1. Warum wir Geister sehen

Geister und Gespenster gibt es nicht nur in Kindermärchen. Erwachsene ereilt das Gruseln in Krimis oder Horrorfilmen. Für Walter von Lucadou sind unerklärliche Phänomene aber ganz real. «Wer Geister sieht, verdrängt wahrscheinlich ein Problem», lautet seine umstrittene These. Der «Kultur-Talk» fühlt dem Physiker und Parapsychologen auf den Zahn.

2. Ehre, wem Ehre gebührt

Toni Vescoli ist der Grandseigneur der Mundart-Popmusik. Während sein Alter Ego Polo Hofer für die rockige Variante inklusive entsprechendem Lebenswandel besorgt war, schlug Vescoli meist sanftere Töne an. Bis heute steht der 80-Jährige regelmässig auf der Bühne. «Swissmade» begrüsst die lebende Legende zu ihrem runden Geburtstag als Live-Gast in der Sendung.

3. Achte deinen Körper

«Zu fett!» konstatiere ich jeweils beim Blick in den Spiegel. Zwar gelten die 94 Kilo bei 1,82 Körpergrösse wirklich als Übergewicht, aber gemäss Psychotherapeutin Sandra Figlioli Hofstetter zählt mein Urteil trotzdem zur Kategorie «selektive Wahrnehmung». Sie liefert im «Ratgeber» hilfreiche Tipps, wie man die Einstellung zum eigenen Körper verbessern kann.

4. Volksmusik in Kinderhand

Das «Haus der Volksmusik» in Altdorf hat es sich zur Aufgabe gemacht, hiesige Musik zu dokumentieren, vermitteln und fördern. Dazu gehört ein zweiwöchiger Talentschuppen, der alljährlich in den Sommerferien stattfindet. Wie die über Vorausscheidungen ermittelten Talente im eingeübten Zusammenspiel klingen, ist bei «Potzmusig» zu hören.

5. Das unterschätzte Korn

«Lebe glücklich, lebe froh, wie die Maus im Haferstroh», weiss der Volksmund. Dass Hafer aber über Jahrhunderte den Schweizer Speiseplan prägte und sich durch seinen hohen Gehalt an wertvollen Nährstoffen klar von anderen Getreidesorten abhebt, weiss ich erst dank «À point». Das in der Schweiz kaum mehr angebaute Getreide feiert gerade ein Comeback.