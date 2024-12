1. Wodka und nackte Tatsachen

Selbst das Thema für einen SRF-Podcast vorgeben? Das Format «#SRFglobal» macht's möglich! Dank der Anfrage eines Zuhörers sprechen unsere Korrespondenten Sarah Nowotny und Urs Wälterlin übers Heiraten. In Polen sterben dabei längst nicht mehr so viele Leute wie auch schon. Australiens Stripperinnen wiederum verdienen mit dem Bund fürs Leben nach wie vor gutes Geld.

2. Summertime, and the living is easy

Was klingt wie der Slogan eines Reisebüros, sind die ersten Worte der berühmtesten Komposition von George Gershwin. Das Lied wurde x-fach gecovert. Was liegt also näher, als unterschiedliche Versionen miteinander zu vergleichen? Und weil’s so schön ist, macht die Sendung «Diskothek» das gleich noch mit zwei weiteren Gershwin-Klassikern: «I Got Rhythm» und «But Not for Me».

3. Bezauberndes Kunstmärchen

Das Zauberwort «Mutabor» ist mir aus der Primarschule in lebhafter Erinnerung. Beim Märchen «Kalif Storch» brachte ich die Klasse zum Lachen, indem ich rasend schnell vorlas und dabei fast zu atmen vergass. Das Kinderhörspiel von Wilhelm Hauffs Geschichte über einen verwunschenen Herrscher kann ich aber nicht aus Nostalgie empfehlen. Es ist schlicht und einfach gut.

4. Schweizer Hit-Duo liefert Pfadi-Soundtrack

Was haben Blay und BuLa gemeinsam? Neuerdings mehr als bloss drei Buchstaben. Bligg und Marc Sway steuern nämlich den offiziellen Song «Berge versetze» zum Bundeslager 2022 der Pfadfinder bei. Welche Klänge ab dem 23. Juli durchs Goms hallen, wenn 30'000 Kinder und Jugendliche die Walliser Berge in eine riesige Zeltstadt verwandeln, ist in der «Hitparade» zu hören.

5. Comeback des Bindestrichs

Doppelnachnamen wurden 2013 abgeschafft. Jetzt sollen sie wieder erlaubt werden. FDP-Ständerat Andrea Caroni erläutert die angestrebte Rechtsrevision: «Doppelnamen sind die einzige Chance für ein Paar, den Namen für die Kontinuität zu behalten und gleichzeitig die Familie auszudrücken.»