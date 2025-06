Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Chat-Protokoll



Stimmt es, dass man die Augen so trainieren kann, dass die Kurzsichtigkeit abnimmt?

Stephan Hüsler: Guten Abend Augentraining, Entspannungstechniken wie Autogenes Training oder Yoga können helfen, den Alltag gut zu meistern. Eine Verbesserung der Sehfähigkeit dank Augentraining konnte bisher wissenschaftlich nicht belegt werden.

Guten Tag Ich bin in der Informatik tätig und arbeite somit fast ausschliesslich am Computer. Kann das die Kurzsichtigkeit über einen längeren Zeitraum verstärken? und wenn ja, was kann man dagegen tun?

Michael Bärtschi: Guten Abend. Wenn Sie bereits Erwachsen sind (wovon ich ausgehe), dann sind Ihr Augen vermutlich bereits ausgewachsen und Ihre Computertätigkeit wird dies kaum noch verstärken. Jedoch hilft Ihnen die im Beitrag erwähnte 20-20-2 Regel Ihre Augen regelmässig etwas zu entspannen und zu entlasten. Machen Sie also regelmässig kurze Pausen und schauen Sie entspannt in die Ferne oder zum Fenster hinaus.

Meine mutter hat immer gesagt das karotten guet sind für die Augen Ist das ei irrtum oder ist etwas dran an dem Spruch?

Stephan Hüsler: Guten Abend Vitamin A wird zur Regeneration der Zellen der Netzhaut benötigt. Karotten enthalten Karottin. Zur Verhütung altersbedingter Augenkrankheiten empfehlen wir eine abwechslungsreiche Diät. «Mittelmeerkost» zeigt dabei die besten Effekte. Alles farbige Obst, Gemüse und früchte sowie Omega-3 Fettsäuren wie sie in fettem Fisch und Leinöl und Olivenöl vorkommen sowie Nüsse gehören dazu. Tatsächlich gibt es eine grosse Studie (AREDS II), welche den Effekt der Einnahme hochdosierter Vitamine untersucht. Kurz gesagt: Es gibt positive Effekte und andere. Deshalb empfehle ich immer, zuerst mit Ihrer Augenärztin zu sprechen. Vitamine können auch Kreuzwirkungen mit Medikamenten haben.

Lässt sich die Kurzsichtigkeit wirklich mit Training verbessern und wir das Augenlasern empfohlen?

Stephan Hüsler: Guten Abend Augentraining hat leider keinen wissenschaftlichen Nachweis für eine Verbesserung der Sehfähigkeit erbringen können. Sie tun sich selber damit aber bestimmt etwas Gutes. Die Psyche ist ja auch sehr wichtig. Eine Laseroperation der Kurzsichtigkeit ist nicht in jedem Fall möglich. Bitte sprechen Sie darüber mit einer spezialisierten Augenärztin. Notieren Sie sich vorgängig alle Fragen, die Ihnen in den Sinn kommen. Dadurch vergessen Sie bestimmt nichts, was Sie unbedingt wissen wollten.

Guten Tag Ein Arbeitskollege von mir arbeitet, gleich wie wie ich, ganztags vor dem Bilschirm, und ist daher ebenso beinträchtigt von der Berufskrankheit Kurzsichtigkeit. Er hat sich nun ein Buch gekauft, welches die Sehkorrektur mittels 'Augentraining' verspricht. Halten Sie das für unseriös oder gibt es hierfür tatsächlich einen wissenschaftlichen Hintergrund? Falls ja, für wie effektlv halten Sie diese Übungen? Würden Sie diese auch Menschen mit mittlerer Kurzsichtigkeit (-2.5/-1.5) empfehlen? Leider findet man zu diesem Thema sehr wenig aussagkräftige Informationen – eine professionelle Einordnung wäre daher hilfreich. Besten Dank für Ihre Mühe!

Michael Bärtschi: Guten Tag, ich möchte Ihnen gerne als neutraler Medizinwissenschaftler (PhD Biomedicine) und nicht als potenziell «voreingenommener» Optometrist oder Augenoptiker antworten. Entspannungsmassnahmen wie die im Beitrag erwähnte 20-20-2 Regel sind sicherlich entspannend und auflockernd und können in jedem Alter nützlich sein. Auch ich empfehle dies für diese Fälle gerne. Dies ist hilfreich bei der Vermeidung von so genannt «asthenopischen Beschwerden». Also Beschwerden wie tränende, müde und rote Augen und Sehschwankungen welche durch Überanstrengung entstehen können. Alle langjährigen Untersuchungen, ob konkretes Sehtraining (Visual Training), wie vermutlich in dem von Ihnen angesprochenen Buch enthalten, bei der Hemmung der Kurzsichtigkeitsentwicklung (Myopie Progression) helfen könnte, mussten leider durch Studienresultate als wirkungsarm oder gar wirkungslos bezeichnet werden. Dies sowohl bei jüngeren, wie auch bei älteren Menschen jeglicher genetischer Herkunft. Leider so. Für konkretes Visual Training bei Ermüdungsschielen oder Fusionsfehlern fragen Sie die Orthoptik (Sehschule) bei Ihrer Augenärztin oder einer versiert geschulten Optometristin. Diese können Sie seriös weiter beraten.

Ich bin nun 17.5 Jahre alt und trage seit rund 3.5 Jahren eine Brille mit Miyosmart Gläsern. Meine Korrektur ist nicht sehr stark ca. 1.5 Dioptrien, doch meine Eltern sind beide Brillenträger (Mutter sogar 7 Dioptrien). Wie lange würden Sie mir empfehlen diese Gläser zu tragen? Denn ich würde auch gern in meinem Alltag und nicht nur zum Sport Linsen tragen. Besten Dank.

Michael Bärtschi: Guten Tag, ich denke Sie haben sich in den letzten 3.5 Jahren einen guten Dienst erwiesen mit den (peripher) Defokus Brillengläser. In Ihrem jetzigen Alter hat sich das natürliche Wachstum bereits stark verlangsamt, so dass Sie wohl kaum noch Angst vor einer sehr hohen Myopie über -5 dpt haben müssen. Dennoch sollten Sie auch weiterhin solche Brillengläser, oder eben auch (peripher) Defokus Kontaktlinsen, zum Erhalt dieser Hemmung tragen. Ansonsten kann unter Umständen ein «Rebound-Effekt» eintreten, wo Ihr Augen plötzlich wieder einen Wachstumsschub erleidet. Wir empfehlen bis zum 21. Lebensjahr oder wenn Sie dann noch im Studium sind, bis zum Ende des Studiums Defokus Kontaktlinsen oder Brillengläser zu tragen. Im SRF Beitrag wird das Wachstum der Mitarbeiterin bis 26 jährig ja auch deshalb thematisiert. Peripher Defokus und Orthokeratologie Kontaktlinsen haben sich in der Praxis bestens zur Hemmung der Kurzsichtigkeit bewährt und sind äusserst komfortabel und bequem anwendbar. Fragen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten.

Guten Tag Ich, w, 70 Jahre, brauche für die Nähe eine Lesebrille. Da ich nun auch in die Ferne schlechter sehe, wurde beim Augenarzt eine Sehtest gemacht. Es wurde mir gesagt, dass eine Verbesserung auch mit Brille nicht möglich sei und ich gemäss Aufnahme meines Augenhintergrundes an einer seltenen Augenkrankheit leide, für welche es keine Behandlungsmöglichkeiten gäbe. Weitere Beschwerden: Ich sehe zeitweise unscharf und im Dunkeln schlechter, bin stark blendempfindlich und habe oft sehr stark tränende Augen, dies meist einseitig. Ich habe keine Allergien und benutze Augentropfen gegen trockene Augen. Zudem habe ich seit längerem Schmerzen im rechten Auge beim Schliessen und Öffnen. Ich wäre froh, wenn ich wüsste, ob eine bestimmte Augenkrankheit hinter all diesen Symptomen stecken könnte.

Stephan Hüsler: Guten Abend Als Geschäftsleiter von Retina Suisse, der Vereinigung von Menschen mit seltenen Netzhautkrankheiten, schlage ich vor, dass Sie sich in einer der universitären Augenkliniken untersuchen lassen. Hier sollten Sie Antwort auf all Ihre Fragen bekommen. Ihr Augenarzt kann Sie überweisen. Vielleicht braucht es zur Bestätigung der Diagnose eine Gendiagnose. Dies ist dort ebenfalls möglich. Ferner empfehle ich Ihnen, sich durch spezialisierte Low Vision-Optiker beraten zu lassen. Adressen erhalten Sie bei unserer Beratungsstelle. Es ist sinnvoll, sich frühzeitig mit Fragen nach vergrössernden Hilfsmitteln zu befassen. Es hilft, Ihre Lebensqualität zu erhalten.

Mein Sohn ist 13 und hat -1.5 Koennen wir das noch retten ? Gruss

Michael Bärtschi: Guten Tag, glücklicherweise ist Ihr Sohn nicht allzu stark kurzsichtig. Zudem wachsen seine Augen nun je langsamer je älter Ihr Sohn in den nächsten Jahren wird. Ein Erreichen einer gefährlichen (krankhaften) Kurzsichtigkeit mit höher als -5 dpt ist daher recht unwahrscheinlich. Lassen Sie die Augen Ihres Sohnes jedes Jahr bei Ihrem lokalen Optometristen oder Ophthalmologen überprüfen. Wenn Sie dennoch eine hemmende Wirkung erzielen möchten, dann verwenden Sie (peripher) Defokus Brillengläser oder Kontaktlinsen welche im Beitrag beschrieben wurden. Sie erhalten dafür von Ihrer Krankenkasse 180.- CHF als Beitrag. Nur Korrekturen welche stärker als -5 dpt sind erhalten den höheren Beitrag von bis zu 850.- CHF.

Ich arbeite seit 5 Jahren nur noch vor dem Bildschirm und habe seither eine Sehschwäche auf Beschriftungen weit entfernter Distanzen entwickelt. Insbesondere Leuchtanzeigen von Bushaltestellen sehe ich ca. ab einer Distanz von 5m nur noch verschwommen oder muss meine Augen stark zusammenkneifen. Eine Brille habe ich bisher noch keine, da der Leidensdruck zu klein war. Was raten Sie mir?

Leila Eppenberger: Guten Abend, ich würde Ihnen eine augenärztliche Untersuchung oder zumindest einen Sehtest bei einem Optiker empfehlen.

Guten Abend, Ich bin kurzsichtig seit meiner Kindheit, trage Brille mit -5 und -5,5 Dioptrien, die sich seit 4 Jahren stabil geblieben sind. Ich bin 40 und hab gelesen, dass in vielen Fällen nicht mehr gelasert wird, sonst eine Linsenimplantat oder Linsenaustausch empfohlen wird. Ich schiele ganz wenig, dies wurde in meiner Kindheit nicht beachtet (seit 27 Jahren trage ich Brillen). Können Sie mir kurz erklären, was sind die Kriterien, wie wird entschieden, welche Technik am besten geeignet ist? Vielen Dank.

Scott Tschuppert: Guten Abend. Es sind viele Kriterien die eine Rolle spielen, was für ein Operationsverfahren das beste für Sie ist. Was hier v.a. im Vordergrund steht, sind die Voraussetzungen die Ihr Auge mitbringt. Ist ihre Hornhaut dick genug um einen Laser durchführen zu können, ist ihre Hornhaut gesund genug um einen Eingriff schadlos zu überstehen, ist eine allfällige Hornhautverkrümmung genügend regelmässig, dass sie gut korrigiert werden kann, ist ihre Vorderkammer genügend tief um eine Kunstlinse vor Ihre eigene Linse einzusetzen und noch viele weiteren Fragen stellen sich uns vor einer Empfehlung für ein ideales Verfahren. Was v.a. eine grosse Rolle spielt ist, dass die «Altersweitsichtigkeit» die üblicherweise sich mit 40 Jahren bemerkbar macht, nicht so korrigiert werden kann, dass man wieder akkommodieren (zoomen) kann. Somit kann man ohne eine gründliche Untersuchung keine Angaben machen, welche Behandlungsmethode für Sie am geeignetsten ist.

Liebes Chat-Team ich habe zwei Fragen zum Thema Kurzsichtigkeit. Zunächst die «wichtigere»: Mit ca. 37 Jahren bin ich (jetzt schon) bei -7.75 Dioptrien Korrektur (Kontaktlinsen) bei beiden Augen. Vorallem in meinen Zwanzigern hat sich meine Sehstärke fast schon im Jahresschritt verschlechtert. Jetzt hat sich die Entwicklung etwas abgebremst. Wie könnte sich meine Kurzsichtigkeit in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Schnellere/Langsamere Verschlechterung? Und mal so aus Neugier: wie stark spielen genetische Faktoren im Vergleich zu Umweltfaktoren eine Rolle? Wurde mir die Kurzsichtigkeit weitervererbt oder war tatsächlich das viele Lesen mit der Taschenlampe schuld ;)?

Scott Tschuppert: Guten Abend. Leider gibt es Menschen, bei denen die Kurzsichtigkeit auch nach dem 30igsten Lebensjahr noch fortschreitet, normalerweise hört das Fortschreiten nach dem 28igsten Lebensjahr auf. Wenn sich das Fortschreiten in den letzten Jahren aber verlangsamt hat, dürfen Sie schon hoffen, dass es sich stabilisiert. Umweltfaktoren spielen schon eine grosse, aber nicht die alleinige Rolle. Es sind auch immer genetische Voraussetzungen die das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit begünstigen, es ist sicherlich nicht die Taschenlampe alleine Schuld.

Ich arbeite 100% im Homeoffice und verbringe den ganzen Tag vor Bildschirmen – Arbeit am Computer, abends Fernseher oder Computer. Bin kurzsichtig (links -1.5, rechts -2.25), seit 4 Jahren stabil. Da ich zuhause gut ohne Brille/Kontaktlinsen sehen kann: Ist es schädlich, keine Sehhilfe zu tragen? Kann die viele Bildschirmzeit meine Kurzsichtigkeit verschlechtern? Und würde eine Laser-OP bei meinen Werten Sinn machen?

Leila Eppenberger: Ich gehe davon aus, dass sie erwachsen sind und gerade wenn ihre Kurzsichtigkeit stabil ist, besteht keine Gefahr, wenn Sie keine Sehhilfe tragen. Ausgeprägte Bildschirmzeit, v.a. wenn sie ununterbrochen lesen, kann vermutlich schon geringfügig Ihre Kurzsichtigkeit verschlechtern. Eine chirurgische Laser-Korrektur empfehle ich Ihnen grundsätzlich nicht, wenn Sie sogar ohne Korrektur im Alltag gut zurecht kommen. Wichtig ist, dass Sie dennoch bei anhaltender PC-Arbeit auf kurze Pausen und gute Befeuchtung der Augen achten.

Kontaktlinsen als Alternative zur Gleitsichtbrille: was sind die Vor-/Nachteile der verschiedenen Typen? Worauf muss ich bei der Auswahl achten?

Michael Bärtschi: Guten Abend, multifokale Kontaktlinsen sind eine sehr gute Alternative zu Gleitsichtbrillen, oder auch einfach eine Ergänzung dazu. Sie erlauben Ihnen wieder Ihre gewohnte Sehfreiheit zurück zu erhalten. Das richtige multifokale Prinzip aus den Dutzenden verschiedener optischer Systeme für Ihre Augen und Ihren Sehbedarf zu bestimmen erfordert präzise Messungen und ein gutes Gespür des Kontaktlinsenspezialisten. Der Gang zum Fachspezialisten:in lohnt sich auf alle Fälle.

Grüzi Kann man durch Training das Sehen verbessern? Sollte man öfter die Brille ablegen um die Augenmuskeln nicht alle Arbeit abzunehmen? Bis zu Welchem Alter würden Sie eine Korrektur mittels Laser empfehlen? 55 Jahre, davon 40 mit Kurzsichtigkeit.

Scott Tschuppert: Guten Abend. Mit 55 Jahren würde ich Ihnen wahrscheinlich keine Lasertherapie mehr empfehlen, da sich damit die Altersweitsichtigkeit nicht beheben lässt. Sie sind aber zu jung um einen Linsenaustausch durchführen zu lassen, da Ihr Risiko für eine Netzhautablösung dann zu gross wäre. Ich würde Ihnen eher zur Geduld raten und aktuell keinen Eingriff durchführen zu lassen.

Meine Netzhautablösung wurde im 2004 operiert. Cerclage und Vitrektomie. Bringt es jetzt noch etwas, wenn ich viel in die Ferne schaue, wenig lese und die Augen möglichst abwechslungsreich «benutze». Ich lese sehr viel, aber durch die Einschränkung der Netzhautablösung mit dem Tolina mit grosser Schrift. Aber das Lesen bedeutet mir sehr viel. Wäre sehr schade, wenn ich das einschränken müsste. Herzlichen Dank für die Antwort. Freundliche Grüsse

Scott Tschuppert: Guten Abend. Abschliessend kann ich diese Frage ohne weitere Angaben nicht sicher beantworten. Wenn ich aber davon ausgehe, dass Sie bereits über 30 Jahre alt sind, dann spricht sicherlich nichts dagegen so viel zu lesen wie sie möchten. Gönnen Sie Ihrem Auge aber gelegentlich eine Pause.

Ich bin kurzsichtig, hatte eine Netzhautablösung und wurde operiert. Nach der Operation sehe ich mit dem operierten Auge kleiner und eine Bogenlinie. Auf dem Bild der Netzhaut sieht man links Zäkchen. Könnte ich dies schon vor der OP gehabt haben und was geschieht bestenfalls oder schlechtenfalls. Wir beobachten dies nun.

Scott Tschuppert: Guten Abend. Falls Ihr Sehzentrum von der Netzhautablösung betroffen war, dann sind diese Zäckchen am ehesten auf die Ablösung zurückzuführen. Diese Bogenlinien würden sich damit auch erklären lassen. Normalerweise verbessern sich solche Phänomene in den ersten 1-1.5 Jahren nach der Operation, danach muss man leider davon ausgehen, dass es sich nicht mehr ändern wird. Wichtig ist es aber, dies regelmässig zu kontrollieren, sollten diese Zäckchen durch eine Membran auf der Netzhaut gebildet haben, gibt es schon Möglichkeiten dies zu beheben, dies muss aber gründlich untersucht und beurteilt werden.

Ich und meine Frau sind beide kurzsichtig (-8dpt und -5dpt). Unsere Tochter (10J) war vor einem Jahr auf -1dpt, ist aktuell auf -2dpt, Augenlängenzunahme ca 0.4mm im letzten Jahr. Seit einem Jahr setzen wir Atropintropfen und Myopiekontrollgläser ein. Sie verträgt beides Problemlos. Macht dieser Ansatz Sinn? gibt es erfolgsversprechendere Alternativen?

Leila Eppenberger: Guten Abend, der Ansatz mit Atropin AT und Myopiekontrollierendegläser ergibt auf jeden Fall Sinn. Wichtig ist, dass Sie daran denken, dass Sie aber nicht nur Ihre Gene und entsprechend Ihre Veranlagung Ihrer Tochter weitergeben, aber auch Ihr Verhalten. Deswegen ist es ganz wichtig, dass sie Ihre Tochter auch möglichst viel nach draussen nehmen und ausgeprägte «Naharbeit», wie Lesen und Fokussieren in der Nähe über längere Zeit vermeiden. Das Verhalten ist der Treibende Faktor für die Myopie. Kinder die zwar Interventionen wie Atropin und Myopie-Gläser tragen, aber weiter «ungünstiges» Verhalten zeigen, werden trotzdem weiter kurzsichtig.

Guten Tag Ich bin kurzsichtig. Warum sehe ich nicht gut am Nacht? Warum tränen meine Augen immer, wenn ich draussen bin? Danke vielmals 😊

Michael Bärtschi: Guten Abend. Nachts ist die Kurzsichtigkeit etwas ausgeprägter als am hellen Tag. Vermutlich daher bemerken Sie es des Nachts auch mehr. Für Ihr Tränenproblem gibt es sicherlich gute Gründe welche sich auch beheben lassen. Lassen Sie dies von einer Augenärztin oder Optometristin abklären.

Hallo. Ich bin 37 Jahre alt. Ich kann auf Weite schon lange nicht mehr scharf sehen. Das hat irgendwann schleichend vor ca. 10 Jahren angefangen. Bspw. bei einer Weiterbildung setze ich mich deshalb ganz nach vorne, um die Präsentation lesen zu können. Ich fahre deshalb auch nie Auto (hab auch keins). Auf eine Brille oder Linsen habe ich keine Lust. Im Alltag fühle ich mich nirgends eingeschränkt. Kann ich bedenkenlos so weiterleben ohne Brille o.ä.?

Stephan Hüsler: Guten Abend Ich kann sehr gut verstehen, dass Ihnen im Alltag nichts fehlt. Man weiss ja nicht, was man nicht sieht, . Letztlich ist es Ihre Entscheidung, ob Sie eine Brille oder Kontaktlinsen tragen möchten. Aber das war nicht Ihre Frage. Grundsätzlich empfehle ich Ihnen, sich wieder einmal einem augenärztlichen Untersuch zu unterziehen. Dabei geht es nicht nur um die Korrektur der Fehlsichtigkeit. Mit einem Augenuntersuch können viele verschiedene Krankheiten frühzeitig identifiziert werden. Dabei können Sie auch gleich das Risiko einer Verschlechterung der Sehfähigkeit mit zunehmendem Alter ansprechen. Diese Gefahr ist sicher gegeben.

1. Frage: Ich bin 38 jährig und habe Minus 6.5 und 7.0 Dioptrie mit Hornhautverkrümmung, ich trage zu 99% Linsen. Aktuell arbeite ich viel am Computer, meine Augen sind zunehmend trocken, ich muss viel in den Augen reiben und manchmal sehe ich verschwommen und muss blinzeln. Wäre eine Kontrolle angezeigt, hat sich wohl meine Sehfähigkeit verschlechtert? Und wovon kommen die trockenen Augen? Was kann ich tun? 2. Frage: Mein Mann hat in etwa die gleich schlechten Augen wie ich. Sollten wir unsere Kinder bzgl. der Kurzsichtigkeit abklären lassen? 2 und 6 jährig? Bis jetzt sehen sie gut.

Leila Eppenberger: Guten Abend, 1. Antwort: bei längerer Tragzeit von Kontaktlinsen kann es zu Oberflächenproblemen wie trockenen Augen kommen. Es kann auch zu einer chronischen Entzündung kommen, es ist wichtig, dass SIe sich augenärztlich untersuchen lassen. 2. Antwort: Gelegentlich ist eine Untersuchung bei Ihren Kindern sinnvoll. Wenn Sie den Eindruck haben Ihre Kinder haben Mühe in die Weite zu sehen, z.B. Kneifen oder Augenreiben können Hinweise dafür sein, ist eine Untersuchung inkl. Bestimmung in Zykloplegie notwendig, um zu sehen ob eine Myopie vorliegt. Wichtig zur Vorbeugung eines Myopiebeginns ist ausreichend Zeit im Freien.

Guten Tag Ich bin Mitte dreissig und bei mir verschlechtert sich die Kurzsichtigkeit immer noch. Aktuell bin ich bei knapp -5.00. Ausserdem habe ich einen dünnen Sehnerv. Muss ich mit einer weiteren Verschlechterung rechnen und welche Risiken bringt das mit sich? Lohnt sich eine Augenlaser Operation oder ist das Risiko zu hoch?

Scott Tschuppert: Guten Abend. Eine weitere Zunahme der Kurzsichtigkeit kann nicht ausgeschlossen werden. Üblicherweise nimmt die Zunahme aber nach dem dreissigsten Lebensjahr ab. Eine Augenlaseroperation beeinflusst das Risiko einer Komplikation einer Kurzsichtigkeit nicht. Um eine Risikobeurteilung zu machen müssten Sie sich von einem Augenarzt untersuchen lassen.

ich bin 42 und leide manchmal an Kurzsichtigkeit. Manchmal weil es stark unterschiedlich ist. Ist das normal? Ich war vor einem Jahr bei einem Augenarzt an einem meiner guten Tage und es hiess es sei in Ordnung. Habe aber auch schon mit Freunden gesprochen die nicht glauben konnten, dass ich ein bestimmtes Schild nicht lesen konnte. Sollte ich das weiter prüfen?

Michael Bärtschi: Guten Abend. Hört sich spannend an. Spontan kommt mir Astigmatismus (Hornhautverkrümmung) in den Sinn oder eine stark schwankende Tränensituation mit gelegentlich besserer und manchmal schlechterer Benetzung. Sie können sich an Ihre Augenärztin oder Ihre Optometristin Ihres Vertrauens zur Abklärung beider möglicher Ursachen wenden.

Guten Abend Ich: weiblich, Jahrgang 1961, Kurzsichtigkeit seit dem 7. Altersjahr, Linsenträgerin ab 14 Jahren, nach dem 55. Altersjahr bifokale Linsen, ab 60 Jahren vermehrt Brillenträgerin, kombiniert mit der bifokalen Monatslinse – Myopie aktuell -4.25 / – 4.5. Regelmässige, jährliche Kontrollen bei der Augenärztin (Sehschärfe = relativ stabil, Augeninnendruck = i.O.). Seit einigen Monaten zieht sich neu, regelmässig ein «weisser Vorhang» vor den Augen (wird vor allem während des Linsentragens bemerkt) und das Sehbild wird kurzzeitig unscharf auf dem betroffenen Auge. Diese Unschärfe geht jeweils nach etwa einer 1/2 bis 1 Stunde weg. Es sind beide Augen betroffen. Vorkommen in unregelmässigem Wechsel links-rechts ca. einmal pro Tag, danach ist das Sehbild wieder normal. Die Linsen werden zunehmend als Störfaktor empfunden. Ich trage daher öfters die Brille. Frage: Ist eine erneute Kontrolle bei der Augenärztin innerhalb kürzerster Zeit erforderlich? Die jährliche Kontrolle ist auf den 30. Juni 25 datiert. Kann ich zuwarten? Besten Dank für die Antwort. Freundliche Grüsse

Michael Bärtschi: Guten Abend. Sie können Ihren Termin beruhigt in zwei Wochen wahrnehmen. Die von Ihnen beschriebenen Symptome lassen vermuten dass es sich um so genannte «Mouches volantes» handeln könnte. Ihre Augenärztin wird dies abklären und Ihnen mögliche Behandlungsmöglichkeiten und Vorsichtsmassnahmen erklären. Alternativ könnte es sich auch um eine stark schwankende Tränensituation mit gelegentlichen Muzin(Schleim)schlieren handeln. Sie haben ja den zunehmenden Störfaktor der Linsen erwähnt. Um dies abzuklären empfehle ich Ihnen zusätzlich eine Kontrolle bei Ihrem Linsenspezialisten. Es gibt eine Reihe von guten und wirksamen Möglichkeiten sowohl den Tränenfilm wieder zu normalisieren, wie auch die Verträglichkeit der Linsen wieder zu steigern.

Ich bin 70 Jahre alt und nehme seit bald 7 Jahren morgens und abends Augentropfen (Protagent SE). Um die Tropfen zu verteilen mache ich folgende Augengymnastik: Beide Augen nach oben bewegen, dann nach unten, dann nach links und nach rechts, dann Augen Drehung im Uhrzeigersinn und dann umgekehrt.Mein Sehvermögen hat sich in diesen Jahren enorm verbessert. Ich brauche keine Lesebrille mehr und kann auch ganz kleine Schriften sehr gut lesen. Auch die Fernsicht hat sich von -3,5 auf -1,5 verbessert ( trotz immer stärkerem Grauen Star). Mein Optiker meinte aber, dass solche Uebungen nutzlos wären. Was sagen Sie dazu?

Michael Bärtschi: Guten Abend. Protagent SE sind erfolgreiche Augentropfen zur Verbesserung der Augenbenetzung. Ihre «Augengymnastik» hilft sicherlich mit diese Tropfen optimal auf dem ganzen Auge zu verteilen. Machen Sie also ruhig weiter damit. Ihre Aussagen zur Reduktion der Kurzsichtigkeit sind teilweise mit der Veränderung der Augenlinsen zu erklären. Jedoch nimmt üblicherweise bei zunehmend grauem Star die Korrektur eher zu und nicht ab wie bei Ihnen. Dies kann ich Ihnen also nicht ohne weitere Abklärungen erklären. Dennoch freue ich mich natürlich für Sie, dass sich Ihre Augen subjektiv verbessert haben sollen.

Welche alternativen Methoden gibt es für die Korrektur von Fehlsichtigkeiten oder Sehbeeinträchtigungen?

Stephan Hüsler: Guten Abend Wenn Sie nicht gut sehen, sollten Sie sich unbedingt einer augenärztlichen Untersuchung unterziehen. Abhängig vom Ergebnis werden Ihnen die notwendigen Massnahmen empfohlen. «Alternative Heilmethoden» gibt es leider nicht.

Grüezi Ich habe mir meine Kurzsichtigkeit mittels Lasil operieren lassen. Das Resultat war durchzogen. Man hat ein Mal nachgebessert und trotzdem sehe ich heute tagesabhängig zum Teil schlecht. Könnte man da noch nachbessern? Meine Dioptrien waren zw. 7 und 8. Danke für Ihre Rückmaildung!

Scott Tschuppert: Guten Abend. Nach bereits zweimaliger Laserbehandlung wäre ich eher vorsichtig, einen weiteren Laser durchführen zu lassen. Ich würde Ihnen einen gründlichen augenärztlichen Untersuch und Beratung empfehlen.

Was kann ich mit 38 noch tun, um bei starker Kurzsichtigkeit, diese schlimmen Krankheiten wie Netzhautablösung oder Erblindung zu verhindern und was sind erste Anzeichen?

Leila Eppenberger: Guten Abend, es ist wichtig, dass Sie regelmässige zur augenärztlichen Kontrolle gehen.

Geschätztes Team Ich bin stark kurzsichtig: li 7.25 / re 9.00 und seit ich in der 1. Klasse Brillenträgerin (Jahrgang 1968). Die Kurzsichtichtigkeit verschlechtert sich auch noch heute (auch die Hornhautverkrümmung) soweit ich dies wahrnehmen kann. Das Lesen wird zunehmend schwieriger und es braucht viel Konzentration den ganzen Tag während der täglichen mehrheitlichen PC-Arbeit. Ich spüre stets ein leichtes «Ziehen» im linken Auge. War (wieder) beim Augenarzt. Hat nichts gefunden und entliess mich: Alles ist bestens. Was geben Sie mir für einen Rat? Viele Grüsse

Stephan Hüsler: Guten Abend In dem wir lange, konzentriert Arbeiten vergessen wir oftmals das Blinzeln. Ferner sitzen wir tendenziell in überhitzten Räumen. Dies führt mit zunehmendem Alter dazu, dass die Fettdrüsen im Lidrand verkümmern. Mit jedem Blinzeln wird ein bisschen Fett auf dem Tränenfilm auf der Augenoberfläche verteilt. Dadurch bleibt die Hornhaut schön feucht. Sie können nun die 20, 20, 20 Regel befolgen, also nach 20 Minuten während 20 Sekunden in die Ferne (20 Fuss oder 6 Meter) schauen und Blinzeln. Sie können auch morgens und abends mit einem warmen Tüchlein die Augenlider sanft ausstreichen. Und vor allem dürfen Sie immer wenn es wieder kratzt, Feuchtigkeitstropfen in die Augen geben. Und auch hier: eine Zweitmeinung ist immer erlaubt.

Guten Tag Spielt es bei Kurzsichtigkeit (ich 47 ca minus 7 dioptrir) oder Weitsichtigkeit (16jährig) eine.Rolle.ob.man zum Optiker, Augenarzt oder Optometrist geht? Ist ein Optiker das gleiche wie ein Optometrist? Danke für die Informationen

Michael Bärtschi: Guten Abend. Sowohl Ihr Augenarzt wie auch Ihr Optometrist sind optimal zur Bestimmung der Fehlsichtigkeit und der nachfolgenden Beratung ausgebildet. Augenoptiker ohne Fach(hoch)schul Studium haben keine solche Ausbildung erhalten und ihre Stärken liegen eher in der Beratung der optischen Gläser und Ausführung Ihrer Brille.

Guten Abend, auch ich bin kurzsichtig und dies seit dem Alter vom ca. 12 Jahre. (mittlerweile 32 Jahre alt). Leider habe ich festgestellt, dass die Kurzsichtigkeit immer noch abnimmt (mittlerweile bei -5.75). Hört dieser Rückgang mal auf? Was könnte ich gegen diesen Rückgang tun?

Scott Tschuppert: Guten Abend. Die Zunahme der Kurzsichtigkeit kann in Ihrem Alter nicht mehr relevant beeinflusst werden. Normalerweise hört die Zunahme der Kurzsichtigkeit aber in Ihrem Alter auf. Sollte die Kurzsichtigkeit aber weiter zunehmen, würde ich die Augen untersuchen lassen.

Ich habe nur eine schwache Sehschwäche. Ist es sinnvoll, dies mit einer Lesebrille von der Stange auszugleichen oder soll ich dafür lieber doch zum Optiker gehen und eine entsprechende Brille kaufen? Meine aktuellen Werte sind rechts und links +1.00.

Michael Bärtschi: Guten Abend. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind Sie +1.0 dpt Weitsichtig. Dies ist nicht weiter schlimm. Da ich Ihr Alter nicht kenne und damit nicht abschätzen kann ob evt. noch weitere Gesundheits-/Augenrisiken bestehen könnten, empfehle ich Ihnen daher vor dem Kauf die Abklärung bei einer Fachperson. Auch weitsichtige Menschen haben teilweise Augengesundheitsrisiken wie z.B. enge Kammerwinkel und erhöhte Augeninnendruckwerte. Klären Sie dies sicherheitshalber ab.

Wir sind eine Familie von Kurzsichtigen. Mein Mann (53) hats am Stärksten, er hat ca -13 Dioptrien. Welche Folgen können auf ihn zukommen im Alter? Wären so implantierte Linsen etwas für ihn?

Scott Tschuppert: Guten Abend. Die Risiken für eine so starke Kurzsichtigkeit sind v.a. die Entwicklung einer Netzhautablösung, eines grünen und/oder grauen Stars oder einer sogenannten myopen Makulopathie. Eine Kunstlinse zu implantieren, würde die Risiken nicht verbessern, eher, je nach Technik, erhöhen. Grundsätzlich sind bei solchen Brillenwerten regelmässige Augenarztkontrollen empfohlen.

Guten Tag, seit meiner Jugend habe ich eine relativ leichte Kurzsichtigkeit (1.75), die ich mit Brille korrigiere. Nun setzt auch eine Altersweitsichtigkeit ein. – Spricht aus Ihrer Sicht etwas dagegen, meine Korrektur für die Weitsichtigkeit etwas schwächer zu machen (z.b. 1.25), damit ich nicht ständig die Brille abziehen muss, um in die Nähe zu schauen? – Gibt es in Bezug auf eine solche Unterkorrektur ev. eine Einschränkung/ Richtlinie? Vielen Dank für Ihre Ansicht!

Leila Eppenberger: Guten Abend, Sie erwachsen sind und es besteht kaum eine Gefahr für eine Zunahme der Kurzsichtigkeit. Es spricht nichts gegen eine Unterkorrektur Ihrer Weitsichtigkeit, wenn dies für sie komfortabler ist.

Guten Abend Ich habe meine Augen vor 9 Jahren lasern lassen (davor ca. -3). Es hat alles super geklappt und ich bin immer noch richtig glücklich. Damals hiess es, dass ca. nach 10 Jahren die Kurzsichtigkeit zurückkommen könne. Ich bin nicht sicher, aber eventuell hat es sich ganz leicht verändert, aber da ich nicht Auto fahre, stört es eigentlich nicht. Wann müsste ich einen Sehtest machen und wie sind die Erfahrungswerte – stimmt das mit den 10 Jahren?

Leila Eppenberger: Guten Abend, leider sind Sie weiterhin kurzsichtig, an der Augenlänge hat sich nichts geändert, aber Sie sind natürlich erfreulicherweise brillenfrei. Nach 10 Jahren ist eine augenärztliche Routineuntersuchung empfohlen.

Wir alle blicken in diesem Moment auf einen Bildschirm. Gibt es eine Übung vom Wechsel vom Bildschirm zum Lebensschirm?

Stephan Hüsler: Guten Abend Einen Lebensschirm suchen Sie! Was ist Ihnen denn wichtig im Leben?Woran haben Sie Freude?

Guten Abend! Ich habe heute eine Maturaarbeit zum Thema «Augentraining nach Dr.Bates» überflogen (zu wenig aufmerksam) und bin deswegen nicht so recht schlau geworden. Seine Theorie besagt, dass mit gezieltem Augentraining die Augenmuskulatur gestärkt wird, die laut ihm ebenfalls einen Einfluss auf Fehlsichtigkeiten wie Myopie hat. Ist diese Methode einfach nicht wissenschaftlich genug erforscht oder ist seine Theorie widerlegt?

Michael Bärtschi: Guten Abend. Wie Sie aus dem PULS Beitrag ersehen konnten, ist das Längenwachstum des Auges nicht abhängig von den (äusseren) Augenmuskeln. Der einzige innere Augenmuskel (Zilliarmuskel genannt) ist bei Kindern naturgemäss extrem stark ausgebildet und gut trainiert. Daher hat sich die Methode nach William Bates aus den 1920er Jahren, wissenschaftlich betrachtet, schlussendlich als nicht erfolgreich zur effektiven Behandlung einer zunehmenden Kurzsichtigkeit erwiesen.

Ich habe vermehrt das Gefühl wie Nebel/Schleier am linken Auge. Dabei ist auch ein kleiner Druck zu spüren. Kann das Kurzsichtigkeit sein?

Scott Tschuppert: Guten Abend. Dies kann ohne Untersuchung nicht beurteilt werden, ich würden Ihnen eine Untersuchung empfehlen, um den Grund für den Nebel zu finden.

Ich bin seit etwa 40 Jahren kurzsichtig, jetzt 53-jährig. Mein linkes Auge hat -5 Dioptrien und mein rechtes Auge -4 Dioptrien. Werde ich deshalb bis ins hohe Alter ohne Lesebrille auf etwa 20 cm Distanz lesen können?

Scott Tschuppert: Guten Abend. Sie können sicherlich davon ausgehen, dass Sie lange ohne Lesebrille lesen werden können. Es wird sich aber dann ändern, wenn sich der graue Star, also die Trübung der eigenen Linse entwickeln wird. Dies ist ein natürlicher Vorgang. Spätestens dann, werden Sie eine Veränderung bemerken und man muss etwas unternehmen um die Lesefähigkeit zu erhalten.

Grüezi Meine Tochter (4.5 Jahre) gibt selbst an, nicht gut in die weite zu sehen. Deswegen steht ein Augenarzt Termin an. Nun meine Frage: Wenn die Kurzsichtigkeit nur minim ist (sie sieht ja eigentlich alles) macht es Sinn, dass sie eine Brille trägt? Oder besser gefragt, ab wieviel Dioptrin sollte korrigiert werden?

Michael Bärtschi: Guten Abend. Ihre Tochter ist mit 4,5 Jahren noch sehr jung und falls sie tatsächlich bereits kurzsichtig ist, ist der Augenarzttermin auf alle Fälle schon mal sehr wichtig um das genaue Ausmass der Kurzsichtigkeit und der kurzfristigen Zunahme (Progression) zu ermitteln. Diese Resultate bestimmen eigentlich das weitere Vorgehen. Sie haben es im Beitrag gehört. Jede (vermeidbare) Dioptrie zählt für die Augengesundheit und je früher man die Progression bremst/hemmt, umso weniger Risiko hat Ihre Tochter im weiteren Leben.

Guten Tag Bei unserer Tochter ist mit ca. 2 Jahren bei dem «Smile-Gerät» des Kinderarztes eine Auffälligkeit erkannt worden. Wir wurden dann zum Augenarzt verwiesen. Die Test zeigten, dass unsere Tochter auf dem einen Auge -2.0 hat und auf dem anderen gar nichts. Uns wäre nie irgendetwas aufgefallen – sie sieht jedes kleine Flugzeug am Himmel. Korrigiert das «gute» Aug alles? Was, ausser Tageslicht, kann man machen, damit sich das hoffentlich nicht weiter verschlimmert oder vielleicht sogar verbessert? Was ist möglich und welche Aussichten gibt es auf Verbesserung?

Michael Bärtschi: Guten Abend. Ihre Tochter ist «Ungleichsichtig», im Fachjargon Anisometropie genannt. Das heisst, dass sie tatsächlich die weit entfernten Gegenstände mit dem rechtsichtigen Augen sieht und vermutlich die Dinge in die Nähe mit dem bereits kurzsichtigen Auge betrachtet. Tageslicht ist sicherlich eine gute Massnahme. Zusätzlich sollte aber mindestens das bereits kurzsichtige Auge mittels hemmenden Massnahmen behandelt werden. In diesem jungen Alter stehen da sicherlich Atropin Augentropfen und die Defokus Brille im Vordergrund und lassen sich falls notwendig (wie im PULS Beitrag erwähnt) auch gut zusammen kombinieren.

Hallo Zusammen Ich bin weiblich und 28 Jahre alt und leide an einer Hornhautverkrümmung und an einer Weitsichtigkeit (+2,00 in beiden Augen und im rechten Auge 0,70 Grad und im linken 160 Grad). Betreffen die Folgeerkrankungen auch Menschen mit Weitsichtigkeit? Liebe Grüsse

Leila Eppenberger: Guten Abend, bei einer Weitsichtigkeit ist die Augenlänge i.d.R. eher kürzer als bei Normalsichtigen. Es sind andere Komplikationen welche mit einer Weitsichtigkeit einhergehen können.

Da ich im KV arbeite habe ich keine Möglichkeit draussen zu arbeiten oder nicht viel in den Bildschirm zu schauen. Gibt es etwas was man machen kann?

Stephan Hüsler: Guten Abend Ja, Sie können selber etwas tun: Denken Sie daran, pro Minute etwa sechs Mal zu blinzeln. Damit pressen Sie jedes Mal ein bisschen Fett aus den Drüsen im Lidrand. Das Fett verteilt sich über die Hornhaut und sorgt dafür, dass der Tränenfilm lange besteht und die Hornhaut schön feucht bleibt. Wenn Sie ungefähr alle 20 Minuten etwa 20 Sekunden lang in etwa 20 Fss Entfernung schauen, hilft das ebenfalls. Und morgens und abends können Sie mit einem warmen und weichen Tuch die Augenlider sanft ausstreichen. Wer sich die Wimpern tuscht, braucht vielleicht noch etwas Lidrandpflege, damit die Tusche nicht die Drüsen verstopft.

Guten Abend Sollte man nach einem massiven Status migraenosus mit 6-tägigem Spitalaufenthalt bei einem Augenarzt vorbeigehen oder reicht ein dipl. Optiker? (der nahm es letztes Mal genauer!) Weil bis dahin hatte ich das Gefühl, dass alles passt, aber seit den Status bin ich nicht sicher, ob meine Brille in die Weite noch korrekt ist. Aber ich hatte diverse visuelle Störungen (unscharf Sehen, Fokussierstörungen, hängendes Augenlied, etc.). Wie lange soll ich zuwarten nach dem Status bzw. der letzten Migräne?

Scott Tschuppert: Guten Abend. Ich würde Ihnen sicherlich nochmalig einen augenärztlichen Untersuch, v.a. zur Gesichtsfeldprüfung empfehlen, für eine allfällige Brillenanpassung können sie danach sicherlich zu einem Optiker gehen. Es ist aber wichtig zu sehen, dass diese schwere Migräne keine Schäden hinterlassen hat.

Guten Abend Stimmt es, dass es für Kinder mit Kurzsichtigkeit besser wäre, Nachtlinsen zu tragen, weil man die Zunahme besser bremsen kann? Danke

Michael Bärtschi: Guten Abend. Nachtlinsen haben in langjährigen Studien in Asien und Europa tatsächlich eine sehr hohe hemmende Wirkung belegt. (Dies kann ich Ihnen mit unserer eigenen über 20-jährigen Praxiserfahrung mit diesen Linsen bestätigen.) Diese Wirkung lässt sich mit den besten Wirkungen der Defokus Brillengläser und den weichen Defokus Kontaktlinsen vergleichen. Auch Atropin in etwas höherer Dosierung zeigt dasselbe gute Wirkungsspektrum. Welche Methode für Ihr Kind die Ideale ist, wird im gemeinsamen Gespräch und mit einigen Augenmessungen/-beobachtungen zusammen mit Ihrem Kind und Ihnen ermittelt.

Ab welchem Alter wird eine Laserung als Möglichkeit empfohlen? Ich meine, verändert sich das nicht laufend, wenn auch weniger stark und muss man dann wieder Nachlasern? Oder braucht man dann trotzdem wieder eine Brille. Falls man dann trotzdem wieder eine Brille braucht, dann finde ich lohnen sich die paar Jahre, die man dann dank Lasern Brillenfrei hat nicht. Oder habe ich da etwas falsch interpretiert. Und wenn dann im alter die Weitsichtigkeit noch dazukommt, wo man in die Nähe auch nicht mehr gut sieht, dann muss man ja trotzdem wieder eine Brille tragen? Oder nicht. Ist das Lasern wirklich eine Lösung, an der man lange Freude haben kann, oder gibt einem das nur ein paar Jahre?

Scott Tschuppert: Guten Abend. Diese Fragen können jeweils immer nur von der Person die möglichst Brillenfrei sein möchte beantwortet werden. Sie beschreiben richtig, dass eine Laserbehandlung nicht eine Lebenslange Brillenfreiheit gewährt. Eine refraktive Laserbehandlung wird erst dann empfohlen, wenn gesichert werden konnte, dass die Kurzsichtigkeit nicht mehr zunimmt (meist zwischen dem 22 und 28 Lebensjahr). Danach haben Sie absolut recht, die Altersweitsichtigkeit wird dadurch nicht verhindert. Es gibt aber Menschen, die sich mit dem Wissen, dass Sie eine Lesebrillen nach ein paar Jahren brauchen werden, trotzdem lasern lassen wollen. Vielen hilf es schon die Brille nicht dauernd tragen zu müssen.

Guten Tag Meine Tochter trägt seit Dezember 2023 eine Brille. Seit Juni 2024 nutzt sie DIMS-Gläser, sowohl in der Brille als auch in Kontaktlinsen. Aktuell liegt ihre Korrektur bei –1.0 und –0.75 Dioptrien. Sie ist sehr sportlich und verzichtet beim Sport häufig auf Brille oder Linsen. Inwiefern beeinflusst dies die Entwicklung ihrer Kurzsichtigkeit? Beste Grüsse

Leila Eppenberger: Guten Abend, ohne das Alter Ihrer Tochter und den Verlauf der Myopieentwicklung zu kennen, ist eine abschliessende Antwort Ihrer Frage nicht möglich. Generell handelt es sich bei einer Korrektur von -1.0 D nur um eine sehr milde Myopie. Ob diese zunimmt, kommt auf das Alter und die Risikofaktoren (wenig Zeit im Freien, beide Eltern kurzsichtig etc) Ihrer Tochter an. Jährliche Messungen der Korrektur in Zykloplegie (d.h. mit Tropfen, welche die Linsenakkommodation hemmen beim Augenarzt) und der Augenlängenmessung sind empfehlenswert. Ansonsten ist v.a. eine Verhaltensmodifikation und das Beachten der sogenannten 20-20-2 Regel sehr sinnvoll. Nach 20 Minuten Lesen oder fokussieren in der Nähe, 20 Sekunden in die Ferne blicken und idealerweise 2 Stunden im Freien verbringen am Tag.

Ist es bei Kurzsichtigkeit besser bei nicht optimalem Licht mit einem eReader zu lesen anstelle von einem Buch.

Michael Bärtschi: Guten Abend. «Light is your Friend» hat ein amerikanischer Kollege von mir mal in einem seiner Vorträge erzählt. Dem kann ich mich nur anschliessen. eReader haben oftmals eine sehr gute Beleuchtung und damit einen sehr angenehmen Kontrast. Dies kann man bei einem Buch meist nur mittels zusätzlicher Beleuchtung gleichsetzen.

Guten Tag ich war kurzsichtig, habe gelasert und wurde nach ein paar jahren wieder kurzsichtig. jetzt überlege ich mir linsen einzusetzen. Der arzt meint das würde gut gehen, ich habe aber angst dass ich damit die auge zu sehr schade, was meinen Sie?

Scott Tschuppert: Solche Eingriffe sind sehr standardisiert und sicher, ein kleines Restrisiko besteht aber immer. Das grösste der kleinen Risiken ist eine frühzeitige Entwicklung eines grauen Stars, der denn in einer weiteren Operation behandelt werden müsste.

Im Beitrag wurde erwähnt, dass wenn man eine Brille trägt. Das Auge weiter wächst. Ich habe mit 18 Jahre noch 120% gesehen. Ab 20 wurden meine Augen plötzlich Jahr für Jahr schlechter. Heute (34 Jahre) habe ich eine Stärke von -2.00 und -2.5 sowie eine starke Hornhautverdickung. Meine Augen sind sogsr nach 30 nochmals schlechter geworden. Bringt es dann etwas, die Brille manchmal zu Hause nicht anzuziehen? Kann das helfen, dass die Augen nicht mehr weiterwachsen? Herzlichen Dank für die Antwort

Scott Tschuppert: Mit 34 hat das Tragen oder Absetzen der Brille keinen grossen Einfluss mehr. Die Zunahme der Kurzsichtigkeit hört aber in Ihrem Alter meistens auf, sodass ich mir nicht zu viele Sorgen machen würde.

Sind Sonnenbrillen für Kleinkinder 4 Jahre oder Kinder Generell nicht gut da das Auge Sonnenlicht braucht.

Leila Eppenberger: Vielen Dank für Ihre Frage. Bei starker Sonneneinstrahlung wird das Tragen einer Sonnenbrille für Kinder und Erwachsene eindeutig empfohlen. Es gibt Studien, die zeigen, dass selbst beim Tragen einer Sonnenbrille und eines Sonnenhuts im Freien an einem sonnigen Tag immer noch mehr Licht das Augeninnere erreicht als am selben Tag und zur selben Zeit im Innenraum.

Ich hatte vor einem Jahr eine Augenmigeäne. Ähnliche Symptome wie bei einer Netzhautablösung. Mein Augenarzt hatte dazumals gesagt es könnte auch eine Netzhautablösung sein. Besteht das Risiko einer Netzhautablösung nach 10 Monaten beschwerdefrei? Ich habe nur eine Brille vor dem PC sonst kein Brillenträger

Scott Tschuppert: Zwischen einer Augenmigräne und einer Netzhautablösung besteht kein Zusammenhang. Sollten sie «nur» eine Augenmigräne gehabt haben, haben Sie kein erhöhtes Risiko für eine Netzhautablösung als das sie vor der Migräne hatten. Das einzig schwierige ist, dass eine Augenmigräne manchmal schwierig von einer Netzhautablösung selbst unterschieden werden kann. Wenn sie keine Kurzsichtigkeit haben, dann ist das Risiko eine Netzhautablösung zu entwickeln sehr klein.

Ich habe eine starke Kurzsichtigkeit von -16 und -18 Dioptrien. Jetzt habe ich Angst, dass meine Kinder das auch bekommen könnten. Wie kann ich einer solchen Entwicklung bei meinen Kindern (4 und 7 Jahre alt) vorbeugen?

Michael Bärtschi: Guten Abend. Wie im Beitrag erwähnt kann die 20-20-2 Regel hilfreich sein. Nach jeweils 20 Minuten in die Nähe schauen, 20 Sekunden in die Ferne schauen und 2 Stunden am Tag draussen am hellen Tageslicht im Freien spielen. Dies hilft die Entwicklung einer Kurzsichtigkeit positiv zu beeinflussen. Das heisst, Kinder werden weniger häufig kurzsichtig wenn sie 2 Stunden am Tag draussen am Tageslicht sich aufhalten. Zudem sollten sie, zusätzlich zu den Hausaufgaben, nicht mehr als 1-2 Stunden am Tag drinnen in die Nähe lesen/spielen. Ich empfehle Ihnen dennoch Ihre Kinder jährlich auf eine aufkommende Kurzsichtigkeit hin zu überprüfen (Augenarzt:in, Orthoptik oder ausgebildete Optometristin). Es besteht auch eine genetische Komponente zur Entwicklung einer Kurzsichtigkeit und diese ist bei Ihrer starken Kurzsichtigkeit eindeutig gegeben.

Im Beitrag wurde mehrmals das Lesen angesprochen und dass man bei gutem Licht und nicht im dunkeln lesen soll. Das leuchtet ein für Papierbücher, wie sieht es aus bei e-ink Displays/eReader welche ja eine Hintergrundbeleuchtung integriert haben? Ist dies besser?

Michael Bärtschi: Guten Abend. Besserer (hellerer) Kontrast hilft. dennoch bitte auch an die 20-20-2 Regel aus dem Beitrag denken. Also alle 20 Minuten für 20 Sekunden in die Ferne aufschauen und 2 Stunden am Tag am hellen Tageslicht draussen spielen. PS. Zur Zeit wird wissenschaftlich abgeklärt, ob es evt. zusätzlich hilft wenn man weisse Schrift auf schwarzem Hintergrund liest, statt umgekehrt schwarze Schrift auf weissem Hintergrund. Der Beweis dieser Theorie ist noch in Erprobung.

Mein Mann und ich sind kurzsichtig, wann sollten wir unsere Kinder 9 + 11 auf Kurzsichtigkeit prüfen lassen?

Michael Bärtschi: Guten Abend. Auf alle Fälle beide Kinder bald einmal untersuchen lassen. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei über 60% das die Kinder wie ihre Eltern kurzsichtig werden. Doch ist nicht nur die Genetik ausschlaggebend, sondern auch die Umweltfaktoren wie draussen am hellen Tageslicht spielen, nur 1-2 Stunden täglich (zusätzlich zu den Hausaufgaben) in die Nähe lesen und die im Beitrag erwähnte 20-20-2 Regel. Alle 20 Minuten für 20 Sekunden in die Ferne aufschauen und eben 2 Stunden täglich draussen am Tageslicht.

Mein Mann und ich haben die Sendung geschaut und uns gefragt, was hat das Handy für einen Einfluss? Konkret, unsere wie auch viele andere Kinder verbringen viel Zeit am Handy. Gilt hier dieselbe Regel wie beim Lesen in einem Buch oder am Bildschirm?

Michael Bärtschi: Guten Abend. Neue Studien zu dieser Frage haben gezeigt, dass das Handy, das Buch und das Spielen in die Nähe den gleichen Effekt haben. Das Fazit dieser Untersuchungen ist, dass wahrscheinlich eher die Menge an Zeit welche man in die Nähe verbringt schuld an der Zunahme der Kurzsichtigkeit ist und nicht das Medium selbst. Mehr Zeit drinnen in der Nähe bedeutet eben auch weniger Zeit draussen am hellen Tageslicht. Daher gilt 2 Stunden am Tag draussen spielen ist besser als immer nur drinnen.

Unsere Tochter, 15 trägt Linsen (-3 Dioptrin). Sind Linsen in diesem Alter überhaupt empfehlenswert?

Michael Bärtschi: Guten Abend. Ja das sind sie. Gerade Jugendlich schätzen die Brillenfreiheit enorm und, dies zeigen die weltweit durchgeführten Studien, sind sehr gut in der Lage mit der sehr wichtigen, notwendigen Hygiene und Sicherheit im Umgang mit Kontaktlinsen umzugehen. Nur saubere Linsen sind sichere Linsen. Und wenn Sie (ohne Schwimmbrille) schwimmen war mit den Linsen, dann auf alle Fälle abends vom Auge nehmen.

Bin (stark, -6, kurzsichtig) habe aber keine, resp. unbedeutende Hornhautverkrümmung – dies jedoch erst seit der Pubertät. Habe die Pille, als ich sie damals eingenommen habe, nach einem halben Jahr sofort wieder abgesetzt, weil auch dieser «Hormonschub» sich merklich auf meine Sehkraft ausgewirkt hat. Jetzt bin ich (57) in der «Abänderung», die «Sehschärfe» ist soweit ok, aber mein Augendruck ist seit zwei Jahren an der Grenze.. und die Makula hat, wenn ich dies richtig verstanden habe «mini Einblutungen» und meine Augen könnten an dem «grünen Star» erkranken. Muss und gehe momentan «nur» 1x p.J. in/zur Kontrolle – doch ich habe mehr als nur Angst davor, mein Augenlicht zu verlieren .. und ich kann nichts dagegen tun..

Michael Bärtschi: Guten Abend. Sie können etwas tun. Regelmässig die Augenkontrollen einhalten und, sofern bei Ihnen angebracht, Ihren Augenarzt nach Nahrungsergänzungsmittel zum ergänzenden Schutz der Netzhaut fragen. Zusätzlich hilft nicht zu rauchen und eine Sonnenbrille filtert die für Ihre Netzhaut schädlichen UV Strahlen.

Wenn die Länge des Augapfels «antrainiert» wurde, kann ich dann durch gezielte Übungen mit den Augen den Augapfel wieder in Normalgrösse trainieren? Es gibt ja auch Kurse und Bücher dazu. Eine Bekannte machte so ein Kurs und nun braucht sie keine Brille mehr.

Leila Eppenberger: Leider gibt es kein Training, welches das Auge, wenn es einmal zu lange ist, wieder in die Normalgrösse zurück bringt.

Ich hatte links ein Loch in der Netzhaut das 2006 operiert wurde. Seither ist es in der Mitte nicht mehr scharf. Wird aber mit dem rechten Auge kompensiert. Beidseitig ist auch der graue Star operiert worden. Rechts habe ich auch Mouche Volant. Bis jetzt ist alles stabil und es gab nur kleine Korrekturen bei der Sehschärfe. Ich bin 76. Muss ich mit zunehmendem Alter mit einer Verschlechterung der Sehschärfe rechnen?

Leila Eppenberger: Guten Abend, leider ist es mir nicht möglich, eine Aussage über eine mögliche Verschlechterung der Sehschärfe zu treffen. Wichtig sind regelmässige Kontrollen bei Ihrem persönlichen Augenarzt/Ihrer persönlichen Augenärztin. Es ist erfreulich, dass sich Ihre Situation bisher stabil gezeigt hat.

Ich gehe 1 mal pro Jahr zum Optiker, der meine Linsen und Augen kontrolliert. Ich habe -5.25 und Hornhautverkrümung. Ich bin 32, ab wann müsste ich den Augendruck beim Augenarzt messen lassen? Ich war seit Jahren nocht beim Augenarzt/ärztin.

Scott Tschuppert: Guten Abend. Hierbei kommt es etwas darauf an, wie der Augendruck damals beim Augenarzt war und ob bei Ihnen jemand in der Familie ein Problem mit dem Augendruck hat. Gerade wenn man doch eine deutliche Myopie hat, hat man ein erhöhtes Risiko einen erhöhten Augendruck zu entwickeln. Deshalb würde ich Ihnen empfehlen alle paar Jahre mal bei einem Augenarzt eine Untersuchung machen zu lassen.

Guten Abend Gelten die Verhaltensregeln nur für Jugendliche oder auch für Erwachsene? Ich bin 66 Jahre alt, habe 6 Dioptrien und lese sehr viel, oft auch am Bildschirm. Zudem erledige ich Arbeiten, bei denen gutes Sehen gefragt ist, gerne ohne Brille und halte dann die zu bearbeitenden Objekte gerne nah vor meine Augen. Ist das in meinem Alter auch noch als schädlich zu betrachten? Besten Dank und freundliche Grüsse

Leila Eppenberger: Diese Verhaltensregeln gelten in erster Linie für Kinder und Jugendliche. Bei jungen Erwachsenen und Erwachsenen, bei denen eine Zunahme der Kurzsichtigkeit beobachtet wird, sind diese dennoch empfohlen, auch wenn die Evidenz gering ist. Die Verhaltensmassnahmen sind in keiner Weise schädlich. Ebenso ist das Lesen und Arbeiten ohne Brille in Ihrer Situation nicht schädlich, da ich davon ausgehe, dass Ihre Myopie seit Langem stabil ist.

Guten Abend. Ich war in meinem 44jährigen Leben ein Mal beim Augenarzt. Seither habe ich den Sehtest, wenn dann bei Optiker machen lassen. Macht es mehr Sinn, den Test beim Augenarzt zu machen? Bzw was wäre besser? Vielen Dank

Scott Tschuppert: Guten Abend. Wenn bei der damaligen Untersuchung beim Augenarzt nichts spezielles war, dann reicht ein Sehtest beim Optiker. Es empfiehlt sich mit 50 Jahren mal zum Augenarzt zu gehen um den Augendruck überprüfen zu lassen.

guten abend ich bin 38 j. und stark kurzsichtig ( -9.0 und -20.0 dioptrien) zunehmend vertrage ich die kontaklinsen nicht mehr gut. gibt es grundsätzlich eine möglichkeit, dass die krankenkasse sich an den kosten für ein linsenimplantat beteiligt? besten dank und freundliche grüsse

Scott Tschuppert: Guten Abend. Grundsätzlich sind die Krankenkassen nicht zahlungspflichtig in so einem Fall. Sie können aber sicherlich ein Gesuch zur Kostenübernahme stellen, ein Versuch ist es allemal wert.

Guten Abend, habe beginnender, grauer Star und muss irgendwann zur Op. Ich leide seit bald 37j an Morbus Addison und nehme u.a. täglich zweierlei Cortison. Gibt es Patienten, welche die Augentropfen bei der Operation nicht vertragen? Was dann? Erwarte gerne Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüssen

Scott Tschuppert: Guten Abend. Grundsätzlich sind durch die Augentropfen keine Komplikationen im Zusammenhang mit dem Morbus Addison zu erwarten. Sollten trotzdem unerwartet Probleme auftauchen gibt es viele alternative Behandlungsoptionen nach der Operation.

Ich (42) bin stark weitsichtig, v.a auf dem linken Auge (Sph + 4.75, Cyl. – 6.0), rechts nahezu normalsichtig (-0.25; – 1.25). Ich habe beim Fernsehschauen am Abend im Dunkeln ein Flimmern um den Fernseher. Ab und an sehe ich schwarze oder farbige Punkte. Kann eine Netzhautablösung auch bei Weitsichtigkeit vorkommen? Bin ich mit diesen Werten eigentlich überhaupt weitsichtig? Danke für ihre Antwort.

Scott Tschuppert: Guten Abend. Eine Netzhautablösung kann, wenn auch selten, auch bei einem Weitsichtigem Auge vorkommen. Sie sind aber nur gering weitsichtig auf dem linken Auge, Sie haben aber eine sehr starke Hornhautverkrümmung. Rein rechnerisch sind Sie mit diesen Werten «nur + 1.75» weitsichtig.

Seit genau 60 Jahren habe ich folgende Sehschwäche :re -3,5 li:-5 und diese Werte haben sich bis heute nie verändert(regelmässige Kontrolle Augenarzt=immer ok!( Sehschärfe,Augendruck,sonstige Annormalitäten keine) Bin Jahrgang 1950,also 75😄,trage trage seit 60 Jahren täglich Tageskontakt-Linsen ohne Probleme! Was könnte mich noch erwarten? Danke👋

Stephan Hüsler: Guten Abend Das Leben ist voller Überraschungen. Tatsächlich ist das Auge jenes Organ mit den meisten möglichen Krankheiten. Die Auswahl ist also gross. Die häufigsten altersbedingten Augenkrankheiten sind aber: Grauer Star (Katarakt) Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) Grüner Star (Glaukom) Diabetisches Makulaödem bzw. Retinopathie Netzhautablösung Angst zu haben wäre jedoch falsch. Es genügt, wenn Sie Ihre Augen alle ein bis zwei Jahre untersuchen lassen. Wenn Sie jedoch Veränderungen feststellen, braucht es eine umgehende Reaktion. Das kann ein heftiges Blitzgewitter oder ein Russregen sein. Da müssten Sie sofort einen Untersuch machen lassen. Eine vermehrte Blendempfindlichkeit könnte auf den Grauen Star hindeuten und krumme Linien auf eine AMD.

Guten Abend, die Frage ist etwas weg vom Kontext, ich hoffe dennoch auf eine Antwort. Kennen Sie Spezialisten, die sich mit akuter makulärer Neurorethinopathie auskennen? Leider kennen sich wenige damit aus und man erhält keine spezifischen Antworten.

Scott Tschuppert: Guten Abend. Um sich bezüglich einer AMN gut beraten zu lassen, empfehle ich Ihnen sich an einem grossen Zentrum vorzustellen, sei es ein grosses Kantonsspital oder Unispital mit einer Uveitis-Abteilung.

In unserer Familie leiden einige unter Kurzsichtigkeit. Sehr wichtig ist es ja, dass Kinder draussen spielen. Ist es jetzt für meine Enkel ( 6 und 3 jährig, ohne Brille) wichtig, bei Sonnenschein eine Sonbenbrille zu tragen ? Danke für ihre Antwort.

Stephan Hüsler: Guten Abend UV-Licht schadet unseren Augen. Ja, Ihre Enkel sollten Sonnenbrillen tragen.

Guten Abend, ich bin 34 Jahre alt und habe eine starke Kurzsichtigkeit: –13,75 Dioptrien auf dem rechten und –13,25 Dioptrien auf dem linken Auge. Ich gehe einmal im Jahr zur Kontrolle zur Augenärztin. Bisher scheint alles in Ordnung zu sein ausser, dass sich meine Kurzsichtigkeit noch nicht stabilisiert hat. Aus diesem Grund rät mir meine Augenärztin von einer Operation, bei der eine künstliche Linse eingesetzt wird, aktuell noch ab und meint, ich solle noch abwarten. Was meinen Sie dazu? Ausserdem trage ich täglich Kontaktlinsen und arbeite im Büro viel am Computer. Könnte das ein Grund dafür sein, dass sich mein Sehen verschlechtert? Vielen Dank für Ihre Antwort und freundliche Grüsse

Michael Bärtschi: Guten Abend. Tatsächlich ist es von Vorteil wenn das Auge vor einer Operation stabil ausgewachsen ist, so dass auch der exakte Korrekturbedarf nachhaltig ermittelt werden kann. Sollten Sie dennoch eine medizinische Zweitmeinung einholen wollen, so empfehle ich Ihnen dies mit einem routinierten Augenchirurgen wie z.B. Dr. Tschuppert aus dem Experten-Chat zu tun. Zu Ihrer Kontaktlinsenfrage: Achten Sie bitte darauf, dass Sie regelmässig blinzeln bei der Arbeit am Bildschirm oder benutzen Sie gegebenenfalls geeignete Augentropfen z.B. mit Hyaluron. Zudem gilt auch für die Arbeit am Bildschirm die im Beitrag erwähnte 20-20 Regel. Also alle 20 Minuten für 20 Sekunden in die Ferne schauen und den Blick entspannen. Als Tip: es gibt Kontaktlinsenmaterialien und Methoden welche besonders gut geeignet sind um das Austrocknen am Bildschirm zu verhindern. Fragen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten.

Vor 3 Monaten Grauen Star operiert. Heute ab und zu mouche flottant. Ist das gefährlich ?

Scott Tschuppert: Guten Abend. Nach einer Grauen Star Operation ist das Risiko einer Netzhautablösung erhöht. Mit grosser Wahrscheinlichkeit sind dies harmlose Glaskörpertrübungen die Sie wahrnehmen. Sollten sie aber ganz neu aufgetreten sein, sollten Sie dies kontrollieren lassen.

Ich hatte1988 mit 26 Jahren eine Netzhautablösung. Seither immer Kontrollen,immer Stabil. Meine Mutter hatte das selbe,allerdings erst mit 56. Ich habe ca. 6 Dioptrien. Muss ich jetzt immer noch Angst haben,es könnte wieder passieren? Oder ist es unwahrscheinlich, wenn es so lange gehalten hat? Meine Augenärztin sagt ,ich hätte ein Schichtforamen. Ist das gefährlich?

Scott Tschuppert: Wenn Sie 1988 eine Netzhautablösung hatten und Ihre Netzhaut nun seither hält ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer erneuten Ablösung kommt sehr gering. Das grösste Risiko wird wahrscheinlich sein, wenn Sie in Zukunft den grauen Star operieren müssten, aber auch dann ist das Risiko eher gering. Ein Makulaschichtforamen, so lange es stabil ist, ist nicht gefährlich.

Guten Tag Ich bin Anfang 30 und stark kurzsichtig (-8,-9). Wie häufig sollte ich zur Kontrolle beim Augenarzt? Mit welchen Folgen im Alter muss ich rechnen? Wie kann ich das Risiko minimieren?

Scott Tschuppert: Guten Abend. Es hängt etwas davon ab, wie gesund Ihre Netzhaut derzeit aussieht wie regelmässig Sie den Augenarzt besuchen sollten. Grundsätzlich haben Sie schon ein erhöhtes Risiko im Vergleich zur Normalbevölkerung Komplikationen zu entwickeln, sei es ein erhöhter Augendruck, ein frühzeitiger grauer Star, eine Netzhautablösung oder eine Myope Makulopathie. Man kann aber eigentlich alles meist sehr gut behandeln, sofern die Veränderungen frühzeitig erkannt werden. Deshalb ist es wichtig sich von einem Augenarzt untersuchen zu lassen um das Risiko gut stratifizieren zu können.

Hallo Puls Ich hatte mit zeitlicher Abstand 2 X schon das sogenante Blitzen an den Augenränder. Ich merkte es während der Dunkelheit aber nicht bei Tageslicht. Was bedeutet dies für mich mit diesen Augen, die blitzten?! Ich bin 65 und habe eine Gleitsichtsgläser.

Leila Eppenberger: Guten Abend, ich empfehle Ihnen eine augenärztliche Untersuchung in Mydriase, d.h. mit erweiterten Pupillen, damit Ihre Netzhaut untersucht werden kann. Sollten zudem schwarze Punkte, Verschwommensehen oder Ähnliches auftreten, ist es wichtig, dass Sie sich notfallmässig, idealerweise innert 24h, wie Dr. Tschuppert in der Sendung erwähnt hat, bei einem Augenarzt / Augenärztin Ihrer Wahl vorstellen.

Mein Sohn ist 13 Jahre und nimmt seit 2 Jahren die Atropintrpf. 02 vorher 1 Jahr 0, 01 Zusätzlich hat er eine Myosmartbrille bei einer Kurzsichtigkeit vo 4 und auf dem anderen Auge 6 Dioptrie. Seit dem letzten 1/2 Jahr musste er zum 1. mal keine höhere Korrektur haben. Das wachstum der Augenlänge hat sich verlangsamt. Wie lange sollte man bei der Dosierung von 0.02 Atropin bleiben und nimmt man die bis 20 Jahre oder sogar länger? Sowie wie lange die Myosmartbrille?

Leila Eppenberger: Guten Abend, vielen Dank für Ihre Frage. Je nach Alter und Verlauf, sowie Verhalten Ihres Sohnes, kann nach anhaltender Stabilisierung der Kurzsichtigkeit (min. 1 Jahr im Jugendalter), die Therapie mit Atropin AT ausgeschlichen werden. Auch die Myopiekontrollierenden Brillen, können im Verlauf, wenn die Myopie stabil ist, und Ihr Sohn eine neue Brille wünscht auf «normale» Brillengläser gewechselt werden.

Mein Sohn (36jährig) ist stark kurzsichtig und trägt Kontaktlinsen. Er arbeitet täglich mehrere Stunden am Computer. Kann er seine Augen schützen, z.B. mit einer Brille mit Blaulichtfilter? Was würden Sie empfehlen?

Michael Bärtschi: Guten Abend. Der Blaulichtfilter soll ein angenehmeres und ermüdungsfreieres Arbeiten ermöglichen. Ob es seine Augen wirkungsvoll vor zukünftigen Netzhautschäden schützen kann ist noch Gegenstand neuerer wissenschaftlicher Studien und bisher weder belegt noch widerlegt. Die konkrete Antwort auf diese Frage werden wir Ihnen wohl erst in einigen Jahrzehnten konkret geben können, wenn die Langzeitergebnisse vorliegen.

Guten Abend Empfehlen Sie bei Sonne im Freien eine Sonnenbrille zu tragen? Was ist wichtiger für das Auge direktes Tageslicht oder es vor UV zu schützen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.

Leila Eppenberger: Generell ist das Tragen einer Sonnenbrille im Freien bei starker Sonneneinstrahlung empfohlen.



Unser Sohn (9-jährig, kurzsichtig -3.75, relativ schnelle Progression) trägt Miyosmart-Brillengläser, um die Zunahme der Kurzsichtigkeit zu bremsen. Dies seit 5 Monaten. Würden Spezial-Linsen oder Augentropfen ein besseres Ergebnis erzielen? In anderen Worten: sollen wir auf Linsen oder Tropfen umsteigen, sobald er in ein Alter kommt, wo das Handling der Linsen oder der täglichen Augentropfen machbar ist? Besten Dank.

Michael Bärtschi: Guten Abend. Der Zeitraum von nur gerade 5 Monaten ist noch zu kurz um bereits von einem Erfolg oder Misserfolg der Miyosmart sprechen zu können. Lassen Sie die Augen nach 6 und 12 Monaten genau überprüfen (unbedingt auch Augenlänge / Biometrie messen lassen) und erst dann kann man über evt. andere oder zusätzliche Massnahmen sprechen. Haben Sie noch etwas Geduld und lassen Sie die Gläser erstmal ihre positive Wirkung tun.