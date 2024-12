Per E-Mail teilen

Das Bratpfannen ABC

Ich habe im Glauben gelebt, meine Bratpfannen zu kennen. Erfahren zu müssen, dass die Beziehung zu meinen Pfännli nicht nur oberflächlich war, sondern, dass ich mich mit ihren Oberflächen auch gar nicht auskannte, kam der Entdeckung der Matrix gleich. Teflonpfannen mögen Hitze nicht so fest. Deshalb eignen sie sich weder für langes, noch für scharfes Anbraten. Besser, man nimmt eine Keramik-Pfanne.

«Wovon wir leben» – Birgit Birnbacher

Endlich habe ich wieder mal ein Buch gefunden, dass ich nicht aus den Händen legen kann. Die Auswahl an Büchern ist gross, und solche Schätze sind nicht einfach zu finden. Der Roman, welcher in diesem Podcast vorgestellt wird, hat alles, um meine nächste Obsession zu werden. Eine unkonventionelle Hauptfigur, in einem von patriarchalen Strukturen geprägten Dorf, welche mit dem Verhältnis von Arbeits- und Lebenszeit konfrontiert wird.

Vasektomie: schnipp, schnapp, Männlichkeit ab?

Viele Männer haben Hemmungen, über diesen Schnitt zu sprechen. Dabei scheint der Eingriff sicher und mehrheitlich reversibel. Die Vasektomie ist im Vergleich zum Kondom eine sehr erfolgreiche Verhütungsmethode. Wie funktioniert der Eingriff und was macht eine Unterbindung mit dem Sex? Nicht nur unterbundene Männer kommen zu Wort, sondern auch ein Mann, der sich in letzter Sekunde dagegen entschieden hat.

Auf den Spuren unserer Träume

Alle Menschen träumen. Die, die meinen, dass sie nicht träumen, erinnern sich einfach nicht daran. Es ist etwas Schönes, wenn man gute Gefühle aus dem Traum mitnehmen kann in den Tag. Kinderreporterin Anouk (11) setzt sich intensiv mit dem Thema Schlaf auseinander. Auch für Erwachsene eine absolute Hörempfehlung.

E Hampfle Schnitzelbängg

Der FC Basel hat am Mittwoch den FC St. Gallen aus dem Schweizer-Cup geschmissen. Mein Ostschweizer-Herzli blutet noch ein wenig. Doch Ehre, wem Ehre gebührt. Die Basler können es einfach, also Fasnacht meine ich. Deswegen hier eine kleine Auswahl von den besten Schnitzelbänken aus diesem Jahr.