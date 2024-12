Fast keine Politikerin polarisiert so stark wie sie: Nationalrätin Tamara Funiciello

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

1. «Ich bin ein wandelnder Trigger: Migrantenkind, Frau, in einer lesbischen Beziehung. Die Leute wissen gar nicht, wie sie mich beleidigen sollen»

Nationalrätin Tamara Funiciello zeigt sich im «Focus» von der persönlichen Seite. Sie erzählt unter anderem, was der Hass mit ihr macht und warum sie trotzdem – oder gerade deswegen – so laut ist, wie sie ist. Wer intensive Debatten mag, dem sei dieses Gespräch mit Moderator Stefan Büsser wärmstens empfohlen.

2. «Sagen Sie meinem Vater, dass wir ihn vermissen» – Wie das IKRK in Genf nach Vermissten im Ukraine-Krieg sucht

Pro Tag sind es 400 Anrufe, die in der Zentrale des Roten Kreuzes in Genf eingehen. Es ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass das IKRK in dieser Grössenordnung tätig wird. Telefonieren mit Menschen, die den Kontakt zu ihren Liebsten verloren haben – ein emotionaler Job.

3. Wie Uganda seiner Bevölkerung ins Schlafzimmer blickt

Mit dieser Reportage reist man für eine halbe Stunde in eine ganz andere Realität. Ein paar tausend Kilometer südlich von uns überwacht Uganda seine Bevölkerung auf Schritt und Tritt. Mit Technologien aus China und Israel. «Sogar an meiner Hochzeit haben sie zugehört», erzählt ein ugandischer Journalist.

4. «Über die Bündnerfleisch-Situation muss ich auch heute noch lachen»

Wie geht es eigentlich Hans-Rudolf Merz? Der alt Bundesrat feierte diese Woche seinen 80. Geburtstag. «Ich bin alleine, aber nicht einsam.» Er sei ja schon immer ein Einzelgänger-Typ gewesen. In dieser 20-minütigen Hörperle erzählt der Appenzeller von seiner Kindheit, der Bundesratszeit und vom Leben im Alter.