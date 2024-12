Per E-Mail teilen

1. Bern im Höhenflug

Diese zwei Berner Persönlichkeiten stehen in ihrem jeweiligen Metier aktuell im Rampenlicht. Ich habe beide Talks sehr gerne gehört. Kim de l'Horizon ist die erste offen nicht-binäre Person, welche den Schweizer und Deutschen Buchpreises erhält. Albert Rösti ist Kronfavorit für den frei gewordenen SVP-Bundesratssitz.

2. Hörspielereien von Mani Matter

Am 24.11. jährte sich Mani Matters Todestag zum fünfzigsten Mal. Für seine ausgeklügelten Lieder ist er bis heute in der ganzen Schweiz bekannt. Was die wenigsten wissen: Mani Matter hat sich auch im dramatischen Fach versucht. Wie gewohnt kurz und pointiert. Keiner der Texte ist länger als zehn Minuten.

3. Trauernde Kinder – man sollte den Tod nicht relativieren

Trauern ist schmerzhaft. Eltern versuchen in solchen Situationen ihre Kinder zu schützen und verschweigen das Thema. Doch Fachleute sind sich einig: Man muss die Kinder teilhaben lassen am Trauerprozess. Und auf jeden Fall beschönigende Beschreibungen meiden. «Ist eingeschlafen» oder wurde «beerdigt» ohne weiteren Kontext verwirrt Kinder und schürt Ängste.

4. Wilde Wisente in der Schweiz?

Das Urrind Europas feiert ein Comeback. Eine kleine Herde lebt heute im Jura auf einer 70 Fussballfelder grossen, eingezäunten Fläche. Jetzt gilt es zu klären, ob der Wisent mit der Schweiz verträglich ist und eine Auswilderung in Frage käme. Doch die Bauern sind besorgt. Sie befürchten, dass die Tiere ihre Felder zerstören.