Die Sommerferienzeit ist da. Es gibt wieder eine Menge Haut zu sehen, bei vielen ist sie ganz frei von Haaren. Aber warum enthaaren wir uns eigentlich? Und seit wann? Um das herauszufinden, reist «Input»-Redaktorin Julia Lüscher ins Kosmetikstudio, in die Badi und zurück in die Geschichte.



Ausserdem: «News Plus» zeigt auf, wie wir unfallfrei durch den Wandersommer kommen, danach begleiten wir mit der «Zeitblende» Lina Bögli (1858–1941) auf ihrer Reise um die Welt und mit «SRF Kids Hörspiele» Matti und seine Familie nach Finnland.

Rebekka Christen Podcast-Spezialistin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Weiss immer, was das vielfältige Podcast-Angebot von SRF Neues zu bieten hat und stellt regelmässig die Podcast-Empfehlungen der Woche zusammen.

1. Epilieren, lasern, waxen und Co.

Mit den steigenden Temperaturen werden die Hosen und Kleider kurz und die Shirts ärmellos. Zahlreiche Achselhöhlen und Unterschenkel, die so zum Vorschein kommen, sind ganz glatt. Denn: Körperbehaarung ist für viele ein No-Go. Das verrät einiges über unsere Gesellschaft und unsere Geschichte, wie die «Input»-Episode veranschaulicht.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die sich schon immer – oder spätestens jetzt – wundern, wieso wir uns enthaaren.

Audio Epiliert, gewaxt, gezupft: Warum müssen Körperhaare weg? 28:35 min, aus Input vom 14.06.2023. Bild: iStock/Delmaine Donason abspielen. Laufzeit 28 Minuten 35 Sekunden.

2. Wandern – schön und gefährlich

Die Natur und atemberaubende Aussichten geniessen – das ist Wandern. Wandern ist aber auch gefährlich. Darauf wird aktuell mit Plakaten an Bahnhöfen hingewiesen. Denn jedes Jahr gibt es in der Schweiz etwa 40'000 Wanderunfälle, rund 50 Menschen kommen dabei ums Leben. Einer der Gründe dafür: Selbstüberschätzung. Doch wieso gehen manche beim Wandern so viele Risiken ein? Und was hat das mit unserer Psyche zu tun? «News Plus» geht diesen Fragen auf den Grund.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die die nächste Wanderung kaum erwarten können.

Audio Riskantes Hobby: Warum ist Wandern so gefährlich? 15:48 min Bild: Colourbox abspielen. Laufzeit 15 Minuten 48 Sekunden.

3. Immer vorwärts

Genau zehn Jahre dauerte die erste Reise von Lina Bögli (1858–1941) – nach Australien, Neuseeland, Samoa, Hawaii, in die USA und nach Kanada. Davon erzählt sie in ihrem ersten Buch, einem Bestseller. Aufgewachsen in einer kinderreichen Familie aus dem bernischen Oberaargau, erwartete sie eigentlich ein Leben als Bauernmagd. Stattdessen reiste sie um die Welt und wurde eine gefragte Sprachlehrerin. Die «Zeitblende» zeichnet das Leben der ersten Schweizer Reiseschriftstellerin nach.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die Sehnsucht nach fernen Orten haben.

Audio Lina Bögli: Die Berner Bauerntochter, die um die Welt zog 33:26 min, aus Zeitblende vom 13.07.2024. Bild: ZVG/Zentrum Lina Bögli abspielen. Laufzeit 33 Minuten 26 Sekunden.

4. Matti will nach Finnland

Ferien in einem «Mökki», einem finnischen Sommerhaus am See. Davon träumt Matti schon lange. Da hat er die perfekte Idee, seine Eltern davon zu überzeugen, mit der ganzen Familie nach Finnland zu reisen. Und die Idee funktioniert. Aber dann wird alles sehr kompliziert – und endet fast in einer Katastrophe. Damit Matti den schönsten Sommer seines Lebens erleben kann, braucht es dann fast ein Wunder. Eine Geschichte von «SRF Kids Hörspiele».

Wer sollte diesen Podcast hören? Kinder und junggebliebene Erwachsene, die kurzweilige Unterhaltung für lange Zug- oder Autofahrten suchen.