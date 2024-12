Über das Nacktsein in der Öffentlichkeit scheiden sich die Geister.

Sind wir alle zu verklemmt?

«Wären wir nackt im Samstagmorgenstudio, würden sich viel mehr Leute für Philosophie interessieren», eröffnet Moderatorin Rahel Giger die neue Folge des philosophischen Podcasts «Giiget's». Warum sind wir heute eigentlich so selten nackt? Woher kommt die Scham? Philosoph Yves Bossart beantwortet diese Frage mit den Worten von Sartre ziemlich treffend – «die Hölle sind die anderen.» Oder genauer: Der Blick und die Meinung der anderen.

Im Teufelskreis: Die «Satanic Panic» geht um in der Schweiz

Mira ist sich sicher: Sie wurde durch satanistische Rituale traumatisiert.

Frau und Herrn Hagger wird von der eigenen Tochter vorgeworfen, sie als Kind rituell missbraucht zu haben.

Stefanie erinnert sich in einer Therapie plötzlich an schlimme Geschehnisse, die sie laut ihres Therapeuten bis anhin verdrängt haben soll.

Sie alle glauben an eine Verschwörungserzählung. SRF Investigativ stösst bei der Recherche auf ein ganzes Netzwerk aus Fachleuten, die Frauen einreden, von Tätern fremdgelenkt zu werden. Eine Podcast-Reihe, die mich nicht nur einmal erschaudern liess.

Warum brauchen wir Zoos?

Weil sie notwendig für Artenvielfalt und Wildtierschutz sind. Das sagt Severin Dressen, Direktor des Zoos Zürich. Und Wildtiere hinter Zäunen zu halten, ist kein Problem? «Wenn es bei uns im Zoo ein Tier gäbe, hinter dessen Haltung ich nicht stehen kann, müsste ich das sofort ändern.» Ein spannendes Gespräch über einen ambivalenten Ort und dessen Zukunft.

Die Tricks der YouTube-Werbung

Sie nervt mich. So sehr, dass ich manchmal lieber auf ein YouTube-Video verzichte, als mir vorher die Werbung anzuschauen. Umso überraschter war ich, als ich gehört habe: Über 50 Prozent der Leute überspringen Videowerbung nicht. Warum? Weil die Werbemachenden dank Machine Learning ganz genau wissen, wer was wann sehen will.

CO2 kompensieren? Nein, danke

Das denken sich die meisten Schweizer Flugreisenden. Nur ein Bruchteil zahlt fürs Klima oben drauf. Die Swiss zieht deshalb in Erwägung, dass man die CO2-Kompensation bald gar nicht mehr weglassen kann.