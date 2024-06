Chat-Protokoll

Kann man auch zu wenig Salz einnehmen? Ist das schädlich? Ich habe keinen Geschmack mehr und merke nicht ob etwas salzig ist.

Isabella Sudano: Salz ist in vielen Nahrungsmittel enthalten, somit ist es sehr schwierig zu wenig Salz zu sich zu nehmen.

Wie macht sich ein zu hoher Salzkonsum bemerkbar? Welche körperliche Symptome zeigen sich?

Isabella Sudano: Hoher Salz in Körper spüren wir nicht. Diese Gewohnheit kann zur hohen Blutdruck führen (den wir messen können aber in meisten Fälle nicht spüren) zur Ansammlung von Flüssigkeit im Körper oder zur Veränderung der Nierenfunktion

Unser 18 Monate alter Sohn leidet seit seinem 5. Lebensmonat immer wieder an Neurodermitis-Schüben. Wir haben bisher verschidene Salben und Cremes ausprobiert, trotz täglicher Hautpflege (mind. 3x pro Tag eincremen) ist immer wieder nötig, eine Cortisonsalbe zu verwenden, um die Spitzen der Schübe zu brechen. Kann ein regelmässiges Meersalzbad in der Badewanne die Symptome des atopischen Ekzems verbessern? Wie müsste dieses dosiert werden?

Corinne Eggenschwiler: In der Dermatologie haben Meersalzbäder bei Neurodermitis keinen Stellenwert mehr, da kein relevanter Nutzen zu erwarten ist. Regelmässiges Baden mit rückfettenden Badezusätzen ist jedoch sinnvoll (wichtig: nicht zu lange und nicht zu heiss), mit anschliessender guter Hautpflege.

Stimmt es, dass der Salzabrieb in der Sauna neben dem Peeling-Effekt auch eine durchblutungsfördernde und desinfizierende Wirkung hat?

Corinne Eggenschwiler: Der Salzabrieb hat aufgrund der direkten Reibung auf der Haut tatsächlich einen durchblutungsfördernden Effekt. Die desinfizierende Wirkung ist abhängig von der Zusammensetzung des Salzes und kann nicht per se angenommen werden.

Guten Abend Machen Bäder mit Basischem Salz Sinn, um den Körper zu entgiften? Wenn ja, reicht auch ein Fussbad? Und wie oft sollte man solche Bäder machen für einen nachhaltigen Effekt? LG

Thomas Rothe: Guten Abend Es sind unsere Nieren, die den Körper zuverlässig entgiften Bäder oder Spülungen können das nicht. Bei gesunden Nieren ist keinerlei andersartige Entgiftung nötig Herzlicher Gruss Thomas Rothe

Was weiss die Medizin über Risiken einer in üblichem Masse salzhaltigen Ernähnung von Säuglingen resp. Kleinkindern? Kann das Essen für Erwachsene, „normal“ gesalzen mit Speisesalz, sorglos mit den Kleinen geteilt werden oder ist es angezeigt, so weit wie möglich auf den/jeglichen Einsatz von Speisesalz beim Kochen für Kleinkinder zu verzichten? Danke für Ihre Einschätzung.

Isabelle Herter: Grundsätzlich wird empfohlen im ersten Lebensjahr auf den Einsatz von Salz zu verzichten. Danach kann Salz langsam in moderaten Mengen eingeführt werden. Jodiertes und fluoridiertes Speisesalz kann dann zur ausreichenden Versorgung mit diesen Nährstoffen beitragen.

Ich esse regelmässig viel Pasta und salze das Kochwasser grosszügig. Die Pasta schmeckt für mich und meine Gäste nie versalzen. Wie wirkt die Salzmenge beim Pasta-Kochen sich auf den Körper aus?

Isabella Sudano: Die Salzmenge in Wasser wo Pasta koch ist ein Teil Ihre Salz-Zufuhr. Wenn eine Person auf salzigen Geschmack gewöhnt ist, schmeckt die Pasta nicht unbedingt versalzen auch wenn zu viel Salz enthält. Es gibt vielen anderen Quelle von Salz: zB Brot, Lebensmittel die in hohem Masse industriell verarbeitet wurden, tiefgekühlten Produkten.

Wir (Familie mit zwei Kleinkindern 2 & 3) bekommen diesen WInter den Pfnüssel und den Husten einfach nicht los. Alle vier sind wir seit Oktober durchgehend am husten oder Schnupfen. Könnte eine Halotherapie vor allem den Kindern helfen eine Freie Nase und weniger husten zu bekommen?

Thomas Rothe: Guten Abend Ich verstehe gut, dass diese Situation sehr beunruhigt Eine Halotherapie würde ja eine Behandlung darstellen. Vor einer Behandlung ist jedoch eine gründliche Abklärung angezeigt. Handelt es sich um eine bakterielle Entzündung, eine Allergie, ein schädlicher Einfluss durch Gifte in der Wohnung,wurde Keuchhusten ausgeschlossen Für den Fall aber, dass Haus- und Kinderarzt/Ärztin nichts finden, keine spezifische Therapie vorschlagen, könnte eine Halotherapie versucht werden Falls es finanziell drinliegen sollte, helfen Ferien direkt am Mittelmeer (Wärme, Feuchtigkeit)oft auch Ausserdem fände ich Nasenspülungen mit warmer Sole (physiologische Salzlösung) auch für sinnvoll Herzlicher Gruss Thomas Rothe

Kann der Salzgarten bei starker Erwachsenen-Akne helfen?

Corinne Eggenschwiler: Von einer Halo Therapie (Salzgarten) würde ich Ihnen bei Akne eher abraten, da das Salz die Haut reizen kann und so eine Verschlechterung der Akne zu befürchten ist.

Ich habe extrem trockene Ellenbögen, Knöchel, Knie und allgemein trockene, schuppige Haut vor allem an Gelenken. Phasenweise auch stark an den Fingerknöcheln. Jucken tut es mich nicht. es sieht einfach nicht schön aus und wenn es aufplatzt und blutet tuts natürlich auch weh. Am Meer verschwinden diese Beschwerden. Könnten mir Salzbäder oder ähnliches zu Hause helfen?

Corinne Eggenschwiler: Dass die Beschwerden am Meer bessern, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die höhere UV-Exposition zurückzuführen und nicht auf das Salzwasser. Von Salzbädern Zuhause ist bei dieser Indikation kein relevanter Nutzen zu erwarten. Viel wichtiger ist eine regelmässige Rückfettung der Haut, ggf. mit einer Harnstoff- oder Milchsäure-enthaltenden Lotion oder Crème, insbesondere nach einem Bad oder einer Dusche.

Guten Tag Bei Empfehlungen zu Fett, Zucker usw gibt es immer relative Angaben zum Tagesbedarf. Zum Beispiel nicht mehr als 10% der täglichen kcal Zufuhr über Zucker. Bei Salz scheint mir, dass die Empfehlung für Erwachsene immer absolut ist (irgendwo bei 5 oder 6 gramm), soweit ich das bisher gesehen habe. Gibt es da keine Abhängigkeiten von den körperlichen Bedingungen beim Salzkonsum? Also jemand der mehr Essen muss, dass diese Person auch mehr Salz aufnehmen kann (oder sogar muss wenn wir über die Mindestmenge sprechen), ohne dass es schädlich wird? Freundliche Grüsse,

Isabella Sudano: Generell wird empfohlen nicht zu viel Salz zu konsumieren. Fix Tagesbedarf gibt es keine, da das ist von Person zu Person sehr unterschiedlich.

Guten Tag Ist es heute noch nötig jodiertes Salz zu konsumieren, oder sollte man besser auf unbehandelte Salze wie Meersalz setzen? Vielen Dank

Isabelle Herter: Guten Abend! Die Schweiz ist ein Jodmangelgebiet, was bedeutet, dass der Boden und auch das Wasser sehr wenig Jod enthalten. Damit enthalten auch Lebensmittel die hier wachsen sehr wenig Jod. Das Jod welches wir mit der Nahrung aufnehmen kommt zu einem grossen Teil aus jodiertem Salz. Eine weitere wichtig Quelle sind Milch und Milchprodukte, da die Kühe angereichertes Futter bekommen. Ohne jodiertes Salz hätten wir in der Schweiz aber nach wie vor Jodmangel. Es ist daher unbedingt zu empfehlen jodiertes Salz zu verwenden.

Ich trinke jeden Tag ca. 5-6 dl Gemüsebouillon. Vor einer Woche hatte ich Nierensteine, die ich operieren musste. Frage: Hat der Bouillon-Konsum ev. Einfluss für die Bildung von Nierensteinen ?

Isabella Sudano: So pauschalmässig kann nicht antworten. Es gibt verschiedenen Art von Nierensteine und deshalb auch verschiedenen Ursache. Normalerweise hat Salzkonsum keine direkte Effekt auf Nierensteine. Am besten fragen Sie die Kollege die für die Therapie der Nierensteine zuständig waren.

Guten Tag, ich habe manchmal Ekzeme, ausgelöst durch Pollenallergie und eventuell trockener Haut. Kann ein Solebad der Haut helfen oder schadet das eher? Wenn ich merke das die Haut ausserhalb der Pollensaison gestresst ist, benutze ich Lotionen die mir die Dermatologin empfohlen hat. Danke im Voraus für ihre Antwort!

Peter Portmann (Bälliz Apotheke und Drogerie AG, Thun): Solebäder sind sehr empfehlenswert und helfen u.a. bei Ekzemen, atopischer Dermatitis oder trockener Haut. In der akuten Phase eines Ekzems (stark entzündet, hochrot) sollten jedoch keine zu starken Solebäder angewendet werden (brennt). Wichtig ist ebenso die konsequente Anwendung (täglich) einer qualitativ hochwertigen Basispflege. Zur Reduktion der Pollenbelastung helfen Luftreiniger mit Hepafilter sowie Pollenschutzgitter an den Fenstern/Balkontüren.

Ich esse sehr viel Salz, also wirklich viel. Gibt es eine «Salzsucht» oder so etwas? Besteht die Möglichkeit, dass mein Körper mit der Zeit daran gewöhnt wurde und diese Mengen nun braucht? Eine Untersuchung beim Arzt zeigte keine Auffälligkeiten mit den Nieren.

Isabella Sudano: Wir gewöhnen uns an gewissen Geschmack, Salzig ist keine Ausnahme. Zu viel Salz für lange Zeit ist ungesund.

Man hört oft, alle Leute sollten den Salzkonsum reduzieren. Ich (35) ernähre mich gesund (kein Junk- oder Convenience Food wie Chips, Vorgekochtes, Pökelwaren etc.) und mache mehrmals pro Woche schweisstreibenden Sport. Blutdruck tiptop. Wie viel Sinn macht es, weniger Salz zu essen, wenn keine Anzeichen für Probleme vorhanden sind? Bzw.: If it ain't broken, why fix it?

Isabella Sudano: Wie Sie Ihre Ernährung beschrieben nehmen zu sich bereits weniger Salz. Eine zusätzliche Reduktion der Salzkonsum ist deshalb nicht notwendig

Ich bin 75 Jahre alt, gesund, keine Medikamente, habe einem Blutdruck um 115/70 mmHg, treibe seit meiner Jugend viel Ausdauer-Sport und schwitzt entsprechend viel. Beim Essen ist mein Salzkonsum relativ hoch (salzen alles zusätzlich, selbst Gemüse)! Schätze den täglichen Salzkonsum über 12g proTag. Sollte ich den Salzkonsum reduzieren?

Isabella Sudano: Eine Reduktion der Salzkonsum ist empfehlenswert, Nachsalzen ist nicht immer notwendig.

Hallo Ist ein erhöhter Salzkonsum (täglicher Konsum von Fertigprodukten) ungesund für einen Menschen, der einen niedrigen Bluthochdruck hat und etwa 2 Liter am Tag Wasser trinkt? Danke für Ihre Antwort.

Isabella Sudano: Unabhängig von Salz ist täglichen Konsum von Fertigprodukte ist generell nicht zu empfehlen.

Guten Abend Ich bin 32 Jahre alt, ernähre mich weitestgehend gesund, mache regelmässig Sport und trinke im Alltag genug. Ich salze mein Essen relativ stark nach und nehme hin und wieder pures Salz zu mir. Kann dies ein Indikator für etwas sein? Ab welchem Alter wird der Salzkonsum bedenklich? Blutdruck ist jeweils im Normalbereich. Herzlichen Dank für Ihre Antwort.

Isabella Sudano: Sie sind vermutlich nur gewöhnt auf das Geschmack salzig. In jedes Alter ist ein Überkonsum von Salz nicht gesund. Gewohnheiten können wir verändern. Es ist wichtig nicht zu warten dass eine Krankheit eintritt, aber eine solche Ereignis vorzubeugen.

Sehr geehrte Damen und Herren Mich würde es interessieren, was zuwenig Salz im Körper anrichtet. Welche Symptome sind bemerkbar und welche Folgekrankheiten können daraus entstehen? Gibt es Menschen, die einfach „mehr“ Salz als der Durchschnitt braucht? Meine Hausärztin macht mich anhand der Laborwerte jeweils darauf aufmerksam mehr Salz zu mir zu nehmen. Ich (weiblich, 59-jährig, Normalgewicht) ernähre mich vegetarisch, vollwertig und ballaststoffreich. Und spare nicht mit salzen… Habe seit Jahren Zink- und Eisenmangel, werde substituiert. Erhöhte Blutfette, werde mit Livazo behandelt. Danke für Ihre Antworten. Freundliche Grüsse

Isabella Sudano: Eine Hyponatriämie (zu weniger Salz in Blut) ist normalerweise Zeichen zB einer Krankheit oder der Effekt von Medikamente. Spezifischen Beschwerde sind selten. Am besten bei neuen Symptomen die/der Hausarzt*in konsultieren.

Guten Tag, Oft wird Salz als «Meersalz» vermarktet, mit der Annahme, dass es einen besonders hochwertiger Salz ist. Doch eine Fachperson, erklärte mir vor einiger Zeit, dass verglichen zu Salz, welcher aus Gestein entnommen wird, Meersalz eigentlich von minderer Qualität ist. Meersalz wird von Fremdstoffen unter anderem Mikroplastik verschmutzt, welche im Meerwasser gelöst sind. Salz aus Gesteinen ist kaum verschmutzt, da das Salz seit Milionen Jahren im Gestein war. Ist das also Schwindelei mit dem Meersalz ?

Peter Portmann (Bälliz Apotheke und Drogerie AG, Thun): Meersalz soll einen höheren Mineralstoffgehalt als herkömmliches Speisesalz haben. In der (kleinen) Menge, in welcher Salz konsumiert ist, hat dies wohl keinen zusätzlichen Effekt. Ebenso sind in dieser Menge wohl Verunreinigungen zu vernachlässigen. Der Vorteil von «herkömmlichem» Speisesalz ist nebst den Kosten auch, dass es jodiert ist.

Beinflusst ser Salzkonsum den Cholesterinspiegel? Ich habe einen immer hheren Cholesyerinspuegel trotz gesunder Ernąhrung und Sport. Kann hier Salzreduktion helfen? Vielen Dank

Peter Portmann (Bälliz Apotheke und Drogerie AG, Thun): Der Salzkonsum beeinflusst den Cholesterinspiegel nicht direkt. Falls man jedoch bei erhöhtem Salzkonsum mit Bluthochdruck reagiert, ist dies, nebst dem erhöhten Cholesterinspiegel, ein Risikofaktor für Herz-Kreislauferkrankungen

Guten Tag Ich möchte berechnen, wie viel Salz ich esse. Wie muss ich das z.b. bei Teigwaren machen? Da esse ich ja nicht alles Salz aus dem Wasser, wie viel zieht in die Teigwaren ein?

Isabella Sudano: Verschiedenen Teigwaren nehmen auf verschiedenen Menge von Salz. Somit ist eine Präzise Antwort nicht möglich. Das Salz die in die Sauce kommt, zahlt zB mehr als das Salz in Wasser.

Kann Salz oder Bouillon helfen, wenn einem oft schwindlig wird beim Aufstehen?

Isabella Sudano: Wenn die Beschwerde durch einen sehr tiefen Blutdruck verursacht sind, kann Salzig essen kurzfristig etwas helfen. Am besten soll aber die Ursache der tiefen Blutdruck mit die/der Arzt*in besprochen werden und ev. die medikamentöse Therapie angepasst sein.

In wiefern wirken sich Salz Einnahme wie Buillion auf Hypotone Werte vor allem bei Älteren Menschen wirklich aus? Ich arbeite als Fage Lernende

Peter Portmann (Bälliz Apotheke und Drogerie AG, Thun): Die moderate Erhöhung des Salzkonsums kann (falls sensibel darauf) den Blutdruck erhöhen. Ältere Menschen haben jedoch meist eine eingeschränkte Nierenfunktion und da ist eine erhöhte Salzzufuhr nicht empfehlenswert. Die Trinkmenge erhöhen, allenfalls mit Rosmarin als Tee oder Tinktur und regelmässige körperliche Betätigung helfen bei Hypotonie

54 Jahre, männlich, 173cm, 79kg, sportlich. Ich esse seit jeher viel Salz und habe bisher nie Probleme gehabt. Bin sportlich aktiv und habe nach dem Sport immer Lust auf Salziges. Ich mag auch Salz und Zucker gleichzeitig (zB Honigbrot und Salzchips). Wie gesagt bisher nie Probleme gehabt. Muss ich etwas beachten oder kann ich sorgenfrei weiter machen?

Isabella Sudano: Präventiv zu handeln heisst dass wir nicht warten krank zu werden um etwas für unsere Gesundheit zu machen. Exzesse von Salz oder Zucker sind generell zu meiden.

Guten Abend Ich esse sehr salzarm, da ich praktisch alles frisch zubereite und den Eigengeschmack der einzelnen Zutaten geniesse. Frage: Kann man an Salzmangel leiden und woran könnte ich dies erkennen? Vielen Dank und beste Grüsse

Isabella Sudano: Natrium kann in Blut gemessen werden. Ausser die Menge von Natrium in Blut sehr tief ist, merken Sie das nicht. Wenn Sie eine ausgewogenen Ernährung folgen und kein Medikamente nehmen die einen tiefen Natrium in Blut als Nebenwirkung verursachen können, ist eine Salzmangel sehr selten.

Guten Abend Kann mit reduziertem oder höherem Salzkonsum Ödeme in den Beinen beeinflusst werden? Hilft die Salzinhalation wie im Salzgarten angewendet auch gegen die genannten Ödeme in den Beinen?

Thomas Rothe: Guten Abend Ich denke, dass noch ein Kollege darauf antworten wird. Meine Antwort bezieht sich nur auf den Salzgarten. Der hat leider gar keinen Einfluss auf Beinödeme Herzlicher Gruss Thomas Rothe

Guten Tag, ich habe regelmässig einen sehr tiefen Blutdruck. Oberer oft unter hundert und unterer teils um die 60. ich versuche mit viel trinken und viel Salz den Blutdruck zu heben. Haben sie mir eine zusätzliche Empfehlung dazu? Vielen Dank

Peter Portmann (Bälliz Apotheke und Drogerie AG, Thun): Regelmässige, körperliche Betätigung (insbesondere Ausdauersport), genügend trinken sowie z.B. Rosmarin als Tee oder Tinktur helfen gegen tiefen Blutdruck. Ist der Blutdruck immer noch zu tief bzw. bestehen Symptome (Müdigkeit, Schwindel etc.), gibt es Medikamente, welche den Blutdruck erhöhen. Ein tiefer Blutdruck ist nicht per se schlecht, nur falls es einschränkende Symptome gibt.

Isabella Sudano: höherem Salzkonsum kann zur Ansammlung von Flüssigkeit im Körper (Ödeme) führen.

Welches Salz und welche Menge empfehlen sie bei Hyperthyreose?

Isabelle Herter: Eine Hyperthyreose kann unterschiedliche Ursachen haben und sollte auf jeden Fall ärztlich behandelt werden. Bezüglich Salzkonsum ist dies eine der wenigen Situationen in denen ich auch nicht-jodiertes Salz zurückgreifen würde, da die Jodaufnahme minimiert werden sollte. Ein Verzicht auf Algen ist ebenfalls sinnvoll.

guten Abend wie wirkt sich der Besuch in einer Salzgrotte oder in einem Solebad aus, bei Salz sensitiven Personen? Steigt der Blutdruck auch an?

Thomas Rothe: Guten Abend Der Besuch einer Grotte sollte den Blutdruck nicht beeinflussen, ausser man fühlt sich untertage unwohl Warme Bäder generell können kurzfristig den Blutdruck verändern, unabhängig ob Salz im Wasser ist oder nicht. Salz wird über die yHaut nicht resorbiert Freundlicher Gruss Thomas Rothe

Guten Abend, habe ab und zu richtig Lust auf Salz. Nehme dann Salzstängeli oder mal Chips, dann habe ich längere Zeit wieder Ruhe. Fehlt meinem Körper ein Mineralstoff?Den Bluthochdruck habe ich seit 9 Monaten im Griff. Konnte die Medikamente absetzen. Bewege mich mehr und ernähre mich ausgewogen.

Isabella Sudano: Lust auf Salz ist nicht einen Zeichen von fehlenden Mineralstoffe. Wenn das ab und zu vorkommt gönnen Sie sich Salzstängeli oder Chips.

Andrew Huberman empfiehlt morgens als erstes Salzwasservzu trinken. Ist das wirklich sinnvoll und macht es einen Unterschied ob man da Kochsalz oder Meeressalz nimmt?

Isabella Sudano: Wurde so etwas nicht empfehlen.

Zum Kochen verwende ich jodiertes Salz, da ich Probleme mit der Schilddrüse habe. Wie kann ich bei convenience Produkten feststellen, ob das verwendete Salz ebenfalls jodiert ist. Vielen dank für ihre Antwort

Isabelle Herter: Auf der Verpackung muss angegeben sein, ob das Salz jodiert ist oder nicht. Das wird dann z.B. als 'Salz (jodiert)' ausgelobt.

Ich bin Herzkrank und dazu fehlt mir manchmal Natrium Chlorid. War vor Jahren schon eine Woche am Tropf im Uni-Spital und vorletzter Monat fanden die Aerzte im KS Liestal anlässlich meiner Lungenentzündung erheblichen Natrium-Mangel. Wie kann man da eine Balance in der Salznahrung finden?

Isabella Sudano: Mit Nahrung können sie vermutlich nicht die Balance finden. Lassen Sie sich von Ihre Arzt*In beraten.

Ich habe meist eher tiefen Blutdruck und ernähre mich «normal». Mein Hausarzt hat mir einen höheren Salzkonsum empfohlen. Ist das Sinnvoll?

Isabella Sudano: Einer tiefen Blutdruck ist normalerweise gesund, wenn das keinen Symptomen verursacht und selten ist ein Therapie empfehlenswert

Seit einigen Wochen habe ich einen salzigen Geschmack im Mund. Wenn ich Hahnenwasser trinke, schmeckt es salzig. Deswegen gebe ich manchmal etwas Sirup ins Trinkwasser. Auch meine Lippen und die Mundwinkel schmecken salzig. Wenn ich meine Haut ablecke, schmeckt sie salzig. Nach Rücksprache mit meinem Hausarzt, konnte er mir keine genaue Ursache angeben. Wegen einem starken Reflux nehme ich schon jahrelang täglich Esomeprazol 40 mg. Kann es sein, dass der Reflux der Grund für den salzigen Geschmack ist. Vielleicht haben Sie eine Ahnung, was die Ursache sein kann. Freundliche Grüsse

Isabella Sudano: Am besten lassen Sie von eine Kolleg*in der HNO oder Zahnarzt beraten. Es gibt Infekte die solche Beschwerde verursachen könnten

Guten Abend Frau Eggenschwiler Wie stark können Solebäder bzw. Salzgartenbesuche bei Neurodermitis und Heuschnupfen helfen, wie häufig müsste es angewandt werden? Fördert Salz nicht den Juckreiz? Bad im Meer juckt bei Neurodermitis.

Corinne Eggenschwiler: Guten Abend! In der modernen Dermatologie haben Solebäder/Salzanwendungen keinen signifikanten Stellenwert mehr. Eine Verbesserung der Neurodermitis am Meer ist primär auf die UV-Exposition und nicht auf den Salzgehalt im Wasser zurückzuführen. Salz kann tatsächlich eine irritative Wirkung auf die Haut haben, insbesondere, wenn gerade eine starke Entzündung besteht. Bei einem Heuschnupfen hingegen können Salzspülungen Linderung verschaffen.

Guten Abend, meine Mutter 81Jahre alt hat schon mehrmals wegen zu niedrigem Natriumgehalt ( wahrscheinlich wegen einem blutdrucksenkendem Medikament) im Krankenhaus behandelt werden müssen. Erst letzte Woche wurde ein Wert von 117 gemessen. Worauf hin sie zwei Infusionen bekommen hat. Vor einigen Jahren hat sie nichtmehr sprechen können da der Natriumwert zu niedrig war und kam zuerst mit Verdacht auf einen Schlaganfall ins Krankenhaus. Wir Gefährlich ist der Natriummangel bei meiner Mutter, was kann passieren wenn es nicht früh genug entdeckt wird? Wie sollte sich meine Mutter ernähren damit sie genügend Natrium zu sich nimmt?

Isabella Sudano: Wenn Ihre Mutter Wasserlosen Mittel nimmt, das kann das Hyponatriämie (Tiefes Natrium in Blut) verursachen. Es fehlen zu vielen Informationen um eine vertieferte Antwort zu geben. Bitte wenden Sie an Ihre Arzt*In.

Guten Abend, ich verwende nur Meersalz zum kochen und zum würzen (grobes graues Salz sowie auch Fleur de Sel). Fehlt mir in diesem Fall das Jod? Ich bin 70, gesund und fühle mich gut.

Isabelle Herter: Meersalz und Fleur de Sel enthalten von Natur aus kein Jod. Es gibt auf dem Markt jodiertes Meersalz, aber das wäre entsprechend auf der Packung ersichtlich. Ob Sie so zu wenig Jod aufnehmen kommt natürlich auf die gesamte Ernährung an. Ein grosser Teil unserer Salzaufnahme kommt aus verarbeiteten Produkten die teils Jod enthalten, teils nicht. Algen liefern zudem häufig grössere Mengen an Jod und Milchprodukte sind ebenfalls eine wichtige Quelle. Trotzdem würde ich zur Deckung des Bedarfs die Verwendung von jodiertem Salz (kann auch jodiertes Meersalz sein) empfehlen.

Guten Abend, ich habe gelesen, dass Salz nur bei salzsensitiven Menschen schädlich ist bzw. nur bei denen zu hohem Blutdruck führt. Ich habe hohen Blutdruck und esse rel viel Salz, aber keine Fertigprodukte und Snacks. Wie kann man herausfinden, ob man salzsensitiv ist? Danke und beste Grüsse

Isabella Sudano: Die Saltsensitivität zu testen ist nicht notwendig. Am besten probieren Sie weniger Salz zu konsumieren und messen Sie den Blutdruck regelmässig in Ruhe. Bei salzsensitiven Menschen sinkt den Blutdruck wenn weniger Salz konsumiert wird.

Guten Abend Darf ich Ihre Zeit beanspruchen? Ich bin 38 Jahre, weiblich, Mutter von einem 2. Jährigen Sohn, habe einen tiefen BMI vom 18, leide unter Osteporose und erwarte mein zweites Kind (zur Zeit befinde ich mich in der Frühschwangerschaft namentlich in der 6 SSW). Zur weiterer Info: Ich habe eine diagnostizierte Zöliakie, esse dadurch strikt glutenfrei seit 20 Jahren, sehr Salat-und Gemüse-lastig, täglich mind. 2 Eier, ca. 3 dl Milch und 400g Skyr und 1x pro Woche Fisch. Fleisch mag ich nicht so doll. Ich bewege mich viel (täglich 1.5 km Sport-Schwimmen) und gehe mit dem Fahrrad zur Arbeit. In der Freizeit spaziere und bewege ich mich generell gerne. Nun zum eigentlichen Thema zurück: Ich liebe Salz und salze mein Essen reichlich und auch immer nach. Meije Lust nach Salz ist enorm. Ich trinke zwischen ca. 3 Liter Wasser oder ungesalzenen Tee. Sollte ich meine Salzwerte prüfen lassen? Danke für Ihre Einschätzung! Freundliche Grüsse N. M.

Isabella Sudano: Lust auf Salz ist in die Schwangerschaft nicht ungewöhnlich. Der Körper braucht in der Schwangerschaft besonders viel Salz. Besprechen mit Ihre Gynekolog*in. Messen Sie regelmässig den Blutdruck, ist das normal ist keine Bestimmung von Natrium notwendig.

Ich bin 90 Jahre alt und habe mein ganzes Leben lang eher viel Salz konsumiert. Wegen neoblase muss ich täglich nephrotrans nehmen. Mein Blutdruck ist normal, Tendenz nach oben beim Arzt. Beim letzten bluttest sagte mir mein Arzt, dass die na Werte eher tief seien, ich soll doch etwas salziger essen. Meine Frage, ist das dann so in Ordnung?? Besten Dank und guten abend

Isabella Sudano: Am besten richten Sie diese Frage an Ihre Nephrolog*in. Die Dosis von Nephrotrans und die Ausmass der Natrium in Blut sind Werte die mir fehlen um zu entscheiden ob den Vorschlag korrekt ist. Guten Abend!

Guten Abend, ich habe täglich starke Salzgelüste. Esse in der Regel 100 gr Käse und 90 gr Chips täglich. Lebe ich damit zu gefährlich?

Isabella Sudano: Mir fehlen die nötigen Informationen um Ihre Frage zu beantworten. Nichtsdestotrotz eine solche Ernährung-Gewohnheit halte ich nicht für gesund. Es gibt besser als Käse und Chips...

Guten Tag Ist ein hoher Salzkonsum auch bei jungen Menschen zwischen 20 und 30 Jahre schädlich? Der Hausarzt hat dazu geraten aufgrund zu niedrigen Blutdrucks. Ansonsten keinerlei Erkrankungen. Könnte es Langzeitfolgen haben?

Isabella Sudano: Niedrigen Blutdruck ist per se nicht ungesund, in Gegenteil Personen mit tiefen Blutdruck leiden weniger an Herzinfarkt oder Hirnschläge. Ausser den Blutdruck ist so tief das Beschwerde entstehen, wurde deshalb nicht das Salzkonsum erhöhen.