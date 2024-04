Anfang des 20. Jahrhunderts stand die Schweiz im Zentrum des Saccharin-Schmuggels. Der künstliche Süssstoff war damals in fast ganz Europa verboten, nicht aber in der Schweiz. Plötzlich gerät ein Basler Polizist in den Fokus von deutschen Ermittlern. Ausserdem hörenswert diese Woche: Melanie Winiger sagt, durch Manifestation ihren Traummann gefunden zu haben und Long Covid bringt das hiesige Gesundheitssystem an seine Grenzen.

1. Saccharin-Schmuggel: ein weisses Pulver sorgt für Aufregung

Im April 1912 liegt gegen den Basler Polizisten Adolf Schuppisser ein deutscher Haftbefehl vor. Ist ausgerechnet der Landjäger einer von Hunderten Personen, die Saccharin illegal aus der Schweiz bringen? Barbara Mathys macht sich auf die Spuren eines bittersüssen Kriminalfalls.

Audio Saccharinschmuggel: Ein weisses Pulver sorgt für Aufregung 32:04 min, aus Zeitblende vom 06.04.2024. Bild: Spyridon Sartoris/Nebelspalter, Band 38 (1912), Heft 50 abspielen. Laufzeit 32 Minuten 4 Sekunden.

2. Melanie Winiger hat ihren Traummann manifestiert

Durch die Kraft der Gedanken zu Reichtum und Erfolg? Manifestieren funktioniert wie eine «Bestellung beim Universum». Durch die Kraft der Gedanken versucht man in die richtige Schwingung zu kommen und so das Gewünschte anzuziehen. Schauspielerin Melanie Winiger behauptet gar, so ihren Traumpartner gefunden zu haben. Alles nur Humbug? Oder ist Manifestieren vielleicht das «moderne Gebet»? Olivia Röllin und Yves Bossart untersuchen den Megatrend in der «Sternstunde Philosophie».

Audio Megatrend Manifestieren – Welche Macht haben unsere Gedanken? 58:59 min abspielen. Laufzeit 58 Minuten 59 Sekunden.

3. Long Covid – Grenzen unseres Gesundheitssystems

«Es ist, als wäre man lebendig begraben.» So beschreibt ein Long-Covid-Patient sein tägliches Leiden. Besserung ist keine in Sicht, denn auch medizinische Fachpersonen wissen nicht weiter. Wie kann es sein, dass Long Covid eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt überfordert? «Input»-Redaktor Michael Bolliger sucht nach Antworten.

Audio Long Covid - Grenzen unseres Gesundheitssystems 39:14 min, aus Input vom 07.04.2024. Bild: SRF/Michael Bolliger abspielen. Laufzeit 39 Minuten 14 Sekunden.

4. Sechseläuten 1947: S’chlöpft und tätscht

Ob am 21. April 1947 tatsächlich sechs Minuten unkommentierte Höreindrücke vom Sechseläuten gesendet wurden, bis Arthur Weltis Reportage beginnt, wissen wir nicht. Sicher ist, dass die Reportagen beliebt waren und zu Hause erlebbar machten, was anderswo stattfand. Wenn Welti durch das «Chlöpfe» hindurch kommentiert «Oioioi, fascht wär öppis passiert da unne», steht man gespannt neben ihm auf dem Dach des Rudolf Bernhard-Theaters und schaut auf den Böögg. Ein SRF-Archivbeitrag zum Volksfest 1947.

Audio Zürcher Sechseläuten 1947 12:28 min, aus Echo der Zeit vom 21.04.1947. abspielen. Laufzeit 12 Minuten 28 Sekunden.

5. Kochbuchautor und Pfarrerin

Claudio Del Principe und Gudrun Sidonie Otto haben beide einen Bruch in ihrem Leben kreativ genutzt und leben heute ihre Berufung. Getroffen haben sie sich in der Talksendung «Persönlich».