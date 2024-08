Für viele ist die Wespe lästig. Doch setzt man sich näher mit dem Tier auseinander, merkt man, dass die negative Einstellung des Menschen gegenüber der Wespe ungerechtfertigt ist, wie der Podcast «Input» aufzeigt.

Ausserdem: Wie Menschen mit Beeinträchtigung besser in den Arbeitsmarkt integriert werden, Dating-Erfahrungen mit Männern aus der Finanzbranche und ein Kriminalfall auf dem Wanderweg.

Reto Jost Podcast-Spezialist Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Weiss immer, was das vielfältige Podcast-Angebot von SRF Neues zu bieten hat und stellt regelmässig die Podcast-Empfehlungen der Woche zusammen.

1. Die Wespe, ein missverstandenes Tier

Die Wespe will die Melone wegen des Zuckers zum Fliegen und den Schinken als Nahrung für ihren Nachwuchs. Und plötzlich versteht man sie ein wenig mehr, dieses sonst nervige Tier, das so aggressiv scheint. Zehntausend Wespenarten leben in der Schweiz – und gerade mal zwei davon stören uns. «Input»-Host Julia Lüscher bietet einen neuen Blick auf die Wespe, zusammen mit einer Wespenschützerin, einer Biologin und einem Philosophen.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die Wespen hassen.

Audio Ein missverstandenes Tier: Was nützt gegen die nervige Wespe? 38:30 min, aus Input vom 21.08.2024. Bild: Julia Lüscher abspielen. Laufzeit 38 Minuten 30 Sekunden.

2. Einen «Finance Guy» daten? Nein, danke

Einen Typen von der Wallstreet werden wir neben Yvonne und Gülsha kaum je sehen. Eher neben Maja, fährt er denn auch ein Cabriolet. Schöne Dinge mag Maja. So sehr, dass ihr in der Pubertät lange Finger wuchsen. Bis Papa kam. Und Gülsha so, in der gleichen Zeit? Trampolin-Queen in Niederuzwil. Das und mehr in der neuen Folge von «Zivadiliring».

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die schon einmal ein Date mit jemandem aus der Finanzwelt hatten.

Audio Goodbye Finance Guy 38:55 min Bild: SRF abspielen. Laufzeit 38 Minuten 55 Sekunden.

3. Inklusion statt Isolation

80 Prozent der Institutionen für Beeinträchtigte brauche es nicht, sagt Jonas Staub. Der Berner entwickelte sich vom Sozialarbeiter zum Sozial-Unternehmer und kämpft dafür, dass man Menschen mit Beeinträchtigung in den Arbeitsmarkt integriert. «Das System muss sich radikal ändern. Ohne Störung passiert das nicht.» Wie der Berner die Schule und den Arbeitsmarkt inklusiver gestalten will, erzählt er im «Focus»-Gespräch mit Kathrin Hönegger.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die mehr über die Arbeitsintegration von Menschen mit Beeinträchtigung wissen wollen.

Audio Jonas Staub: "Ich suche neue Lösungen für alte Systeme" 58:27 min, aus Focus vom 19.08.2024. Bild: Tom Hiller abspielen. Laufzeit 58 Minuten 27 Sekunden.

4. Maloney auf Wanderschaft

Ein Krimi, passend zur Wandersaison: Eine junge Frau glaubt, dass ihre Mutter auf einer Wanderung von ihrem damaligen Freund ermordet wurde. Die Polizei aber stufte ihren Tod als Unfall ein und beendete die Ermittlungen. Zusammen mit seinem Berufskollegen Achim Bleisink soll Philipp Maloney die Tat aufklären.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Diejenigen, die zum Beispiel in der Badi einen Krimi hören wollen.