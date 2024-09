Seit Jahren wird über den Einfluss von Handystrahlung auf die Gesundheit diskutiert. Eine Übersichtsstudie liefert neue Erkenntnisse.



Ausserdem: Ein humorvoller Blick auf das Leben als (eher) introvertierte Person, Queerness auf dem Balkan und ein Mystery-Crime-Hörspiel.

Rebekka Christen Podcast-Spezialistin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Rebekka Christen hat Kommunikationswissenschaften und multimediale Kommunikation studiert – und dabei ihre Leidenschaft für Podcasts entdeckt. Seit 2022 arbeitet sie in der Podcast-Distribution von SRF.

1. Kein erhöhtes Krebsrisiko durch Smartphones

Forschende haben dutzende Studien zu den Auswirkungen von Handystrahlung auf uns analysiert und das Wissen daraus zusammengetragen. Das Ergebnis: Zwischen Handystrahlung und Hirntumoren oder anderen Tumoren im Kopfbereich besteht sehr wahrscheinlich kein Zusammenhang. Und was wissen wir über die Auswirkungen auf andere Körperregionen? «News Plus» hat bei Forscher Martin Röösli gefragt.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die immer und überall ihr Handy dabeihaben.

Audio Handy im Schlafzimmer: Sind die Strahlen krebserregend?

2. Das Lebensgefühl als «Drinnie»

Chris Sommer ist «irgendwo an der A1 im Kanton Aargau» aufgewachsen und wollte eigentlich Jazzmusiker werden. Heute lebt er in Köln und arbeitet als Autor für Film, Fernsehen und Comedy. Ausserdem macht er zusammen mit seiner Partnerin Giulia Becker den Podcast «Drinnies», in dem sich die beiden mit viel Humor über den Alltag als «Drinnies» – also als Personen, die (eher) introvertiert sind – austauschen. Darüber, woher seine ganzen Ideen kommen und wie seine Komfortzone aussieht, spricht Sommer in «Focus» mit Moderator Yves Bossart.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer in der Komfortzone bleiben möchte, ist hier genau richtig.

Audio Chris Sommer, Podcaster: «Kreativität kommt aus der Komfortzone»

3. Zivadiliring – mit deutlich mehr Männlichkeit und Queerness

Eine Folge «Zivadiliring» ohne Gülsha, dafür gesellt sich der Comedian Milan Milanski zu Yvonne und Maja. Gemeinsam diskutieren sie, ob es nur diese eine Person im Leben gibt oder doch «mehrere Deckel für einen Topf». Zudem geht’s um Queerness auf dem Balkan und wie es für Milan war, als ihn ein Familienmitglied bei seinen Eltern geoutet hat. Dabei erfahren wir auch, dass Maja und Milan aus dem gleichen serbischen Städtchen stammen.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die einem unterhaltsamen Talk mit Substanz lauschen möchten.

Audio Dirty Talk auf serbisch

4. Eine Mystery-Crime-Serie für die Ohren

Cora Bathany war die Filmikone der 1970er-Jahre. Zur Legende Bathany gehört auch ihr tragischer Tod, den ihr Ehemann in «Tannenklirren» literarisch verewigt hat. Fünfzig Jahre später wird der Roman im beschaulichen Kurort Waldegg verfilmt. Die Journalistin Carli soll die Filmcrew begleiten, doch schon bald wird sie von den mysteriösen Vorgängen in Waldegg eingenommen.

Die Links zu allen Teilen der Hörspielserie finden sich in der Beschreibung der ersten Folge.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die die «Spooky Season» kaum abwarten können.