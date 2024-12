Warum die Pop-Welt aktuell so stark auf alte Hits setzt. Wie in Nigeria seit 14 Jahren ununterbrochen Öl aus einer Pipeline ausläuft. Und weshalb in Wien im Gegensatz zu Zürich die Mieten noch bezahlbar sind. Hier kommen unsere Podcast-Tipps der Woche.

Weshalb die Pop-Welt so stark auf Hits von früher setzt

«Der Pop steckt in einer Nostalgie-Schlaufe», sagt ein Musikkenner. Wir wollen Altbekanntes hören, neu verpackt. In den Charts ist aktuell etwa jeder fünfte Song ein recycelter Hit. Interpolation heisst das im Fachjargon. David Guetta macht's. Dua Lipa macht's. Und wisst ihr was? Schon die Melodie der US-Nationalhymne ist kopiert. Sie stammt ursprünglich von einem britischen Trinklied. Prost.

Wohnungsnot: Was machen Wien und Kopenhagen besser?

Dass der Wohnungsmarkt hierzulande ein hartes Pflaster ist, wissen wir. 3000 Franken für eine 2.5-Zimmer-Wohnung in Zürich Oerlikon. Uff. Kopenhagen und Wien scheinen das Problem hingegen im Griff zu haben. Wie machen sie das?

«Seit 14 Jahren tritt hier Öl aus der Pipeline und niemand flickt das Loch?»

SRF-Korrespondentin Anna Lemmenmeier kann es fast nicht glauben. Sie nimmt die Hörerinnen und Hörer akustisch mit zu einem Bauer auf den Acker in Nigeria. Dorthin, wo seit 14 Jahren aus einer defekten Pipeline der Firma Shell ununterbrochen Erdöl ausläuft. In der Region werden täglich Millionen Liter Öl gefördert. Aber die breite Bevölkerung hat nichts davon. Ausser Umweltzerstörung und Armut.

Im Gespräch mit Regisseurin Bettina Oberli

Die erste halbe Stunde dieses «Focus» ist ebenfalls eine Reise in ein fernes Land. Es geht nach Samoa, Polynesien. Die Regisseurin Bettina Oberli erzählt eindrücklich vom Lebenswerk ihres Vaters, der quasi am Ende der Welt ein Spital gründete. Sie erzählt auch, was das mit ihr als Tochter gemacht hat. Wie sie ihren Weg zur erfolgreichen Regisseurin gegangen ist. Und warum sie nie ohne Bleistift in der Hand einen Film dreht.

Schadet Teilzeitarbeit der Gesellschaft?

Unser Wohlstand sei gefährdet, sagt Simon Wey, Chefökonom des Schweizerischen Arbeitgeberverbands. Teilzeitarbeit sorge für zufriedene Mitarbeitende, sagt hingegen Daniel Lampart, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds. Die beiden Herren sassen sich im «Tagesgespräch» gegenüber. Eine 30-minütige Debatte.