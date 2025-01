Bleiben wir mit gesundem Essen, ausreichend Schlaf und Sport länger jung? Das Thema «Langlebigkeit» liegt im Trend und die Forschungen laufen auf Hochtouren: Denn wir altern alle. Doch gibt es einen Schlüssel für ein gesundes, langes Leben? Die Einschätzung einer Longevity-Expertin gibt es in «Focus».

Ausserdem: Trumps starke Medienpräsenz, der Debütroman von Ruth-Maria Thomas und ein Gespräch über das Aufwachsen mit einem alkoholkranken Elternteil – das sind die bunt gemischten Themen der Podcast-Tipps.

Sarah Morger SEO-Managerin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Sarah Morger hat Publizistikwissenschaft studiert und ist begeisterte Podcast-Hörerin. Durch ihre Tätigkeit als SEO-Managerin (Suchmaschinenoptimierung) bei SRF seit 2021 ist sie mit den Podcasts im SRF-Universum bestens vertraut.

1. Trump auf allen Medienkanälen

Donald Trump ist der 47. Präsident der USA. Am 20. Januar 2025 fand seine feierliche Vereidigung statt, die medial stark begleitet wurde. Doch bereits lange vor der Amtseinführung ist viel rund um Trump in den Schlagzeilen zu lesen. Dabei stösst man auch auf Gedanken, die bizarr erscheinen. Müssen Medien über alles berichten, was Trump sagt? Dieser Frage widmet sich «News Plus» gemeinsam mit Fredy Gsteiger von der Chefredaktion SRF Audio und Digital.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die mehr über die mediale Präsenz von Donald Trump erfahren möchten.

2. Tipps einer Longevity-Expertin, um lange jung zu bleiben

Warum altern wir? Was passiert beim Älterwerden und wie können wir lange gesund bleiben? Die Longevity-Expertin Nina Ruge brennt für das Thema «Langlebigkeit»: In «Focus» teilt sie ihre Tipps, um lange jung zu bleiben. Diese unterscheiden sich je nach Altersgruppe und thematisieren unter anderem das Schlafverhalten, die Ernährung oder die Bewegung. Dabei betont Ruge, dass wir für unsere Gesundheit selbst verantwortlich sind.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer sich für Gesundheitstipps zum Älterwerden interessiert.

3. Ein Roman, der lange nachhallt

Kaum erschienen, schon für den deutschen Buchpreis nominiert: In «Literaturclub: Zwei mit Buch» besprechen die Hosts den Roman «Die schönste Version» von Ruth-Maria Thomas. Und darum geht’s:

Jella Nowak wohnt mit ihrer grossen Liebe Yannick in einer ostdeutschen Kleinstadt. Die Beziehung nimmt eine abrupte Wende, als Yannick Jella im Streit würgt und ihr droht, sie umzubringen. Jella flüchtet in ihr früheres Kinderzimmer, wo sie sich der Frage stellt, wie es so weit kommen konnte.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer für den nächsten Leseabend einen Roman sucht, der unter die Haut geht.

4. Wenn die Mutter oder der Vater trinkt

Über 100'000 Kinder wachsen in der Schweiz mit einem alkoholabhängigen Elternteil auf. Trotz der hohen Anzahl an Betroffenen ist es ein Tabuthema, über das in unserer Gesellschaft wenig gesprochen wird. Wie geht es Kindern, die mit einem suchtkranken Elternteil aufwachsen? «Rehmann» geht dieser Frage nach und spricht mit Gian-Marco Schmid, der in seinem Buch «Abschiede von Mutter» seine persönlichen Erfahrungen schildert.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die sich für einen berührenden Einblick in ein Thema interessieren, über das wenig gesprochen wird.