Zum Nachdenken, Nachkochen und Nachhören: Unsere Podcast-Tipps der Woche regen zum Sinnieren an und machen Lust auf feine Sandwiches und gute Musik.

Was Dominic Deville inspiriert – und weitere Hörempfehlungen

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Mit Deville im «de Ville»

Dominic Deville hat einen Faible fürs Gruselige. Doch auch ihn überkommt manchmal die Angst. «Davor, dass meiner Familie etwas passiert. Oder dass ich auf der Bühne mal den Text vergesse.» Auf dem virtuellen Rundgang durchs Spukschloss «de Ville» geht es neben den Ängsten des 48-jährigen Entertainers auch um seine Kindheit in einem «stockkatholischen» Dorf, seinen Wunsch nach Action und Musik, die ihn inspiriert hat. Freut euch auf tiefe Einblicke – und mindestens einen hartnäckigen Ohrwurm.

«Im Kampf zu sterben ist leichter, als in der Gaskammer»

Dieser Tage jährt sich der Aufstand im Warschauer Ghetto zum 80. Mal. Rund einen Monat lang leisteten Jüdinnen und Juden im Frühjahr 1943 bewaffneten Widerstand gegen die militärisch weitaus überlegenen SS-Truppen. Im «Doppelpunkt»-Beitrag von 2003 erzählen Zeitzeugen vom Kampf um ihr Leben – oder zumindest darum, selbst über die Art ihres Todes zu bestimmen. Ein Archiv-Beitrag, der unter die Haut geht.

Sie sammelt Geschichten, er Synthesizer

Anna Tschannen schneidet Haare und stutzt Bärte von sozial benachteiligten Menschen. Die Schicksale, denen sie dabei begegnet, hält die Coiffeuse in bewegenden Geschichten fest.

Er lässt sich seinen Bart nicht stutzen: Denn sein markantes Äusseres hat Klemens Trenkle schon einige Filmrollen verschafft. Zum Beispiel im «Star Wars»-Spin-off «Solo». Ein persönliches Gespräch, das Eindruck hinterlässt.

Herzige Stupsnasen mit schweren Folgen

Mops, Bulldogge, Boxer: Kurznasige Vierbeiner haben oft Schwierigkeiten beim Atmen. Deshalb ist die sogenannte Qualzucht seit 2008 in der Schweiz verboten. Eigentlich. Denn das Gesetz ist kaum umsetzbar und die Rassen mit den Stupsnasen aktuell sehr gefragt.

Sandwich mal anders: Mit Brunnenkresse

Ich bin seit Kindheitstagen ein Sandwich-Fan. Was für ein Fest, wenn man das Znüni auspackt und ein grosszügig belegtes Brot in der Dose vorfindet. Deshalb muss ich den Tipp von Hobby-Koch Mark Frederick Chapman unbedingt ausprobieren: Ein Sandwich mit gehacktem Ei, Mayo und saisonaler, würziger Brunnenkresse. Die findet man zwar nicht in jedem Laden – das ist aber ein guter Grund, endlich wieder einmal auf den Wochenmarkt zu gehen.