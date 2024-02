In den Podcast-Tipps dieser Woche geht es um das Leben auf der Strasse und versteckte Armut. Um Musiker Baschi, der als Kind einen Esel hatte und um Nationalrätin Sibel Arslan, die Basketball-Schiedsrichterin war. Weiter geht es digital um den Kampf gegen Deepfakes und analog um langlebige Leseratten. Und zum Schluss düst Marc Bleiker blind die Skipiste runter.

1. Hesch en Stutz?

Geht es Ihnen wie mir? Wenn ich bettelnde Menschen auf der Strasse sehe, packt mich das schlechte Gewissen. Und doch weiss ich nie, ob ich etwas geben soll. Ein moralisches Dilemma, das zum Beispiel mit Caritas-Gutscheinen gelöst werden kann. Doch die Menschen auf der Strasse sind oft nur die Spitze des Eisbergs. Armut ist in der Schweiz unsichtbar, weiblich und alleinerziehend.

Audio Geben oder nicht? – Helfen, aber wie? 28:02 min, aus Perspektiven vom 10.02.2024. Bild: Keystone/Peter Klaunzer abspielen. Laufzeit 28 Minuten 2 Sekunden.

2. «Bücher sind wie eine Reise im Kopf»

Und bringt unser Gehirn regelrecht zum Glühen. Weil: Wenn wir uns etwas vorstellen, dann sind in unserem Kopf die gleichen Regionen aktiv, wie wenn wir es tatsächlich erleben. Für das Gehirn ist das Fantastische also real. Inspiriert, setze ich mich heute Abend nicht vor den Fernseher, sondern schnappe mir ein Buch.

Audio «Lesen bringt das Hirn zum Glühen» - Wundermittel Buch? 43:48 min, aus Input vom 07.02.2024. Bild: Keystone/Ghassan Al-Yassiri abspielen. Laufzeit 43 Minuten 48 Sekunden.

3. Trump verhaftet?

Natürlich alles fake! Von KI hergestellte Bilder und Videos fordern den Journalismus heraus. Um die Echtheit von Bildern und Videos zu überprüfen, sind bei SRF 18 Leute in einem Fakten-Check-Team im Einsatz. Sie leisten wahrhaftige Detektivarbeit. Mit «Google Street View» oder Sonnenstand-Berechnungen kommen sie den Täuschungen auf die Schliche.

Audio Kampf gegen Fake-Bilder mit mehr Transparenz 26:15 min Bild: Twitter/@eliothiggins abspielen. Laufzeit 26 Minuten 15 Sekunden.

4. «Das Rauchen und Trinken habe ich von meinem Grossvater»

Ein unterschiedliches Paar, das im Gespräch mit Olivia Röllin zum ersten Mal aufeinandertrifft. Baschi wählte den Weg des geringsten Widerstands, während Politikerin Sibel Arslan schon viele Steine aus dem Weg schaffen musste. Er wuchs in einer Coiffeurs-Familie im Baselbiet in «Provinzglamour» auf. Sie kam mit elf vom Bauernhof in der Türkei und nach Kleinbasel. Polarisieren tun sie beide.

Audio Pop trifft Politik: Baschi und Sibel Arslan 51:04 min, aus Persönlich vom 11.02.2024. Bild: SRF / Angelika Hepting abspielen. Laufzeit 51 Minuten 4 Sekunden.

5. Blind die Skipiste runter

Ohne dass Marc Bleiker die Tore oder die Piste sieht, fährt er mithilfe seines Guides im Schweizer Kader Slalom, Riesenslalom und Super-G. Dafür braucht es viel Vertrauen und wenig Angst.