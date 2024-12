Weihnachten in Beijing

Verwandtschaftsbezeichnungen, das Weihnachtsfest in China und Schweden, eine Kosten-Nutzen-Analyse für Esel und was man mit ungeliebten Weihnachtsgeschenken machen darf.

Weihnachten in China und 4 weitere Hör-Tipps

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

1. Schlottergotte, Hobbyschwager und Chläbvetter

Bald trifft man sich mit der Familie wieder, ob gewollt oder nicht. Das gibt Anlass dazu, sich mit Verwandtschaftsbezeichnungen auseinander zu setzen. Den «Chläbvetter», also einen angeheirateten Onkel, merk’ ich mir. Ich hab nämlich auch so einen. Aber nicht nur im Schweizerdeutschen gibt es spannende Bezeichnungen. Je nach Kultur unterscheidet sich die Ausdifferenzierung stark.

2. Wie feiern Schweden und China Weihnachten?

Weihnachten in Schweden heisst «Jul». Das Winterfest ist der Gemütlichkeit und den Lichtern gewidmet und steckt voller Wikingertraditionen. Dafür hat es wenig mit christlichen Bräuchen zu tun. Das ist in China ähnlich. Wenn Weihnachten in China ein Fest ist, dann ein kommerzielles. Unsere beiden Ostasien- und Nordeuropa-Korrespondenten berichten.

3. Was ist ein Esel wert?

Im Vergleich zu einem Pferd nicht viel. Die Finanzwirtschaft sucht nach Zahlen, um die Wichtigkeit der Arten zu bemessen. Schliesslich muss man wissen, wie viel ein Esel wert ist und warum es sich lohnt, diesem gut zu schauen. Tieren und Pflanzen einen konkreten Preis zu geben, ist umstritten. Umweltschützer warnen vor einer falschen Balance.

4. Darf man Weihnachtsgeschenke weiterschenken?

Ja darf man. Es wird nur dann heikel, wenn man etwas weiterverschenkt, was einem nicht gehört. Also zum Beispiel Eltern, die Geschenke von Kindern weitergeben.