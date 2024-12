Was es zu hören gibt: Warum ein Wirtschaftsjournalist zum Bauer wird, die Schweiz und ihre Stellung in der Raumfahrt, ein Hörspiel, Erdogan und der ESC und die Entwicklungszusammenarbeit im Wandel.

«Einige Kühe wachsen ans Herz, andere bleiben blöde Kühe»

Apropos Herz: Meine heimliche Liebe gilt den Bauern. Und Bauer Jürg Wirth hat alles dafür getan, dass sich an dieser heimlichen Liebe auch nichts ändert. Ausser, dass sie jetzt vielleicht ein bisschen grösser und weniger heimlich ist. Mit Witz und Charme führt der Bauer durch sein Leben. Das sah früher ganz anders aus. Jürg Wirth hat ein Wirtschaftsstudium und einige Jahre Journalismus-Erfahrung hinter sich. Ein inspirierender Podcast.

Die Schweiz ist eine Raumfahrtnation?

Wir bauen zwar keine Raketen, und doch mischt die Schweiz in Sachen Raumfahrt ganz vorne mit. Wieso eigentlich? Kostet uns das nicht einfach nur eine Menge Geld? Im Gespräch erklärt Oliver Botta, der wissenschaftliche Berater des Bundes in der Abteilung Raumfahrt, dass sich diese Investitionen durchaus lohnen. Wenn z.B. Satelliten bessere Daten liefern, dann profitiert auch die Schweiz enorm davon. Funfact: Im All hat die Schweiz den gleichen Ruf, wie auf dem Boden: Wir machen gute (Atom-)Uhren, leisten gute Arbeit und haben gut ausgebildete Wissenschaftler.

Eine kluge Satire über die Zumutungen des digitalen Kapitalismus

Kevin Knecht (gesprochen von Oliver Wnuk) möchte gross rauskommen. Am liebsten noch grösser als Steve Jobs. Doch die Realität ist eine andere, denn er betreibt eine Astrologie- und Sex-Hotline. Nach einem erleuchtenden Gespräch verkauft er seine Firma und geht ins Silicon Valley. Das Hörspiel ist witzig und bissig zugleich. Meine Lieblingssprechrolle ist eine Tür.

Krisenmanagerin mit neuen Lösungen

Krieg in der Ukraine, militärische Konflikte im Sudan, oder die Fragilität Afghanistans – Patricia Danzi kümmert sich als oberste Entwicklungshelferin der Schweiz täglich um viele der Probleme dieser Welt. Für mich waren die Einblicke in ihr tägliches Schaffen extrem eindrücklich. Fortlaufend auf Krisen reagieren zu müssen und mit den begrenzten Geldern das Beste aus der Situation zu machen, braucht Raffinesse.

ESC könnte Erdogan Stimmen kosten

Am Sonntag wird in der Türkei der neue Präsident gewählt. Doch der oft belächelte Eurovision Song Contest könnte Erdogan nun Stimmen kosten. Denn die Opposition verspricht, dass die Türkei wieder beim ESC mitmachen wird, wenn sie an die Macht kommt.