose. Haben Sie einen Tipp? Ist dies für ihr Alter normal? Danke und freundliche Grüsse

Carsten Posovszky: Das ist tatsächlich ein häufiges Problem in diesem Alter. Wir empfehlen den Toilettengang nach dem Essen (gastrokolischer Reflex) an einem Zeitpunkt am Tag zu ritualisieren, wo möglichst auch ausreichend Ruhe hierfür ist (z.B. immer nach dem Abendessen). Durch regelmässigen Stuhlgang verhindert man dann die unangenehmen Situationen.

Können äussere Hämorrhoiden entfernt werden? Oder kommen diese immer wieder erneut bei Entfernung. Werden diese falls einer Entfernung viä „ Gummeli abgeklemmt“?

Stephan Baumeler: Äussere Hämorrhoiden können nicht mit Gummiband behandlet werden, das wäre viel zu schmerzhaft. Diese können operiert werden, eine Behandlung ist aber nicht zwingend. Man kann auch damit leben.

Mein Sohn (11) ist sehr sportlich, hat einen normalen BMI, hat aber seit Kindheit einen grossen Bauch. Hat diese etwas mit der Verdauung zu tun?

Carsten Posovszky: Hierzu muss man den Bauch untersuchen. Ist er voll mit Luft, mit Stuhlgang... Was meint Ihr Kinderarzt/ärztin?

Bei mir wurde eine beginnende Colitis ulcerosa diagnostiziert. Ich hatte wöchentlich Blut am Papier. Nun geht es mir besser und habe nur all 4-5 Wochen wieder Blut am Papier. Ist das schlimm was kann ich machen? und könnten es evtl auch Hämorrhoiden sein?

Stephan Baumeler: Das solten sie bei bereits bekannter Colitis ulcerosa unbedingt abklären lassen. Es kann auch ein Schub der Entzündung sein,

Ich, w, 29, leide seit bald 2 Jahren immer wieder an blutigem Stuhlgang, unabhängig von der Stuhlkonsistenz. Vor 6 Monaten wurde ich Gastroenterologisch abgeklärt – Magen – und Darmspiegelung sowie Stuhlprobe waren unauffällig. Es wurden aber Hämorrhoiden Grad 1 festgestellt. Trotz Behandlung mit Daflon Tabletten und Faktu Salbe und Zäpfchen habe ich weiterhin immer wieder blutigen Stuhlgang, der zwischenzeitlich auch wieder zu einem Eisenmangel mit Notwendigkeit einer Eiseninfusion geführt hat. Bei mir ist eine Endometriose bekannt (es wurden jedoch keine Herde am Darm gefunden), ich habe das Ehers-Danlos-Syndrom und spritze Humira wegen einer Akne inversa. Was kann ich gegen die immer noch vorhandenen Blutungen selbst tun?

Radu Tutuian: Wenn die Blutungen trotz medikamentöser Therapie persistieren könnte eine endoskopische Therapie (Ligatur der Hämorrhoiden) sinnvoll sein. Sprechen sie dieses mit Ihrer Hauärztin / Ihrem Hausarzt an. Die/Der kann Sie zum richtigen Spezialisten weiterleiten.

Ich hatte acht Bauchoperationen, einen Darmverschluss und musste zu guter letzt auch noch meine Gallenblase entfernen lassen. Kann es sein, dass das Entfernen der Gallenblase dazu führte, dass ich eine unerklärliche Gewichtszunahme habe. Ich esse keinen Zucker (ausser Fruchtzucker in Früchten), trinke keine SüssGetränke und esse wenig Kohlenhydrat, und esse viele Proteine (tierische wie pflanzliche), trotzdem nehme ich seit der Entfernung der Gallenblase zu. Was kann ich tun?

Madeleine Fuchs-Kümin: Die Gallenblasenentfernung führt in der Regel nicht zu einer Gewichtszunahme. Eine Analyse der Ernährung sowie der ganzen Situation kann helfen, die Gewichtszunahme zu stoppen..

Wie oft darf ich Laxoberon nehmen

Radu Tutuian: Wie empfehlen mit Laxoberon sorgfältig umzugehen. Es ist ein reizendes Abführmittel (i.e. es reizt den Darm um Stuhlgang zu haben). Würde mit Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt Alternativen suchen.

Guten Tag, seit 2 Jahren habe ich plötzliche starke Schmerzen in Bauch, darm, Anus. Magen/darmspuegelung haben Keime in Dickdarm und Entzündung in darm( nicht helicobacter) gezeigt. Medikamente( flagyl) helfen nicht wirklich. Mir ist übel, habe Schmerzen , bin voll mit Gas. Kann ich der microbiom untersuchen lassen? Schädigen due ständige medis die darmflora zerstören? Wie weiss ich,fss die Entzündung geheilt ist? Was kann ich noch machen? Vielen Dank, Freundliche Grüsse

Radu Tutuian: Wir verstehen noch nicht genau welches Mikrobiom gesund bzw. ungesund ist. Würde in ihrem Fall sicher mit der Gastroenterologin / dem Gastroenterologen der die Spiegelungen durchgeführt hat reden und schauen welche weitere Abklärungen sinnvoll sind.

Seit vielen Jahren habe ich (50 j) eine schwerfällige Verdauung (Verstopfung). Es stört mich jedoch nicht sonderlich und habe keine Beschwerden. Kann es sein, dass mein Darm deshalb «beschädigt» ist? Muss ich meinen Darm untersuchen lassen?

Radu Tutuian: Ab 50 Jahre loht es sich auf jeden Fall eine (Vorsorge)Kolonoskopie durchzuführen.

Meine Tochter 9 Jahre kotet beinahe täglich eine kleine Menge in die Unterhose ein. Dies schon seit einigen Monaten. Meine Vermutung war lange, dass sie sich keine Zeit für den Toilettengang nehmen will. Nun bin ich mir nicht sicher, ob sie spürt, wann sie aufs Klo muss. Wenn ich sie darauf anspreche, versichert sie mir, dass sie spüre, wann sie gehen muss. Ihr ist es peinlich. Was würden Sie empfehlen?

Carsten Posovszky: Dies ist sicherlich eine schambehaftete Situation. Zur weiteren Abklärung und Behandlung ist es sicherlich hilfreich mit ihr zum Kinderarzt/ärztin zu gehen. Manchmal kommt es zum Stuhlschmieren, wenn man den Darm nicht ausreichend und regelmässig entleert. Hierfür empfehlen wir zunächst eine Stuhlregulierende Therapie. Bei chronischer Verstopfung nimmt die Wahrnehmungsschwelle für die Stuhlfüllung im Enddarm ab, weshalb man aktiv täglich auf Toilette gehen soll, auch wenn noch kein Stuhldrang besteht.

Mein Stuhlgang hat meistens eine weiche Konsistenz. Ich frage mich, ob dies an der Ernährung liegt und ob dies normal ist? Ich gehe nicht sehr gerne andernorts auf die Toilette, wegen den Darmgeräuschen. Bauchschmerzen habe ich aber keine. Ich war aber auch schon verstopft, dass ich danach Probleme mit Hämorroiden hatte. Vielen Dank für die Beantwortung.

Stephan Baumeler: Von weich bis mittelhart ist alles Normal. Normal ist auch, dass der Stuhl nicht immer gleich ist. Insofern scheint bei ihnen alles +/-normal.

Guten Abend, ich habe das Leaky Syndrom. Ich bin 75 J. alt, ich muss 3 bis 6 mal am Tag aufs WC, immer nur eine «wurst». Ich habe das Gefühl mein Darm ist nie ganz leer. Habe au immer wider Durchfall Hat das ein zusammenhang mit dem Leaky Syndrom? Danke und Gruss

Radu Tutuian: Wenn der Darm das Wasser nicht mehr gut wiederaufnehmen kann (i.e. die wand ist zu durchlässig – «leaky») kann diese zu Durchfall führen.

Guten Abend , ich hatte von einem halben Jahr eine Zwerchfell Operation . Seit dem habe ich viel Durchfall … hatte jetzt noch 2 Magenspiegelungen und mein Magen Entlehrt sich nicht ganz . Das heisst innert 24 Stunden hat sich mein Magen von einem Mütschli nicht ganz können Entlehren …. Das sei nicht gut ….was heisst das kokret ? Hatte leider keine Zeit mehr zum Besprechen .

Radu Tutuian: Würde neben den Magenspiegelungen eine Magenentleerungsszintigraphie (Untersuchung zur Messung der Magenentleerungzeit) empfehlen.

Ich habe täglich mehrmals Stuhlgang. Ich habe oft Durchfall nach dem Essen. Wenn ich täglich 2-3 Bioflorin Kapseln nehme, ist es viel besser. Darf man über lange Zeit (Monate/ Jahre) täglich Bioflorin einnehmen? Herzlichen Dank

Stephan Baumeler: Wenn es hilft können sie Bioflorin über Jahre einnehmen,

Was kann man gegen hauptsächlich medikamentös bedingten Durchfall tun? Wie lange darf Imodium eingenommen werden? Warum werden die Auswirkungen bestimmter Medikamente auf den Magen-Darm-Trakt so selten untersucht?

Stephan Baumeler: 1. Imodium kann solang wie nötig eingesetzt werden. Solang sie nicht verstopft sind macht es nichts. 2. Alle Medikamente werden bei Zulassung auf Nebenwirkungen untersucht – auch und speziell auf Magendarmbeschwerden. Insofern ist ihre Annahme, dass Medikamenten nicht auf den Magen-Darm Wirkungen untersucht werden falsch.

Ich musste in den letzten Jahren sehr oft Antibiotika einnehmen aufgrund von bakteriellen Mandelentzündungen. Die letzte Antibiotikakur war etwa ein Jahr her. Jetzt würde ich gerne meine Darmflora wieder ankurbeln. Welche Tipps empfehlt ihr und worauf muss man achten?

Stephan Baumeler: Sie können nach einer Antibiotika-Behandlung die Darmflora mit mit Medikamenten ankurbeln. Am liebsten mag die Darmflora eine gesunde und ausgewogene Ernährung, genügend Ballaststoffe und eher wenig rotes Fleisch.

Ich bin eine dynamische, jugendliche, attraktive 63jährige Frau und leide häufig unter Stuhlverlust. Das ist mir extrem unangenehm und ich habe deswegen sogar Angst, je wieder eine Beziehung einzugehen. Wie könnte ich dieses Problem angehen ?

Stephan Baumeler: Das Problem kann mit einer Funktionsdiagnostik abgeklärt werden. In den meisten Fällen kann gut geholfen werden. Suchen sie zB nach eine Beckenbodenzentrum in ihrer Nähe.

Seit mehr als 10 Jahren leide ich an Reizdarmsyndrom und an Durchfall oder Verstopfung. Da ich zusätzlich an Fructose- und Lactoseintolleranz leide, habe ich oft Durchfall mit Bauchschmerzen. Die Ärzte fanden bei Magen- und Darmspiegelungen nichts heraus. Ich traue mich kaum mehr aus dem Haus, da ich oft kaum unterwegs bereits ein WC aufsuchen muss oder es bereits in die Hosen geht. Es ist sehr frustierend und keinen Arzt nimmt mich ernst. Können Sie mir eine Therapie vorschlagen? Besten Dank

Madeleine Fuchs-Kümin: Möglicherweise könnte eine FODMAParme Ernährung, begleitet durch eine Fachperson, die Beschwerden lindern. Wichtig ist dabei das Austesten der verschiedenen Kohlenhydratgruppen auf ihre Verträglichkeit, da eine FODMAParme Diät keine Langzeiternährung ist. Wenn eine bakterielle Fehlbesiedelung (SIBO) noch nicht abgeklärt wurde, könnte eine solche Abklärung durch einen Laktuloseatemtest sinnvoll sein.

Guten Abend, ich schreibe Ihnen im Namen meiner Partnerin, die leider heute Abend die Sendung nicht schauen kann. Sie hat seit Jugendjahren schon Probleme mit der Verdauung. Leider konnte bisher die Ursache nicht herausgefunden werden. Das Problem bei meiner Partnerin ist, dass sie immer sehr, sehr harten Stuhl hat. Damit sie zur Toilette gehen kann, muss sie regelmässig Abführmittel zu sich nehmen. Ich bin der Meinung, dass der Dikdarm zu viel Flüssigkeit dem Stuhl entzieht und somit diese harten Pfropfen entstehen. Welche mögliche Behandlung sehen Sie, damit meine Partnerin einen weichen Stuhl hat? Sie hat es mit verschiedenen Präparaten versucht. Aktuell versucht es mit Laxiplant soft, um auf pflanzlicher Basis eine Stuhlregulation herzustellen. Aber leider auch da ist der Erfolg ausgeblieben. Leider muss sie immer wieder selber mit dem Finger den Stuhl aus dem After lösen. Sie hat oft sehr starke Schmerzen und auch ein Einlauf bringt nur bedingt eine Entspannung, da der Stuhl so hart ist und ein Einlauf den Stuhl gar nicht aufweichen kann. Können Sie mir eine mögliche Therapieform beziehungsweise eine Anlaufstelle nennen, wo wir neue Möglichkeiten erfahren könnten?

Radu Tutuian: Würde dieses mit einem Magendarmspezialisten anschauen. In einem ersten Schritt sollte abgeklärt werden wieso der Stuhlgang so hart ist. Häufig sind es Medikamente die man für anderer Erkrankungen einnimmt das Problem). Es gibt aber auch metabolische (endokrine) Ursachen. Heutzutage gibt es mehrere Klassen an Medikamenten welche den Stuhlgang fördern bzw. aufweichen.

Ich habe das Problem, dass ich plötzlich merke, dass ich stuhlen muss und dann muss das unverzüglich geschehen, sprich ich muss sofort eine Toilette aufsuchen, weil ich den Stuhlgang nicht zurück halten kann. Das ist sehr unangenehm und z.Bsp. bei Freizeitaktivitäten mit Freunden bringt es mich oftmals in unangenehme Situationen. Mein Hausarzt fand keine Ursache für mein Problem. Was kann ich tun, damit sich meine Situation bessert? Herzlichen Dank für Ihre Antwort.

Radu Tutuian: Würde eine Abklärung des Darmes bzw. der Funktion des Schliessmuskels empfehlen.

Mein Sohn 14J. Leidet an Verstopfung und dadurch wahrscheinlich an Koten-der Arzt verschreibt nur Laxantien-welche den Darm zusätzlich träge machen . Was kann ich für ihn tun-er ist in einem sehr delikaten Alter und dieses Thema kratzt am Selbstvertrauen😪

Carsten Posovszky: Es ist sicherlich ein schwierige Situation für Ihren Sohn. In der Regel werden Stuhlweichmacher (Macrogol) zur Stuhlregulation verwendet , die keinen Einfluss auf die Darmtätigkeit haben. Wenn es unter der medikamentösen Therapie und einem täglichen Stuhltraining nicht zu einer Besserung kommt. Ist sicherlich eine erneute Vorstellung beim Arzt sinnvoll, um ggf. andere Ansätze (z.B. Physiotherapie) auszuprobieren und weiterführende Untersuchungen in die Wege zu leiten.

Können Sie etwas zum Sibo Syndrom sagen und welche Behandlungsformen es gibt? Danke

Stephan Baumeler: Beim SIBO gibt es Behandlug mit Antibiotika. Leider kommt es bei vielen Patienten nach ein paar Monaten wieder zurück. Wenn möglich würde ich zudem Säureblocker meiden.

Guten Abend, häufig habe ich das Gefühl, dass sich bei einem Stuhlgang nicht alles komplett entleert, was dazu führt, dass ich öfters pro Tag auf die Toilette muss. Das ist etwas unangenehm. Zudem erlebte ich vor kurzem zwei Mal kurz vor der Stuhlentleerung eine plötzliche Komplettverstopfung, so dass ich jeweils fast eine ganze Stunde auf der Toilette blockiert war, mit Druckgefühl und Schmerzen, bis dann endlich die Entleerung funktionierte. Daraufhin habe ich eine Darmspiegelung machen lassen, da war alles in Ordnung. Was können Sie mir raten?

Stephan Baumeler: Sie brauchen mit diesen Beschwerden eine funktionsdiagnstische Abklärung. Eine sogenannte outlet-Obstuktion kann bei der Endoskopie nicht gesehen werden. Daher braucht es zunächst eine anorektale Manometrie.

Was könnte das Problem sein, wenn ich plötzlich auf die Toilette muss? Es kommt manchmal vor, dass das Stuhlen sehr schnell kommt, dann kommt Stress auf je nach dem wo ich bin.

Radu Tutuian: Die Symptome die Sie schildern passen zu einer «Urge-Inkontinenz». Ihr Hausarzt bzw. ein Magendarmspezialist kann Ihnen die geeigneten Abklärungen empfehlen.

Ich habe ab und zu beim Stuhlgang sowas wie Öl dabei. Es sieht dann aus wie Fettaugen, die im WC-Wasser oben schwimmen. Was könnte das sein und sollte ich das abklären lassen wenn es häufiger vorkommt? Ist schon länger her seit dem letzten mal.

Madeleine Fuchs-Kümin: Fettaugen in der Toilette können auf eine Fettverdauungsstörung hindeuten. Wenn es häufiger vorkommt und wenn Sie an Gewicht verlieren, würde ich eine medizinische Abklärung beim Hausarzt/-ärztin empfehlen.

Ich gehe regelmässig joggen, da kommt es immer wieder vor, dass ich dann sehr dringend auf das WC gehen sollte, im Wald ist dies kein Problem... warum habe ich während dem Joggen ab und zu sehr weichen Stuhlgang, den ich nicht mehr unter Kontrolle habe? Danke für Ihre Antwort 6nd einen Tip, wie ich dies verhindern kann.

Radu Tutuian: Körperliche Aktivität (inkl. Joggen) stimulieren die Darmmotilität. Bei intensiverem Trainieren kann es aber auch zu einer Minderdurchblutung des Darmes kommen. Ein Tip wäre nicht vor dem Joggen zu essen.

Ich bin 68 Jahre alt und habe Verdauungsprobleme. Vor ca. 1 Jahr hat es angefangen mit Verstopfung. Seit September 2024 habe ich starke und laute Darmgeräusche und Blähungen. Ich habe keine Schmerzen und kein Blut im Stuhl. Die Verstopfungen sind besser geworden dank Ernährungsumstellung. Die Blähungen sind geblieben. Was kann solche Blähungen verursachen?

Stephan Baumeler: bei diesen Beschwerden braucht es auf jeden Fall zuerst eine Damspiegelung. Wenn diese unauffällig ist, kann der Magendarmspezialist sie beraten, was für weitere Abklärungsschritte sinnvoll wären.

Ich trinke bei Besuchen fast kein Alkohol mehr, max 1 Glas Wein. So kann es sein das ich demzufolge 1 – 2 Liter Wasser trinke in zB 3 Stunden. Es fängt mich jedech immermehr zu blähen und ich sollt furzen. Dies kann ich jedoch nicht da ich vor Freunden nicht furzen kann. So werden Treffen mit Freunden immer mehr zur Qual. Ich bin dann immer ungeduldiger und will nach Hause oder dass mein Besuch geht. An was liegt das? Danke

Madeleine Fuchs-Kümin: Trinken Sie Wasser mit Kohlensäure? Dann würde ich auf stilles Wasser wechseln.

Ich habe seit bald 20 Jahren sehr weichen und fast flüssigen Stuhl. Sehr selten dicken Stuhl. Im weiteren muss ich fast täglich 5 oder mehrmals aufs WC. Manchmal muss ich nur einige Minuten nach dem Essen sofort aufs WC und der Stuhl schiesst explosionsartig und flüssig aus dem After. Mein Doktor unternimmt nichts dagegen und mir geht es grundsätzlich gut. Da ist doch etwas nicht ganz normal.

Radu Tutuian: Ich würde dieses abklären lassen. Auch wenn die 20-jährige Geschichte weniger für schlimme Sachen spricht, gibt es andere mögliche Ursachen (z.B. Milchzuckerintoleranz, Fehlbesiedlung des Dünndarmes) die leicht behandelbar wären.

Ich habe seit 2 Monaten anhaltenden Durchfall. Was soll ich tun?

Stephan Baumeler: Wenn der Durchfall mehr als einen Monat andauert sollten sie dies zunächst mit ihrem Hausarzt besprechen. ggf braucht es dann eine weiterführende Abklärung.

Ich hatte ein Antidepressiva Venlavaxin und scheidete die Kapseln im WC wieder aus, begleitet von Durchfall. Wir stiegen auf Efexor um und da scheide ich die Kügelchen aus. Auch scheine ich ein schneller Metabolizer zu sein, so dass ich mehr Efexor benötige. Ich habe schon seit Monaten Depressionen, die kaum bessern. Was für Untersuchungen kann ich machen? Wie kann mein Körper besser die Antidepressiva verstoffwechseln? Kann da auch der Durchfall schuld sein?

Radu Tutuian: Manche Antidepressiva (SSRI und SNRI) können die Darmmotilität fördern und zur Durchfall führen. Schauen sie mit ihrem Hausarzt / Psychiater ob ein Wechsel der Antidepresiva möglich / sinnvoll wäre

Kann man hämoriden von zulange auf dem wc sitzen bekommen?

Stephan Baumeler: Ja!!! Schon früher wusste man, dass Leute welche auf der Toilette lesen mehr Hämorrhoiden haben. Heutzutage lesen halt fast alle auf den Handy...

Ich esse zur erhöhten Proteinaufnahme hin- und wieder Proteinriegel. Danach bekomme ich meist grossen Durst und habe ein leichtes Gefühl der Verstopfung. Liegt das an irgendwelchen Verdickung- oder Konservierungsmittel im Riegel?

Radu Tutuian: Es könnte am Salzgehalt der Riegel liegen.

Ist es wahr dass man öfters Durchfall bekommt wenn man die Galleblase entfernt? Ich hatte dazu keine Aufklärung und leide jetzt regelmässig

Stephan Baumeler: Die meisten Patienten spüren vor und nach Entfernung der Gallenblase (wegen den Steinen) keinen Unterschied im Stuhlgang. Allerdings kann bei fettreichen Speisen die Verdauung etwas schlechter sein.

Unser Sohn 9Jahre war noch nie kontinent.Sei es Stuhl und Harninkontinenz. Nach einer Zöliakiediagnose und einer 2 jährigen Umstellung auf strikte glutenfreie Diät gibt es trotzdem keine Verbesserung bis 2024. Dies führte zu weiteren Untersuchungen, Ultraschall, MRT, Analmanometrie, Biopsie des Rectum. Beckenbodenphysiotherapie und Toilettentraining wurden durchgeführt. Ein stationärer Aufenthalt Dez 2024 um endlich eine Desimpaktion herbeizuführen.Aktuelle Grundmedikation 2x wöchentlich Picoprep und tägl 70g Laxipeg. Aktuell steht noch eine Abklärung zu Asperger Autismus im Raum. Unsere Frage: Wa sind die Zusammenhänge Autismus-Verdauung und inwiefern kann man Einfluss darauf nehmen? Welches Zentrum in der Schweiz ist führend für solche Problematiken?

Carsten Posovszky: Hier liegt offensichtlich eine komplexe Problematik vor, die trotz ausführlicher Diagnostik keiner spezifischen Erkrankung zugeordnet werden konnte. Grundsätzlich wissen wir, dass die Darm-Hirn-Achse eine sehr grosse Rolle für die Darmmotilität und bei der Darmentleerung spielt. Deshalb kommt es bei vielen neurologischen Erkrankungen zu Beeinträchtigungen. Eine Vorstellung in einer Sprechstunde für schwere gastrointestinale Motilitätsstörungen ist ratsam.

Ich bin 61 Jahre alt, Mann, und habe folgendes Problem, Ca. zwei mahl im Monat habe sehr plötzlich Durchfall. Der Stuhl hat dann immer die selbe gelbliche Farbe. Dieser plötzliche Auftreten kann sehr unangenehm sein. Ich habe bereits Darm- und Magenspiegelung hinter mir, laut Aussagen der Ärzte ist alles ok und niemand weiss weiter. Wie soll ich weiter vorgehen?

Madeleine Fuchs-Kümin: Schreiben Sie jeweils auf, was Sie die letzten Mahlzeiten (2-3) vor dem Durchfall gegessen haben. Möglicherweise können so Auslöser gefunden werden. Eine Fachperson kann beim Analysieren helfen.

Ich bin 79 Jahre alt, 75 kg. Habe oft Verstopfungen. Der Stuhl verdichtet sich zu harten Knollen und staut sich vor dem Ausgang, so dass ich den Darm nur mühsam und gar mit Hilfe eines Fingers entleeren kann. Dann mehme ich zum Frühstück ein paar Tage am Morgen ein Sachet Movicol in den Tee. Darauf folgt dann oft ein Phase mit leichten Stuhlabgängen, bis sich das ganze wieder verdichtet. Ich bin einem gewissen Stress ausgesetzt, in dem ich mit meiner an Alzheimer erkrankten Frau den Tagesablauf bewältigen muss. Zu Frühstück essen wir eine Portion frische Früchte, mit Jogurt und wenig Haferflöckli und etwas Ahornsirup angereichert. Dazu trinke ich 500 ml Schwarztee und ein Glas Fruchtsaft. Mittagstisch im Altersheim und am Abend ein Teller Pasta, eine Suppe oder etwas aus dem Kühlschrank «schneuggen». Flüssigkeit täglich 1 1/2 bis 2 lt. – Neuerdings mische ich dem Müsli 1 Kaffeelöffel Flohsamenschalen bei. Ist das eine gute Idee? Ist Starke Verstopfung mit Bulvoid-Zäpfchen auflösen OK? Beabsichtige, nach 1 Jahr aussetzen wieder mit der Einnahme von Escitalopram zu beginnen. Sind negative Auswirkungen zu erwarten?

Radu Tutuian: Würde eine regelmässige kleinere Dosis Macrogolum zur Stuhlregulation (z.B. LaxiPEG) empfehlen. Flüssigkeitszufuhr tönt ausreichend. Escitalopram kann bei manchen Patienten die Beweglichkeit (Motilität) des Darmes förden.

Ich leide seit Jahren an chronischer Verstopfung und immer wiederkehrenden Magenproblemen wie Völlegefühl und Übelkeit. Aktuell kommt ein Sodbrennen seit mehreren Wochen dazu. Pantoptazol 2 x täglich 40 mg hilft nur bedingt bis gar nicht. Es muss auf eine strenge Schonkost (basisch) geachtet werden. Gastro/Colo vor 1 1/2 Jahren unauffällig, Sono Abdomen aktuell unauffällig. Heliobachter: negativ. Labor soweit unauffällig. Einzig erhöhter Folsäure-Wert: 62.6 nmol/l, Vitamin D Mangel: 58 nmol/l. Bei anstehenden Beschwerden seit dem letzten Dezember wollte ich Sie fragen, ob Sie noch eine Idee für solche Beschwerden haben. Weitere mögliche Abklärungen? Besten Dank.

Madeleine Fuchs-Kümin: Ein Laktuloseatemtest kann eine bakterielle Fehlbesiedelung finden/ausschliessen. Der erhöhte Folsäurewert kann ein Hinweis auf ein verändertes Mikrobiom sein.

Mein Sohn 2Jahre alt, leidet seit er anfing mit Brei (ca.6 Monaten) immer wieder unter Verstopfungen. Wir sind immer in Kontakt mit dem Kinderarzt und er nimmt zurzeit täglich Laxipeg und dies für die nächsten 3-4 Monaten. Dies wurde uns so empfohlen. Dann schauen wir weiter.. Meine Frage, haben Sie noch weitere Tipps was wir machen/ändern können? Wir achten bereits auf eine ausgewogene Ernährung und er trinkt sehr viel. Jedoch mag er schon oft auch Milchprodukte, Eier und Kohlenhydrate.. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Liebe Grüsse

Carsten Posovszky: Grundsätzlich kann die Behandlung mit Laxipeg längerfristig durchgeführt werden ohne dass hierdurch relevante Nebenwirkungen auftreten. Faktoren aus der Nahrung wegzulassen, die eher ein Verstopfung fördern (wie z.B. Milch, Schokolade...) und auf faserreiche Kost und ausreichend Flüssigkeit zu achten ist sicherlich ratsam. Zusätzlich kann man mit positivem Feedback (loben) beim Stuhlgang in diesem Alter auch noch viel Gutes bewirken.

Hämorrhoiden schauen raus, jucken und teils blutet/schmerzt es. Wad für Lösungen gibt es? Obstpiert bin ich nicht, konsistenz ( 3,4)…

Stephan Baumeler: Wenn sie heraushängen bietet sich meistens nur die Operation an.

Muss ich mir Sorgen machen? Mein Stuhlgang ist meist die Nr.1, d h.harte Kügelchen dafür praktisch bei jedem Uringang, also mehrmals täglich. Ich selber habe aber nicht das Gefühl an Verstopfung zu leiden.

Radu Tutuian: Es könnte sein, dass Sie nicht genug Flüssigkeiten zu sich nehmen und daher der Stuhlgang hart ist. Würde mit einem Quellmittel (z.B. 2 Kiwis pro Tag, Lein-/Flohsamen) probieren.

Kann regelmässiger Kaffekonsum negative gesundheitliche Folgen auf die Verdauung und den Darm haben wenn man merkt das der Konsum für einen abführend wirkt? D.h. regelmässig abführend wirk. Ggf täglich über Jahre.

Stephan Baumeler: Nein. Kaffeekonsum ist sogar gesund, sofern sie dazu nicht rauchen. Tatsächlich wirkt Kaffee sanft abführend, was aber auch nicht schadet. Sie können den Kaffee über Jahrzehnte ohne Schaden geniessen!

Ich habe oftmals sehr langen eher harten Kot, welcher nur durch mehrmaliges Betätigen der WC Spülung heruntergespült werden kann. Was könnte die Ursache sein?

Radu Tutuian: Es tönt nach einer Neigung zur Verstopfung. Würde ausreichend Flüssigkeit (2L/Tag) einnehmen und, falls nicht ausreichend Quellmitteln probieren

Ich habe überhaupt kein Problem meinen Darm zu entleeren. Im Gegenteil je nachdem was ich esse entleert sich mein Darm sehr schnell d.h. das kann innerhalb von 5-10 Minuten zu einer Art Darmentleerung führen. Das geht dann sehr schnell fast explosionsartig bevor es passiert, spüre ich, wie sich alles anbahnt, es fängt fast an zu brodeln und dann muss ich sehr schnell auf die Toilette. Ich habe dies nicht jeden Tag aber es kommt so vielleicht ein bis zweimal pro Woche vor. Das kann zu Hause sein oder in der Kantine oder irgendwo – sehr oft oder fast immer am Mittag. Manchmal auch abends.Was denken Sie dazu? Danke für eine Antwort.

Madeleine Fuchs-Kümin: Ein Ess-Beschwerdeprotokoll kann helfen, die Auslöser für eine imperative Stuhentleerung zu finden. Dies könnten verschiedene Kohlenhydratarten oder auch Fett sein. Eine Fachperson kann bei der Analyse helfen.

Ist es möglich dass Trauma einen Reizdarm erzeugt? Ich (27F) hatte für circa 4 Jahren eine sehr sehr schwierige Beziehung und da haben sich auch meine Darmprobleme begonnen und ich vermute es hängt zusammen?

Radu Tutuian: Es gibt Interaktionen zwischen dem zentralen und enteralen Nervensystem. Daher kann Stress zu Reizdarm (und umgekehrt Reizdarm zu Stress) führen.

Ich habe regelmässig täglich Stuhlgang, aber sehr dicke (5 cm Durchmesser, auf der Skala Form 2) . Das ist jedesmal ein Krampf welcher auch Schmerzen verursacht. Was kann ich dagegen tun?

Stephan Baumeler: Versuchen sie einen Stuhlweichmacher wie zB Flohsamenpulver. Helfen kann auch Feigensirup oder eingelegt Pflaumen.

Grundsätzlich ist alles in Ordnung, Sobald ich jedoch Urlaub am Meer mache, wo wärmere Temperaturen, andere Gewürze etc. Alltag sind, habe ich praktisch keinen Stuhlgang mehr bzw. gehe ich in zwei Wochen Urlaub ca. nur 1x auf Toilette. (Ohne Darmbeschwerden) Kann ich etwas dagegen tun? Danke für ein Feedback.

Stephan Baumeler: Wenn sie dabei keine Beschwerden haben, dann macht das nichts. Geniessen sie einfach die Ferien! Trinken sie genügend (nicht Alkohol) und essen sie ausgewogen und gesund.

1990 hatte ich eine sehr schwere combacter Infektion im Spanien/ Frankreich aufgelesen. Zum Glück auf der Heimreise. Dann Zuhause 4 Tage oben unten alles raus inkl. 7 Kg Gewichtsverlust. Die Schmerzen verspürte ich nach ca. 3 Monaten. Es gab damals keine spezifischen Medikamente. Konnte anschliessend ca. 10 Jahre lang keine alkoholhaltige Getränke oder Speisen zu mir nehmen. Innert 15 Min. Durchfall. Ca. 2005 konnte ich eine Medikament Therapie machen. Anfänglich super Ergebnis. Mit der Zeit hat der Erfolg nachgelassen. Habe in den letzten 25 Jahren 2 Magendarm Spiegelungen gemacht. Gesundheitlich Darm/ Magen i.O. PS: Ich mache viel Sport bin 75 Jahre alt. Heute beim Verzehr von Obst und ähnlichen Früchten und vermehrt auch bei Alkoholkonsum tendenziell wieder rascher Durchfall. Speziell bei Essen in Restaurants. Wir essen Zuhause ziemlich ausgewogen ( Gemüse, Hülsenfrüchte, Kartoffel, Teigwaren, saisonale Früchte. Relativ wenig Fleisch.Je nach Zusammensetzung des Essens ist die Reaktion unterschiedlich schnell oder langsammer. Normal habe ich ein- zweimal täglich Stuhlgang. Gerne warte ich auf einige Empfehlungen Freundliche Grüsse

Radu Tutuian: Es kann sich um ein post-infektiöses Reizdarm Syndrom handeln. Falls die Spiegelungen >10 Jahre her sind, wäre eine Wiederholung sinnvoll.

Ich habe kurz nach meiner 1 Geburt (ist 6 Monate her) Hämeroiden bekommen. Ich habe eine gute Salbe bekommen und die hilft auch zum Teil. Es schmerzt aber immer noch häufig beim Stuhlgang.... Meine Frage, gehen die mit der Zeit wieder weg? Oder muss ich mit denen leben?

Stephan Baumeler: Bei Schmerzen stellt sich die Frage, ob tatsächlich Hämorrhoiden vorliegen oder allenfalls eine Fissur? ggf kann der Hausarzt das unterscheiden oder sonst ein Magendarmspezialist.

Ich leide seit Jahren unter Verstopfung. Mein Stuhlgang erfolgt meist in kleinen Kugeln. Nun habe ich das Problem, dass häufig nur ein einziges kleines Kügelchen kommt, manchmal ohne meine Kontrolle. Woran liegt das, und was kann ich tun? Vielen Dank für Ihre Antwort.

Stephan Baumeler: Wenn sie seit jahren an Verstopfung leiden findet man meistens keine Ursache. Meistens liegt einverswtopfungsdominantes Reizdarmsyxndrom vor. In diesen Fällen helfen Stuhlweichmacher und ggf Abführmittel. Bei all diesen Mitteln gibt es keinen Gewöhnungseffekt und keine Abhängigkeit.

Bei meinem Sohn (4J.) habe ich bereits mehrmals (aber nicht hintereinander) rund um die Exkremente helles Blut entdeckt. Ist es richtig, dass das normal ist oder muss ich mir sorgen machen?

Stephan Baumeler: Das ist nicht normal und sollte mit dem Kinderarzt besprochen werden!

Ich habe eine Histaminintolleranz und bin am testen, was ich nicht vertrage, dazu muss ich wärend 2 Wochen nur Sacgen essen die kein Histamin enthalten. Nun habe ich noch 1 Woche vor mir. Ich bin auch Pollenallergiker ( Frühblühter, Hasel, Erle, Esche und Birke) Nun zu meiner Frage: Zur Zeit habe ich viel Luft in mir, womöglich Blähungen, Völlegefühl. Könnte das von der Nahrungsumstellung sein? Oder evtl. vom Kaffee? Mein Stuhlgang war bis Gestern gut. Heute war der Stuhlgang wegen den Blähungen etwas verhalten. Ich war am Abend auch nochmal auf der Toilette da kam aber nur wenig. Und ich dachte, dass dadurch die Blähungen weniger werde. Nun ist es 21:40 und die Luft ust immernoch in mir, was könnte ich dagegen tun. Habe es schon mit Fencheltee probiert. Ich hätte auch Flatulex, doch da weiss ich nicht ob ich das wärend der 2 Wochen Histaninarmessen darf?

Madeleine Fuchs-Kümin: Die Blähungen und Veränderungen des Stuhlgangs könnten mit der veränderten Ernährung zusammen hängen. Allenfalls können Bauchmassagen (im Uhrzeigersinn) Linderung bringen, ohne den Histamintest zu beeinträchtigen

Unsere Tochter (11 Monate) leidet seit Beikostbeginn immer wieder an Verstopfung. Auch mit hoher Dosierung mit Ganitar-Sirup und weichem Stuhlgang weint sie beim Stuhlen und blutet oft nach dem Stuhlgang. Was empfehlen Sie?

Carsten Posovszky: Hellrotes frisches Blut ist häufig ein Zeichen für eine Verletzung am Darmausgang (Anus). Meist entsteht durch harten Stuhlgang dort ein solcher Schleimhautriss. Dieser ist sehr schmerzhaft. Gabe von Stuhlweichmacher ist hier erforderlich, damit der Riss abheilen kann. Wir verwenden gerne auch lokal eine Salbe auf Basis von Hammamelis zur Wundheilung. Sofern damit keine Besserung eintritt, sollte ein Arzt/Ärztin aufgesucht werden und ggf. eine Zuweisung zu einem Kindergastroenterolog/in erfolgen

Meine Tochter 3,5 J nimmt seit 2,5 J täglich viel Macrogol. Ist das auf die Dauer schädlich? Kann sich der Darm daran gewöhnen?

Stephan Baumeler: Nein. Das schadet nicht und es gibt keinen Gewöhnungseffekt. Eine Verstopfung hingegen schadet dem Darm.

Ich habe schon Jahrzehnte lang Verhärtungen (wie Hautwülste) am Afterausgang. Sind das Hämoroiden oder etwas anderes? sie sind täglich nach dem Putzen vom Stuhlgang entzündet. wenn ich zu dünnen Stuhlgang habe und mehrmals täglich Stuhlgang habe bluten sie nach dem putzen, vor allem bei hartem WC-Papier. Habe vom Arzt die Salbe Procto-Synalar N verschrieben bekommen, die führt aber dann oft zu Verstopfungen. Mit Nature-Joghurt kann ich den Stuhlgang einigermassen regulieren. Nehme ich jedoch keines ein zum Frühstück (bei Reisen), habe ich oft mit Verstopfungen. Wenn ich zuviele Äpfel oder Apfelsaft einnehme, bekomme ich schnell Durchfall, dann habe ich immer blutigen Stuhlgang infolge des zu häufigen Putzens. Was kann ich dagegen noch tun?

Radu Tutuian: Besprechen sie mit der Hausärztin / dem Hausarzt ob eine Zuweisung zu einem Proktologen (Spezialist für Enddarmerkrankungen) sinnvoll wäre

Bin 80, habe seit Jahrzehnten immer wieder mal drei, vier Tage ohne Stuhlgang. Oft stelle ich fest, dass ein «Kloss» den bereitstehenden Stuhl blockiert. Fast jede Woche mache ich mir einen Einlauf mit etwa 2 dl Warmwasser. Danach ist die Welt meist in Ordnung. Habe wenig Bewegung am Rollator. Ist mein Vorgehen schädlich?

Stephan Baumeler: Bei den Einläufen können sie sich unter Umständen verletzten. BEsser wäre eine sanfte aber dauerhaft Stuhlregulation. Sprechen sie darüber mit ihrem Hausarzt.

Kann bei Ehlers Danlos Syndrom bedingten Verdauungsproblemen (Reizdarmartig) auch ein Gastroenterologe weiterhelfen?

Radu Tutuian: Ja, Ehlers Danlos und Reizdarm können zusammenhängen. Es hilft eine Konsultation beim Gastroenterologen.

Ich habe in unregelmässigen Abständen starke Krämpfe im Unterleib. Dann muss ich auf die Toilette und es «putzt» mich durch. Ich habe mal ein Essenstagebuch geführt, aber keine Auffälligkeiten gesehen. An was könnte dieser Durchfall liegen?

Radu Tutuian: Würde den Durchfall abklären lassen. Fall nicht durchgeführt, würde eine Spiegelung sinnvoll.

Mein Anus juckt teilweise stark, so dass ich mich an dieser Stelle kratzen muss – teilweise bis es blutet. Jedoch habe ich keine Probleme mit meinem Stuhlgang, es schmerzt nie und die Entleerung ist regelmässig. Was könnte der Auslöser des Juckreizes sein?

Stephan Baumeler: Die häufigste Ursache von Analem Jucken ist eine übertriebene Analhygiene.

Keine Seifen anwenden! Auch keine pH neutralen.

keine Feuchttücher

wenn es geht ausduschen und Abtupfen

ggf Hautschutzcreme wie zB Oxyplastin oder Coryt

Gibt es einen guten Test, den man zuhause machen kann, um Unverträglichkeiten abzuklären? Ich möchte möglichst umfassend testen, welche Lebensmittel ich nicht vertrage.

Stephan Baumeler: Das können sie nicht zu hause Testen.

Am häufigsten sind die Lactoseintoleranz und die Glutenunverträglichkeit.

Am allerhäufgsten ist es aber ein Reizdarm und keine eigentlich Intoleranz und schon gar keine Allergie.

Mein Sohn (5) verträgt nur eine gewisse Menge an Fructose, ansonsten hat er Diarröe und teilweise starke Bauchkrämpfe (va durch zuviel Früchte zum Beispiel mehr als ein halber Apfel, in Kombination mit Eiweissen/Fetten etwas besser verträglich). Durch ein Ausschlussdiät (Lactose) und Bluttest (Gluten) konnte dieser Verdacht bestätigt werden. Bleibt dies bestehen oder gibt es die Möglichkeit das er irgendwann mehr verträgt? (er liebt Früchte und Gemüse und ich muss ihn immer bremsen)

Carsten Posovszky: Die Fruktosemalabsorption ist in diesem Alter häufig und nimmt bis zum Ende des ersten Lebensjahrzehntes ab. Die Symptomatik ist im Wesentlichen abhängig von dem Verhältnis von Fruktose zu Glukose beim Obst und Gemüse. So wird z.B. eine Banane besser vertragen als ein Apfel oder eine Birne. Ausserdem ist die Symptomatik davon Abhängig wieviel Fruktose man zu sich nimmt. Eine Ernährungsberatung ist aus meiner Sicht sinnvoll.

Ich reagiere nach einigen Speisen innerhalb von 30 Minuten mit Durchfall. Milchprodukte sind es nicht, dies habe ich eine zeitlang gemieden. Was raten sie mir?

Madeleine Fuchs-Kümin: Führen Sie ein Essbeschwerdeprotokoll und lassen Sie sich bei der Ursachenforschung von einer ErnährungsberaterIn unterstützen. Es gibt viele mögliche Auslöser des Durchfalls. Auch eine bakterielle Fehlbesiedelung kann sich so zeigen.

Guten Abend, ich ernähre mich ausgewogen, trinke viel Tee und Wasser und mache sehr viel Sport. Trotzdem muss bez kann ich nur 1-2 wöchentlich auf die Toilette. Ein aufgeblähter Bach und unwohl sein ist die Folge. Was kann die Verauung unterstützen bez die Verstopfung mindern? Flohsamen, Kiwi oder doch ein Abführmitten zwischen durch? Danke für Ihre Antwort.

Radu Tutuian: Ja, würde mit natürlichen Quellmitteln (wie von Ihnen erwähnt) anfangen. Bei ungenügendem Ansprechen kann eine Therapie mit Macrogolum helfen.

Tut es dem Darm gut,wenn man eine Darmreinigung/Fasten macht? Und wie oft,wie lange sollte man dies tun?

Stephan Baumeler: Den Darm müssen sie nicht reinigen, der braucht das nicht. Fasten kann in vernünftigem Rahmen gesund sein aber mehr für den Stoffwechsel etc als für den Darm.

Guten Abend. Ich leide seit über 12 Jahren an Verdauungsbeschwerden. Gemäss Auschlussverfahren wurde vor ca. 10 Jahren ein Reizdarm festgestellt. Neulich wurde auch SIBO nachgewiesen, welches durch zwei Antibiotikatherapien nicht verschwand. Welche weiteren Ansätze könnten Sie mir empfehlen? Ich bedanke mich vielmals.

Radu Tutuian: Neben Antibiotika können bei SIBO (1) Probiotika oder (2) eine low-FODMAP Diät helfen.

Warum bekomme ich nach Sekt oder Bierkonsum am Abend extremes Sodbrennen. Ganz schlimm ist es im Bett liegend in Seitenlage rechts. Das hatte ich früher nie, bin M.34. Vielen Dank

Stephan Baumeler: Alkohol lähmt den Schlissmuskel. Zudem wird gerade durch Kohlensäure der Druck im Magen (Bier und Sekt) noch vergrössert und mehr Druck führt zu mehr Reflux. Trinken sie ggf besser einen Tee oder ein alkoholische Getränk ohne Kohlensäure.

Guten Abend, ich habe Zöliakie, kann jedoch ohne grosse Probleme Brot und Pasta essen, d.h. ich empfinde fast keine Reaktion darauf, dass ich glutenhaltige Esswaren gegessen habe. Inwiefern können Microbiotics den Darm bei Zöliakie unterstützen?

Radu Tutuian: Bei einer gesicherten Diagnose einer Zöliakie ist es nicht gut glutenhaltige Produkte zu essen auch wenn diese keine Beschwerden machen. Der Reiz durch das eingenommene Gluten kann die Immunantwort schlimmer machen bzw. zu einer «Verselbstständigung» der Immunantwort führen.

Meine Tochter 6 hat 4x pro Woche Bauchschmerzen. Sie isst wählerisch. Eher einseitig. Welche Tips gibt es, ihrem Darm zu helfen. Wann müsste eine schlimmere Erkrankung ausgeschlossen werden. Das macht mir nämlich manchmal Sorgen. Stuhlgang hat sie fast täglich, jedoch oft hart und dick.

Carsten Posovszky: Der erste Schritt ist ein Bauchschmerztagebuch z.B. für 2 Wochen zu führen und dabei zu schauen, ob die Schmerzen nach bestimmten Nahrungsmitteln auftreten und ob ein Zusammenhang mit dem Stuhlgang oder anderen Situationen besteht. Dann gehen Sie damit zum Arzt/zurÄrztin und besprechen das mit ihm/ihr. Warnsymptome sind z.B. Blut im Stuhl, Gewichtsabnahme, Aufwachen aus dem Schlaf aufgrund von Bauchschmerzen, starker Durchfall, schleimiger Stuhlgang ...

Ich habe die Pulssendung verfolgt. Seit Jahren leide ich an Verstopfung. Manchmal kann ich eine Woche nicht stuhlen. Ich bin pensioniert. Ich habe viel Bewegung, wandern, Golf, Fitness. Ich esse abwechslungsreich, wie in Puls erwähnt. Darmspiegelung ergab nichts Auffälliges. Ich rauche nicht. Ich habe selten normalen Stuhlgang. Ich mache mir deswegen oft Stress. Was empfehlen sie mir?

Stephan Baumeler: Zunächst keinen Stress! Man kann alles richtig machen und hat trotzdem Vertopfung. Bei Bedarf kann der Stuhl mit einem Weichmacher oder sanften Abführmittel reguliert werden, das schadet dem Darm nicht!

Mein Kind 3.5 J nimmt seit 2.5 j täglich viel macrogol. Hat das langzeit folgen?

Carsten Posovszky: Macrogol wird nicht in der Körper aufgenommen, zieht lediglich Flüssigkeit und erleichtert somit den Stuhlgang. Es kann dauerhaft eingenommen werden, ohne dass Langzeitfolgen zu erwarten sind.

Es soll ja gut sein, morgendlich einen Löffel Olivenoel zu nehmen. Wenn ich dies nun auch mache, dann brennt es mich im Hals. Meine Frage: ist dies normal?

Stephan Baumeler: Vielleicht ist ihr Olivenöl zu «extra vergine» die sind oft etwas scharf und rau im Hals. Versuchen sie in sanfteres Olivenöl und brauchen sie das andere zum Kochen.

Ich habe täglichen normalen Stuhlgang – bevor ich Stuhlgang habe drückt der Enddarm auf die Blase (Senkung) und ich kann den Stuhlgang in der Scheide spüren – ich habe bereits ein Netzimplantat für Blasen und Gebärmutter seit 12 Jahren. Wäre ein Netzimplantat für Enddarm möglich und notwendig? Bin Jahrgang 1943

Radu Tutuian: In Ihrem Fall würde ich eine Konsultation bei einem Gastroenterologen, Gynäkologen und Chirurgen empfehlen. Es gibt «Beckebodenzentren» die diese gemeinsame Betreuung anbieten.

Ich habe seit langer Zeit einen permanent aufgeblähten Bauch, was auch die Hosen eng werden lässt. Regelmässig starke Flatulenz über eine gewisse Zeit. Wenn man auf den Bauch drückt, ist er immer hart und angespannt. Habe den Verdacht, dass ich Gluten nicht vertrage. Gibt es noch andere mögliche Ursachen?

Madeleine Fuchs-Kümin: Es gibt viele mögliche Ursachen für einen stark aufgeblähten Bauch. Möglich ist die Reaktion auf Gluten, auch in Form einer Zöliakie. Wichtig ist es, eine Zöliakie mittels Bluttest und allenfalls Gastroskopie mit Biopsien auszuschliessen. Dazu muss aber einige Wochen vorher regelmässig Gluten gegessen worden sein, sonst kann der Test falsch negativ sein. Wenn eine Zöliakie ausgeschlossen ist, lassen Sie sich am Besten durch eine ErnährungsberaterIn unterstützen in der Ursachenforschung der Blähungen.

Unser Enkel 11 jährig hat immer wieder Probleme mit der Verdauung. Bei Stress wird ihm unwohl, bekommt Durchfall. Obwohl er ein guter und unkomplizierter «Esser» ist und die Familie gesund isst, frisch kocht, nimmt er nach meiner Wahrnehmung viele Vitamine / Nährstoffe nicht richtig auf, ist eher leichtgewichtig. Haben Sie einen guten Rat?

Stephan Baumeler: Bei Stress kann es zu Durchfall kommen. Grundsätzlich ist das aber nicht gefährlich sondern mehr störend. Ob er die Vitamine aufnimmt oder nicht lässt sich im Alltag schlecht beurteilen es sei denn die (2. ten) Zähne fallen im aus. Wen er alles isst, hat er kaum einen Mangel. Wenn der Enkel sonst gut gedeiht würde ich mir keine Sorgen machen. Auch das Leichtgewicht stört mit 11 Jahren nicht, es sein denn er wäre aussergewöhnlich mager. Wir haben heute eher mit zunehmend übergewichtigen Kindern Probleme ...

Das Thema Verstopfung kenne ich sehr gut seit der Geburt meines Sohnes vor 29 Jahren. (Vorher hatte ich keine Probleme, bin auch sehr viel gereist.) Ungewohnte Umgebung, z.b. Ferien, anderer Rhythmus, nicht die Ruhe finden, Stress. Sofort reagiert mein Darm. Ich achte auf die Ernährung und Bewegung und glaube meinen Dickdarm gut zu kennen. Er stellt sich dann tot oder schlafend. Ich massiere meinen Bauch, lege Hände auf. Er will einfach zuhause bleiben, mein Darm und alleine Leben... Was kann ich tun um die Peristaltik zu aktivieren? (Padma Lax war für mich für Reisen eine Super Hilfe, doch scheint es nicht mehr produziert zu werden. Danke für Ihren Input.

Radu Tutuian: Ausreichend Flüssigkeit (i.e. 2L / Tag) und Quellmitteln (z.B. Floh/Leinsamen, Kiwi, Pflaumen) im ersten Schritt. Macrogolum als Nächstes. Zur Not kann auch ein stimulatives Laxantium (z.B. Laxoberon) probiert werden.

Mir wurde vor einem Jahr ein Polyp in der Nähe vom Darmausgang entfernt. Ich habe danach für eine Weile zum Entlasten ein Abführmittel bekommen. Im Film heute Abend habe ich nichts zum Thema Abfühtmittel gehört. Wie oft soll ich bei Verstopfung solche benützen und welche ? was denken sie über eine regelmässige Benützung von Flohsamen. Hat Verstopfung auch einen Einfluss auf meinen Reflux ? Ich weiss viele Fragen, aber vielleicht können sie mir doch etwas weiterhelfen. Herzlichen Dank dafür.

Stephan Baumeler: Abführmittel schaden nicht und machen nicht abhängig! Flohsamenpulver ist gut für den Darm und kann gut mit anderen Mitteln kombiniert werden. Bei starker Verstopfung kann es durch einen gesteigerten Druck im Bauch tatsächlich zu mehr Reflux kommen, eigentlich sind es aber zwei Probleme.

Guten Abend, hat das Essen und die Verdauung einer Mutter Auswirkungen auf die Verdaulichkeit der Muttermilch? Haben Sie Tipps für Personen, die Babies mit Verdauungsprobleme haben? Soll ich als Mutter keine schwerverdauliche Lebensmittel wie Bohnen, Kichererbsen, Linsen mehr Essen? Vielen Dank im Voraus.

Radu Tutuian: Es gibt Nahrungsmitteln die die Muttermilch beeinflussen können. Daher macht es Sinn in der Stillzeit wenig dieses Nahrungsmitteln zu sich zu nehmen

Ich leide seit ca 3 Jahren unter sehr viel Luft u/o Gas im Magen. Ich bin 67 jährig und ernähre mich ausgewogen und vorwiegend gesund. Dies führt zeitweise dazu, dass die Atmung erschwert ist und ein Druck und Engegefühl in der Brust entsteht. Alle organischen Abklärungen (Magenspiegelung / Kontrolle Herz / Lebensmittelunveträglichkeit) haben keinen Befund ergeben. Ich beobachte, dass ein leerer Magen oder nach dem Essen und Drinken das Aufstossen beginnt . Dies kann bis zu 3/4 Stunden mit Aufstossen im Minutentakt anhalten. Haben Sie allenfalls noch einen anderen Ansatz, dies anzugehen. Herzlichen Dank und freundliche Grüsse

Radu Tutuian: Es ist gut dass sie organische Ursachen ausgeschlossen haben. Würde zusätzlich eine Laktose-Intoleranz (kann auch im Alter manifest werden) bzw. eine Fehlbesiedlung des Dünndarmes (SIBO) abklären.

Ich habe eine Mariske seit ca 3 Jahren. Das stört mich nich. Ein Arzt sagte mir, das könne man nicht heilen. Deshalb streiche ich keine Salbe gegen Hämmoroiden mehr ein. Frage: Kann man das heute heilen? Besten Dank und freundlich Grüsse

Stephan Baumeler: der Chirurg kann das sehr gut behandeln aber es braucht halt eine Opration für etwas nicht bedrohliches.

Welche Möglichkeiten gibt es zur Prävention von Verstopfung. Ich habe schon lange nicht mehr eine normale Verdauung gehabt.

Stephan Baumeler: Abführmittel können auch prophylaktisch eingenommen werden. Machmal ist eine regelmässige kleine Dosis besser als grosse Dosen, die erst genommen werden, wenn es eigentlich schon zu spät ist.

Unser Sohn (8Mt) isst seit 2,5 Monaten Gemüse, Früchte & Getreidebreie & trinkt Muttermilch nebst etwas Wasser. Leider hat er noch immer mehrheitlich harten Stuhlgang. Wie lange dauert es, bis sich der Darm eingestellt hat, dass er nun auch Nahrung & nicht nur MM verdauen muss. Aktuell ist sein Stuhlgang vor allem gelb (obwohl er weniger Muttermilch kriegt als auch schon), bei der Umstellung war es durchaus mehr in den Farben der Nahrungsmittel. Wir (ich wegen der Muttermilch & das Baby selbst) verzichten seit dem 4ten Monat auf Milchprodukte weil er Blut im Stuhl hatte. Seit 3 Wochen bin ich langsam wieder Milchprodukte für mich am einführen (dann via Muttermilch), warte aber noch es ihm direkt zu geben.

Carsten Posovszky: Der Stuhlgang ist von Säugling zu Säugling sehr unterschiedlich, die Art der Nahrung (Muttermilch, Formulanahrung) und im Verlauf die Beikost haben ebenfalls darauf Einfluss. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er Milchprodukte wieder verträgt, so dass diese auch wieder eingeführt werden können. Hier müssen Sie aus meiner Sicht nicht warten. Nachteilig ist jedoch, dass Milchprodukte eher zu härterem Stuhl führen.

Kann viel dunkle Schokolade (50-100g/Tag) einen Reizdarn / SIBO begünstigen? Verstopfung bekomme ich davon keine und ich bin normalgewichtig.

Madeleine Fuchs-Kümin: Mir ist nicht bekannt, dass dunkle Schoggi Reizdarm oder SIBO auslösen könnte.

Ich habe eine äussere Hämorrhoide, die ich mit Salbe behandelt habe. Übrig blieb jetzt ein leerer Venensack, der mich betreffend Reinigung nach dem Toilettengang stört. Kann oder muss dieser durch den Arzt entfernt werden? Herzlichen Dank und freundliche Grüsse

Radu Tutuian: Wenn es störend ist, würde ich einen Proktologen Fragen ob eine Entfernung sinnvoll ist.

Mein Stuhl schwimmt meistens im WC, mal als kleine harte Kügelchen, aber auch in Form einer Wurst. Mir sind keine Verdauungsstörungen, schmerzen oder Unverträglichkeiten bewusst. Ich leide also nicht unter Beschwerden. Kann das dennoch ein Symptom für eine Krankheit sein und wenn ja, welcher Spezialist sollte das untersuchen?

Stephan Baumeler: Wenn sie keine Beschwerden haben und das Gewicht nicht ungewollt zurückgeht müssen sie nicht unternehmen. Lassen sie den Stuhl schwimmen wenn er will.

Unsere 12 jährige Tochter ist seit jeher verstopft. Sie geht ca. alle 2-3 Tage auf Toilette, der Stuhl ist sehr hart, es dauert lange und ist zt schmerzhaft. Ist das normal? Von ärztlicher Seite hiess es immer, sie müsse halt mehr trinken. Ist es tatsächlich so einfach oder kann es andere Ursachen haben? Allergien oder Unverträglichkeiten liegen keine vor.

Carsten Posovszky: Die Flüssigkeitszufuhr ist nur einer von vielen Faktoren, die den Stuhlgang regulieren. Wir empfehlen eine Stuhlregulation mit Macrogol zur Vermeidung der Schmerzen. Bei anhaltenden Beschwerden ist auch eine weiterführende Abklärung ratsam.

Guten Abend. Ich habe Hämorrhoiden. Mein HA hat mir damals eine Creme (irgendwas mit F…) dafür gegeben, bzw gegen die Fissuren. Wann müsste man das denn operativ entfernen lassen? Danke für eine Antwort.

Stephan Baumeler: Vermutlich war das Faktu Salbe. Hämorrhoiden MÜSSEN grundsätzlich nicht behandlet werden. Wenn es die Lebensqualität stört macht es aber uU Sinn. Va. Hämorrhoiden , die nicht mahr in den After geschoben werden können, können nur mit der Operation behandelt werden.

Habe eine Stuhlanalise gemacht. Ergebnis : im Darm einen Pilz Habe folgende Metikamente erhalten Ceres Taraxcum comp. Tropfen Oregano Öl Kaspseln Activomin Moni Biotic Ist das heilbar und wie lange dauert es? Mein Stuhl ist hart bis flüssig. Manchmal mehr Mals täglich und dann wieder 2 Tage kein Stuhl. Oft Wind der stinkt Danke für eine Rückmeldung

Radu Tutuian: Gewisse Pilze sind normal im Darm. Würde ggf. eine Therapie mit Probiotica und eine Stuhlregulation mit Quellmitteln empfehlen.

Guten Abend, häufig habe ich das Gefühl, dass sich bei einem Stuhlgang nicht alles komplett entleert, was dazu führt, dass ich öfters pro Tag auf die Toilette muss. Das ist etwas unangenehm. Zudem erlebte ich vor kurzem zwei Mal kurz vor der Stuhlentleerung eine plötzliche Komplettverstopfung, so dass ich jeweils fast eine ganze Stunde auf der Toilette blockiert war, mit Druckgefühl und Schmerzen, bis dann endlich die Entleerung funktionierte. Daraufhin habe ich eine Darmspiegelung machen lassen, da war alles in Ordnung. Was können Sie mir raten? Diese Beschwerden könnten bei einer Frau auch von Myomen der Gebärmutter her rühren, die auf den Darm drücken und die Entleerung behindern.

Radu Tutuian: Würde mit einem spezialisierten Gastroenterologen schauen ob die Rektozele die Beschwerden erklären kann bzw. diese mittels MR-Defäkographie abklären lassen.

Ich bin 60 und habe häufiger Verstopfung als früher. Trotzdem habe ich praktisch nach jedem Essen Wind. Ich esse unter der Woche ein ausgewogenes Mittagessen in der Kantine und auch immer Suppe. Warum habe ich immer soviel Wind? Und bin dazu häufig verstopft?

Stephan Baumeler: Bei Veränderung des Stuhlganges sollten sie eine Darmspiegelung machen (eigentlich ab 50 jahren sowieso). Wenn diese unauffällig ist, kann ihnen der Gastroenterologe Tipps zur Behandlung geben.

Wegen grossen Schulterschmerzen und anschl. OP musste ich starke Medikamente einnehmen. Dann bekam ich noch eine Grippe mit Husten und bin seit 6 Wochen Energielos. Der Darm ist zu «flüssig» und ich muss morgens bis zu dreimal springen. Bioflorin brachte nicht viel. Vor einer Woche ergab eine Blutuntersuchung Blutarmut. Empfehlen Sie mir eine Darmspiegelung? Vielen Dank für Ihre Antwort.

Radu Tutuian: Würde auf jeden Fall eine Darmspiegelung machen (lassen). Blutarmut (Anämie) ist ein Alarmzeichen.!

Mein Sohn ist 8.5j alt. Seit dem Kiga kotet er mehrmals in der Woche in die Unterhose. Wir haben es auch schon bei der KiA angesprochen aber sie meinte das gäbe es häufig. Mein Sohn sagt uns, dass er lieber andere Dinge tut wie spielen und nichts verpassen möchte so dass er eben nicht auf die Toilette geht. Uns sagt er, dass er merkt wann er auf die Toilette müsse aber eben halt nicht geht. Wir haben versucht zu etablieren, dass er jeden Morgen stuhlt aber das ist nicht einfach einzuhalten. Ist das alles normal? Was kann man sonst dagegen tun?

Carsten Posovszky: Wir empfehlen tägliches Stuhltraining und ggf. medikamentöse Unterstützung (Macrogol) oder auch Physiotherapie (Beckenboden)

Ich habe seit vier Jahren chronische Verstopfung (Bristol Typ 1). Mein Darm entleert sich eigentlich nie wirklich. Movicol oder Constella bringen nichts. Ich war bereits beim Darmspezialist, diese war jedoch gegen diagnostische Behandlungen. Nun habe ich zuerst Osteopathie versucht, jetzt wurde ich an Akkupunktur weiterverwiesen und werde auf SIBO getestet. Welches Vorgehen empfehlen Sie mir? Welche Behandlungsmethoden machen Sinn?

Madeleine Fuchs-Kümin: Bei sehr hartnäckiger Verstopfung ist eine SIBO-Abklärung sicher sinnvoll. Allenfalls kann auch die Analyse der Ernährung, gegebenenfalls eine Erhöhung der Nahrungsfaserzufuhr, z.b. mit Optifibre eine Verbesserung bringen.

