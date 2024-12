1. Wir haben alle einen Vogel – unsere innere Uhr

Unsere innere Uhr bestimmt, ob wir Lerchen oder Eulen, also Morgen- oder Nachtmenschen sind. Eulen, die morgens nur schwer aus dem Bett kommen, werden schnell als faul abgetan. Die Schlafforschung widerspricht. Und sagt auch: Eigentlich sind die meisten Menschen Tauben.

2. «Ich könnte mir vorstellen, dass ich jemanden umbringe»

Sagt Sabine Rückert, Pfarrerstochter und ehemalige Gerichtsreporterin, ohne mit der Wimper zu zucken. Denn nach ihr ist das Böse bis zu einem gewissen Grad erklärbar. Mit Witz und Charme erläutert sie in der «Sternstunde Religion», wie die Bibel sie auf die Gräueltaten der Welt vorbereitet hat und was man aus den bösen Handlungen anderer Menschen lernen kann.

3. Ohne Strom keine Wissenschaft

Die Wissenschaft ist ein regelrechter Stromfresser. Ein Beispiel: Das CERN verbraucht in einem Jahr halb so viel Strom, wie der ganze Kanton Genf. Doch was tut die Wissenschaft angesichts der drohenden Strommangellage? Und was würde passieren, wenn es zu einem Blackout käme?

4. Gossip am ZFF und eine Horrornacht

Auch in dieser Ausgabe «Zivadiliring» schafft das charmante Frauentrio den Balanceakt zwischen Komik und Tragik. Gülshas Herz wird durch die Masse an veganen Dönern an der Langstrasse erhellt, Yvonne plaudert aus dem «Zurich Film Festival»-Nähkästchen und Maja erzählt von der schlimmsten Nacht ihres Lebens.