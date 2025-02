Er hat das geschafft, wovon die meisten Sportlerinnen und Sportler nur träumen: Gold an olympischen Spielen. Vor über 10 Jahren sprang Iouri Podladtchikov in der Halfpipe zuoberst aufs Podest. Vor kurzem gab er sein sportliches Comeback. Was treibt den 36-Jährigen dazu, nach so langer Zeit nochmals dieses Risiko einzugehen? Im «Focus» erzählt der Snowboarder von seinen Beweggründen.

Ausserdem: Mämä Sykora und Tom Gisler sind zurück aus der Winterpause, in Italien und Slowenien werden Grenzen überwunden und das Schlummerland hilft beim Einschlafen.

1. Iouri Podladtchikov und sein Comeback

In Russland geboren, über Holland nach Zürich und schliesslich ans Sportgymnasium Davos: In den Bündner Bergen legt Iouri Podltchikov das Fundament für seine erfolgreiche Snowboard-Karriere. Es folgen Titel an Weltmeisterschaften und 2014 schliesslich das Highlight: olympisches Gold in Sotschi. Dann verhindern Verletzungen weitere Teilnahmen an olympischen Spielen. Der Snowboarder beendet seine Karriere und widmet sich seiner zweiten Leidenschaft, der Fotografie. Doch der grosse Durchbruch gelingt ihm noch nicht. Zieht es ihn deshalb zurück auf die grosse Bühne des Sports?

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die in die Hochs- und Tiefs einer bewegten Sportlerkarriere erhalten möchten.

2. Sykora Gisler melden sich zurück

Die Ferien sind vorbei: Die beiden «Sykora Gisler»-Hosts Tom Gisler und Mämä Sykora sind wieder im Studio und haben einiges aufzuholen. Denn seit anfangs Dezember ist fussballtechnisch nicht nur in der Schweiz, sondern auch international einiges gelaufen. Unterstützt werden sie in der neusten Folge von Gast Marco Maurer. Der FC Bayern-Fan und Journalist kennt sich in der Bundesliga bestens aus. Ausserdem erzählt der Deutsche, weshalb er kein Fan der Nationalmannschaft ist. Das Tolle an diesem Podcast: er eignet sich auch für Nicht-Fussball-Fans.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die sich vom vielleicht breitesten Wissen rundum Schweizer (und internationalen) Fussball beeindrucken lassen wollen.

3. Europäische Kulturhauptstädte

Haben Sie schon einmal von Gorizia und Nova Gorica gehört? Die beiden Städte liegen direkt an derselben Grenze zwischen Italien und Slowenien. Gorizia liegt auf der italienischen und Nova Gorica auf der slowenischen Seite. Gorizia war einst Teil von Österreich-Ungarn und als das «Nizza Österreichs» bekannt. Nach 1918 fiel die Stadt an Italien, und 1945 wurde sie sogar geteilt. Das slowenische Nova Gorica entstand. Nun wurden die beiden Städte als europäische Kulturhauptstädte ausgewählt. «International» erzählt die bewegte Geschichte dieses ganz besonderen Ortes in der Nähe von Triest.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer erfahren möchte, wie Kultur Grenzen überwinden kann.

4. Einschlafen im Schlummerland

Im «Schlummerland» von SRF Kids tauchen junge (und natürlich auch ältere) Hörerinnen und Hörer in eine fantastische, harmonische Welt ein. Wichtiger Teil des Schlummerlands sind die Muns. Die flauschigen, kleinen Bewohner spazieren gerne und sind mit allen anderen Muns verwandt oder befreundet. Sie haben sehr viele Mütter, Väter, Brüder, Schwestern, Freundinnen und Freunde. Sie gehören irgendwie alle zur selben Familie. In der neusten Gutenachtgeschichte begegnet Flick einem jungen Muns, der im Schlummerland auftaucht. Die beiden freunden sich an und gleiten gemeinsam in den Schlaf.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die sich auf eine angenehme Art in den Schlaf begleiten lassen möchten.