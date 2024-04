Warum ist Taylor Swift so erfolgreich? Und wer trägt heute eigentlich noch Bandshirts? Fragen, denen sich der neue SRF 3-Podcast «Sounds! Zentrale» widmet. In den Podcast-Tipps erfahren sie diese Woche ausserdem bei «Focus», wie man besser schläft und weshalb Tom Gisler zweimal «getunnelt» wurde.

1. Bandshirts und wer damit das grosse Geld macht

Stoff für die erste Folge der «Sounds! Zentrale» bietet ein legendäres Stück Textil: das Bandshirt. Der Merchandising-Artikel ist alles andere als ein Auslaufmodell. Doch wer verdient, wenn man bei Modeketten ein Bandshirt von der Stange kauft? So viel sei verraten: Es sind in vielen Fällen längst nicht mehr die Bands. Die Hosts Lea Inderbitzin und Claudio Landolt ziehen sich zusammen mit Redaktor Dominic Dillier ein Bandshirt an und tauchen ein.

Audio 001: Band-Shirts und wer damit das grosse Geld macht 40:52 min

2. Guter Schlaf ist ein Wundermittel

Es ist Abend, nur noch kurz ein bisschen auf dem Handy scrollen. Und schon ist es zu spät, um bis zum Wecker noch auf die benötigten acht Stunden Schlaf zu kommen – und das blaue Licht des Displays beeinträchtigt dessen Qualität. Guter Schlaf beginne sowieso schon tagsüber, sagt Schlafforscherin Christine Blume dazu. Im Gespräch mit Yves Bossart bei «Focus» erzählt sie zudem, wie guter Schlaf die beste Medizin für vieles ist.

Audio Christine Blume, Schlafexpertin: «Guter Schlaf beginnt tagsüber» 57:29 min, aus Focus vom 01.04.2024.

3. Eingebrannte Erinnerungen und brennende Stadions

Gast Gürkan Sermeter hat Host Tom Gisler schon «getunnelt» – also den Ball zwischen den Beinen hindurch gespielt. Und das gleich zweimal. Nachdem die beiden diese gemeinsame Vergangenheit geklärt haben, reden sie auch darüber, wie «Gügi» einmal fast ein Stadion abgefackelt hat. Mämä Sykora und Tom Gisler haben mit ihrem Format übrigens kürzlich den «Suisse Podcast Award» in der Kategorie Sport gewonnen.

Audio Folge 135: Gürkan Sermeter 01:19:13 min

4. Eine rumänische Liebesgeschichte

Was ist Herkunft? Und: Kann man sich von seinen Prägungen lösen? Iris Wolffs viel gelobter Roman «Lichtungen» ist ein Buch über eine Region in Rumänien, über das Schicksal ihrer Bewohnerinnen und Bewohner – und über ein Liebespaar. Franziska Hirsbrunner hat die Autorin in Zürich – das auch ein Schauplatz ist im Roman – zum Gespräch getroffen und stellt den Roman in «Literaturclub: Zwei mit Buch» vor.

Audio «Lichtungen»: Iris Wolff über Grenzen und Lebensentwürfe 27:26 min, aus Literaturclub: Zwei mit Buch vom 22.03.2024.

5. Ein Finanzkrimi zum Nachhören

Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Die packende, fünfteilige Podcast-Serie von «News Plus Hintergründe» über das Ende der Credit Suisse ist eine Geschichte, die man nicht so schnell vergisst. Es lohnt sich, reinzuhören.