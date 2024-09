Jahrelang in der Schweiz gelebt, jetzt geht ein Teil der Familie zurück auf den Balkan: eine Realität für immer mehr Leute. «Input» spricht mit Rückkehrenden und ihren Beweggründen.

Ausserdem: Ein Blick auf die Geschichte von Musik in Videospielen, eine philosophische Diskussion über Hässlichkeit und ein Erklärungsversuch, weshalb die republikanische Partei trotz allem hinter Trump steht.

Reto Jost Podcast-Spezialist Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Weiss immer, was das vielfältige Podcast-Angebot von SRF Neues zu bieten hat und stellt regelmässig die Podcast-Empfehlungen der Woche zusammen.

1. Rückkehr auf den Balkan

In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der Rückkehrenden auf den Balkan verdoppelt. Warum geben sie ihre Existenz in der Schweiz auf und was bedeutet eine Rückkehr für Familien? «Input»-Autorin Elma Softic sucht nach Antworten – auch in der eigenen Familie.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die sich für persönliche Geschichten interessieren.

Audio Heimat und Abschied: Rückkehr auf den Balkan 33:32 min, aus Input vom 11.09.2024. Bild: Keystone/Hektor Pustina abspielen. Laufzeit 33 Minuten 32 Sekunden.

2. Warum Super Mario ohne Musik nicht so super wäre

«Ft Ft Ft» – ist euch schon mal aufgefallen, dass das elektronische Schlagzeug im Titelsong von «Super Mario» nur aus diesem Geräusch besteht? Die «Sounds! Zentrale»-Hosts Claudio Landolt und Lea Inderbitzin tauchen gemeinsam mit Redaktor Schimun Krausz in die Welt der Videospielmusik ein und beleuchten Klassiker, Nebenschauplätze und moderne Phänomene wie zum Beispiel Virtual-Reality-Konzerte in der Welt von «Roblox».

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer Games und Musik liebt, ist hier genau richtig.

Audio 012: Super Mario und warum er ohne Musik nicht super wäre 48:19 min abspielen. Laufzeit 48 Minuten 19 Sekunden.

3. Wieso hassen wir eigentlich das Hässliche?

«Wenn ich hässlich schreibe, meine ich meistens hassenswert», sagt Moshtari Hilal, Autorin von «Hässlichkeit» in der «Sternstunde Philosophie». In Ihrem Buch stellt sie die Frage: Warum fürchten wir uns vor dem Hässlichen? Und wer definiert eigentlich, was schön ist? Host Yves Bossart seziert im Gespräch mit Hilal und der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner unser gesellschaftliches Verhältnis zum Hässlichen (und zum Schönen).

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die sich schon mal Gedanken über Schönheitsnormen gemacht haben.

Audio Woher kommt der Hass gegen die Hässlichkeit? 59:48 min abspielen. Laufzeit 59 Minuten 48 Sekunden.

4. Trump oder nichts

Wie kam es dazu, dass sich so viele Parteigängerinnen und Parteigänger von den traditionellen konservativen Werten eines Ronald Reagan abwendeten und die republikanische Partei geschlossen und breit hinter Donald Trump steht? «International» auf Spurensuche in den USA.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer den US-Wahlkampf mitverfolgt, erhält hier einen Hintergrund.