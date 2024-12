«Vetters Töne»: Die Poesie des Nicht-Zusammengehörigen

Keiner fügt so schön zusammen, was nicht zusammen gehört. Gabriel verschnipselt und verschachtelt in «Vetters Töne» aktuelle Original-Töne mit verstaubten Archiv-Aufnahmen von Prominenten. So schnell sind dann lange Unterhosen mit Wladimir Putin kombiniert.

«Hörspiel»: Die Poesie eines Mundart-Dialektes

Ein elsässisches Hörspiel übersetzt in eine Ürnerditsche Version: Der preisgekrönte Monolog hat mein Gehirn von Anfang an in seinen Bann gezogen: «I bin e beesi Fräü» – und zwar richtig bös. Und in ihrer Boshaftigkeit richtig unterhaltsam.

«Jazz Collection»: Die Poesie in Trommel-Klängen

«Watermelon Man», geschrieben von Herbie Hancock: Da muss man sich einfach im Rhythmus dazu bewegen. Das aber vor allem in der Version von Perkussionist Mongo Santamaria. Vor ihm führte die reiche afro-kubanische Trommelkultur im europäischen Blick ein Mauerblümchendasein.

«Kontext»: Die Poesie des Bilderbuch-Vorlesens

Die berühmte Leser-Theorie besagt, dass erst der Leser den Text vervollständigt. «Beim Medium Bilderbuch ist das noch viel stärker der Fall: Das ganze Vorlesen hat eine enorme Bedeutung», sagt der Bilderbuchkritiker. Zudem habe ich gelernt: Ein Bilderbuch hat meistens 15 Doppelseiten.

«Lesung»: Und ein poetischer Hund

Der Erzähler und zugleich die Hauptfigur dieses ungewöhnlichen Tagebuchs ist ein philosophischer und sehr deutscher Dackel.