«Normen haben mich immer schon gestört»

Katharina P. Langstrumpf. Ein prägnanter Künstlername – und eine Person, die in der Schweizer Musikszene seit Jahrzehnten erfolgreich im Hintergrund die Fäden zieht. Ihr Werdegang ist so unkonventionell, dass ich während dem «Focus»-Talk mehrmals denke: Glück findet man oft direkt vor der eigenen Nase, wenn man nur den Mut hat, seiner inneren Stimme zu folgen.

Wenn sich Philosophie mit Comedy paart

Tiefgründiges und Humor sind keine Gegensätze, sondern lassen sich zu einem Bühnenprogramm verweben, das die Lachmuskeln ordentlich strapaziert. Den Beweis erbringen SRF-Moderator Yves Bossart und Philosoph Rayk Sprecher. Aus Vorführungen ihrer Veranstaltungsreihe «Standup philosophy» wurde für die Sendung «Spasspartout» ein Best-of erstellt.

Frische Klänge ennet dem Röstigraben

NNAVY – neulich Support-Act von Lionel Ritchie in Montreux – ist das «SRF 3 Best Talent» des Monats Juli. Im intimen Rahmen der Sendung «SRF 3 punkt CH» kommt ihre samtige Soulstimme voll zur Geltung. Ausserdem sind ihre Lieblingssongs zu hören, womit die 24-jährige Lausannerin ganz nebenbei ein Update liefert, was sich derzeit musikalisch ennet dem Röstigraben tut.

Universelle Fragen in einfache Worte gekleidet

«Nichts geschieht zweimal, auch wenn es uns so schiene. Wir kommen untrainiert zur Welt, und sterben ohne Routine.» Zeilen, die in Polen jeder kennt. Ich wiederum hatte von der Lyrikerin und Nobelpreisträgerin Wislawa Szymborska noch nie gehört. Doch schon die erste Berührung mit ihren Gedichten macht mich zum Fan. Universelle Fragen in einfache Worte gekleidet – berührend und zeitlos gut.

Mangelware Raps

Gestiegene Nachfrage, grössere Anbauflächen, aber dennoch geringere Ernten – der Rapsöl-Boom droht so schnell zu enden, wie er begonnen hat.