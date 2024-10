Chat-Protokoll

Mein Partner überlegt sich eine Vasektomie zu machen, ist sich jedoch unschlüssig. Welche Nebenwirkungen sind möglich? Hat die Vasektomie einen Einfluss auf die Potenz oder den Sexualtrieb? Nach wie langer Zeit sind keine lebendigen Spermien mehr vorhanden? Ist die Verhütung 100% sicher? Wie viel kostet der Eingriff?

Martin Bachmann: In den meisten Fällen sind die Beschwerden des Eingriffs nach ein paar Tagen abgeklungen. Eher selten beschreiben Männer längerdauernde Nebenwirkungen. Der Eingriff ist sehr sicher, mit den heutigen OP-Techniken verbinden sich die Samenleiter nur in ganz ganz seltenen Fällen spontan wieder. Eine Vasektomie hat keinen Einfluss auf die Potenz und viele Männer erleben sich in der Sexualität freier und sicherer und beschreiben mehr Lust auf Sex. Der Eingriff kostet rund 1000 Franken.

Guten Abend Hier meine Fragen: A) Wie zuverlässig ist eine Vasektomie für die Verhütung? B) man kann sie rückgängig machen, wie hoch ist dabei die Erfolgsquote? C) Wie hoch stehen die Chancen für Komplikationen oder Fehler beim Eingriff? D) Hat man danach keinen Samenerguss mehr? E) Habe ich richtig verstanden, dass ich wegen einer Vasektomie über längere Zeit natürlich unfruchtbar werde?

Gianluca Rizzi: Guten Tag A) äusserst zuverlässig, sofern korrekt durchgeführt und nachkontrolliert B) Ja, kann man, die Chancen sind abhängig von Zeitraum zwischen Vasektomie und Vasovasostomie C) Die Risiken belaufen sich je nach Art der Komplikation auf ca 1-5% D) Der Samenerguss bleibt unverändert erhalten E) Der Eingriff wird durchgeführt mit dem Ziel, eine «Unfruchtbarkeit» zu erreichen

Ist es wahr, dass es sich nach dem Eingriff für mehrere Tage so anfühlt, als ob einem einen Tritt ins Gemach verpasst wurde? Ich wäre einer Vasektomie zugetan, jedoch habe ich grosse Angst vor den vermeintlichen Dauerschmerzen!

Susan Meierhans Ruf: Ja nach dem Eingriff kann es paar Tage schmerzhaft sein, Dauerschmerzen, damit sind Schmerzen mehr als drei Monate nach dem Eingriff gemeint, sind sehr selten.

Keine Frage Vor 12 Jahren von einem Urologen professionell durchgeführt War ambulant in der Praxis nach guter Beratung und drei Töchtern Eingriff und Heilung völlig komplikationslos Nie bereut, tolle Entlastung meiner Frau, Sex wie gehabt, kein Verlust der Männlichkeit Gruss

Martin Bachmann: Das freut mich zu lesen. In meiner sexualtherapeutischen Praxis höre ich fast ausschliesslich positive Berichte von Klienten. Viel Spass weiterhin!

Vor ca. zwei Jahren habe ich mich dem Eingriff unterzogen. Dieser war relativ unangenehm/schmerzhaft. Seither habe ich relativ regelmässig dasselbe Schmerzgefühl (starkes Ziehen) unmittelbar nach einem Erguss. Der Schmerz hält nicht lange an (1-2 Minuten) ist aber unangenehm. Ist das nur eine Empfindung ausgelöst durch die Erinnerung an den Eingriff oder können das 'echte' Schmerzen sein?

Gianluca Rizzi: Guten Tag, grundsätzlich kann es nach der Vasektomie zu den von Ihnen geschilderten Schmerzen kommen, welche auch selten chronisch, das heisst über lange Zeit bestehen können. Ob eine andere Ursache dahinter steckt müsste man jedoch vorher mit verschiedenen Untersuchungen (Labor, Urindiagnostik, Ultraschall) eruieren.

Guten Tag Vor 7 Monaten habe ich eine Vasektomie gemacht. Danach hatte ich 2-3 Wochen starke blaue Verfärbungen am ganzen Hodensack. Der Arzt meinte telefonisch, dass dies in Ordnung sei. Nach 3 Monaten hatte ich nochmals eine Konsultation in der Praxis, weil meine Hoden und Bereiche (Samenstränge?) seit der Operation überempfindlich sind und teils schmerzen. Der Schmerz ist nicht allzu schlimm aber doch konstant merkbar, wie ein Druck oder Ziehen, welches auch ausstrahlt. Der Doktor meinte dann keine Problem, wir entfernen einfach noch einen Rest den es nicht mehr braucht, dann ist alles wieder gut (Diesmal wäre eine Operation mit Narkose nötig). Da das halt auch wieder ein Eingriff ist, mach ich mir Sorgen, dass es auch/noch schlimmer werden könnte und hatte den Mut nicht zur weiteren Operation. Was würden Sie mir Empfehlen?

Susan Meierhans Ruf: Ich empfehle Ihnen eine Zweitmeinung bei einem anderen Urologen/Urologin einzuholen.

Guten Tag, – gibt es ein erhöhtes Risiko von Spätfolgen? z.B. Schmerzen in der Genitalregion. – gibt es ein Risiko für Spätfolgen, die erst nach 20-30 Jahren auftreten können? Besten Dank für Ihren Kommentar, mfG

Gianluca Rizzi: Guten Tag, ja das Post-Vasektomie-Schmerzsyndrom mit länger anhaltenden, teils chronischen Schmerzen in der Genitalregion ist bekannt und tritt je nach Literatur in bis zu 5% der vasektomierten Patienten auf. Wenn Sie jedoch nach der Vasektomie beschwerdefrei sind ist nicht zu erwarten, dass nach 20-30 Jahren noch neue Beschwerden als Spätfolge auftreten.

Guten Tag Ich stelle fest, dass es offensichtlich widersprüchliche Studienergebnisse betr. Zusammenhang von Vasektomie und Prostatakrebsrisiko gibt. Halten Sie eine Vasektomie diesbezüglich für sicher?

Gianluca Rizzi: Guten Tag, gemäss aktuell bestehender Datenlage besteht kein Zusammenhang zwischen der Vasektomie und dem Auftreten von Prostatakrebs.

Guten Tag, ich habe bei meiner Google recherche eine Studie gefunden laut der das Risiko an Prostatakrebs zu erkranken dür Männer mit Vasektomie im vergleich zu Männern ohne nach 10 Jahren kaum grösser ist, nach 20 Jahren aber um die 50% (kann mich nicht an die genaue Zahl erinnern). Wie kann das sein? Eine Freundin und ich haben auch mal die Väter im Umfeld mit Vasektomie durchgefragt (also Väter von Freunden 60+) und tatsächlich hatten viele Prostataprobleme mit Vasektomie.

Susan Meierhans Ruf: Eine Vasektomie erhöht das Risiko für Prostatakrebs NICHT. Prostatakrebs ist generell eine sehr häufige Krebsart im höheren Alter. Ein Zusammenhang zu Vasektomie gibt es nicht.

Guten Tag Ich hatte vor einem Jahr eine Vasektomie und habe seit dem z.t. starke Schmerzen. Nun stell sich die Frage ob die Nebenhoden entfernt werden sollen. Gibt es zu dieser OP Studien bezüglich der Wirksamleit in Bezug auf die Schmerzen und auch bezüglich weiteren Risiken? Freundliche Grüsse

Michael Kurz: Eine chronische Nebenhodenentzündung nach Vasektomie kann in der Regel klinisch zweifellos beurteilt werden. Ich würde jedoch nicht sofort operieren, sondern zuerst eine antibiotische Therapie für 10-14 Tage durchführen. Falls die Schmerzen hierdurch nicht bessern, würde ich eine lokale Cortisonspritze empfehlen. Hierbei wird der Samenstrang betäubt und das Cortison um den Nebenhoden injiziert. Meistens führt dies zu Beginn zu etwas verstärkten Schmerzen und der Wirkungseintritt kommt verzögert nach etwa 1-2 Wochen. Die Nebenhodenentfernung ist eigentlich die letzte Instanz der Therapie. Falls die Schmerzen jedoch unmittelbar nach der Vasektomie aufgetreten sind, kann es auch eine Nervenreizung sein. Meistens lässt sich der Schmerz durch Abtasten der Absetzungsstelle auslösen. Dieser ist häufig auch ausstrahlend in die Leiste oder zum Teil auch weiter.

Guten Tag Meine Eichel wird leider nicht von der Vorhaut bedeckt und ich habe Mühe zu ejakulieren. Auch bei der SB brauche ich lange. Bei der Vasektomie wird es nicht noch schlechter? Gibt es Übung das die Eichel wieder sensibler wird.

Susan Meierhans Ruf: Eine Vasektomie hat keinen Einfluss auf die Ejakulationsfähigkeit, auf die Erektion oder die Lust des Mannes.

Gibt es andere Unterbindungsmethoden als eine Vasektomie welche rückgängig gemacht werden können? Ich habe schon von Verhütungsringen gelesen die man täglich trägt und die Fruchtbarkeit verhindern, allerdings gibt es wenig offizielle Informationen darüber.

Martin Bachmann: Diese Verhütungsringe sind zur Zeit wenig evaluiert und die Verhütungssicherheit entsprechend unsicher. Und von einer Mehrzahl der Männer wird das tragen der Ringe als eher belastend beschrieben. Es ist also zutreffend, dass es wenige offizielle Infos dazu gibt.

Ab welchem Alter ist eine Vasektomie möglich? Man hört immer wieder Geschichten dass jüngere Patienten nicht ernst genommen werden.

Susan Meierhans Ruf: Es gibt nicht ein Alterslimit nach unten oder nach oben. Fühlt man sich von einem Arzt nicht ernst genommen, lohnt es sich ggf eine Zweitmeinung einzuholen.

Gianlucca Rizzi: Nach unten gibt es schon eine Altersbegrenzung. Der Patient muss mündig (vollendetes 18. Lebensjahr) und urteilsfähig sein

Guten Abend Bisher hat mich die Angst vor dem Post-Vasektomie-Syndrom davon abgehalten, eine Vasektomie zu machen. Was können Sie hierzu sagen?

Michael Kurz: Schmerzen nach einer Vasektomie haben immer eine Ursache und können auch gefunden und behandelt werden. Klassische Fälle für chronische Schmerzen nach Vasektomie können einer Nervenreizung zugeordnet werden. Teilweise sind die Samenleiter narbig und schwierig freizulegen, sodass die Nerven nicht von Auge gesehen werden können. Dann kann es passieren, dass die Nerven in die Narbe geraten und die Schmerzen auslösen. Wenn eine Vasektomie sauber durchgeführt wird, das heisst, dass der Samenleiter komplett vom umliegenden Gewebe gesäubert wird und sichtbare Nerven auch entfernt werden, dann sollte kein chronischer Schmerz entstehen. Was es auch geben kann, ist z. B. eine chronische Entzündung des Nebenhodens, wobei hier meist ein vorbestehendes Problem besteht. z. B. eine Verengung der Prostata, welche eine chronische Samentraktentzündung verursachen kann. Eine chronische Nebenhodenentzündungen lässt sich auch behandeln, selten ist eine Nebenhodenentfernung notwendig. Grundsätzlich ist zu sagen, dass bei guter klinischer Evaluation bei Schmerzen nach Vasektomie auch eine gute Lösung gefunden werden sollte.

Gibt es eine Korrelation zwischen einer Vasektomie und nachfolgenden Prostatabeschwerden? Falls ja, wie statistisch signifikant ist diese? Aufgrund welcher Studien (inkl. Aufbau, Dauer und Umfang) kommt die aktuelle Beurteilung zu Stande? In welchen Journals kann man die selber nachlesen? Vielen Dank!

Susan Meierhans Ruf: Die Vasektomie hat keinen Einfluss auf Prostatabeschwerden.

Guten Tag, Es ist mir bewusst, dass die Entscheidung natürlich subjektiv ist. Ich bin mit meiner langjährigen Partnerin (wir sind beide 28 Jahre alt) in der Situation, dass wir uns ziemlich sicher sind, keine Kinder zu wollen. Ich bin absolut gesund, durch den nicht vorhandenen Kinderwunsch fiel eine Vasektomie ins Visier. Nun habe ich sehr viel Verschiedenes dazu gelesen, wie wahrscheinlich die Fruchtbarkeit im Fall einer allfälligen Rückoperation wiederhergestellt werden kann. Das ist für mich auch der stärkste Grund, welcher mich davon abhält – wenn ich wüsste, dass bspw. nach 5 -8 Jahren die Chance noch sehr hoch ist wieder fruchtbar zu werden, würde ich wohl morgen einen Termin abmachen. Aber so möchte ich mir trotz der geringen Wahrscheinlichkeit nach dem Kinderwunsch nicht diese Brücke abbrennen, sofern danach so eine kleine Holzbrücke gebaut werden müsste, um den Vergleich ein wenig zu bemühen. Wie hoch sind die Chancen nach verschiedenen Jahresdauern, falls es rückgängig gemacht werden würde? Oder würden Sie uns in dem Alter grundsätzlich davon abraten, eine Vasektomie zu machen? Ich muss sagen, eine Adoption oder Leihvater käme für mich und auch uns absolut nicht in Frage – heisst die Entscheidung wäre je nach Ihrer Antwort zu den Wahrscheinlichkeiten ziemlich endgültig. Ich möchte sehr gerne meine Partnerin zum Thema Verhütung entlasten, die verschiedenen Verhütungsmethoden waren alle in unterschiedlicher Hinsicht nicht zutragend zu ihrer Gesundheit. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Freundliche Grüsse

Martin Bachmann: Danke für ihre gute Frage. Meine Antwort an Klienten ist, dass eine Vasektomie eher einen endgültigen Charakter hat. Der Eingriff kann zwar rückgängig gemacht werden, aber je nach OP-Technik, die verwendet wurde, sind die Chancen auf eine erneute natürliche Zeugungsfähigkeit limitiert. Je schneller die Refertilisierung nach der Unterbindung stattfindet, desto höher die Chance. Als sehr hoch würde ich sie aber auf keinen Fall bezeichnen. Meine Empfehlung als Sexologe an sie als noch junger Mann mit noch schön offenen Lebensoptionen wäre klar, mit so einem Eingriff noch zuzuwarten. Eine gut praktikable und recht sichere Verhütungsmethode für Männer ist nach wie vor der Gebrauch von Kondomen.

ich habe krampfadern bei den hoden schon seit kind. bin 51 brauche unterhosen , keine shorts dann geht es gut. ist das ein problem´.

Gianluca Rizzi: Guten Tag, ich kann aus dieser Frage nicht ableiten, ob Sie an Skrotalvarizen (Krampfadern an der Haut) oder einer Varikozele (Krampfadern im Hodensack) leiden. Grundsätzlich sind diese jedoch nicht bedenklich, wenn Sie keine Beschwerden haben.

Guten Abend Wie gross sind die Erfolgschancen, dass die OP lebenslang dicht hält. Kann eine Kontrolluntersuchung auch mit Ultraschall gemacht werden oder läuft alles über die Sperma Abgabe? Vielen Dank für ihre Antworten. Freundliche Grüsse

Michael Kurz: Das Risiko, ob die Vasektomie schliesslich langfristig hält was sie verspricht, hängt auch von der Unterbindungstechnik ab. Hier gibt es verschiedene Varianten. Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nach Feststellung einer sogenannten Azoospermie, das heisst kein Nachweis von Spermien im Ejakulat, wieder fruchtbar werden, ist 1 zu mehreren tausend. In der Schweiz führen wir in der Regel nur einen Test durch, welcher die Azoospermie beweisen muss. Bei solchen Fragestellungen empfehle ich immer, den Test in 1 Jahr zu wiederholen. Mit einem Ultraschall können sie dies nicht beurteilen und sie würden es auch nicht subjektiv spüren.

Liebes Team Erhöht eine Vasektomie das Risiko an Hodenkrebs zu erkranken oder handelt es sich dabei um einen Mythos? Vielen Dank und LG

Gianluca Rizzi: Es gibt gemäss aktuellem Wissensstand keine Hinweise dafür, dass die Vasektomie das Risiko für Hoden- oder Prostatakrebs längerfristig erhöht.

Ist es die beste Möglichkeit, um die Familienplanung abzuschliessen? Tut es weh? Gibt es Risiken, wenn ja welche? Können die Samenleiter unbemerkt wieder zusammen wachsen und der Mann wieder fruchtbar werden?

Gianluca Rizzi: Guten Tag, ob es die beste Methode ist ist natürlich sehr individuell zu beurteilen. Aber es ist grundsätzlich eine sehr sichere Verhütungsmethode. Risiken gibt es wie bei jedem Eingriff, durch den kleinen Zugang sowie die kurze Operationsdauer sind diese jedoch sehr gering. Die Gefahr dass die Samenleiter wieder zusammenwachsen besteht, wenn auch das Risiko sehr gering (<1%) ist, wenn der Eingriff richtig durchgeführt wurde.

Hallo zusammen, Bei der Besprechung, beim Urologen, über eine Vasektomie, hat man mir gesagt, dass es grundsätzlich keine Nebenwirkungen nach einer Vasektomie gibt. Gesagt getan…. Relativ nach kurzer Zeit bekam ich einen relativ starken Druck in den Hoden, was aber in der Art wie ausstrahlte. Zuerst dachte ich, es ginge um die Prostata, was es aber nicht war. Die Auslösung dieser Schmerzen stand im Zusammenhang von Reizen, die zum Teil auch über das Unterbewusstsein ausgelöst wurden. Bei Recherchen habe ich dann nach langer Zeit herausgefunden, dass es dieses Problem wirklich gibt und dass dies wegen dem von Spezialisten rückgängig gemacht wird. Meine Frage, warum wird diese reale, doch sehr unangenehme mögliche Nebenwirkung, dem Patienten nicht gesagt? Ich auf jeden Fall würde es nie mehr machen. Diese Schmerzen können sich innert Sekunden auslösen und es kann sehr schmerzhaft sein und zusätzlich auch eine psychische Belastung, weil der Sexualtrip viel offensichtlicher wird. Danke um eine Antwort und herzliche Grüsse

Michael Kurz: Dieses Problem wird immer wieder besprochen. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Vasektomie keine langfristigen Beschwerden hinterlassen darf. Natürlich kann es zu Problemen kommen, welche jedoch auch korrekt angegangen und therapiert werden müssen. 2 Hauptursachen von chronischen Schmerzen nach Vasektomie sind eine chronische Nebenhodenentzündung. In ihrem Fall tönt es nach nach einem Nerv, welcher auf dem Samenleiter verläuft und durch die Narbe gereizt wird. Ich würde hier eine Lokalanästhesie setzen und allenfalls Cortisonspritzen und dann den weiteren Verlauf beobachten. Falls die Lokalanästhesie den Schmerz löst, sollte der Samenleiter nochmals angeschaut werden oder der ganze Samenstrang von Nerven befreit werden. Die Schmerzfreiheitsrate liegt bei über 80 % im Anschluss. Falls die Schmerzen nicht weg sind, müssen weitere Ursachen angeschaut werden. Zum Teil können diese auch rheumatologischer Natur sein, z. B. von einem angrenzenden Muskel.

Guten Tag liebes SRF-Team, guten Tag liebe Kollegen Herr Bachmann, Herr Kurz, Frau Meierhans Ruf, Herr Rizzi. Ich heisse J. V. bin Oberarzt in der Gynäkologie/Geburtshilfe. Ich freue mich und unterstütze es sehr, dass man über dieses Thema redet, auch so offen und schweiz-weit. Dies ist eher ein Diskussionsbeitrag als eine direkte Frage – ich wollte gerne appellieren an die Möglichkeit der Vasektomie. In meiner Sprechstunde treffe ich täglich X Frauen und Pärchen – wenn man über das Thema der Verhütung spricht, sind die bis einzelne Ausnahmen sehr sehr überrascht, wenn ich als Frauenarzt über die Vasektomie rede. Mehrmals zeigen sie so den Eindruck als ob sie nie davon gehört haben... Dies finde ich in der Tat sehr Schade, weil genau richtig auch wie hier schon in der Beschreibung gesagt – die Vasektomie ist im Vergleich zu der Sterilisation der Frau eine sehr einfache Verhütungsmethode. Die Männer sind erfahrungsgemäss sehr scheu und ängstlich, weil leider keine Aufklärung bis dahin erfolgt ist. Gynäkologisch gesehen finde ich diese Option sehr sehr treffend und modern. Die Pärchen die schon 2-3-4 Kinder haben und einen stabilen Eindruck präsentieren – für die finde ich es sehr passend. Ja wohl, auch bei den Frauen mit dem Wunsch nach einer Verhütung haben wir mehrere nicht so invasive und gut akzeptierte Methoden – es geht aber alles natürlich über die Jahre lang. Und wie gesagt, wenns um eine definitive Methode geht, sollte man die Vasektomie beim Mann als eine völlig gleichberechtigte Lösung direkt in die Diskussion mit dem Paar bringen. Wenn man über die Kosten redet, ist es auch gut 3-4 Mal günstiger beim Mann als bei der Frau... Ich mache/operiere es sehr gerne auch selbst, finde ich aber bei dem ganzen Angebot der heutigen Zeit eine Sterilisation der Frau per eine Bauchspiegelung eher als einen unnötigen Eingriff. Im Vergleich muss man sagen, dass die Studien von anderen Ländern auch was zu sagen haben – in Holland ist es bei festen Beziehungen eine übliche Sache, in Dänemark sind mittlerweile fast 50% der Männer vasektomiert. Dies finde ich persönlich als ein nettes Beispiel des heutigen medizinischen Vorsprungs. Privat habe ich bereits mehrere Männer in meinem Freundeskreis die sterilisiert sind, alle, sowohl ihre Partnerinnen sind mit der Entscheidung und ihrem sex-life sehr zufrieden. Ich würde sehr gerne sowohl uns – die Frauenärzte – als auch unsere urologischen Kollegen – sehr dazu animieren, mehr mit den Männern über die Vasektomie in unseren Praxen zu reden. Wünsche einen schönen Abend, gute und lehrreiche heutige Diskussion und bonne continuation, salutations de Fribourg,

Michael Kurz: Lieber Kollege herzlichen Dank für Ihre tolle Anregung. In der Tat ist es so, dass Männer dieses Thema häufig scheuen. Möglicherweise auch weil sie Angst haben oder immer noch der veralteten Meinung sind, dass Verhütung nur Frauensache sei. In Zürich erlebe ich es immer wieder, dass Frauenärzte die Partner der Frauen zur Vasektomie schicken und auch bereits nach den Geburten die Frauen auch über diese Möglichkeit aufklären. Das Problem liegt zum Teil auch daran, dass Frauen über Jahre gynäkologisch begleitet werden und so auch zu einer kontinuierlichen Beratung kommen, während sich gesunde Männer nicht mit Themen wie Operation oder Krankheit auseinandersetzen wollen. Allenfalls liesse sich dies auch im Rahmen der gynäkologischen Gesellschaft vorantreiben, dass Frauen nach den Geburten darauf hingewiesen werden, um so das Wissen über die Vasektomie weiter zu verbreiten.

Was passiert mit dem Samen, den die Hoden weiter produzieren? Baut sich ein merkbarer Druck auf, da das Sperma nicht mehr auf üblichem Weg entweichen kann?

Gianluca Rizzi: Wie Sie richtig sagen werden die Spermien sowie auch das männliche Sexualhormon Testosteron unverändert weiter produziert. In seltenen Fällen kann es nach der Vasektomie zu Beschwerden mit Schmerzen im Hodenbereich kommen. Es wird vermutet, dass diese durch den erhöhten Druck im Nebenhoden verursacht sein könnten.

Ich frage mich immer wieder ob die Vasektomie auch als Verhütungsmethode gebraucht wird. Die Pille für Ihn ist noch in weiter Ferne, Verhütungsmethoden für Frauen kommen oft mit Nebenwirkungen oder sind aufgrund der Risiken nicht möglich. Das Kondom ist sicher aber erfordert viel Disziplin und auch Finanzielle sind viele Verhütungsmethoden nicht ganz billig. Anscheinend gibt es gewisse Arten der Vasektomie welche auch rückgängig machbar sind, vermindert sich dadurch allenfalls die Fruchtbarkeit des Mannes?

Gianluca Rizzi: Guten Tag, ja die Vasektomie ist eine der sichersten Verhütungsmethoden. Grundsätzlich sind die Chancen auf einer erfolgreiche Refertilisation (das Rückgängigmachung der Vasektomie) hoch, abhängig davon wie lange die Vasektomie zurückliegt.

Hallo Wenn man nachforscht, liest man z.B. auf Wikipedia folgendes: [...] Eine Metastudie von 2020 kommt zu dem Ergebnis, dass circa 5 Prozent der vasektomierten Männer länger bis ein Leben lang an Schmerzen leiden – und hält auch fest, dass die Zahlen jahrelang zu tief angesetzt waren, unabhängig von der Operationsmethode. [. .] Das sind von 20 Männern einer, der mit möglicherweise lebenslangen Folgen zu kämpfen hat. Mich wundert, weshalb dies selten bis gar nie thematisiert wird... ich selbst habe mit 3 Kindern die Planung bereits abgeschlossen, aber das Risiko scheint mir doch sehr erheblich. Gibt es aus der Schweiz belastbare Zahlen? Nach Kontakt mit mehreren Anbietern im Aargau, wurde das Risiko immer als gering bus vernachlässigbar eingestuft, das irritiert mich in Bezug auf die Studienlage. Es soll eine Operationsmethode geben, da wird nur eine Seite deer Sanenleiter ( der Abfluss ) mit einem Titanclip verschlossen, das andere Ende in einer anderen Gewebeschicht «verstaut» damit das Risiko von Druckschmerzen vermindert wird. In der Schweiz wurde ich zu dieser Operationsmethode nicht fündig, weshalb? Scheint nach aktuellen Studien die sicherste Methode, was das Postcasektomiesyndrom betreffen soll. In Deutschland existiert das Angebot. Vielen Dank für Ohre Beurteilung

Michael Kurz: Diese Zahlen sind sicherlich zu hoch. Bei einer sauberen Vasektomie ist das Risiko für chronische Schmerzen weit unter 1 %. Es gibt die left-open Vasektomie, bei welcher das untere Ende nicht verschlossen wird. Hierdurch kann der Samen abfliessen und es kommt nicht zu einem Stau des Nebenhodens. Hier besteht ein leicht geringeres Risiko für früh postoperative Schmerzen. Wichtig ist jedoch, dass das untere Ende in einer anderen Bindegewebsschicht versorgt wird, da der heraustretende Samen das Ergebnis der Unterbindung gefährden kann.

Guten Abend Kann eine Vasektomie rückgängig gemacht werden? Falls ja, bis wie lange Zeit nach dem Eingriff? Ich meinte immer dies sei problemlos möglich, aber habe jetzt von eine Fall im Umfeld gehört, wo das nicht mehr ging, weil zu viel Zeit seit dem Eingriff verstrichen ist.

Martin Bachmann: Ich kenne einige Klienten, die ihre Unterbindung rückgängig haben machen lassen und wieder Kinder zeugen konnten. Das ist statistisch eher möglich, wenn die Vasektomie nicht zu lange her ist. Es gibt also keine Garantie vorweg, ob es dann klappt. Ich habe ebenfalls Klienten in der Praxis, bei denen es nicht klappte, wie beim Fall, von dem sie hörten.

Guten Abend, Wie steht es um Langzeitstudien zum Thema Vasektomie und gesundheitliche Langzeitfolgen aufgrund des Eingriffs, wurde z.B. eine Korrelation mit Prostatakrebs untersucht?

Michael Kurz: Es gibt einige Studien zu diesem Thema. Vor einigen Jahren wurde eine Publikation veröffentlicht, welche all diese Studien vergleicht. Hier kommt man zum Schluss, dass keine Korrelation zwischen Vasektomie und Risiko für Prostatakarzinom besteht.

Guten Abend Was für nachteil hat der Mann dann? Und wie lang hat der Mann schmerzen nach dem Eingriff? Lg

Gianluca Rizzi: Guten Tag, der Mann muss das geringe Risikos des Eingriffs eingehen. Grundsätzlich bestehen nach der Operation für wenige Tage nur geringe Schmerzen, welche sich mit lokalem Kühlen und wenn nötig Schmerzmittel leicht behandeln lassen.

Ich bin aktuell 27 Jahre alt. Kann ich bereits eine Vasektomie durchführen lassen oder ist dies aufgrund meines jungen Alters noch nicht möglich? Kann ich nach einer Vasektomie Risikofrei ohne Verhütungsmittel Sex haben, oder empfehlen Sie nach wie vor mind. ein Kondom?

Michael Kurz: Das Alter spielt hier keine Rolle. Wichtig ist, dass sie sich 100 % sicher sind, dass sie keine Kinder mehr möchten oder keine Kinder wollen. Der Entscheid sollte sicherlich reifen, dann spricht nichts gegen eine Vasektomie. Der Urologe muss feststellen, dass der Wunsch für die Vasektomie gut durchdacht und überlegt ist. Jedoch ist es nicht an uns, erwachsene Patienten zu bevormunden.

Hallo, stimmt es, dass unterbundene Männern ein höheres Risiko für Prostatakrebs haben?

Gianluca Rizzi: Guten Tag, es gibt gemäss aktuellem Wissensstand keine Hinweise, dass die Vasektomie das Risiko für Prostatakrebs längerfristig erhöht.

Ist die Müdigkeit nach einem Orgasmus bei erfolgter Vasektomie weg? Sowohl direkt nach dem Orgasmus, als auch die Erschöpfung Tag danach wenn das Ejakulat neu gebildet wird.

Michael Kurz: Die Vasektomie ändert nichts Grundsätzliches an der Sexualität.

Guten Abend Nach der Ende August durchgeführten Vasektomie hatte ich sehr geschwollene Hoden und komplett blau/schwarz verfärbt. Nach 1 Woche war es okay, nun ist einfach noch ein Ernuss grosser Knoten oberhalb vom linken Hode. spürbar der recht druckempfindlich ist. Sonst „läuft“ alles gut. Wird der Knoten verschwinden und wenn ja wie lange wird es dauern?

Gianluca Rizzi: Guten Tag, vermutlich ist es zu einem Hämatom, also einem inneren Bluterguss gekommen, dies bildet sich in einigen Tagen / Wochen zurück. Kleine Knötchen können aber auch länger bestehen bleiben, sogenannte Granulome.

Wie ist das wenn man unterbunden ist das sex leben normal

Susan Meierhans Ruf: Das Sexleben verändert sich nicht wenn man unterbunden ist

Guten Abend. Mein Partner 36 Jahre alt hatte vor knapp 3 Jahren eine Vasektomie. Er würde dies gerne wieder rückgängig machen. Wie hoch ist die Chance dass wir schwanger werden könnten wenn er diesen Schritt machen wird?

Gianluca Rizzi: Guten Tag, je weniger lang die Vasektomie zurück liegt, desto höher ist die Chance einer erfolgreichen Vasovasostomie. Die Chancen dürften zwischen 50-60% liegen, dass es nach der Operation zu einer erfolgreichen Spontanschwangerschaft kommen kann.

Guten Abend Ist der Samenerguss gleich, wie ohne Vasektomie? Wenn ja, wie wird der Samen unfruchtbar? Beste Grüsse

Susan Meierhans Ruf: Der Anteil Samen an einem Samenerguss ist nur 1%, der Samenerguss besteht hauptsächlich aus Prostata- und Samenblasenflüssigkeit. Nach der Vasektomie ist somit der Samenerguss von der Menge gleich, nur die 1% Samen sind nicht mehr beigemischt.

Welche der beiden Varianten (nonskalpell oder klassisch) ist zu empfehlen?

Gianluca Rizzi: Guten Tag, diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Die beste Methode ist wohl die, mit der der Operateur am meisten Erfahrung hat, die Datenlage zu Postvasektomieschmerzen und sonstigen Komplikationen im Vergleich der verschiedenen Methoden ist nicht ganz eindeutig. Ich präferiere jedoch die Non-Skalpell-Technik, da es in meinen Augen die feinere Technik mit weniger Blutungstendenz darstellt.

Guten Abend Kann man eine Vasektomie rückgängig machen, wenn man es schon seit 35 Jahren gemacht hat? Besten Dank Freundliche Grüsse

Susan Meierhans Ruf: Ja das ist möglich. Ob es danach wirklich durchgängig ist kann nicht garantiert werden.

Guten Abend Kann sich die Vasektomie auch positiv auf eine sogenannte «Wanderhode» auswirken? Hängt das irgendwie zusammen damit, wenn die Samenleiter durchtrennt sind, die Hoden nicht mehr in Richtung Leiste verschieben können & man diesen unangenehmen druck nicht mehr spürt? Ich danke bereits im Voraus für ihre Antwort.

Gianluca Rizzi: Guten Tag, nein, das hat keinen Einfluss, da wir bei der Vasektomie «nur» den Samenleiter, nicht jedoch die umliegenden Strukturen des sogenannten Samenstranges, insbesondere die für den Pendelhoden mitverantwortlichen Muskeln, durchtrennen.

Ich habe im 2020 eine Vasektomie in Konszanz gemacht. In der zweiten Probe ca 6 Monaze danach war folgende Antwort vom Arzt «in der zweiten Probe war noch vereinzelt tote Spermien vorhanden, eine 3. Probe sollte dann noch untersucht werden!» Ich hatte danach bis heute weiterhin ungeschützten Beischlaf mit meiner Partnerin und es ist nicht zu einer Schwangerschaft gekommen. Jetzt habe ich eine neue Partnerin und habe die Frage ob es ein Risiko hat dass sie schwanger werden könnte. Besten Gruss

Michael Kurz: Das Problem ist hier vor allem die Gesetzgebung. Früher konnten wir Patienten, die weniger als 20 000 tote Spermien pro Milliliter aufwiesen freigeben. In den USA ist es weiterhin so, dass die Grenze bei 100 000 unbeweglichen Spermien pro Milliliter liegt. Mittlerweile sollten wir die Patienten nur freigeben , wenn keine Spermien mehr nachzuweisen sind. Dies hat medizinrechtliche Gründe. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sie mit einigen toten Spermien nicht weit kommen und das Risiko für eine Schwangerschaft praktisch null ist. Auch sind einige tote Spermien alles andere als ein Beweis für eine missglückte Vasektomie. Ich würde Ihnen empfehlen, einfach nochmals einen Test durchzuführen und im Vorfeld nochmals häufig zu evakuieren.

Kann es sein, dass nach einer Vasektomie (meine liegt schon mehrere Jahrzehnte zurück) die Erektion abnimmt oder ganz aufhört?

Gianluca Rizzi: Guten Tag, dies hat vermutlich nichts mit der Vasektomie zu tun. Durch die Operation wir die Erektion nicht beeinflusst. Für eine Erektionsstörung gibt es verschiedene Gründe, welche Sie bei einem Urologen abklären können.

Wollte nur sagen, dass ich nach einer Vasektomie meines Mannes nach 4 Jahren doch wieder schwanger wurde (zum Glück!).

Martin Bachmann: Oh, das ist selten ... aber ja, das gibts. Auch eine Vasektomie ist nicht 100% sicher, die Natur ist immer wieder für so schöne Überraschungen gut. Da hatten sie ja richtig viel Glück!

Guten Abend Ich habe vor etlichen Jahren eine Vasektomie machen lassen und habe grundsätzlich keine Probleme. Ich bereue es überhaupt nicht. Ab und zu sticht es mich beim Berühren des Hodens auf einer Seite, als ob eine Nadel sticht. Kann das eine Ursache der Vasektomie sein? Vorher kannte ich dieses Problem nicht. Vielen Dank

Gianluca Rizzi: Guten Tag, dies ist über diesen Chat nur schwer zu beurteilen. So wie Sie die Beschwerden schildern denke ich nicht, dass ein Zusammenhang besteht, ausschliessen kann ich es jedoch nicht.

Es gibt auch eine neuere Methode mit einen «Kippschalter» habe ich gesehen. Wie sieht es damit aus? Ist das schon in Gebrauch Oder noch nicht Praxisreif? Vielen Dank für die Auskunft und LG

Gianluca Rizzi: Guten Tag, soweit ich informiert bin wird diese Methode in der Schweiz nicht angeboten.

Ich bin 70 und habe in Südamerika eine 30jährige Freundin. Uns ist klar, dass unsere Beziehung nicht Jahrzehnte dauern wird und wir zwei keine Kinder möchten. Ich möchte in der Verhütung meinen Beitrag leisten und bin bereit zu einer Vasektomie. Aber operiert mich in meinem Alter überhaupt ein Urologe?

Gianluca Rizzi: Guten Tag, klar, wenn der Eingriff gut überdacht ist, gibt es nach oben keine Alterseinschränkung.

Guten Abend. Ich möchte wissen wie weit eine Vasektomie mit ca 40 Jahren eine verringerte Erektionsfähigkeit mit ca 65 Jahren auslösen kann? Merci Mit bestem Gruss

Michael Kurz: Die Vasektomie kann keine Erektionsstörung verursachen. Es gibt gelegentlich Patienten, welche darüber berichten. Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass die Ursachen entweder psychologischer Natur oder reine Koinzidenz sind. Erektionsstörungen mit 65 sind nicht selten, die Ursachen hierfür sind jedoch meist Durchblutungsstörungen oder allenfalls ein Hormonmangel.

Wie hoch ist das Risiko von einem Post-Vasektomie Syndrom? Bei wie vielen Patienten haben Sie dieses Problem in Ihrer Praxis?

Michael Kurz: Das Risiko für ein Postvasektomiesyndrom ist insgesamt ausserordentlich klein. In meiner Praxis habe ich bisher keinen einzigen Fall. Es gibt Fälle, bei denen die Patienten nach Vasektomie Schmerzen haben. Diese lassen sich jedoch identifizieren und behandeln. Mit dem Begriff Postvasektomiesyndrom habe ich Mühe, da es ein Problem beschreibt, für welches es keine Lösung geben soll. Aus meiner Sicht kommt der Begriff zur Anwendung, wenn der Arzt nicht weiss, woher die Schmerzen effektiv kommen. Schmerzen nach Vasektomie können eine Infektion oder ein Bluterguss sein. Es kann eine chronische Nebenhodenentzündungen sein, welche aktiviert wird. Oder es sind Nerven im Verlauf des Samenleiters, welche gereizt werden. Entweder passiert dies durch die Ligatur oder ein Clip oder sie geraten in die Narbe. Im Rahmen einer sauberen Präparation des Samenleiters, wobei es auch wichtig ist, die Nerven zu identifizieren und allenfalls zu entfernen, ist das Risiko für ein sogenanntes Post-Vasektomie-Syndrom ausserordentlich klein bis nicht vorhanden. Falls sich dies nicht klinisch feststellen lässt, müssen auch andere Ursachen für Hodenschmerzen in Betracht gezogen werden. z. B. ein Leistenbruch, eine Verspannung der Becken- oder Hüftbeugermuskulatur. Auch eine Diskushernie kann Hodenschmerzen verursachen.

Guten Abend Ich würde mich sehr gerne einer Vasektomie unterziehen, habe allerdings Angst vor Spritzen & OPs, die Chancen stehen gut dass ich ohnmächtig werden würde. Gibt es die Möglichkeit mit einer anderen Anästhesie als der lokalen betäubt zu werden? Vielen Dank und beste Grüsse

Gianluca Rizzi: Guten Tag, ja, grundsätzlich können Sie entscheiden, ob Sie den Eingriff in Lokalanästhesie oder einer kurzen Vollnarkose wünschen.

Guten Abend Gibt es nach einer Vasektomie langfristige Effekte auf die Prostata (z.B Wachstum, Krebsrisiko, etc.)

Susan Meierhans Ruf: Nein auf die Prostata hat eine Vasektomie keinen Einfluss

Ich habe am Anfang recht Mühe gehabt,sodass ich mit Spritze angewiesen bin

Martin Bachmann: Das klingt eher nach Schwierigkeiten mit der Erektion, weniger nach einer Frage zur Vasektomie. Bei einer erektilen Dysfunktion gibt es einige Möglichkeiten, die in Betracht gezogen werden könnten. Diese würde ich aber unbedingt zuerst mit einem Urologen besprechen und dann allenfalls mit einem Sexualtherapeuten die Anwendung begleiten.

Wie lange muss nach dem Eingriff auf Sport verzichtet werden (joggen, biken, etc)? Darf man kurz danach auch wieder ins (Meer)Wasser? Vielen Dank.

Gianluca Rizzi: Guten Tag, auf Sport und Sexualverkehr sollte während 5-7 Tage nach der Operation verzichtet werden. Ins Wasser dürfen Sie nach ca. 10 Tagen wieder wenn die Wunde schön verheilt.

Nach meiner Vasektomie wurde beim Spermiennachweis keine Speriem mehr gefunden gemäss Laborbericht. Kann somit nahezu ausgeschlossen werden, dass je wieder Speriem vorhanden sein werden im Ejakulat oder müsste man nach ein paar Jahren wieder einmal einen Test machen, um dies auszuschliessen?

Michael Kurz: Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sie nun ein Leben lang unfruchtbar sind. Eine gewisse Unsicherheit besteht immer, da man die Unfruchbarkeit selber nicht spürt. Hier würde ich empfehlen, das Spermiogramm nach 12 Monaten zu wiederholen, um sich selber mehr Sicherheit zu verschaffen.

Nach einem oder mehreren Sammenergüssen geschwillt mein linker Sammenstrang an und der Nebenhoden ist stark ereizt. (Nachwirkungen seit ca.12Jahren von Chlamydien) Meist hilft nur eine längere Pause von Sex damit es wieder normal ist und meine Erektion wieder einwandfrei ist. Bakteriel wurde nichts nachgewiesen. Mein Urologe rät mir nun gemeinsam mit der Vasektomie den Nebenhode zu entfernen. Ist dieser Schritt nachvollziehbar? Was gibt es für Risiken beim entfernen vom Nebenhoden?

Gianluca Rizzi: Guten Tag, natürlich ist es aus dieser kurzen Schilderung nicht abschliessend beurteilter, jedoch kann ich die Empfehlung Ihres Urologen nachvollziehen. Die Entfernung des Nebenhodens bedingt einen etwas grösseren Zugang (Schnitt) und ist mit einer höheren Nachblutungsgefahr als bei einer alleinigen Vasektomie vergesellschaftet. Zudem besteht wie auch bei der Vasektomie das Risiko eines Wundinfektes.

Guten Abend Wir haben eine Frage zur Rückbildung/Vaso-Vasoktomie. Wie gut sind dabei die Chancen einer Schwangerschaft? Wie gut ist die Spermienqualität? Vasektomie wurde vor fast 11-12 Jahren gemacht. Danke

Michael Kurz: Nach 11-12 Jahren ist die Spermienqualität meist deutlich eingeschränkt. Das muss aber nicht bedeuten, dass sie deshalb zeugungsunfähig sind. Allenfalls reicht auch die verminderte Spermienqualität für eine spontane Schwangerschaft aus. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch nicht sehr hoch, geschätzt 20 %. Zum Teil finden sich auch Antikörper auf körpereigene Spermien, was ein grosses Problem für das Erreichen einer Schwangerschaft sein kann. Falls es nicht klappt sollte, würde ich mir auch überlegen, ob sie auch eine künstliche Befruchtung in Angriff nehmen würden, um den Kinderwunsch zu erfüllen. Dies lässt sich in den allermeisten Fällen dann trotzdem machen, da es hier für nur sehr wenige Spermien braucht. Letztendlich ist es auch die Frage, wie viel Geld sie investieren möchten, um den Kinderwunsch zu erfüllen.

Mit wieviel Kosten muss man ungefähr rechnen für eine Vasektomie?

Gianluca Rizzi: Guten Tag, die Vasektomie kostet in der Schweiz zwischen ca. 800-1200.-

Ich habe vor genau 25 Jahren eine Vasektomie machen lassen. ... und seit dieser Zeit habe ich Schmerzen in den Hoden. Es ärgert mich, wie die Vasektomie so verharmlost wird, ich kenne viele Männer, denen es so geht wir mir ... aber wenige reden darüber. Ich wünsche niemanden 25 Jahre Schmerzen ...

Susan Meierhans Ruf: Ich empfehle Ihnen holen Sie sich eine Zweitmeinung. Gegen die chronischen Schmerzen kann man etwas unternehmen.

Für was eine Zweitmeinung? Ich weiss, dass ich Schmerzen habe ... und ich bin bei mehreren Urologen gewesen. Ich wurde einfach abgestempelt als «Psycho». Leider hat nach 20 Jahren auch eine Refertilisierung nichts mehr gebracht.

Michael Kurz: Falls sich der Schmerz auslösen lässt und falls eine lokale Anästhesie die Schmerzen beseitigt, habe Sie eine gute Chance (>80%), dass eine sogenannte Denervation des Samenstrangs zur erheblichen Schmerzlinderung führt. Die Refertilisierung führt in den allermeisten Fällen nicht zu einer Verbesserung der Schmerzen, ausser wenn dieser stauungsbedingt ist. Dies ist in der Regel auch keine gute Option, da sie am Schluss viele Kosten für nichts hatten. Leider werden die Patienten, welche unter diesen chronischen Schmerzen leiden, völlig zu Unrecht als Psycho abgestempelt.

Ich hatte als Kind eine Orchidopexie. Ist die Eingriffsart dadurch verändert oder erschwert?

Michael Kurz: In meiner Praxis sehe ich viele Patienten, welche in der Kindheit eine Orchidopexie hatten. Viele wissen es auch gar nicht mehr, respektive erinnern sich erst, wenn ich sie auf die Narben anspreche. Die Vasektomie lässt sich problemlos durchführen. Gelegentlich merkt man gewisse narbige Verwachsungen, welche für den Eingriff jedoch meist nicht relevant sind. Grundsätzlich spricht also nichts gegen eine Vasektomie.

Guten Abend Mein ich bin 39 Jahre alt. Mein Freund, ist 63 Jahre alt. Wir sind seit 20 Jahren zusammen. Vor 18 Jahren lies er sich unterbinden, da ich aus gesundheitlichen Gründen nicht verhüten darf. Seitdem leidet die Sexualität. Er zieht die Vorhänge zu und gibt mir zu verstehen, entweder Sex oder einen Film- worauf die Lust meinerseits verschwindet… er sagt von sich aus keine Worte wie, ich liebe dich, du siehst gut aus… oder nimmt mich in der Öffentlichkeit nicht in den Arm… Ich leide unter Minderwertigkeitskomplexe. Glücklich wäre ich auch, wenn er mir aus YouTube was schönes schicken würde. Woran liegt das und was kann ich tun, damit es wieder besser wird? Freundliche Grüsse

Martin Bachmann: Guten Abend. Danke für Ihre offene Schilderung. Ihre Situation ist in meinen Augen ein guter Anlass, zusammen in eine Paarberatung oder eine Sexualtherapie zu gehen. Da könnten Sie sehr gut gemeinsam anschauen, wie ihre Kommunikation verbessert werden könnte, wie ihr Liebesleben wieder bunter und lustvoller werden könnte. Vielleicht könnten Sie Ihren Partner für so etwas gewinnen? Es muss nicht so bleiben, wie es aktuell scheint.

Guten Tag Im 1992 hatte ich eine Vasektomie als ich mit der damaligen Partnerin absolut klar war, dass ich keine Kinder wollte. Im 1999 eine Vasovasektomie vor der Hochzeit mit meiner jetzigen Frau, was alles gut geklappt hatte. Im 2008 die endgültige Vasektomie, wo bei der Urologe wohl etwas falsch durchtrennt hatte, denn erst eine weitere Vasektomie ein paar Monate später, brachte der Erfolg. Nun habe ich seit wenigen Jahren einen massiven Juckreiz an der Hodenhaut, wobei optisch nichts sichtbar. Erst beim auseinandernehmen der Hodenhaut beruhigt sich der Juckreiz.

Gianluca Rizzi: Guten Tag, ich denke nicht dass der Juckreiz etwas mit der Vasektomie zu tun hat. Ich rate Ihnen dies von Ihrem Hausarzt, einem Urologen oder Dermatologen untersuchen zu lassen.

Gibt es auch was ähnlicheres wie eine Vesektomie für den Mann?

Martin Bachmann: Die Unterbindung der Frau wird Sterilisation genannt, jene des Mannes Vasektomie. Für Männer ist die Auswahl an weiteren Verhütungsmitteln deutlich kleiner, wirklich funktional ist aktuell nur der Gebrauch von Kondomen.

Verstehe ich das richtig, nach einer Vasektomie kann man weiterhin künstlich befruchten?

Michael Kurz: Ja das kann man. Entweder man macht eine Umkehroperation und versucht es dann mit einer spontanen Schwangerschaft. Falls dies nicht funktioniert, sind meistens genug Spermien vorhanden, um eine künstliche Befruchtung durchzuführen. Wenn die Vasektomie schon viele Jahre her ist und die Frau auch mögliche Probleme hat, schwanger zu werden, kann auch eine Hodenbiopsie durchgeführt werden, um an die Spermien zu gelangen. Formal sind sie nach Vasektomie nicht «unfruchtbar», da die Spermienproduktion weitergeht. Nur das Ejakulat ist ohne Spermien.

Die Samenleiter haben bestimmt berührung/drucksensitive Rezeptoren. Zumal kann ich das beurteilen, denn wenn ich mein Samenleiter zwischen die Finger nehme und drücke, dann schmerzt/zieht es! Wie können Sie behaupten, dass es danach keine Schmerzen oder Pseudoschmerzen (weil dort was fehlt) gibt? Oder kann man sagen: vielleicht hat man Glück, wenn das richtige Stückchen entfernt wurde, oder man hat Pech wenn es 1mm daneben ging. Wenn es daneben ging und Schmerzen entstehen, zahlt wenigstens dann die KK?

Gianluca Rizzi: Guten Tag, es handelt sich in der Tat um ein sehr sensibles Organ. Trotzdem sind die Schmerzen nach der Operation in der Regel sehr gering.

guten abend. ich habe mich vor ca 4 jahren einer vasektomie unterzogen und bin damit zufrieden und ohne einschränkungen… was ich jedoch feststelle ist, dass die ejakulation seither viel weniger intensiv ist. auch meiner frau ist das aufgefallen. hat sie es früher während dem gv ganz deutlich gespürt, wenn ich gekommen bin, merkt sie das heute nicht mehr… was könnte die ursache dafür sein? vielen dank!

Martin Bachmann: Eine Vasektomie hat grundsätzlich keinen Einfluss auf die Lust, die Erektion und die Orgasmusfähigkeit. Ohne weitere Abklärungen ist es hier nicht möglich zu sagen, was ihrem beschriebenen Phänomen, dieser Veränderung, zu Grunde liegen könnte. Es freut zu lesen, dass ihre Funktionalität grundsätzlich in Ordnung ist. Ein Besuch bei einem Urologen könnte ihnen vielleicht mehr Sicherheit bringen, allenfalls auch eine Evaluation bei einem Sexualtherapeuten, bei dem sie anschauen könnten, wie sie die Intensität Ihres Erlebens des Orgasmus allenfalls steuern könnten.

Muss die Anzahl von 30 Ejakulationen nach dem Eingriff innerhalb von einer gewissen Zeit erfolgen? Oder kann man sich damit auch etwas länger Zeit lassen? Besten Dank.

Gianluca Rizzi: Sie können sich soviel Zeit nehmen wie Sie möchten. Grundsätzlich empfehlen wir die erste Kontrolle mittels Spermiogramm nach ca. 3 Monaten, später kann man es immer kontrollieren. Jedoch sollten Sie bis zum negativen Spermiogramm auf ungeschützten Geschlechtsverkehr verzichten.

Guten Abend Gibt es nach einer Vasektomie empfindungs nachteile. Gibt es nach einer Vasektomie generell eine Veränderung der Lust ? Freundliche Grüsse

Martin Bachmann: Nein, in aller Regel gibt es nach dem Abklingen der Folgen des Eingriffes keine Empfindungsnachteile. Eine Vasektomie hat keinen Einfluss auf die Lust, die Erektion oder die Orgasmusfähigkeit. Viele Männer berichten von einem unbeschwerteren Sex-Leben ohne Angst vor einer möglichen Schwangerschaft.

Ich hatte mal eine 2-3 wöchige «Ejakulations Abstinenz» nach einer Trennung. Danach hatte ich Mühe eine Erektion zu bekommen und als es dann wieder funktionierte hatte ich eine Blutverfärbung im Ejakulat. Kann es sein, dass so ein Samenstau entstanden ist? Und wäre es möglich, dass das anzeigt, dass eine Vasektomie bei mir Probleme her orrufen könnte?

Martin Bachmann: Einen Samenstau im eigentlichen Sinne gibt es nicht, nicht ejakulierte Spermien werden im Körper resorbiert, abgebaut. Eine einmalige Verfärbung des Ejakulats ist unbedenklich, es gibt diverse Gründe dafür. Sollte das wiederholt vorkommen, dass Sie denken, das Blut im Samenerguss ist, sollten Sie sicherheitshalber zu einem Urologen gehen und das untersuchen lassen. Diese Verfärbung sollte auch keine Hürde bei einer Vasektomie sein, da ist mir keine Korrelation bekannt. Bei andauernden Erektionsstörungen würde ich das mal mit einem Sexologen besprechen und auch je nach Situation mit einem Urologen.

Schade wurde in der Sendung kein Beitrag über die Sterilisation einer Frau ausgestrahlt…. Resp. nicht gegenübergestellt!!!

Martin Bachmann: Sie haben recht, in dieser Sendung ging es ausschliesslich um die Unterbindung der Männer. Eine Sendung über die Sterilisation bei Frauen wäre ebenfalls ein sehr interessantes Thema.

Was ist eine Denervation? Die 25 Jahre Schmerzen haben meine Sexualität zerstört und es macht mich extrem wütend, wenn in einer Sendung wie Puls eine Vasektomie als so harmlos dargestellt wird.

Gianluca Rizzi: Bei der Denervation werden die Nerven, welche den Schmerz weiterleiten, durchtrennt. Ich kann Ihren Frust als Betroffener verstehen, ich denke jedoch im Beitrag und auch in diesem Chat wurden auch die sowohl Pro wie auch Kontra korrekt kommuniziert.

Kann ich als verheirateter Mann auch ohne die Einwilligung meiner Ehefrau eine Vasektomie in der Schweiz durchführen lassen?

Gianluca Rizzi: Ja, das können Sie grundsätzlich auch ohne Einwilligung Ihrer Frau. Wir empfehlen jedoch selbstverständlich, die Entscheidung als Paar zu fällen.

mein Freund hatte mit 40 eine Vasectomie. nach ca. 10 Jahren ist bei hm alles verlorengegangen, das heisst, er hat seit über 30 Jahren keine Errektion mehr, was mich am meisten erstaunt ist, dass sich seine Hodensäcke zurück gebildet haben. Sie haben die Grösse der Eier die da drin sind. Ich weiss wie ein normaler Mann aussieht, auch im Alter ( er ist 77 Jahre alt) aber so wie das bei ihm aussieht sehr speziell. ich kann mir nur denken, dass das eine Fehloperation war, alles was ich von euch höre, jeder hat das kleingeredet, ist ja nix !!! ich möchte endlich mal wissen was kaputt gehen kann, ganz ehrlich ohne Verschönerung, ohne eure ärztliche Fassade ! Vielleicht bekomme ich irgendeine Antwort de brauchbar ist. Gruss

Martin Bachmann: Guten Abend. Ich bin nicht Arzt, aber kann durchaus bestätigen, dass sich unsere menschlichen Körper sehr vielfältig verändern können. War ihr Freund denn bei einem Arzt, Urologen einmal in Behandlung in den letzten Jahren? Oder allenfalls auch bei einem Sexologen? Das könnte auch jetzt noch allenfalls hilfreich ... eine erektile Dysfunktion kann sehr verschiedene Ursachen haben, das kann nicht ohne weitere Abklärungen beurteilt werden. Und ob die Vasektomie dafür verantwortlich wahr, ist auch schwer zu beurteilen, zumal ihr Freund noch 10 Jahre sexuell aktiv sein konnte nach der OP. Es gibt leider auch in diesem Thema keine Pauschalantworten.