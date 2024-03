Sollen wir Tiere essen? Zerstören Anglizismen unsere Sprache? Diese Fragen werden in den Podcast-Tipps der Woche diskutiert. Ausserdem: Taylor Swift lässt Donald Trump zittern. Angestellte der Credit Suisse erzählen von den letzten Tagen der Bank und Jasmin von ihrer Kindheit mit heroinsüchtigen Eltern.

1. Heilige Happen

Adam und Eva lebten vegan. Im Judentum hat der Respekt vor Tieren eine grosse Bedeutung. Gutes Karma erreicht man im Hinduismus nur mit vegetarischer Ernährung. Und im Janismus darf keiner Fliege etwas angetan werden. Weisen religiöse Schriften also Richtung Vegetarismus? Ganz so einfach ist es nicht: Ein Rabbiner, ein Philosoph, eine Theologin und ein Bio-Bauer diskutieren.

Streitfrage – Sollen wir Tiere essen? 59:38 min

2. Aufwachsen mit heroinsüchtigen Eltern

«U schlimm» war die Zeit für Jasmin im Kinderheim. Von einem Tag auf den anderen wurde sie aus ihrem elterlichen Zuhause gerissen. Der Grund: Mutter und Vater waren zu tief in die Sucht gerutscht. Sie selbst habe das kaum mitbekommen, ihre Eltern haben ihr immer viel Liebe geschenkt, erzählt Jasmin im Podcast. Die Trennung und die Gewalterfahrungen im Heim prägen sie bis heute.

«Ich bin bei suchtkranken Eltern aufgewachsen» 41:03 min, aus Rehmann vom 11.03.2024.

3. Taylor Swift lässt Donald Trump zittern

Universitäten analysieren ihre Texte, Feuilletons feiern sie als Bob Dylan ihrer Generation. Taylor Swift ist längst nicht mehr das naive Country-Girl von einst. Sie hat sich zum «wirkungsmächtigsten Menschen der Welt» gemausert – ganz ohne politisches Amt. Gemunkelt wird, ob sie sogar die US-Wahlen beeinflussen kann. Und doch bleibt Taylor Swift «jung, weiss und normschön», die «Harmloseste unter den Unbequemen», sagt Musik-Journalistin Jenni Zylka.

Taylor Swift: Eine Frau stiehlt allen die Show 28:51 min, aus Kontext vom 12.03.2024.

4. Die «Gurke» ist polnisch, der «Bonze» japanisch

Vielen Wörtern sehen wir heute nicht mehr an, dass sie importiert wurden. Das Eindeutschen von Wörtern ist kein neues Phänomen. Schon immer fanden Fremdwörter ihren Weg in die deutsche Sprache. Auch wenn sich manch einer heute an den vielen Anglizismen stört. «Funfäkt» für den nächsten «Bröntsch»: Die meisten Lehnwörter stammen aus dem Französischen, Griechischen und Lateinischen – nur 10 Prozent aus dem Englischen.

«Dr crazygscht Bröntsch ever!» 33:33 min

5. «Mit einer CS-Aktie kann man sich keinen Kaffee mehr kaufen»

Witzeln die Angestellten der Credit Suisse am 15. März 2023. Galgenhumor in den letzten Stunden der Grossbank. «​​​​​​​News Plus Hintergründe» schaut in einer fünfteiligen Serie hinter die Kulissen des historischen Untergangs.