Es gibt Dinge im Leben, die muss man sich verdienen. Koffer packen – Ferienwochenende. Zügelkisten schleppen – neue Wohnung geniessen. Was bei den meisten Pflichtaufgaben hilft: einen Podcast dazu zu hören. Fünf Hör-Tipps.

1. Der Influencer, der mit einem uralten Nokia-Handy telefoniert

Es ist der Podcaster und Youtuber Wolfgang M. Schmitt. Und warum tut er das? «Aus Selbstschutz.» Damit er weniger Zeit am Smartphone verplempert, sondern auch mal Zeit für ein Buch hat.

Auch bei der «Sternstunde Philosophie» dabei ist Autorin Anna Miller. Sie sagt: Lieber selber etwas erleben als das Erleben an Influencer auslagern. Die Podcast-Stunde geht wie im Flug vorbei.

2. In der Wüste Kaliforniens werden Kakteen gestohlen – jetzt kommt die Kaktus-Polizei

Die Kakteen landen als Verschönerung in privaten Gärten. Oder werden sogar ins Ausland verkauft. Jetzt müssen die Cactus-Cops ran. Einer meiner Lieblingsbeiträge der Woche aus dem «Echo der Zeit».

3. Ramona (28): «Ich habe mein Bein verloren»

Passiert ist es, als sie 19-jährig war. Sie dachte erst, es sei nur eine Grippe. Die Ärzte zunächst auch. Das Ende war böse: Lungenentzündung, Blutvergiftung, künstliches Koma, Bein abgestorben. Im Talk «Rehmann» erzählt sie ihre Geschichte.

Auch den Moment, als ihr die Pflegerin auf der Intensivstation sagte, dass ihr Bein weg sei. Ramona entgegnete: «Nein, ich spüre es ja noch.» Dann schaute sie ans Fussende des Bettes. «Oh.»

4. Brüllaffen jammern, Nachtaffen murren, Kuguars schreien und Süsswasserdelfine schnarchen leise

So tönt es in Südamerika im Regenwald. So niedergeschrieben hat das Alexander von Humboldt, der Superstar der Naturforscher im 19.Jahrhundert. Ein Kuguar ist übrigens ein Puma.

Die vorgelesenen Humboldt-Passagen gehören zu meinen Hör-Highlights der Woche, zu hören ab Minute 20 in diesem «Wissenschaftsmagazin». Es geht um eine neue Studie, die zeigt: Die Artenvielfalt in Büchern nimmt ab. Früher kamen pro 1000 Buchseiten mehr Tierarten vor.

5. «Ich hatte die schönste Reise meines Lebens» – in die Schweiz!

Wir bleiben bei Humboldt. Aus der Schweiz nahm er nicht nur schöne Erinnerungen mit, sondern auch Schweizer Präzisionsinstrumenten.

Mehrere Chronometer und ein Cyanometer, ein Farbfächer zur Messung der relativen Himmelsbläue. Er brauchte die Instrumente auf seiner weltberühmten Amerikareise. Ein interessantes Detail, gehört im Podcast «Zeitblende».